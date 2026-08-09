Напрежение в САЩ: Ще получи ли Киев лиценз за Patriot?

Администрацията на Белия дом е изправена пред сериозен вътрешен натиск и противоречиви сигнали относно военната помощ за Киев.
Според последни разкрития на водещи западни медии, Съединените щати активно споделят детайлна разузнавателна информация с Украйна, за да подпомогнат прецизните удари с дронове и ракети по критични руски енергийни съоръжения навътре в територията на Русия. В същото време американските отбранителни гиганти, производители на зенитно-ракетните комплекси Patriot (Пейтриът), изразяват сериозни опасения, че евентуалното прехвърляне на лиценза за производство директно на Киев крие огромни рискове.
Разузнавателна информация от САЩ захранва ударите в Русия
През последните дни американският поток от спътникови данни, координати за насочване и предупреждения за руската противовъздушна отбрана е достигнал своя пик. Според публикации на авторитетни издания като Politico и Financial Times, това възстановено сътрудничество на най-високо ниво е "суперзаредило" далекобойните операции на Киев. Основната цел на САЩ чрез това споделяне на разузнавателни данни е да се отслаби икономическата база на Москва, която финансира инвазията предимно с петролни приходи, и по този начин Кремъл да бъде принуден да седне на масата за преговори.
Благодарение на прецизните данни от Вашингтон, украинските сили извършиха десетки успешни атаки срещу руски рафинерии (включително в Башкортостан и Ярославъл) и обекти от сенчестия флот в Черно море (източник: reuters.com). Наземни експерти подчертават, че информацията помага на украинските дронове да избягват трислойната ПВО защита около ключови руски градове.
Сагата с лиценза за Patriot: Опасения от технологичен теч
Паралелно с успехите на фронта, в отбранителния сектор на САЩ зрее напрежение. Украинският президент Володимир Зеленски обяви наскоро, че Вашингтон е взел политическо решение за предоставяне на лицензи за производство на противоракетни прехващачи PAC-3 в Украйна или съвместно с европейски партньори, пише kyivpost.com. Този ход цели да направи Украйна независима от политическите промени на Запад.
Американските корпорации Lockheed Martin и RTX (известна преди като Raytheon), които стоят зад компонентите на Patriot, обаче изразяват дълбока загриженост, пише breakingdefense.com. Въпреки че първоначално компаниите започнаха преговори с Киев на изложения като Фарнбъро (източник: en.defence-ua.com), вътрешните опасения в индустрията са свързани с:
- Сигурността на технологиите: Страх от изтичане на строго пазени военни секрети към трети страни (например Иран или Русия, в случай на компрометиране на украински заводи).
- Срив в логистичните вериги: Сертифицирането на местно производство в Украйна отнема между 3 и 7 години, което няма да реши настоящия остър недостиг на боеприпаси.
- Политическа несигурност: Президентът Доналд Тръмп вече демонстрира колебливост, като след първоначални обещания заяви пред медиите, че САЩ трябва да бъдат „изключително внимателни, когато позволяват на някой друг да строи тези оръжия“ (източник: nytimes.com).
Въпреки че Пентагонът и Конгресът продължават да настояват за индустриално коопериране с цел защита на украинското небе преди настъпващата зима, американските производители остават резервирани към пълното прехвърляне на патентите и технологиите в зона на активен военен конфликт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не просто ги намзаха с
Коментиран от #14
22:22 09.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #13
22:22 09.08.2026
3 Име
22:23 09.08.2026
4 Доналд Дък, паток
22:23 09.08.2026
5 Абдурд
22:27 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
22:29 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Решението е
22:29 09.08.2026
10 Механик
Изобщо, някой представя ли си за какво става дума? Заводи, машини, обучени оператори за тия машини, захранване, складове за материали и готова продукция, електроника...
Дори при най-добро желание и при съвсем мирни и добри условия, ако п очнем днес, първата ракета ще излезе след 10 години. Айде да не са 10, но поне 7-8.
22:30 09.08.2026
11 Ами да дават
22:30 09.08.2026
12 КЕФ
22:31 09.08.2026
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Овчар":След зимата има едно голямо ако,дали ще има Украйна ,ще я има на име в рф ,а джендъри и на исти ще си фар на сметището в Европа
22:32 09.08.2026
14 Руснаците сами се нетресоха
До коментар #1 от "не просто ги намзаха с":между шамарите. Сега няма излизане от капана.
Коментиран от #20, #21
22:32 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Въпросът е
22:33 09.08.2026
17 ПО-НЕАДЕКВАТНА ПУБЛИКАЦИЯ В НЕТА,НЯМА
22:37 09.08.2026
18 защо да се притеснявам до преди малко
До коментар #15 от "Копейки":го беше обрърнала целия много обичаш наденицата ми до картофите нали розав пеньоар
Коментиран от #31
22:37 09.08.2026
19 м даааа
22:39 09.08.2026
20 така мислят розави еднорози
До коментар #14 от "Руснаците сами се нетресоха":който им пръскат за@д..хем те боли хем те сърби хемородиди дори цикатридина супозитории не ти помогна нали
Коментиран от #32
22:39 09.08.2026
21 хахахахха
До коментар #14 от "Руснаците сами се нетресоха":много сте се размечтали евтините драскачи🤣🤣
22:41 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
за производство на по-старите ракети РАС - 2.
Германия още ракета не е произвела.
Няма как окраина да получи лиценз за РАС - 3
и да произведе ракета в близките 5-6 години.
22:45 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хасковски каунь
22:53 09.08.2026
27 Чудо голямо ако
Коментиран от #36
22:57 09.08.2026
28 Павел Пенев
Коментиран от #30
23:03 09.08.2026
29 Сатана Z
Кой каквото е дробил,това ще сърба”
23:06 09.08.2026
30 Захари Захариев
До коментар #28 от "Павел Пенев":Китай никога няма да допусне поражение на Иран.Да не мислите,че документа в Мека е подписан без одобрението на Китай?
23:08 09.08.2026
31 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #18 от "защо да се притеснявам до преди малко":Ние и нашие идол другаря Путин сме по тази част😘
23:11 09.08.2026
32 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #20 от "така мислят розави еднорози":Това е основното ни занимание с другаря Путин. Това е ежедневие за нашата розова групичка 😘
23:13 09.08.2026
33 665
Локхийд и Рейтън някак са преглътнали , че у фактурата ще пишат само тая част а не цяла ракета. Но сега и някакви украинци да им се намърдат на масата, не виждам как биха се съгласили
23:21 09.08.2026
34 журналя.засрамете се
23:42 09.08.2026
35 С една дума...!
,,Искаш ракети ,,Пейтриът"-ето ти лиценза и си ги произвеждай...!"
Да,ама Тръмп е пропуснал да попита предварително производителя и собственика на правата,дали е съгласен ..?!
Това всъщност е основен закон в ,,Патентното дело"...,ама кой да знае и кой чете ...?!
23:53 09.08.2026
36 ДАЖЕ!
До коментар #27 от "Чудо голямо ако":Руснаците се молят и тайничко се надяват да им дадат лиценза,укрите да построят скъп и модерен завод и веднага след прерязването на лентичката от Зеленски,руснаците да го изравнят със земята с десетки ,,Искандера"...,,ФАБ"-ове ...,,Тополи" и кой знае още какво...!
Както казва поета...:
,,Това е толкоз просто и логично...!"
Коментиран от #40
00:04 10.08.2026
37 Квартал 95
00:05 10.08.2026
38 Чак пък...?!
Има някакви разногласие и различни гледни точки...!
Ама чак пък...,,напрежение"...- абсурд!
00:12 10.08.2026
39 Прочетохте ли това
Мамлииий:)
00:21 10.08.2026
40 Точно както стана и
До коментар #36 от "ДАЖЕ!":със завода за производство на Бакрактар. На откриването му лентата не бе прерязана с ножица...а с кинжал.
00:35 10.08.2026