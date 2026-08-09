Три основни сценария за падналия дрон край Кардам

Дронът, който вчера сутринта падна край Кардам, вероятно се е отклонил от първоначално зададения маршрут заради заглушаване на сигнала, проблем с навигацията или техническа неизправност. Такова предположение изрази пред БНТ Петър Чолаков, съпредседател на Сдружението "Българска отбранителна индустрия".
По думите му подобни безпилотни апарати могат да бъдат трудни за засичане от стандартните радарни системи.
"Според мен има три основни сценария, по които може да разсъждаваме. Естествено е твърде рано да се спираме на един от тях, но най-логично е да има отклонения от първоначално зададения маршрут", смята той.
Чолаков посочи, че при настоящите бойни действия има интензивна радио-електронна борба срещу дроновете.
Според него заглушаването на сигнала или подмяната на навигационните системи могат да доведат до загуба на местоположението и отклоняване на безпилотния апарат.
"Защото вие знаете, че при тези бойни действия в момента има много интензивна среда за радиоборба, радиоелектронна борба, именно срещу дроновете. И за това много често се получава заглушаване на сигнала, подмяна на навигационните системи. И така един безпилотен апарат може да загуби първо своята навигация, своето местоположение и от там да тръгне в определена посока", коментира експертът.
Според Чолаков типът на летателния апарат също има значение за възможността той да бъде открит.
"Първо, това са дронове, които могат да летят сравнително ниско, което ги прави по-трудни за откриване от стандартните радарни системи. Техният радарен отпечатък е малък и големите радарни системи са проектирани принципно за по-големи летателни апарати", обясни той.
Чолаков определи като повод за притеснение факта, че подобен дрон може да премине през две натовски държави, без да бъде засечен, но посочи, че това не е непременно необичайно.
Според Чолаков при подобни случаи е важно да се установи какъв точно е бил дронът и с какво предназначение.
"Принципно има два вида такъв тип дронове. Едните са военни дронове, които се използват за наблюдение за определена такава информация, която има стойност за разузнаването. Вторите тип дронове са т. нар. въоръжени дронове. Това могат да бъдат големи и по-малки дронове, на които се слагат определени взривателни устройства", поясни експертът.
Той подчерта, че въоръжените дронове могат да бъдат използвани както за диверсия, така и за нападение. "Не мога да кажа със сигурност какъв тип е бил този дрон, но винаги такива дронове са предпоставка за опасност и едва ли трябва да тръгваме в посока, че това е нападение, което има определен фокус. Трябва да се анализира", добави Чолаков.
Според Чолаков най-вероятната версия остава тази за отклонен дрон. Развитието на безпилотните системи и все по-широкото им използване във военните действия поставят въпроса доколко България е подготвена да реагира при подобни заплахи, коментира още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #8, #47
10:36 09.08.2026
2 Рундьо
Коментиран от #58
10:37 09.08.2026
3 Истината
Коментиран от #19
10:38 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Енен Во
10:39 09.08.2026
6 Утре
10:40 09.08.2026
7 Геронимо
Коментиран от #83
10:40 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
10:41 09.08.2026
10 Анонимен
10:41 09.08.2026
11 Пич
Та, кретен от "Българската отбранителна индустрия" дава акъл, при положение, че тази индустрия ни виде нещо, ни чу нещо, ни отбрани нещо!!!
10:41 09.08.2026
12 Хайо
Коментиран от #43, #90
10:44 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кардан
ОЛЯХТЕ СЕ !
10:46 09.08.2026
15 Защо само три основни сценария
10:48 09.08.2026
16 Смотльо,
До коментар #8 от "Копеи не философствай!":Копейките както ги наричаш не са братя с украинците ,а след като са твои братя укрите ,зсщо не си там ти ?
10:49 09.08.2026
17 Попитайте
10:51 09.08.2026
18 Да бе, ясно
10:52 09.08.2026
19 Баба Гицка
До коментар #3 от "Истината":Ама се радвате че вече няма задължителна военна служба.
10:53 09.08.2026
20 Олеееее....
10:54 09.08.2026
21 Анонимен
10:55 09.08.2026
22 Хи хи
10:56 09.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Костя от Тюленово
10:59 09.08.2026
27 Драмата с невидимият дрон
10:59 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Айляк
Но виждам, че бандерите си продължават със саботажите по руските тръби.
Терористи.
10:59 09.08.2026
30 Мухаа ха!
11:01 09.08.2026
31 Наталия Кобилкина украинска сексоложка
11:03 09.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Щип
11:04 09.08.2026
34 Зеления
-най-близкото разстояние по права линия, където руснаците имат станция РЕБ /радиоелектронна борба/ е Крим - 400 км до село Кардам
-Р-330Ж „Жител“ най-широко използваната тактическа система за РЕБ от Русия - обхват 25-30 км за всички радио канали, максимум до 50 км за някои от каналите
-разстояние от украинската граница до с. Кардам - 40-50 км по права линия.
Варианта руска РЕБ да е заглушила дрона е Путин да е преплавал Черно море, носейки на гръб станция за РЕБ, отишъл е на хотел в Добрич /на 35 км по права линия до с. Кардам/, разпънал е станцията в хотелската стая и докато си пие коктейла е заглушил дрона.
При тази хипотеза, украинците нямат нищо общо с бомбандирането на България.
11:04 09.08.2026
35 Гледам сега че
Коментиран от #41
11:05 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 извод
Коментиран от #73
11:06 09.08.2026
38 Мирчев шматката
11:07 09.08.2026
39 Али Гатор
11:08 09.08.2026
40 1234
11:10 09.08.2026
41 Нещо е станало на
До коментар #35 от "Гледам сега че":на Морска гара Варна. Пълно е с ченгета и жандармерия. Района е блокиран
Коментиран от #45, #46, #81
11:10 09.08.2026
42 Азззззззз
11:10 09.08.2026
43 матрос
До коментар #12 от "Хайо":Провери си дистанциите.Одеса-Варна по разбитите пътищаи 576 км.От летище Одеса до летище Варна по въздуха е 480 км.Напомням го това защото учих в Одеса по времето на СССР.Не вярвам пътищата да са удължени до твоите 1200 км.Но като извадим и дистанцията Варна-Кардам разстоянието става на 490 км грубо.
Коментиран от #44
11:10 09.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 факт
До коментар #41 от "Нещо е станало на":Има струпване, защото военноворсккият флот празнува и Йотова трябваше да присъства на празника. Надявам се, че нищо тревожно не се е случило.
Коментиран от #55
11:14 09.08.2026
46 Вмс
До коментар #41 от "Нещо е станало на":Военноморските сили имат оразник
11:15 09.08.2026
47 Пикочен мехур
До коментар #1 от "Емигрант":Верно ли им трябват шматки за фронта?
Укрите демократично избягаха май?
А кинти?
11:16 09.08.2026
48 Аеееее
11:17 09.08.2026
49 Краси
11:17 09.08.2026
50 КГБ в действие
Коментиран от #60, #76
11:17 09.08.2026
51 Да питам само
11:18 09.08.2026
52 Ба бааааа
До коментар #32 от "Дон Корлеоне":А ти дали ще осъмнеш
11:19 09.08.2026
53 Укротрола е хванал скоротечен рак.
11:19 09.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Къв празник бре
До коментар #45 от "факт":4 автобуса жандармерия има до входа.
Коментиран от #62
11:20 09.08.2026
56 Мухахаха
Коментиран от #59, #74
11:20 09.08.2026
57 Ал Капоне
До коментар #32 от "Дон Корлеоне":Зеления гном мърда ли още в бункера в Краков?
11:21 09.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ба бааааа
До коментар #50 от "КГБ в действие":Окраинска диверсия храни куче да те лае
11:22 09.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 не знам
До коментар #55 от "Къв празник бре":какво се случва, но това присъствие на жандармерия си го обяснявам със засилен контрол на местата, където се струпват много хора. А и Йотова пазят все пак.
Коментиран от #64
11:23 09.08.2026
63 Давай на четвъртия
DW е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!
11:24 09.08.2026
64 Туристите са шаш
До коментар #62 от "не знам":и паника ! Оглеждат се странно и снимат с телефоните
11:27 09.08.2026
65 Основният сценарий е
11:32 09.08.2026
66 Механик
Май ще излезе, че подобни дронове се изстрелват от територията на Румъния, а?
И не ни правете на шилета! Не сме 15-ти век. Има нет и можем да четем.
Коментиран от #70
11:33 09.08.2026
67 Ама тва не е фейк
Коментиран от #68, #69, #71, #89
11:34 09.08.2026
68 Идиотова да не е станала курбан?
До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":Де тоя късмет де.
11:35 09.08.2026
69 факт
До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":Допускат ли граждани свободно да преминават?
Коментиран от #72
11:36 09.08.2026
70 Мунчо съм
До коментар #66 от "Механик":Ей го де е отсреща укроанклава Баба Алиновка.
11:36 09.08.2026
71 Може да чакат
До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":Някой кораб със чфутки от зраел
11:36 09.08.2026
72 Не...
До коментар #69 от "факт":Района е блокиран още доло преди бариерата
11:38 09.08.2026
73 Специалист
До коментар #37 от "извод":Перфектно казано.
11:38 09.08.2026
74 Чамовата дъска ще каже
До коментар #56 от "Мухахаха":каквото я е инструктирала сексинструкторката от укропосоля
11:38 09.08.2026
75 1234
11:39 09.08.2026
76 Али Гатор
До коментар #50 от "КГБ в действие":А защо да не е от Баба Алино? Защо да не е както казваш операция под чужд флаг на СБУ ?
11:39 09.08.2026
77 Въпрос
11:42 09.08.2026
78 гочето
Вай ваййй, вапцахме я!
Станали сме нещо като безплатен самолетоносач на укрите....
Вай ваййй, ша ядем Искандера
А ако се окаже че някъде там има скрита цяла манифактура може и Орешник да гризнем.
При масовото обезлюдаване в добричко, не е особен проблем да стъкмиш някъде една манифактура за такива бръмчалки .
11:43 09.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 То тва им е
11:44 09.08.2026
81 матрос
До коментар #41 от "Нещо е станало на":Пазят президента на републиката.И не ,че някой се кани да го стреля но да оправдаят заплатите.Затова са завардили наоколо.Напомням,че днес е празника на ВМФ или ВМС.И аз се обърках вече как се нарича.Когато аз служих си беше ВМФ.На пагоните и на баретата пишеше ЧФ-черноморски флот.За жалост бях от нещастниците които служиха 38 месеца и 24 дни на боен кораб.
11:48 09.08.2026
82 Бит русораст
Коментиран от #84, #86
11:49 09.08.2026
83 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Геронимо":Тениската на укроизрода не може никой до я изпере и мирише на умрели лебеди
11:50 09.08.2026
84 Как си бе
До коментар #82 от "Бит русораст":Укропомако?
11:51 09.08.2026
85 Тошо
Коментиран от #87
11:51 09.08.2026
86 0нодeн Укpoраcт
До коментар #82 от "Бит русораст":Обаче има бити и онождaни укроpaсти.
11:51 09.08.2026
87 Безказарменищ
До коментар #85 от "Тошо":Повредите от дронове са поправими, но от ракети са непоправими.
Питай Кийиф
Коментиран от #91
11:53 09.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 1111
До коментар #67 от "Ама тва не е фейк":По повод предстоящото отбелязване на 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили и тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите-випускници от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в неделя - 09.08.2026 г., временно ще бъде преустановено движението на ППС по ул. „Вълноломна“. Ограничението се отнася за частта от кръстовището с бул. „Приморски“ до яхт-клуб „Капитан Георги Георгиев“.
Затварянето е за интервала от 08:30 часа до приключване на мероприятието (около 11:00 часа).
11:57 09.08.2026
90 Учете география
До коментар #12 от "Хайо":Разстоянието с кола между град Рени (Украйна) и село Кардам (област Добрич, България) е около 248 километра
11:59 09.08.2026
91 Питам
До коментар #87 от "Безказарменищ":Къде е главата на Чайка?
12:01 09.08.2026
92 Пепи Волгата
12:04 09.08.2026
93 пол
12:05 09.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.