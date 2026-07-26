Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи заплаши Киев с отмъщение след удара в Каспийско море

Арагчи заплаши Киев с отмъщение след удара в Каспийско море

26 Юли, 2026 19:18, обновена 26 Юли, 2026 19:27 1 290 28

  • иран-
  • арагчи-
  • украйна-
  • каспийско море-
  • заплаха

Техеран обвини Украйна, че е атакувала търговски кораб по заръка на Израел, и започна спешни дипломатически разговори с Русия и ЕС

Арагчи заплаши Киев с отмъщение след удара в Каспийско море - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението между Иран и Украйна достигна критична точка, след като Техеран официално обвини Киев за извършването на смъртоносна военна атака срещу ирански търговски кораб в акваторията на Каспийско море.

Иранският външен министър Абас Арагчи излезе с остро изявление, в което подчерта, че действията на „нахлебниците в Киев“ няма да останат без отговор /б.р. от руски: нахлебник - в превод на български език означава паразит, храненик, готованец или тунеядец. Използва се преносно и с негативен оттенък за човек, който използва чуждите ресурси и блага. В миналото в Русия така се е наричал човек, който е живеел и се е хранел в чужда къща срещу определено заплащане или на когото е била осигурена безплатна храна и подслон -например беден роднина или благородник в немилост/.

Според иранската страна нападението е извършено по директна молба на Израел с цел да се въвлече Европа в по-широк военен конфликт.

Според официални данни, разпространени от иранската държавна информационна агенция IRNA, атаката е предизвикала мощна експлозия на борда на плавателния съд, при която е загинал един ирански моряк, а друг е бил ранен. Техеран незабавно привика украинския шарже д'афер, за да изрази своя „остър протест срещу този криминален и враждебен акт“.

Международна реакция и дипломатическа офанзива

В часовете след инцидента иранският първи дипломат Абас Арагчи започна интензивни телефонни разговори с ключови международни фигури. В разговор с руския си колега Сергей Лавров Арагчи е обсъдил сигурността в Каспийския регион и разширяването на географския обхват на конфликта. Иранският външен министър проведе спешна консултация и с новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас. Пред нея Арагчи настоя за „твърда и решителна реакция от страна на Съвета за сигурност на ООН и Европейския съюз“ и призова за подвеждане под отговорност на извършителите и техните поддръжници.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски индиректно потвърди за проведени успешни операции на далечно разстояние. В свое изявление в социалната мрежа X Зеленски обяви, че украинските сили са постигнали „много солидни резултати в Каспийско море“ срещу съдове, превозващи военни товари, свързани с Иран, както и срещу руски военен кораб. Международни анализатори от издания като Al Jazeera отбелязват, че това е първият случай, в който Киев атакува цели толкова дълбоко в логистичната мрежа на Русия и Иран извън Черно море.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Драпати

    4 10 Отговор
    Нямате карти!

    Коментиран от #6

    19:28 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    6 18 Отговор
    Който се води по путински акъл, не е прокопсал.
    Този ми прилича на Захарова.
    Тя двойник ли си има?

    19:31 26.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Ракети за Киев и Безмер.

    Коментиран от #13

    19:31 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Драпати":

    2014 г Драпатий избяга от обкръжението в Донбас и изостави другарите си които бяха избити и пленени.Подлец!

    Коментиран от #18

    19:32 26.07.2026

  • 7 Слава на клоуна

    12 3 Отговор
    Драпа да запали целия свят.

    19:32 26.07.2026

  • 8 Янко

    17 5 Отговор
    Евала на иранеца с една дума определи какви са зеле и хунтата му.

    19:35 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смърфиета

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чалмата":

    Марщ, при дарилата те с живот, у заният вход. Още ли не сте си събрали багажа за Телавив? Много ви разглезихме в първата фаза на Третата българска държава. Пътуването към Лом щеше да ви се отрази добре.

    19:39 26.07.2026

  • 11 Време е

    8 2 Отговор
    братята иранци да им направят една хубава заря. Тези ИЗРОДИ няма да се спрат.

    19:43 26.07.2026

  • 12 И ПАК РУСОФИЛКИТЕ

    0 6 Отговор
    СВАЛИХА УШАНКИТЕ
    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    ЕСТЕСТВЕНО И ЦЕЛУВАНЕТО НА
    КУРАНЪТ
    ПОДАДЕН ОТ АЯТОЛАСИТЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:44 26.07.2026

  • 13 и ЕДНА РАКЕТА

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ДА ТЕ ПОРНЕ
    ИЗОДЗАДЗЕ.

    19:45 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Западът използва Киев като инструмент в битката си срещу Иран, по същият начин Москва ще използва Иран във войната, която западът води срещу Русия...

    19:46 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ИЗГОРЯХА

    1 2 Отговор
    ШАХЕДИТЕ .

    ЗАТОВА ЛИ РЕВЕ
    ИРАНСКАТА БРАТУШКА?

    19:46 26.07.2026

  • 18 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Драпатий може да дойде да ми подрапа кесиите .че от топлото ме засърбяха

    19:47 26.07.2026

  • 19 дядото

    0 1 Отговор
    да видим дали и този ще излезе като путин

    19:50 26.07.2026

  • 20 Елементарно Уотсън

    3 0 Отговор
    Бандерите изстрелват дроновете от Азербайджан ,скоро иранците ще ги подпукат и тях .

    19:51 26.07.2026

  • 21 ?????

    3 0 Отговор
    Тва нали го дъвкахме сутринта.

    19:51 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фарс

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Фокс":

    Путлер се нуждае от свежи холопи /крепостни/ Чомодан, вокал, мъртвите сибирски полета те чакат копейка ганьовска.

    Коментиран от #28

    19:57 26.07.2026

  • 27 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Мерси. Аз обаче да го питам, той пробвал ли е вече това с някой от родителите си? Нека напише подробно, а ти ползвай за целта си някоя гюдерия или пачабвра.

    20:00 26.07.2026

  • 28 Фокс

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Фарс":

    Кой е копейка бе промит англосаксонски надрусанн зеленски ххааха. . Тук говоря за Иран а сащ искат и техния петрол да крадат. Нещо за венецуела че от 13 милиарда долара
    Приходи от износ на петрол сащ им дали само 300 млн и другото в джоба. Ти си промитт либералист хахйаах

    20:03 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания