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Очаквано помирение след едногодишни усилия! Илон Мъск поправя отношенията си с Доналд Тръмп с пакет от 100 милиона

Очаквано помирение след едногодишни усилия! Илон Мъск поправя отношенията си с Доналд Тръмп с пакет от 100 милиона

14 Август, 2026 20:55 1 220 15

  • доналд тръмп-
  • илон мъск-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • старлинк

Кампанията за сближаване включваше задкулисни телефонни разговори, намеса на общи приятели, покани в Мар-а-Лаго и събития в Белия дом

Очаквано помирение след едногодишни усилия! Илон Мъск поправя отношенията си с Доналд Тръмп с пакет от 100 милиона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Изглежда, че Доналд Тръмп и Илон Мъск са оставили зад гърба си – поне засега – "войната“, която водиха преди около година в социалните медии, и са възстановили каналите за комуникация. И причината за това развитие изглежда е много конкретна: междинните избори през ноември и това, което е заложено на карта и за двамата, пише Фокус.

Сближаването бе потвърдено през миналия май, когато министри, бизнесмени и членове на семейство Тръмп се качиха на борда на Air Force One за дългото пътуване до Китай. Сред тях беше и богатият бизнесмен.

Според хора, които са били на борда на самолета, атмосферата между двамата мъже е била приятелска. Мъск, който по това време беше на път да стане първият трилионер в света, разговаря с американския президент за плановете за изграждане на нови заводи в САЩ. От своя страна Тръмп спомена видео с изстрелването на космическа ракета, което е гледал малко по-рано, и попита Мъск за един от малките му синове. Тогава той, заедно със съветниците си от Белия дом, си припомни участието си в президентската кампания през 2024 г.

Тогава Мъск съобщи на екипа на Тръмп новината, която те очакваха от месеци: той възнамеряваше да подкрепи финансово републиканците на междинните избори през ноември.

Тогава Мъск съобщи на екипа на Тръмп новината, която те очакваха от месеци: той възнамеряваше да подкрепи финансово републиканците на междинните избори през ноември.

Според хора, запознати с плана, на които се позовава Wall Street Journal, Мъск възнамерява да отдели поне 100 млн. долара за мащабна кампания за мобилизиране на избирателите, с цел републиканците да запазят контрола над Конгреса.

Сцената в Air Force One бе кулминацията на почти едногодишни усилия за възстановяване на отношенията между двамата мъже, след разпадането на един от най-необичайните политически съюзи в съвременната американска история.

Кампанията за сближаване включваше задкулисни телефонни разговори, намеса на общи приятели, покани в Мар-а-Лаго и събития в Белия дом.

Каталитична роля изигра и едно трагично събитие: убийството на консервативния активист Чарли Кърк, който в месеците преди смъртта си се опитваше да възстанови отношенията между Тръмп и Мъск.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    И Делян Пеевски продава Нова телевизия на Тръмп.

    21:03 14.08.2026

  • 2 Дал на

    5 2 Отговор
    Доналд ДЪК малко джобни за памперси.

    21:04 14.08.2026

  • 3 КИБОРГ

    2 3 Отговор
    Илон вече не е определящ фактор има нови играчи с по умни машини които дават готови решения а не анализи..! И те не са в САЩ..

    21:06 14.08.2026

  • 4 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Мъск беше избран от спонсорите на Тръмп да го наблюдава от близо ,но да се въртиш всеки ден с ненормални като най Дончо е непосилна задача дори и за непукист като Илон.Сега циркът ще бъде пълен след повторната визитация на Мъск в Бялата къща

    21:07 14.08.2026

  • 5 Ай стига

    3 1 Отговор
    толкова с това театро - нито е интересно, нито има зрители да гледат, нито се интересува някой от него.

    21:12 14.08.2026

  • 6 Доналд Дък, паток

    2 1 Отговор
    Нищожен "пакет". Тоя не уважава адашчето.

    21:16 14.08.2026

  • 7 Мъск щял да купува

    3 1 Отговор
    гласове за 100 милиона долара за републиканците на междинните избори през ноември.... Тва е вероятно щото си нямат като нашите борци срещу купеният вот нали?

    21:16 14.08.2026

  • 8 Нормално ли е да прокламирате

    3 1 Отговор
    Купуване на гласове за избори да ви питам ? Щото не стигат другите извращения

    Коментиран от #13

    21:18 14.08.2026

  • 9 Абе

    0 0 Отговор
    Вижте колко уважително се е докарел МъЗг, после Зеленски се обличал неуважително.

    21:20 14.08.2026

  • 10 Мдаа

    0 0 Отговор
    Тия няма да се траят дълго.Където е текло, пак ще протече

    21:21 14.08.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Много важно!

    21:32 14.08.2026

  • 12 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Тръмп е голям като бик мак в кетъринг контейнер!!!

    21:39 14.08.2026

  • 13 Не става дума

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нормално ли е да прокламирате":

    за купуване на гласове, а за изборна кампания.

    Всяка кампания има разходи.

    21:48 14.08.2026

  • 14 Такива ми ти работи

    0 0 Отговор
    Бай Дончо Трънски му е казал на Муск , 100 милиона Уил Ду ! Уи хев а диъл !

    22:11 14.08.2026

  • 15 И двамата са луди

    1 0 Отговор
    Бай дончо и фамилия трябва да ги съдят за печеленето на пари от борсата и днес ще водим война утре не. Кървави пари.

    23:06 14.08.2026