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ЕС си осигури спешни доставки на експериментален медикамент за лечение на хантавирус

ЕС си осигури спешни доставки на експериментален медикамент за лечение на хантавирус

4 Юни, 2026 12:08 468 17

  • хантавирус-
  • ес-
  • вирус-
  • сзо

Трима души починаха след откриването на огнището на круизния кораб

ЕС си осигури спешни доставки на експериментален медикамент за лечение на хантавирус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите дози от експериментален препарат за антивирусно лечение на инфекция с хантавирус са били изпратени към Франция, Испания и Нидерландия, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

На фона на липсата на конкретно лечение при инфектиране с хантавирус Европейската агенция по лекарствата идентифицира фавипиравир като най-добрият кандидат за употреба при клинични изпитания или протоколи за т. нар. състрадателна или милосърдна употреба, се казва в изявление на Комисията.

Японската компания „Фуджифилм Тояма Кемикъл“ е дарила 1400 таблетки фавипиравир, поръчани от Франция, Испания и Нидерландия.

ЕС ще задейства процедури за спешни обществени поръчки за осигуряване на още дози, ако през следващите седмици бъдат потвърдени още случаи на хора, заразили се с хантавируса.

Към този момент 13 души са дали положителен тест за инфекция с хантавирус, свързана с огнището на круизен кораб. Те получават лечение в Нидерландия, Франция и Испания, както и в Швейцария, САЩ и Република Южна Африка.

По оценки на Световната здравна организация до 100 000 души годишно се заразяват с пренасяния от гризачи хантавирус. Инфекцията има потенциала да бъде смъртоносна в зависимост от конкретния щам, въпреки че не се предава лесно от човек на човек.

Трима души починаха след откриването на огнището на круизния кораб.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митре

    18 1 Отговор
    Аре пак ковидарски номера....

    12:10 04.06.2026

  • 2 Зевс

    15 2 Отговор
    Пак ли ще сме опитни свинчета като "ваксините" за Ковид?

    Коментиран от #16

    12:10 04.06.2026

  • 3 мамник

    9 1 Отговор
    Ето ги бидончетата! Вече са готови за качване по самолетите! Пак се почва!!!!

    12:13 04.06.2026

  • 4 име

    11 0 Отговор
    кака мъpcyла потрива крадливи ръчички, заформя се поредния многомилиарден договор за доставка на ваксини или лекарства.

    12:16 04.06.2026

  • 5 Аха ,

    7 0 Отговор
    мърсулчето пак ще захлеби!

    12:16 04.06.2026

  • 6 истина ти казвам

    10 0 Отговор
    Урсуляка пак ше намаже!!!! Харесало им е колко блажно пускат тия акции!

    Коментиран от #8

    12:16 04.06.2026

  • 7 честен ционист

    2 0 Отговор
    Хантата обикаля из Европа безпрепятствено вече месец като кашлюкащите дечурлига са навсякъде. Просто още не са започнали с тестовете, за да видим хилядите дневни бройки новозаразени.

    Коментиран от #14

    12:16 04.06.2026

  • 8 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "истина ти казвам":

    Това което си написал няма логика. Рода на Урсула печата евраците във Франкфурт. Защо й е да си бърка сама в джобовете и да прехвърля от един в друг?

    Коментиран от #13, #17

    12:18 04.06.2026

  • 9 Общ работник

    3 0 Отговор
    Правете навреси по горите , че другата пЛандемия може да е не само по дълга , но и с комендантски час и всички “ работодатели “ ще въвеждат мерки каквито им спусне правителството

    12:22 04.06.2026

  • 10 селянин със цървули

    5 0 Отговор
    Бангаранга вирусът ше е 3-та пандемия! Белата мафия е по безмилостна от Камората!

    12:23 04.06.2026

  • 11 Сзо

    3 0 Отговор
    Да не би пак от Файзер да се е снабдил ЕС?

    12:24 04.06.2026

  • 12 хихи

    2 0 Отговор
    пази Боже!? КОВИД ваксини-2

    12:29 04.06.2026

  • 13 Жожи

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Е, от две места е по-бързо и по-сигурно. Алчността е голяма, па и има цяла сурия деца, знаеш ли как толкова деца се правят милиардери

    12:31 04.06.2026

  • 14 истина ти казвам

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Пика ше е краят Октомври началото на Ноември! Сега само ни подгреват. А си се закашлял а си ваксиниран! Пак локдауни пак разни чували,кофчези и т.н!

    12:31 04.06.2026

  • 15 Ветеран от протеста

    2 0 Отговор
    Koe не разбрахте ,вие сте баласт и само изразходвате ценни и ограничени ресурси и те,Глобалистите искат да ви унищожат за да могат кръвосмешаните им отрочета да векуват на воля за още няколко хиляди години .Решението е само едно ,тотално зачистване на тези "елити " ,при тях убеждението и превъзпитанието не работи ,ножът е упрял до гърлото вече ....

    12:33 04.06.2026

  • 16 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Не, бе. На урсуланците им свършиха джобните.

    12:38 04.06.2026

  • 17 истина ти казвам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Защото така ше обвинят тези дето не щът да се ваксинират че са виновни за разпространението! А те се явяват спасители на човечеството! Нема лоша реклама,даже това да струва здравето и живота на простосмъртните мишки! Разбра ли сега?

    12:39 04.06.2026

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