ЕС изпрати първите дози експериментално лечение срещу хантавирус

Първите количества от експериментален антивирусен медикамент за лечение на хантавирус вече са изпратени до Франция, Испания и Нидерландия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от Европейската комисия, предава БТА.
Тъй като към момента не съществува специфично лечение срещу хантавирус, Европейската агенция по лекарствата е определила препарата „Фавипиравир“ като най-подходящ кандидат за използване в клинични изпитвания или при палеативни протоколи, се посочва в изявлението на Комисията.
Японската компания „Фуджифилм Фармасютъкълс“ е дарила 1400 таблетки от медикамента, поискани от Франция, Испания и Нидерландия.
Междувременно Европейският съюз е задействал спешни процедури за обществени поръчки с цел осигуряване на допълнителни количества от лекарството, ако през следващите седмици бъдат регистрирани нови случаи на заразяване.
До момента 13 души са дали положителни проби за хантавирус във връзка с круизен кораб, смятан за център на настоящото огнище. Заразените се лекуват в Нидерландия, Франция, Испания, Швейцария, САЩ и Южна Африка.
Хантавирусите, които се пренасят от гризачи, могат да причинят тежки здравословни усложнения. Според Световната здравна организация всяка година по света се регистрират до 100 000 случая на инфекция при хора.
Макар вирусът да не се предава лесно между хората, той може да бъде смъртоносен, като тежестта на заболяването зависи от конкретния щам.
От началото на последното огнище са регистрирани три смъртни случая.
