Очаквано помирение след едногодишни усилия! Илон Мъск поправя отношенията си с Доналд Тръмп с пакет от 100 милиона

Изглежда, че Доналд Тръмп и Илон Мъск са оставили зад гърба си – поне засега – "войната“, която водиха преди около година в социалните медии, и са възстановили каналите за комуникация. И причината за това развитие изглежда е много конкретна: междинните избори през ноември и това, което е заложено на карта и за двамата, пише Фокус.

Сближаването бе потвърдено през миналия май, когато министри, бизнесмени и членове на семейство Тръмп се качиха на борда на Air Force One за дългото пътуване до Китай. Сред тях беше и богатият бизнесмен.

Според хора, които са били на борда на самолета, атмосферата между двамата мъже е била приятелска. Мъск, който по това време беше на път да стане първият трилионер в света, разговаря с американския президент за плановете за изграждане на нови заводи в САЩ. От своя страна Тръмп спомена видео с изстрелването на космическа ракета, което е гледал малко по-рано, и попита Мъск за един от малките му синове. Тогава той, заедно със съветниците си от Белия дом, си припомни участието си в президентската кампания през 2024 г.

Тогава Мъск съобщи на екипа на Тръмп новината, която те очакваха от месеци: той възнамеряваше да подкрепи финансово републиканците на междинните избори през ноември.

Тогава Мъск съобщи на екипа на Тръмп новината, която те очакваха от месеци: той възнамеряваше да подкрепи финансово републиканците на междинните избори през ноември.

Според хора, запознати с плана, на които се позовава Wall Street Journal, Мъск възнамерява да отдели поне 100 млн. долара за мащабна кампания за мобилизиране на избирателите, с цел републиканците да запазят контрола над Конгреса.

Сцената в Air Force One бе кулминацията на почти едногодишни усилия за възстановяване на отношенията между двамата мъже, след разпадането на един от най-необичайните политически съюзи в съвременната американска история.

Кампанията за сближаване включваше задкулисни телефонни разговори, намеса на общи приятели, покани в Мар-а-Лаго и събития в Белия дом.

Каталитична роля изигра и едно трагично събитие: убийството на консервативния активист Чарли Кърк, който в месеците преди смъртта си се опитваше да възстанови отношенията между Тръмп и Мъск.