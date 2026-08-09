Мелани Грифит на 69 г.: Звездата от „Работещо момиче“ празнува рожден ден

Американската актриса Мелани Грифит празнува своя 69-и рожден ден днес, 9 август. Звездата от „Работещо момиче“ остава едно от разпознаваемите лица на Холивуд от 80-те и 90-те години и има зад гърба си кариера, продължаваща повече от пет десетилетия.

Мелани Грифит е родена на 9 август 1957 г. в Ню Йорк. Тя е дъщеря на актрисата Типи Хедрен, прочула се с ролите си във филмите на Алфред Хичкок „Птиците“ и „Марни“. Грифит влиза в киното още като тийнейджърка, а първите ѝ значими роли са в продукции като „Night Moves“ и „Body Double“.

Големият пробив за актрисата идва с „Something Wild“ на режисьора Джонатан Деми през 1986 г., но ролята, която окончателно я превръща в холивудска звезда, е тази на Тес Макгил в „Работещо момиче“ от 1988 г. В продукцията тя си партнира с Харисън Форд и Сигорни Уивър.

За изпълнението си Мелани Грифит печели „Златен глобус“ за най-добра актриса в комедия или мюзикъл и получава номинация за „Оскар“ за най-добра женска роля.

През следващите години актрисата участва във филми като „Pacific Heights“, „Shining Through“, „Born Yesterday“, „Nobody’s Fool“, „Mulholland Falls“ и „Lolita“. През 2003 г. тя прави и дебюта си на Бродуей в мюзикъла „Чикаго“.

Личният живот на Мелани Грифит също често е попадал под светлината на прожекторите. Тя е била омъжена за актьорите Дон Джонсън, Стивън Бауър и Антонио Бандерас.

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От брака ѝ с Дон Джонсън е актрисата Дакота Джонсън, позната на публиката от поредицата „Петдесет нюанса сиво“, а от Антонио Бандерас има дъщеря Стела Бандерас.

Снимкa: Shutterstock

Въпреки бурните периоди както в кариерата, така и в личния си живот, Мелани Грифит остава част от поколението актриси, оставили отчетлив отпечатък върху американското кино в края на XX век.

На 69 години звездата от „Работещо момиче“ продължава да привлича вниманието на почитателите си, а една от най-емблематичните ѝ роли остава символ на амбицията, независимостта и променящия се образ на жената в Холивуд през 80-те години.