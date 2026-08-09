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Димитър Митов отново извън стартовия състав на Абърдийн

Димитър Митов отново извън стартовия състав на Абърдийн

9 Август, 2026 10:55 468 0

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  • шотландия

Българският вратар остана на пейката при поражението от Дъндий

Димитър Митов отново извън стартовия състав на Абърдийн - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален страж Димитър Митов за втори път поред наблюдава срещата на Абърдийн от резервната скамейка. В двубой от втория кръг на шотландската Висша лига "доновете" отстъпиха с 0:2 при гостуването си на Дъндий, като Митов не получи шанс да се изяви на терена.

Въпреки че 29-годишният българин е напълно здрав и готов за игра, мениджърът на Абърдийн Стивън Робинсън отново заложи на опитния германски вратар Мариус Мюлер. 33-годишният страж, който се присъедини към шотландския тим през лятото, за втори път получи доверието на треньорския щаб за титулярното място под рамката.

Домакините от Дъндий демонстрираха хладнокръвие и реализираха по едно попадение във всяко полувреме. Джо Уестли откри резултата през първата част, а след почивката Джо Беван оформи крайното 2:0, с което донесе ценни три точки на своя тим.

След изиграването на втория кръг Абърдийн заема шеста позиция във временното класиране с актив от 3 точки. Дъндий също има три пункта, но заема третото място благодарение на по-добра голова разлика.


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