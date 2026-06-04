ЕС си осигури спешни доставки на експериментален медикамент за лечение на хантавирус

Първите дози от експериментален препарат за антивирусно лечение на инфекция с хантавирус са били изпратени към Франция, Испания и Нидерландия, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
На фона на липсата на конкретно лечение при инфектиране с хантавирус Европейската агенция по лекарствата идентифицира фавипиравир като най-добрият кандидат за употреба при клинични изпитания или протоколи за т. нар. състрадателна или милосърдна употреба, се казва в изявление на Комисията.
Японската компания „Фуджифилм Тояма Кемикъл“ е дарила 1400 таблетки фавипиравир, поръчани от Франция, Испания и Нидерландия.
ЕС ще задейства процедури за спешни обществени поръчки за осигуряване на още дози, ако през следващите седмици бъдат потвърдени още случаи на хора, заразили се с хантавируса.
Към този момент 13 души са дали положителен тест за инфекция с хантавирус, свързана с огнището на круизен кораб. Те получават лечение в Нидерландия, Франция и Испания, както и в Швейцария, САЩ и Република Южна Африка.
По оценки на Световната здравна организация до 100 000 души годишно се заразяват с пренасяния от гризачи хантавирус. Инфекцията има потенциала да бъде смъртоносна в зависимост от конкретния щам, въпреки че не се предава лесно от човек на човек.
Трима души починаха след откриването на огнището на круизния кораб.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митре
12:10 04.06.2026
2 Зевс
Коментиран от #16
12:10 04.06.2026
3 мамник
12:13 04.06.2026
4 име
12:16 04.06.2026
5 Аха ,
12:16 04.06.2026
6 истина ти казвам
Коментиран от #8
12:16 04.06.2026
7 честен ционист
Коментиран от #14
12:16 04.06.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "истина ти казвам":Това което си написал няма логика. Рода на Урсула печата евраците във Франкфурт. Защо й е да си бърка сама в джобовете и да прехвърля от един в друг?
Коментиран от #13, #17
12:18 04.06.2026
9 Общ работник
12:22 04.06.2026
10 селянин със цървули
12:23 04.06.2026
11 Сзо
12:24 04.06.2026
12 хихи
12:29 04.06.2026
13 Жожи
До коментар #8 от "честен ционист":Е, от две места е по-бързо и по-сигурно. Алчността е голяма, па и има цяла сурия деца, знаеш ли как толкова деца се правят милиардери
12:31 04.06.2026
14 истина ти казвам
До коментар #7 от "честен ционист":Пика ше е краят Октомври началото на Ноември! Сега само ни подгреват. А си се закашлял а си ваксиниран! Пак локдауни пак разни чували,кофчези и т.н!
12:31 04.06.2026
15 Ветеран от протеста
12:33 04.06.2026
16 Някой
До коментар #2 от "Зевс":Не, бе. На урсуланците им свършиха джобните.
12:38 04.06.2026
17 истина ти казвам
До коментар #8 от "честен ционист":Защото така ше обвинят тези дето не щът да се ваксинират че са виновни за разпространението! А те се явяват спасители на човечеството! Нема лоша реклама,даже това да струва здравето и живота на простосмъртните мишки! Разбра ли сега?
12:39 04.06.2026