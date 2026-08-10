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Времето днес, прогноза за понеделник, 10 август: Слънце, жега и кратки бури в планините

Времето днес, прогноза за понеделник, 10 август: Слънце, жега и кратки бури в планините

10 Август, 2026 03:00 1 083 11

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Максималните температури ще останат типично летни – между 30° и 35°

Времето днес, прогноза за понеделник, 10 август: Слънце, жега и кратки бури в планините - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата седмица в България започва с предимно слънчево и топло време, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След динамичния уикенд с локални превалявания, в понеделник, 10 август, атмосферата над по-голямата част от страната ще се успокои. Синоптиците обаче предупреждават, че в следобедните часове над планинските масиви все още са възможни краткотрайни летни бури.

Температури и вятър в страната

Максималните температури през деня леко ще се понижат в сравнение с предходните дни, но ще останат типично летни – между 30° и 35°. В столицата София термометрите ще достигнат около 30°.

В Източна България ще духа умерен вятър от североизток, докато в останалата част от страната той ще бъде слаб. През втората половина на нощта срещу понеделник облачността навсякъде ще се изясни, а вятърът ще отслабне, което ще донесе по-прохладно сутрешно време. На отделни места в котловините на Югозападна България сутринта ще има временни намаления на видимостта.

Времето по Черноморието и в планините

За любителите на почивките по морето понеделник предлага отлични условия. По Черноморието ще преобладава изцяло слънчево време с умерен източен-североизточен вятър. Максималните температури на въздуха по плажовете ще варират между 30° и 33°, а температурата на морската вода ще бъде приятна – между 24° и 27°.

В планинските райони, особено в Югозападна България и Рило-Родопската област, след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни изолирани места там ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месец август.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    1 3 Отговор
    е Преображение у сред лето !

    04:51 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Име

    6 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #10

    06:37 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Нали сте си вътрешни там!

    07:14 10.08.2026

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