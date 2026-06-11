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Тръмп заплаши Иран с мощен удар и заговори за контрол върху ключова петролна инфраструктура

Тръмп заплаши Иран с мощен удар и заговори за контрол върху ключова петролна инфраструктура

11 Юни, 2026 15:59 1 118 11

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Американският президент отправи ново остро предупреждение към Техеран на фона на неяснотата около напредъка в преговорите между двете страни

Тръмп заплаши Иран с мощен удар и заговори за контрол върху ключова петролна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран, заявявайки, че Вашингтон ще нанесе „много силен удар тази нощ“, съобщава „Таймс ъф Израел“. Изказването му идва на фона на продължаващото напрежение между двете държави и поражда съмнения дали преговорите между тях напредват в желаната посока, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че в обозримо бъдеще Съединените щати ще поемат контрол над остров Харг и други ключови елементи от иранската петролна инфраструктура. По думите му това би позволило на Вашингтон да установи пълен контрол върху пазарите на петрол и природен газ, като направи паралел с политиката, която според него САЩ са приложили спрямо Венецуела.

Изявлението е поредното остро предупреждение към Техеран през последните месеци. Въпреки това остава неясно дали думите на американския президент са сигнал за непосредствени действия или представляват част от стратегия за оказване на натиск върху Иран в рамките на преговорния процес.

През последните години Тръмп нееднократно е отправял заплахи за използване на значителна военна сила срещу Иран. В редица случаи обаче подобни предупреждения не са били последвани от реални действия, след като е бил отчетен напредък в дипломатическите контакти между двете страни.

Последното му изявление идва в момент, когато вниманието на международната общност остава насочено към отношенията между Вашингтон и Техеран и към възможността за постигане на споразумение, което да намали напрежението в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отреазвяващ

    13 12 Отговор
    По-добре дайте прогноза времето,отколкото този умплеш.

    16:02 11.06.2026

  • 2 БРАВО ДОНИ

    9 16 Отговор
    ЩЕ РИТА МАЧЛЕ НА ОСТРОВ ХАРГ.МОЖЕ ДА МУ ПРАТИМ БОЙКО ЗА КОМПАНИЯ.ШОУ БЕЗ КРАЙ !

    16:05 11.06.2026

  • 3 Удри Бай Дончо

    17 20 Отговор
    Удри здраво чалмата в земята.

    16:06 11.06.2026

  • 4 хйййк

    9 13 Отговор
    Аз пък си мисля, че Иран чака ФАЩ на гюме. На изкукалия тромб, нервите му вече не издържат и ще направи някоя глупост. И другото което се чудя, защо все още не е обявен джихад?

    16:11 11.06.2026

  • 5 Лост

    2 12 Отговор
    Вярвам само на Бесарабски фронт.

    16:11 11.06.2026

  • 6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    15 11 Отговор
    Нема мърдане за аятоласите.

    16:12 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 С приятели като пе де Рассия ...

    13 10 Отговор
    С приятели като пе де Рассия врагове не ти трябват
    цитати
    17.01.2025 "Русия и Иран сключиха договор за стратегическо партньорство = 20-годишният договор между Русия и Иран включва и клаузи за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и вероятно ще обезпокои Запада, смятат наблюдателите"
    28.10.2025 - "Русия и Венецуела задълбочават съюза си с ново споразумение в енергетиката и сигурността"

    16:15 11.06.2026

  • 9 Боташ

    13 11 Отговор
    Иранците започнаха да изпълзяват от дупките в земята и бай Дончо пак започна да ги удря.

    16:17 11.06.2026

  • 10 Мдаа...

    18 12 Отговор
    Тоя инфантилен идиот тръмп омръзва с глупостите си. Мухльо решил да се прави на мъж. Иран го срита в кайсииките и сега помиара само джафка и циври за помощ ту от Китай, ту от европейските евнуси.

    16:17 11.06.2026

  • 11 Тръмп не е добре с кратуната,

    9 0 Отговор
    от започването на войната излъгал 38 пъти,че ще има мирно споразумение до дни!

    16:51 11.06.2026

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