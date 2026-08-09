Климатичен ад: Пожар в Испания и тайфун в Китай

Светът е изправен пред поредната вълна от екстремни метеорологични явления. Докато Южна Европа се бори с огнена стихия, Източна Азия е парализирана от най-мощния тропически циклон за годината.
Ситуацията в засегнатите региони остава критична, а спасителните екипи работят на пределите на възможностите си.
Огнен ад в Испания: 8000 хектара са изпепелени
Мащабен горски пожар в автономната област Андалусия, Южна Испания, вече е обхванал близо 8000 хектара площ. Огънят, който избухна в района на град Ниебла (провинция Уелва), наложи спешната евакуация на около 470 души. Най-критично е положението в населените места Берокал, Ел Мембрило и Ел Посуело.
Регионалните власти обявиха втора степен на опасност. Повече от 275 пожарникари, подкрепени от специализирани военни части (UME) и над 20 летателни апарата, се опитват да овладеят пламъците. Работата им е изключително затруднена от бурните ветрове, чиито посоки се сменят постоянно, и критично ниската влажност на въздуха. Както съобщава El Pais, метеоролозите прогнозират нови силни пориви на вятъра до 35 км/ч, което може допълнително да разпали нови огнища.
Тайфунът „Делфин“ парализира Китай: Евакуираха 1 милион души
В същия момент Източен Китай преживява истинско водно бедствие, предизвикано от тайфуна „Делфин“ (Dolphin) – най-мощната тропическа буря в региона за 2026 година. Стихията връхлетя крайбрежието на провинция Джъдзян близо до град Юхуан със скорост на вятъра над 150 км/ч.
По данни на Reuters, властите са извършили мащабна превантивна евакуация, извеждайки над 1 милион жители от най-опасните зони. Само в град Уенджоу са преместени над 900 000 души, за които са отворени 1000 аварийни убежища.
Бедствието доведе до пълен транспортен колапс в Източен Китай:
- В Шанхай са отменени близо 1400 полета, а пристанището Яншан преустанови работа.
- В съседната провинция Фудзиен над 98 000 души са евакуирани, спрени са десетки фериботни линии и стотици строителни проекти в морето.
- Националният метеорологичен център на Китай издаде най-високия "червен код" за опасност от катастрофални наводнения и свлачища, като в някои райони се очакват до 500 мм валежи.
Преди да удари Китай, „Делфин“ премина през японската префектура Окинава, където рани няколко души и остави десетки хиляди домакинства без електричество.
Климатичните промени и "новата реалност"
Учените и международните наблюдатели, цитирани от Al Jazeera, са категорични, че зачестяването на тези екстремни явления е пряка последица от глобалното затопляне. Трайната суша в Европа и необичайно топлите океански води в Пасифика превръщат традиционните летни опасности в невиждани по мащаб природни бедствия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хмм
Коментиран от #3, #6
23:03 09.08.2026
3 Пълни глупости
До коментар #2 от "хмм":И Дунав Като никога.
Коментиран от #5
23:06 09.08.2026
4 цирк
23:20 09.08.2026
5 хмм
До коментар #3 от "Пълни глупости":Говоря за климата в България, умнико. Дунав пресъхна заради падналото ниво на притоците му в Западна Европа, не у нас. И преди да се изцепиш, че някой говори глупости, виж себе си.
23:20 09.08.2026
6 Съгласявам
До коментар #2 от "хмм":Се, с изключение на зимата. Беше като напоследък, традиционно топла.
23:21 09.08.2026
7 ДрайвингПлежър
бе я ги продавайте тия на някой друг!
23:37 09.08.2026
8 ТАКА Е КАТО ПУТИН НЕ УНИЩОЖИ
23:56 09.08.2026