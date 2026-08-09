Климатичен ад: Пожар в Испания и тайфун в Китай

Светът е изправен пред поредната вълна от екстремни метеорологични явления. Докато Южна Европа се бори с огнена стихия, Източна Азия е парализирана от най-мощния тропически циклон за годината.

Ситуацията в засегнатите региони остава критична, а спасителните екипи работят на пределите на възможностите си.

Огнен ад в Испания: 8000 хектара са изпепелени

Мащабен горски пожар в автономната област Андалусия, Южна Испания, вече е обхванал близо 8000 хектара площ. Огънят, който избухна в района на град Ниебла (провинция Уелва), наложи спешната евакуация на около 470 души. Най-критично е положението в населените места Берокал, Ел Мембрило и Ел Посуело.

Регионалните власти обявиха втора степен на опасност. Повече от 275 пожарникари, подкрепени от специализирани военни части (UME) и над 20 летателни апарата, се опитват да овладеят пламъците. Работата им е изключително затруднена от бурните ветрове, чиито посоки се сменят постоянно, и критично ниската влажност на въздуха. Както съобщава El Pais, метеоролозите прогнозират нови силни пориви на вятъра до 35 км/ч, което може допълнително да разпали нови огнища.

Тайфунът „Делфин“ парализира Китай: Евакуираха 1 милион души

В същия момент Източен Китай преживява истинско водно бедствие, предизвикано от тайфуна „Делфин“ (Dolphin) – най-мощната тропическа буря в региона за 2026 година. Стихията връхлетя крайбрежието на провинция Джъдзян близо до град Юхуан със скорост на вятъра над 150 км/ч.

По данни на Reuters, властите са извършили мащабна превантивна евакуация, извеждайки над 1 милион жители от най-опасните зони. Само в град Уенджоу са преместени над 900 000 души, за които са отворени 1000 аварийни убежища.

Бедствието доведе до пълен транспортен колапс в Източен Китай:

В Шанхай са отменени близо 1400 полета, а пристанището Яншан преустанови работа.

В съседната провинция Фудзиен над 98 000 души са евакуирани, спрени са десетки фериботни линии и стотици строителни проекти в морето.

Националният метеорологичен център на Китай издаде най-високия "червен код" за опасност от катастрофални наводнения и свлачища, като в някои райони се очакват до 500 мм валежи.

Преди да удари Китай, „Делфин“ премина през японската префектура Окинава, където рани няколко души и остави десетки хиляди домакинства без електричество.

Климатичните промени и "новата реалност"

Учените и международните наблюдатели, цитирани от Al Jazeera, са категорични, че зачестяването на тези екстремни явления е пряка последица от глобалното затопляне. Трайната суша в Европа и необичайно топлите океански води в Пасифика превръщат традиционните летни опасности в невиждани по мащаб природни бедствия.