Тръмп заплаши Иран с мощен удар и заговори за контрол върху ключова петролна инфраструктура

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран, заявявайки, че Вашингтон ще нанесе „много силен удар тази нощ“, съобщава „Таймс ъф Израел“. Изказването му идва на фона на продължаващото напрежение между двете държави и поражда съмнения дали преговорите между тях напредват в желаната посока, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че в обозримо бъдеще Съединените щати ще поемат контрол над остров Харг и други ключови елементи от иранската петролна инфраструктура. По думите му това би позволило на Вашингтон да установи пълен контрол върху пазарите на петрол и природен газ, като направи паралел с политиката, която според него САЩ са приложили спрямо Венецуела.

Изявлението е поредното остро предупреждение към Техеран през последните месеци. Въпреки това остава неясно дали думите на американския президент са сигнал за непосредствени действия или представляват част от стратегия за оказване на натиск върху Иран в рамките на преговорния процес.

През последните години Тръмп нееднократно е отправял заплахи за използване на значителна военна сила срещу Иран. В редица случаи обаче подобни предупреждения не са били последвани от реални действия, след като е бил отчетен напредък в дипломатическите контакти между двете страни.

Последното му изявление идва в момент, когато вниманието на международната общност остава насочено към отношенията между Вашингтон и Техеран и към възможността за постигане на споразумение, което да намали напрежението в региона.