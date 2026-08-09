Администрацията на Белия дом е изправена пред сериозен вътрешен натиск и противоречиви сигнали относно военната помощ за Киев.

Според последни разкрития на водещи западни медии, Съединените щати активно споделят детайлна разузнавателна информация с Украйна, за да подпомогнат прецизните удари с дронове и ракети по критични руски енергийни съоръжения навътре в територията на Русия. В същото време американските отбранителни гиганти, производители на зенитно-ракетните комплекси Patriot (Пейтриът), изразяват сериозни опасения, че евентуалното прехвърляне на лиценза за производство директно на Киев крие огромни рискове.

Разузнавателна информация от САЩ захранва ударите в Русия

През последните дни американският поток от спътникови данни, координати за насочване и предупреждения за руската противовъздушна отбрана е достигнал своя пик. Според публикации на авторитетни издания като Politico и Financial Times, това възстановено сътрудничество на най-високо ниво е "суперзаредило" далекобойните операции на Киев. Основната цел на САЩ чрез това споделяне на разузнавателни данни е да се отслаби икономическата база на Москва, която финансира инвазията предимно с петролни приходи, и по този начин Кремъл да бъде принуден да седне на масата за преговори.

Благодарение на прецизните данни от Вашингтон, украинските сили извършиха десетки успешни атаки срещу руски рафинерии (включително в Башкортостан и Ярославъл) и обекти от сенчестия флот в Черно море (източник: reuters.com). Наземни експерти подчертават, че информацията помага на украинските дронове да избягват трислойната ПВО защита около ключови руски градове.

Сагата с лиценза за Patriot: Опасения от технологичен теч

Паралелно с успехите на фронта, в отбранителния сектор на САЩ зрее напрежение. Украинският президент Володимир Зеленски обяви наскоро, че Вашингтон е взел политическо решение за предоставяне на лицензи за производство на противоракетни прехващачи PAC-3 в Украйна или съвместно с европейски партньори, пише kyivpost.com. Този ход цели да направи Украйна независима от политическите промени на Запад.

Американските корпорации Lockheed Martin и RTX (известна преди като Raytheon), които стоят зад компонентите на Patriot, обаче изразяват дълбока загриженост, пише breakingdefense.com. Въпреки че първоначално компаниите започнаха преговори с Киев на изложения като Фарнбъро (източник: en.defence-ua.com), вътрешните опасения в индустрията са свързани с:

Сигурността на технологиите: Страх от изтичане на строго пазени военни секрети към трети страни (например Иран или Русия, в случай на компрометиране на украински заводи).

Страх от изтичане на строго пазени военни секрети към трети страни (например Иран или Русия, в случай на компрометиране на украински заводи). Срив в логистичните вериги: Сертифицирането на местно производство в Украйна отнема между 3 и 7 години, което няма да реши настоящия остър недостиг на боеприпаси.

Сертифицирането на местно производство в Украйна отнема между 3 и 7 години, което няма да реши настоящия остър недостиг на боеприпаси. Политическа несигурност: Президентът Доналд Тръмп вече демонстрира колебливост, като след първоначални обещания заяви пред медиите, че САЩ трябва да бъдат „изключително внимателни, когато позволяват на някой друг да строи тези оръжия“ (източник: nytimes.com).

Въпреки че Пентагонът и Конгресът продължават да настояват за индустриално коопериране с цел защита на украинското небе преди настъпващата зима, американските производители остават резервирани към пълното прехвърляне на патентите и технологиите в зона на активен военен конфликт.