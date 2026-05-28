ЕС изпрати първите дози експериментално лечение срещу хантавирус

28 Май, 2026 22:26 664 12

  • европейски съюз-
  • хантавирус-
  • лечение

Франция, Испания и Нидерландия получиха медикамента „Фавипиравир“ на фона на разрастващото се огнище

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първите количества от експериментален антивирусен медикамент за лечение на хантавирус вече са изпратени до Франция, Испания и Нидерландия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от Европейската комисия, предава БТА.

Тъй като към момента не съществува специфично лечение срещу хантавирус, Европейската агенция по лекарствата е определила препарата „Фавипиравир“ като най-подходящ кандидат за използване в клинични изпитвания или при палеативни протоколи, се посочва в изявлението на Комисията.

Японската компания „Фуджифилм Фармасютъкълс“ е дарила 1400 таблетки от медикамента, поискани от Франция, Испания и Нидерландия.

Междувременно Европейският съюз е задействал спешни процедури за обществени поръчки с цел осигуряване на допълнителни количества от лекарството, ако през следващите седмици бъдат регистрирани нови случаи на заразяване.

До момента 13 души са дали положителни проби за хантавирус във връзка с круизен кораб, смятан за център на настоящото огнище. Заразените се лекуват в Нидерландия, Франция, Испания, Швейцария, САЩ и Южна Африка.

Хантавирусите, които се пренасят от гризачи, могат да причинят тежки здравословни усложнения. Според Световната здравна организация всяка година по света се регистрират до 100 000 случая на инфекция при хора.

Макар вирусът да не се предава лесно между хората, той може да бъде смъртоносен, като тежестта на заболяването зависи от конкретния щам.

От началото на последното огнище са регистрирани три смъртни случая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде пак

    7 0 Отговор
    лечения , ваксини , експерименти , стрес , ограничения и милиарди в гушите на откривателите !

    22:29 28.05.2026

  • 2 Марсулите отново ще намажат филиите !

    10 0 Отговор
    Колко ли милиарда ще опоскат този път както при КОВИДА ????

    22:29 28.05.2026

  • 3 Помак

    5 0 Отговор
    Пак пари за фармаци компаниите като ковида ..Бойко и прас.ето бяха полудели да ни затварят в кочината си и да търгашат пари ...затвор за Тея двамата санкционирани по магнитски от сащ и ук ! Тиквата е санкциониран през Горанов защото като министър щеше да бъде персона нон хората в целия свят !

    22:30 28.05.2026

  • 4 Тиквата да се назначи отново на власт

    8 0 Отговор
    И да затвори цяла България както той си знае със бариери ...полиция ..... !

    Коментиран от #6

    22:31 28.05.2026

  • 5 Аз мисля че Кая има,

    0 0 Отговор
    Бунджибунджиго и за тва ходи като Куха Лейка да се жалва от Иван, ама то не е бил Иван а най ми е бил 🤣😝
    Ханс Ахмед Бунджибунджиго IV джуниор.🤣😝🇩🇪🇪🇺

    22:33 28.05.2026

  • 6 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тиквата да се назначи отново на власт":

    И да спира Радев за проверка ли ще посмее ли ???

    Коментиран от #8

    22:33 28.05.2026

  • 7 Наглост и гавра

    5 0 Отговор
    Това пак ли си дозитете на Урсула?

    22:34 28.05.2026

  • 8 Не бееее

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Радев ше има ВИП вход навсякъде , както тиквата и прасето във парламента !

    22:36 28.05.2026

  • 9 Намирисва ми на нещо...!

    4 0 Отговор
    На истерия - ,,Ковид"-втора серия...!
    Урсула спешно се нуждае от нови приходи в личните си авоари и по познатата ,,Пфайзеро-ваксинска" далавера и тук ще има аналогична психо евро-обработка на овчото настление ...!

    22:37 28.05.2026

  • 10 Сталин

    5 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    22:40 28.05.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Срещу морско разстройство!

    22:46 28.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Урсула пак ще се нагуши

    22:51 28.05.2026

