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Напрежение в САЩ: Ще получи ли Киев лиценз за Patriot?

Напрежение в САЩ: Ще получи ли Киев лиценз за Patriot?

9 Август, 2026 22:15, обновена 9 Август, 2026 22:19 1 728 40

  • сащ-
  • разузнаване-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети

Вашингтон споделя секретни данни с Украйна за удари по руската енергетика, докато производителите на ПВО се опасяват от изтичане на технологии

Напрежение в САЩ: Ще получи ли Киев лиценз за Patriot? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Белия дом е изправена пред сериозен вътрешен натиск и противоречиви сигнали относно военната помощ за Киев.

Според последни разкрития на водещи западни медии, Съединените щати активно споделят детайлна разузнавателна информация с Украйна, за да подпомогнат прецизните удари с дронове и ракети по критични руски енергийни съоръжения навътре в територията на Русия. В същото време американските отбранителни гиганти, производители на зенитно-ракетните комплекси Patriot (Пейтриът), изразяват сериозни опасения, че евентуалното прехвърляне на лиценза за производство директно на Киев крие огромни рискове.

Разузнавателна информация от САЩ захранва ударите в Русия

През последните дни американският поток от спътникови данни, координати за насочване и предупреждения за руската противовъздушна отбрана е достигнал своя пик. Според публикации на авторитетни издания като Politico и Financial Times, това възстановено сътрудничество на най-високо ниво е "суперзаредило" далекобойните операции на Киев. Основната цел на САЩ чрез това споделяне на разузнавателни данни е да се отслаби икономическата база на Москва, която финансира инвазията предимно с петролни приходи, и по този начин Кремъл да бъде принуден да седне на масата за преговори.

Благодарение на прецизните данни от Вашингтон, украинските сили извършиха десетки успешни атаки срещу руски рафинерии (включително в Башкортостан и Ярославъл) и обекти от сенчестия флот в Черно море (източник: reuters.com). Наземни експерти подчертават, че информацията помага на украинските дронове да избягват трислойната ПВО защита около ключови руски градове.

Сагата с лиценза за Patriot: Опасения от технологичен теч

Паралелно с успехите на фронта, в отбранителния сектор на САЩ зрее напрежение. Украинският президент Володимир Зеленски обяви наскоро, че Вашингтон е взел политическо решение за предоставяне на лицензи за производство на противоракетни прехващачи PAC-3 в Украйна или съвместно с европейски партньори, пише kyivpost.com. Този ход цели да направи Украйна независима от политическите промени на Запад.

Американските корпорации Lockheed Martin и RTX (известна преди като Raytheon), които стоят зад компонентите на Patriot, обаче изразяват дълбока загриженост, пише breakingdefense.com. Въпреки че първоначално компаниите започнаха преговори с Киев на изложения като Фарнбъро (източник: en.defence-ua.com), вътрешните опасения в индустрията са свързани с:

  • Сигурността на технологиите: Страх от изтичане на строго пазени военни секрети към трети страни (например Иран или Русия, в случай на компрометиране на украински заводи).
  • Срив в логистичните вериги: Сертифицирането на местно производство в Украйна отнема между 3 и 7 години, което няма да реши настоящия остър недостиг на боеприпаси.
  • Политическа несигурност: Президентът Доналд Тръмп вече демонстрира колебливост, като след първоначални обещания заяви пред медиите, че САЩ трябва да бъдат „изключително внимателни, когато позволяват на някой друг да строи тези оръжия“ (източник: nytimes.com).

Въпреки че Пентагонът и Конгресът продължават да настояват за индустриално коопериране с цел защита на украинското небе преди настъпващата зима, американските производители остават резервирани към пълното прехвърляне на патентите и технологиите в зона на активен военен конфликт.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не просто ги намзаха с

    11 6 Отговор
    мехлем Цикатридина само нашите розави моми като соломон все още вярват на дончо

    Коментиран от #14

    22:22 09.08.2026

  • 2 Овчар

    18 6 Отговор
    След зимата Украйна ще получи от САЩ фирми кърлежи които ще започнат да източват природните и ресурси и държавата ще започне да произвежда само работещи роби и просяци нищо повече като е в България..!

    Коментиран от #13

    22:22 09.08.2026

  • 3 Име

    8 6 Отговор
    Приятни сънища!

    22:23 09.08.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    9 5 Отговор
    Поредните празни приказки.

    22:23 09.08.2026

  • 5 Абдурд

    3 4 Отговор
    Не, няма

    22:27 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    14 4 Отговор
    На евреин колкото и каквото да му дадеш все му е малко

    22:29 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Решението е

    14 4 Отговор
    Дайте му на наркомана лиценз за пренос на бело през Карибско море!

    22:29 09.08.2026

  • 10 Механик

    14 5 Отговор
    Абе, вие как си я представяте тая работа бе? То това да не е като да им дадат технологията за производство на газирана вода? Как се дават такива технологични тайни??
    Изобщо, някой представя ли си за какво става дума? Заводи, машини, обучени оператори за тия машини, захранване, складове за материали и готова продукция, електроника...
    Дори при най-добро желание и при съвсем мирни и добри условия, ако п очнем днес, първата ракета ще излезе след 10 години. Айде да не са 10, но поне 7-8.

    22:30 09.08.2026

  • 11 Ами да дават

    6 4 Отговор
    Скоро ще попаднат в руски ръце секретните данни:))

    22:30 09.08.2026

  • 12 КЕФ

    13 6 Отговор
    Кравари загиват в базите си, поразени от ирански ракети, насочвани от руското разузнаване.

    22:31 09.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    След зимата има едно голямо ако,дали ще има Украйна ,ще я има на име в рф ,а джендъри и на исти ще си фар на сметището в Европа

    22:32 09.08.2026

  • 14 Руснаците сами се нетресоха

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "не просто ги намзаха с":

    между шамарите. Сега няма излизане от капана.

    Коментиран от #20, #21

    22:32 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Въпросът е

    6 3 Отговор
    Ще яде ли Асан баница,май нема да яде

    22:33 09.08.2026

  • 17 ПО-НЕАДЕКВАТНА ПУБЛИКАЦИЯ В НЕТА,НЯМА

    10 4 Отговор
    ЗРК "Patriot" СА НЕАКТУАЛНИ ЗА СЪВРЕМИЕТО. ТЕ НЕ ЗАЩИТИХА АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ ОТ ИРАНСКИ РАКЕТИ.ТЕ НЕ ЗАЩИТИХА НИЩО И В НИКОЯ ДЪРЖАВА.

    22:37 09.08.2026

  • 18 защо да се притеснявам до преди малко

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Копейки":

    го беше обрърнала целия много обичаш наденицата ми до картофите нали розав пеньоар

    Коментиран от #31

    22:37 09.08.2026

  • 19 м даааа

    2 4 Отговор
    ще получи един голям 🖕

    22:39 09.08.2026

  • 20 така мислят розави еднорози

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците сами се нетресоха":

    който им пръскат за@д..хем те боли хем те сърби хемородиди дори цикатридина супозитории не ти помогна нали

    Коментиран от #32

    22:39 09.08.2026

  • 21 хахахахха

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците сами се нетресоха":

    много сте се размечтали евтините драскачи🤣🤣

    22:41 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    8 4 Отговор
    Преди по-вече от три години Германия получи лиценз
    за производство на по-старите ракети РАС - 2.
    Германия още ракета не е произвела.
    Няма как окраина да получи лиценз за РАС - 3
    и да произведе ракета в близките 5-6 години.

    22:45 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хасковски каунь

    1 3 Отговор
    Два лиценза ще получат. И за пин+ ди+ разт

    22:53 09.08.2026

  • 27 Чудо голямо ако

    5 4 Отговор
    Киев получи лиценз за Patriot. Те руснаците ще стоят и ще им гледат завода нали ? Или ще го избомбят или ще го дисантират и ще приберат всичко

    Коментиран от #36

    22:57 09.08.2026

  • 28 Павел Пенев

    6 4 Отговор
    Тези кретени заслужават Русия и Китай да въоръжат Иран с още по мощни оръжия за да мачка краварите и еврейските терористи в Персийския залив.

    Коментиран от #30

    23:03 09.08.2026

  • 29 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Украинците са обречени,но това е техен избор.Точно като Българете ,които търпяха 500години да живеят като роби.А при Укрите това стана само за някакви си 20 години след оранжевата “революция”
    Кой каквото е дробил,това ще сърба”

    23:06 09.08.2026

  • 30 Захари Захариев

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Павел Пенев":

    Китай никога няма да допусне поражение на Иран.Да не мислите,че документа в Мека е подписан без одобрението на Китай?

    23:08 09.08.2026

  • 31 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "защо да се притеснявам до преди малко":

    Ние и нашие идол другаря Путин сме по тази част😘

    23:11 09.08.2026

  • 32 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "така мислят розави еднорози":

    Това е основното ни занимание с другаря Путин. Това е ежедневие за нашата розова групичка 😘

    23:13 09.08.2026

  • 33 665

    2 0 Отговор
    И при лицензираните японци и германци, блокът за управление идва от САЩ.
    Локхийд и Рейтън някак са преглътнали , че у фактурата ще пишат само тая част а не цяла ракета. Но сега и някакви украинци да им се намърдат на масата, не виждам как биха се съгласили

    23:21 09.08.2026

  • 34 журналя.засрамете се

    1 0 Отговор
    Естествено, че няма !

    23:42 09.08.2026

  • 35 С една дума...!

    2 0 Отговор
    Тръмп пак се изхвърли публично,прегръщайки Зеленски преджкамерите,като му каза...:
    ,,Искаш ракети ,,Пейтриът"-ето ти лиценза и си ги произвеждай...!"
    Да,ама Тръмп е пропуснал да попита предварително производителя и собственика на правата,дали е съгласен ..?!
    Това всъщност е основен закон в ,,Патентното дело"...,ама кой да знае и кой чете ...?!

    23:53 09.08.2026

  • 36 ДАЖЕ!

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Чудо голямо ако":

    Руснаците се молят и тайничко се надяват да им дадат лиценза,укрите да построят скъп и модерен завод и веднага след прерязването на лентичката от Зеленски,руснаците да го изравнят със земята с десетки ,,Искандера"...,,ФАБ"-ове ...,,Тополи" и кой знае още какво...!
    Както казва поета...:
    ,,Това е толкоз просто и логично...!"

    Коментиран от #40

    00:04 10.08.2026

  • 37 Квартал 95

    2 0 Отговор
    Зеленото само се чуди какви глупости да дрънка, за да успива украинците, желаещите и желаещите мисирки. Никога реално не е стоял въпроса да му дават лицензи на Патриоти.

    00:05 10.08.2026

  • 38 Чак пък...?!

    2 0 Отговор
    ,,Напрежение в САЩ...",заради тоя лиценз...-струва ми се- преекспонирано...!
    Има някакви разногласие и различни гледни точки...!
    Ама чак пък...,,напрежение"...- абсурд!

    00:12 10.08.2026

  • 39 Прочетохте ли това

    1 0 Отговор
    "Паралелно с успехите на фронта,...."

    Мамлииий:)

    00:21 10.08.2026

  • 40 Точно както стана и

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДАЖЕ!":

    със завода за производство на Бакрактар. На откриването му лентата не бе прерязана с ножица...а с кинжал.

    00:35 10.08.2026