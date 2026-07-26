Арагчи заплаши Киев с отмъщение след удара в Каспийско море

Напрежението между Иран и Украйна достигна критична точка, след като Техеран официално обвини Киев за извършването на смъртоносна военна атака срещу ирански търговски кораб в акваторията на Каспийско море.
Иранският външен министър Абас Арагчи излезе с остро изявление, в което подчерта, че действията на „нахлебниците в Киев“ няма да останат без отговор /б.р. от руски: нахлебник - в превод на български език означава паразит, храненик, готованец или тунеядец. Използва се преносно и с негативен оттенък за човек, който използва чуждите ресурси и блага. В миналото в Русия така се е наричал човек, който е живеел и се е хранел в чужда къща срещу определено заплащане или на когото е била осигурена безплатна храна и подслон -например беден роднина или благородник в немилост/.
Според иранската страна нападението е извършено по директна молба на Израел с цел да се въвлече Европа в по-широк военен конфликт.
Според официални данни, разпространени от иранската държавна информационна агенция IRNA, атаката е предизвикала мощна експлозия на борда на плавателния съд, при която е загинал един ирански моряк, а друг е бил ранен. Техеран незабавно привика украинския шарже д'афер, за да изрази своя „остър протест срещу този криминален и враждебен акт“.
Международна реакция и дипломатическа офанзива
В часовете след инцидента иранският първи дипломат Абас Арагчи започна интензивни телефонни разговори с ключови международни фигури. В разговор с руския си колега Сергей Лавров Арагчи е обсъдил сигурността в Каспийския регион и разширяването на географския обхват на конфликта. Иранският външен министър проведе спешна консултация и с новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас. Пред нея Арагчи настоя за „твърда и решителна реакция от страна на Съвета за сигурност на ООН и Европейския съюз“ и призова за подвеждане под отговорност на извършителите и техните поддръжници.
От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски индиректно потвърди за проведени успешни операции на далечно разстояние. В свое изявление в социалната мрежа X Зеленски обяви, че украинските сили са постигнали „много солидни резултати в Каспийско море“ срещу съдове, превозващи военни товари, свързани с Иран, както и срещу руски военен кораб. Международни анализатори от издания като Al Jazeera отбелязват, че това е първият случай, в който Киев атакува цели толкова дълбоко в логистичната мрежа на Русия и Иран извън Черно море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Драпати
Коментиран от #6
19:28 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вашето мнение
Този ми прилича на Захарова.
Тя двойник ли си има?
19:31 26.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13
19:31 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Драпати":2014 г Драпатий избяга от обкръжението в Донбас и изостави другарите си които бяха избити и пленени.Подлец!
Коментиран от #18
19:32 26.07.2026
7 Слава на клоуна
19:32 26.07.2026
8 Янко
19:35 26.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смърфиета
До коментар #2 от "Чалмата":Марщ, при дарилата те с живот, у заният вход. Още ли не сте си събрали багажа за Телавив? Много ви разглезихме в първата фаза на Третата българска държава. Пътуването към Лом щеше да ви се отрази добре.
19:39 26.07.2026
11 Време е
19:43 26.07.2026
12 И ПАК РУСОФИЛКИТЕ
И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
ЕСТЕСТВЕНО И ЦЕЛУВАНЕТО НА
КУРАНЪТ
ПОДАДЕН ОТ АЯТОЛАСИТЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:44 26.07.2026
13 и ЕДНА РАКЕТА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ДА ТЕ ПОРНЕ
ИЗОДЗАДЗЕ.
19:45 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 az СВО Победа 81
19:46 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ИЗГОРЯХА
ЗАТОВА ЛИ РЕВЕ
ИРАНСКАТА БРАТУШКА?
19:46 26.07.2026
18 стоян георгиев
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Драпатий може да дойде да ми подрапа кесиите .че от топлото ме засърбяха
19:47 26.07.2026
19 дядото
19:50 26.07.2026
20 Елементарно Уотсън
19:51 26.07.2026
21 ?????
19:51 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фарс
До коментар #24 от "Фокс":Путлер се нуждае от свежи холопи /крепостни/ Чомодан, вокал, мъртвите сибирски полета те чакат копейка ганьовска.
Коментиран от #28
19:57 26.07.2026
27 Смърфиета
До коментар #25 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Мерси. Аз обаче да го питам, той пробвал ли е вече това с някой от родителите си? Нека напише подробно, а ти ползвай за целта си някоя гюдерия или пачабвра.
20:00 26.07.2026
28 Фокс
До коментар #26 от "Фарс":Кой е копейка бе промит англосаксонски надрусанн зеленски ххааха. . Тук говоря за Иран а сащ искат и техния петрол да крадат. Нещо за венецуела че от 13 милиарда долара
Приходи от износ на петрол сащ им дали само 300 млн и другото в джоба. Ти си промитт либералист хахйаах
20:03 26.07.2026