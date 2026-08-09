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Три основни сценария за падналия дрон край Кардам
  Тема: Украйна

Три основни сценария за падналия дрон край Кардам

9 Август, 2026 10:34 1 760 94

  • дронове-
  • ракети-
  • украйна-
  • кардам-
  • черно море-
  • русия

Развитието на безпилотните системи и все по-широкото им използване във военните действия поставят въпроса доколко България е подготвена да реагира при подобни заплахи

Три основни сценария за падналия дрон край Кардам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дронът, който вчера сутринта падна край Кардам, вероятно се е отклонил от първоначално зададения маршрут заради заглушаване на сигнала, проблем с навигацията или техническа неизправност. Такова предположение изрази пред БНТ Петър Чолаков, съпредседател на Сдружението "Българска отбранителна индустрия".

По думите му подобни безпилотни апарати могат да бъдат трудни за засичане от стандартните радарни системи.

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"Според мен има три основни сценария, по които може да разсъждаваме. Естествено е твърде рано да се спираме на един от тях, но най-логично е да има отклонения от първоначално зададения маршрут", смята той.

Чолаков посочи, че при настоящите бойни действия има интензивна радио-електронна борба срещу дроновете.

Според него заглушаването на сигнала или подмяната на навигационните системи могат да доведат до загуба на местоположението и отклоняване на безпилотния апарат.

"Защото вие знаете, че при тези бойни действия в момента има много интензивна среда за радиоборба, радиоелектронна борба, именно срещу дроновете. И за това много често се получава заглушаване на сигнала, подмяна на навигационните системи. И така един безпилотен апарат може да загуби първо своята навигация, своето местоположение и от там да тръгне в определена посока", коментира експертът.

Според Чолаков типът на летателния апарат също има значение за възможността той да бъде открит.

"Първо, това са дронове, които могат да летят сравнително ниско, което ги прави по-трудни за откриване от стандартните радарни системи. Техният радарен отпечатък е малък и големите радарни системи са проектирани принципно за по-големи летателни апарати", обясни той.

Чолаков определи като повод за притеснение факта, че подобен дрон може да премине през две натовски държави, без да бъде засечен, но посочи, че това не е непременно необичайно.

Според Чолаков при подобни случаи е важно да се установи какъв точно е бил дронът и с какво предназначение.

"Принципно има два вида такъв тип дронове. Едните са военни дронове, които се използват за наблюдение за определена такава информация, която има стойност за разузнаването. Вторите тип дронове са т. нар. въоръжени дронове. Това могат да бъдат големи и по-малки дронове, на които се слагат определени взривателни устройства", поясни експертът.

Той подчерта, че въоръжените дронове могат да бъдат използвани както за диверсия, така и за нападение. "Не мога да кажа със сигурност какъв тип е бил този дрон, но винаги такива дронове са предпоставка за опасност и едва ли трябва да тръгваме в посока, че това е нападение, което има определен фокус. Трябва да се анализира", добави Чолаков.

Според Чолаков най-вероятната версия остава тази за отклонен дрон. Развитието на безпилотните системи и все по-широкото им използване във военните действия поставят въпроса доколко България е подготвена да реагира при подобни заплахи, коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    52 10 Отговор
    Четвъртият сценарий е, че свършват укрите и им трябват българи за фронта.

    Коментиран от #8, #47

    10:36 09.08.2026

  • 2 Рундьо

    27 13 Отговор
    Бойко и Мунчо когато поръчаха Ф-ките нищо не се говореше за дронове, само като детски играчки. Ф-ките ще ги докарат до 2028г, и няма да стават за съвременна война.

    Коментиран от #58

    10:37 09.08.2026

  • 3 Истината

    42 2 Отговор
    Няма страшно , НАТО че ни пази .А иначе отбраната ни е на нивото от каменната ера , имали сме я някога , ама сега е в историята

    Коментиран от #19

    10:38 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Енен Во

    29 0 Отговор
    варантите са два: или нищо не знаем, ама се правим, че казваме нещо да спрете да приказвате или всичко знаем, ама да не обидим колегите, ви казваме противоречиви всевъзможните варианти, които и вие сте се сетили. друго няма

    10:39 09.08.2026

  • 6 Утре

    22 0 Отговор
    още три сценария !

    10:40 09.08.2026

  • 7 Геронимо

    22 4 Отговор
    Изпраната“ тениска на военния министър засенчи дрона край „Кардам“

    Коментиран от #83

    10:40 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    Вчера над Провадия са заснети още два украински дрона

    10:41 09.08.2026

  • 10 Анонимен

    32 1 Отговор
    За да стигне до нас, значи отдавна е излязъл от зоната на заглушаване, защо продължава по грешната траектория и защо е взривил боеприпаса, след като знае, че е на грешното място?

    10:41 09.08.2026

  • 11 Пич

    26 1 Отговор
    Колко срамно, но кретените не осъзнават срама си!!!
    Та, кретен от "Българската отбранителна индустрия" дава акъл, при положение, че тази индустрия ни виде нещо, ни чу нещо, ни отбрани нещо!!!

    10:41 09.08.2026

  • 12 Хайо

    28 2 Отговор
    Този дрон има полет между 600-800 км ,най близкото разстояние от Украйна или русия е 1040 км 240 км вятъра ли го носи този дрон ? Истината е че е от Румъния или България ,но ако това се каже тогава изниква въпроса ,къде са били службите които отговарят за сигурността на държавата ? За това ше слушате лъжи ,лъжи и само лъжи .

    Коментиран от #43, #90

    10:44 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кардан

    9 3 Отговор
    Аааййй стига де с тоя ,,дрон"....
    ОЛЯХТЕ СЕ !

    10:46 09.08.2026

  • 15 Защо само три основни сценария

    20 0 Отговор
    Аре ако може поне 30 да са ! БГ.Натювците се излагат нещо ми се струва

    10:48 09.08.2026

  • 16 Смотльо,

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Копеи не философствай!":

    Копейките както ги наричаш не са братя с украинците ,а след като са твои братя укрите ,зсщо не си там ти ?

    10:49 09.08.2026

  • 17 Попитайте

    26 0 Отговор
    Попитайте Тагарев, той си получава парите за всяка изява директно от Украйна. Върлият защитник на Украйна, военолюбец антибългарски Магарев има много варианти изключващи Украйна, но винаги включващи Русия. Мерака му или парите от Украйна му дават крила или по вероятно български предател, който изпразни военните складове и подари всичко на Зеленски, все от любов към Украйна. Наистина ли няма служби, които да му свият юздите и да го пратят или на лечение или на първа линия на фронта да подпира Зеленски.

    10:51 09.08.2026

  • 18 Да бе, ясно

    16 0 Отговор
    "техният радарен отпечатък е малък и големите радарни системи са проектирани принципно за по-големи летателни апарати" и за това сега ще ви набутаме с милиарди евра за малки и убави... да си дойдем на думата

    10:52 09.08.2026

  • 19 Баба Гицка

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Ама се радвате че вече няма задължителна военна служба.

    10:53 09.08.2026

  • 20 Олеееее....

    16 1 Отговор
    "Според Чолаков било важно да се установи какъв точно е бил дронът и с какво предназначение." .... Тея още не били разбрали ....

    10:54 09.08.2026

  • 21 Анонимен

    17 1 Отговор
    Украйна ни нападна

    10:55 09.08.2026

  • 22 Хи хи

    15 0 Отговор
    тагаренковци, дрона е урковски, управляван от Русия. Путин ви го праща да ви види как сте. Вий изкопахте ли вече бункерчета, че Путин ще идва ??? Така казаха зеленото жуже и нато !!

    10:56 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Костя от Тюленово

    4 10 Отговор
    Ей тия да не са целили дачата ми в Тюленово

    10:59 09.08.2026

  • 27 Драмата с невидимият дрон

    13 0 Отговор
    е епична явно за някой атлантенца изперкали които друга работа си нямат

    10:59 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Айляк

    20 0 Отговор
    За три основни сценария, не знам.
    Но виждам, че бандерите си продължават със саботажите по руските тръби.
    Терористи.

    10:59 09.08.2026

  • 30 Мухаа ха!

    16 0 Отговор
    Тагарчи сам си призна,че прочутите вертолети Кугър,за който похарчиха стотици милиони,и лееха дитирамби за възхвала,се оказаха без грам бойно обородване.Без грам! Дори с една картечна система не разполагат.За парад,и да дуем бузи,колко сме Супер- мупер.

    11:01 09.08.2026

  • 31 Наталия Кобилкина украинска сексоложка

    13 0 Отговор
    За тази атака и укродиверсия надо немедлено да се активира пятия членик срещу 404!

    11:03 09.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Щип

    6 1 Отговор
    Дъра-бъра общи приказки, това е тази статиика!

    11:04 09.08.2026

  • 34 Зеления

    16 0 Отговор
    Наистина съм удивен, как ги копаят такива измислени експерти, които пишат нови закони на физиката, само за да докажат, че Русия е виновна за всичко.

    -най-близкото разстояние по права линия, където руснаците имат станция РЕБ /радиоелектронна борба/ е Крим - 400 км до село Кардам
    -Р-330Ж „Жител“ най-широко използваната тактическа система за РЕБ от Русия - обхват 25-30 км за всички радио канали, максимум до 50 км за някои от каналите
    -разстояние от украинската граница до с. Кардам - 40-50 км по права линия.

    Варианта руска РЕБ да е заглушила дрона е Путин да е преплавал Черно море, носейки на гръб станция за РЕБ, отишъл е на хотел в Добрич /на 35 км по права линия до с. Кардам/, разпънал е станцията в хотелската стая и докато си пие коктейла е заглушил дрона.
    При тази хипотеза, украинците нямат нищо общо с бомбандирането на България.

    11:04 09.08.2026

  • 35 Гледам сега че

    8 2 Отговор
    някаква странна сган се е събрала на Морска гара Варна и вероятно чакат да посрещнат следващият

    Коментиран от #41

    11:05 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 извод

    18 1 Отговор
    Дори да приемем, че заради руска радиоелектронна намеса украинският дрон е изгубил управление и така случайно се е разбил на българска територия, и още по-случайно това е станало до компресорната станция на газопровода, то няма оправдание за украинците, защото не са програмирали дроновете си така, че когато изгубят управление да се самовзривяват безопасно на голяма височина. Такава защита е лесна и евтина, защо тогава не се прави, а дронове се разбиват един след друг в приятелски на Украйна държави? Такова обяснение дължи Украйна, другото е опит за замазване на проблема докато той стане наистина сериозен.

    Коментиран от #73

    11:06 09.08.2026

  • 38 Мирчев шматката

    15 0 Отговор
    Нали искаше международно разследване? А?

    11:07 09.08.2026

  • 39 Али Гатор

    12 0 Отговор
    Гледай сега Чолаков , обади се на Джордж Лукас и той ще те свърже с някой от неговите сценаристи които не са "експерти"като теб но определено ще извадят поне още 20 сценария които ще бъдат по-правдоподобни и убедителни от твоите.

    11:08 09.08.2026

  • 40 1234

    8 0 Отговор
    Проверяват дали НАТО въобще ще реагира

    11:10 09.08.2026

  • 41 Нещо е станало на

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гледам сега че":

    на Морска гара Варна. Пълно е с ченгета и жандармерия. Района е блокиран

    Коментиран от #45, #46, #81

    11:10 09.08.2026

  • 42 Азззззззз

    9 0 Отговор
    На тоя пишман експерт не му ли минава през ума, че дрона може да е пуснат от българска или румънска територия? Защо никой не казва от коя посока е дошъл, нали има очевидец. Сега всички се чудят как да изкарат руснаците виновни.

    11:10 09.08.2026

  • 43 матрос

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хайо":

    Провери си дистанциите.Одеса-Варна по разбитите пътищаи 576 км.От летище Одеса до летище Варна по въздуха е 480 км.Напомням го това защото учих в Одеса по времето на СССР.Не вярвам пътищата да са удължени до твоите 1200 км.Но като извадим и дистанцията Варна-Кардам разстоянието става на 490 км грубо.

    Коментиран от #44

    11:10 09.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 факт

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Нещо е станало на":

    Има струпване, защото военноворсккият флот празнува и Йотова трябваше да присъства на празника. Надявам се, че нищо тревожно не се е случило.

    Коментиран от #55

    11:14 09.08.2026

  • 46 Вмс

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Нещо е станало на":

    Военноморските сили имат оразник

    11:15 09.08.2026

  • 47 Пикочен мехур

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Верно ли им трябват шматки за фронта?
    Укрите демократично избягаха май?
    А кинти?

    11:16 09.08.2026

  • 48 Аеееее

    9 1 Отговор
    Сички окраинци вън от България

    11:17 09.08.2026

  • 49 Краси

    4 4 Отговор
    Дронове падаха във всички съседни страни, това е война в която те сега се използват масово. А за 100% защита нито ние, нито някой друг може да ни осигури. Виждаме че и Русия и САЩ нямат за себе си абсолютна защита от тях.

    11:17 09.08.2026

  • 50 КГБ в действие

    2 9 Отговор
    Руска диверсия под чужд флаг,пуснат е от руския анклав Камчия варна

    Коментиран от #60, #76

    11:17 09.08.2026

  • 51 Да питам само

    10 1 Отговор
    Укропитекантропът с два пръста чело от БКП-ДБ село Крушари сега ще активира ли член пети срещу любимата си крайна, щото дрон атаката не е руска, както това говeдо квичеше вчера.

    11:18 09.08.2026

  • 52 Ба бааааа

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Корлеоне":

    А ти дали ще осъмнеш

    11:19 09.08.2026

  • 53 Укротрола е хванал скоротечен рак.

    7 0 Отговор
    Укротрола е хванал скоротечен рак.

    11:19 09.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Къв празник бре

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "факт":

    4 автобуса жандармерия има до входа.

    Коментиран от #62

    11:20 09.08.2026

  • 56 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Чамовото какво ще каже по въпроса

    Коментиран от #59, #74

    11:20 09.08.2026

  • 57 Ал Капоне

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Корлеоне":

    Зеления гном мърда ли още в бункера в Краков?

    11:21 09.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ба бааааа

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "КГБ в действие":

    Окраинска диверсия храни куче да те лае

    11:22 09.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 не знам

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Къв празник бре":

    какво се случва, но това присъствие на жандармерия си го обяснявам със засилен контрол на местата, където се струпват много хора. А и Йотова пазят все пак.

    Коментиран от #64

    11:23 09.08.2026

  • 63 Давай на четвъртия

    5 0 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и на
    DW е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    11:24 09.08.2026

  • 64 Туристите са шаш

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "не знам":

    и паника ! Оглеждат се странно и снимат с телефоните

    11:27 09.08.2026

  • 65 Основният сценарий е

    8 0 Отговор
    че НАТЮ са пълни нещастници ! Ей това е истината

    11:32 09.08.2026

  • 66 Механик

    6 0 Отговор
    В задачата се пита как може дрон с максимален обхват от 500 км. да прелети до БГ. защото това са си едни 1040 км. (най-малко). При това тоя дрон е летял почти 8 часа, защото максималната му скорост е 150 км/ч.
    Май ще излезе, че подобни дронове се изстрелват от територията на Румъния, а?
    И не ни правете на шилета! Не сме 15-ти век. Има нет и можем да четем.

    Коментиран от #70

    11:33 09.08.2026

  • 67 Ама тва не е фейк

    3 1 Отговор
    Верно целият район около Морска гара -Варна е блокиран

    Коментиран от #68, #69, #71, #89

    11:34 09.08.2026

  • 68 Идиотова да не е станала курбан?

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":

    Де тоя късмет де.

    11:35 09.08.2026

  • 69 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":

    Допускат ли граждани свободно да преминават?

    Коментиран от #72

    11:36 09.08.2026

  • 70 Мунчо съм

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Механик":

    Ей го де е отсреща укроанклава Баба Алиновка.

    11:36 09.08.2026

  • 71 Може да чакат

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":

    Някой кораб със чфутки от зраел

    11:36 09.08.2026

  • 72 Не...

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "факт":

    Района е блокиран още доло преди бариерата

    11:38 09.08.2026

  • 73 Специалист

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "извод":

    Перфектно казано.

    11:38 09.08.2026

  • 74 Чамовата дъска ще каже

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мухахаха":

    каквото я е инструктирала сексинструкторката от укропосоля

    11:38 09.08.2026

  • 75 1234

    8 0 Отговор
    Тагаренко, Магаренко, Грозев и Шаламанчето ще изложат още 10 тези, ще леят мозък, дето нямат и ще се правят на гугутки. Но всичко е много просто: Защо Вторият нетен данъкоплатец на тази държава - Булгартрансгаз с вноска от около 400млн евро в бюджета за година не се пази от МО, с бюджет 3млрд евро? За какво дават тези пари? За да пазим Христо Грозев или да купуваме скапани БТР-и чрез Тагарев?

    11:39 09.08.2026

  • 76 Али Гатор

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "КГБ в действие":

    А защо да не е от Баба Алино? Защо да не е както казваш операция под чужд флаг на СБУ ?

    11:39 09.08.2026

  • 77 Въпрос

    5 0 Отговор
    Ако на гей центите ударяпо един юмрук и им избия зъбите и после кажа еее сориии грешка как ще им е а?

    11:42 09.08.2026

  • 78 гочето

    5 1 Отговор
    Вай вай, тая украинска макина ше се окаже че е с адрес на домуване някъде във варненска околия :-)..
    Вай ваййй, вапцахме я!
    Станали сме нещо като безплатен самолетоносач на укрите....
    Вай ваййй, ша ядем Искандера
    А ако се окаже че някъде там има скрита цяла манифактура може и Орешник да гризнем.
    При масовото обезлюдаване в добричко, не е особен проблем да стъкмиш някъде една манифактура за такива бръмчалки .

    11:43 09.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 То тва им е

    3 0 Отговор
    Само сценарии да пишат и глупости да дрънкат

    11:44 09.08.2026

  • 81 матрос

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Нещо е станало на":

    Пазят президента на републиката.И не ,че някой се кани да го стреля но да оправдаят заплатите.Затова са завардили наоколо.Напомням,че днес е празника на ВМФ или ВМС.И аз се обърках вече как се нарича.Когато аз служих си беше ВМФ.На пагоните и на баретата пишеше ЧФ-черноморски флот.За жалост бях от нещастниците които служиха 38 месеца и 24 дни на боен кораб.

    11:48 09.08.2026

  • 82 Бит русораст

    2 4 Отговор
    Щом няма утрепани русорасти няма проблем.

    Коментиран от #84, #86

    11:49 09.08.2026

  • 83 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Геронимо":

    Тениската на укроизрода не може никой до я изпере и мирише на умрели лебеди

    11:50 09.08.2026

  • 84 Как си бе

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Бит русораст":

    Укропомако?

    11:51 09.08.2026

  • 85 Тошо

    2 4 Отговор
    Украинските дронове пердашят блатарите на 2 500 километра,та Ганчо ли да го спре?

    Коментиран от #87

    11:51 09.08.2026

  • 86 0нодeн Укpoраcт

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Бит русораст":

    Обаче има бити и онождaни укроpaсти.

    11:51 09.08.2026

  • 87 Безказарменищ

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Тошо":

    Повредите от дронове са поправими, но от ракети са непоправими.
    Питай Кийиф

    Коментиран от #91

    11:53 09.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":

    По повод предстоящото отбелязване на 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили и тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите-випускници от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в неделя - 09.08.2026 г., временно ще бъде преустановено движението на ППС по ул. „Вълноломна“. Ограничението се отнася за частта от кръстовището с бул. „Приморски“ до яхт-клуб „Капитан Георги Георгиев“.
    Затварянето е за интервала от 08:30 часа до приключване на мероприятието (около 11:00 часа).

    11:57 09.08.2026

  • 90 Учете география

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хайо":

    Разстоянието с кола между град Рени (Украйна) и село Кардам (област Добрич, България) е около 248 километра

    11:59 09.08.2026

  • 91 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Безказарменищ":

    Къде е главата на Чайка?

    12:01 09.08.2026

  • 92 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    12:04 09.08.2026

  • 93 пол

    0 2 Отговор
    Лъжи.Чиста проба атака от Украйна.Закривайте посолството и дипломатите заедно с туристите(които издържаме)вън от България!

    12:05 09.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.