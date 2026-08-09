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Климатичен ад: Пожар в Испания и тайфун в Китай

Климатичен ад: Пожар в Испания и тайфун в Китай

9 Август, 2026 22:49, обновена 9 Август, 2026 22:54 1 008 8

  • испания-
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  • тайфун-
  • евакуация

Природни бедствия принудиха над милион души да напуснат домовете си в Азия и Европа.

Климатичен ад: Пожар в Испания и тайфун в Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът е изправен пред поредната вълна от екстремни метеорологични явления. Докато Южна Европа се бори с огнена стихия, Източна Азия е парализирана от най-мощния тропически циклон за годината.

Ситуацията в засегнатите региони остава критична, а спасителните екипи работят на пределите на възможностите си.

Огнен ад в Испания: 8000 хектара са изпепелени

Мащабен горски пожар в автономната област Андалусия, Южна Испания, вече е обхванал близо 8000 хектара площ. Огънят, който избухна в района на град Ниебла (провинция Уелва), наложи спешната евакуация на около 470 души. Най-критично е положението в населените места Берокал, Ел Мембрило и Ел Посуело.

Регионалните власти обявиха втора степен на опасност. Повече от 275 пожарникари, подкрепени от специализирани военни части (UME) и над 20 летателни апарата, се опитват да овладеят пламъците. Работата им е изключително затруднена от бурните ветрове, чиито посоки се сменят постоянно, и критично ниската влажност на въздуха. Както съобщава El Pais, метеоролозите прогнозират нови силни пориви на вятъра до 35 км/ч, което може допълнително да разпали нови огнища.

Тайфунът „Делфин“ парализира Китай: Евакуираха 1 милион души

В същия момент Източен Китай преживява истинско водно бедствие, предизвикано от тайфуна „Делфин“ (Dolphin) – най-мощната тропическа буря в региона за 2026 година. Стихията връхлетя крайбрежието на провинция Джъдзян близо до град Юхуан със скорост на вятъра над 150 км/ч.

По данни на Reuters, властите са извършили мащабна превантивна евакуация, извеждайки над 1 милион жители от най-опасните зони. Само в град Уенджоу са преместени над 900 000 души, за които са отворени 1000 аварийни убежища.

Бедствието доведе до пълен транспортен колапс в Източен Китай:

  • В Шанхай са отменени близо 1400 полета, а пристанището Яншан преустанови работа.
  • В съседната провинция Фудзиен над 98 000 души са евакуирани, спрени са десетки фериботни линии и стотици строителни проекти в морето.
  • Националният метеорологичен център на Китай издаде най-високия "червен код" за опасност от катастрофални наводнения и свлачища, като в някои райони се очакват до 500 мм валежи.

Преди да удари Китай, „Делфин“ премина през японската префектура Окинава, където рани няколко души и остави десетки хиляди домакинства без електричество.

Климатичните промени и "новата реалност"

Учените и международните наблюдатели, цитирани от Al Jazeera, са категорични, че зачестяването на тези екстремни явления е пряка последица от глобалното затопляне. Трайната суша в Европа и необичайно топлите океански води в Пасифика превръщат традиционните летни опасности в невиждани по мащаб природни бедствия.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмм

    5 1 Отговор
    Не знам какво се случва с климата, но у нас за първи път от почти 20 години насам, имахме нормална зима, истинска пролет и дъждовно лято. Върна се климатът от времената, които 20-годишните не помнят.

    Коментиран от #3, #6

    23:03 09.08.2026

  • 3 Пълни глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    И Дунав Като никога.

    Коментиран от #5

    23:06 09.08.2026

  • 4 цирк

    3 4 Отговор
    Голяма пропаганда, голямо нещо.....и пожарите вече ги пишат природни бедствия. Как се е запалил, кой го е запалил не е важно за шарлатаните. Щом има пожар, от глобално затопляне причинено от човека ще е....

    23:20 09.08.2026

  • 5 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пълни глупости":

    Говоря за климата в България, умнико. Дунав пресъхна заради падналото ниво на притоците му в Западна Европа, не у нас. И преди да се изцепиш, че някой говори глупости, виж себе си.

    23:20 09.08.2026

  • 6 Съгласявам

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    Се, с изключение на зимата. Беше като напоследък, традиционно топла.

    23:21 09.08.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    2 4 Отговор
    400 арестувани за пожарите във франция - климатичен ад?!
    бе я ги продавайте тия на някой друг!

    23:37 09.08.2026

  • 8 ТАКА Е КАТО ПУТИН НЕ УНИЩОЖИ

    1 1 Отговор
    ДО СЕГА ЦЯЛА БАНДЕРИЯ !

    23:56 09.08.2026

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