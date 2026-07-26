Напрежението между Иран и Украйна достигна критична точка, след като Техеран официално обвини Киев за извършването на смъртоносна военна атака срещу ирански търговски кораб в акваторията на Каспийско море.

Иранският външен министър Абас Арагчи излезе с остро изявление, в което подчерта, че действията на „нахлебниците в Киев“ няма да останат без отговор /б.р. от руски: нахлебник - в превод на български език означава паразит, храненик, готованец или тунеядец. Използва се преносно и с негативен оттенък за човек, който използва чуждите ресурси и блага. В миналото в Русия така се е наричал човек, който е живеел и се е хранел в чужда къща срещу определено заплащане или на когото е била осигурена безплатна храна и подслон -например беден роднина или благородник в немилост/.

Според иранската страна нападението е извършено по директна молба на Израел с цел да се въвлече Европа в по-широк военен конфликт.

Според официални данни, разпространени от иранската държавна информационна агенция IRNA, атаката е предизвикала мощна експлозия на борда на плавателния съд, при която е загинал един ирански моряк, а друг е бил ранен. Техеран незабавно привика украинския шарже д'афер, за да изрази своя „остър протест срещу този криминален и враждебен акт“.

Международна реакция и дипломатическа офанзива

В часовете след инцидента иранският първи дипломат Абас Арагчи започна интензивни телефонни разговори с ключови международни фигури. В разговор с руския си колега Сергей Лавров Арагчи е обсъдил сигурността в Каспийския регион и разширяването на географския обхват на конфликта. Иранският външен министър проведе спешна консултация и с новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас. Пред нея Арагчи настоя за „твърда и решителна реакция от страна на Съвета за сигурност на ООН и Европейския съюз“ и призова за подвеждане под отговорност на извършителите и техните поддръжници.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски индиректно потвърди за проведени успешни операции на далечно разстояние. В свое изявление в социалната мрежа X Зеленски обяви, че украинските сили са постигнали „много солидни резултати в Каспийско море“ срещу съдове, превозващи военни товари, свързани с Иран, както и срещу руски военен кораб. Международни анализатори от издания като Al Jazeera отбелязват, че това е първият случай, в който Киев атакува цели толкова дълбоко в логистичната мрежа на Русия и Иран извън Черно море.