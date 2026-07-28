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Масирана атака с дронове над Суми и взрив в Крим: Балистична заплаха вдигна накрак Киев
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове над Суми и взрив в Крим: Балистична заплаха вдигна накрак Киев

28 Юли, 2026 05:10, обновена 28 Юли, 2026 05:15 1 189 10

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Военната ескалация в Украйна ескалира с тежки удари по критична инфраструктура и цивилни обекти в ранните часове на 28 юли

Масирана атака с дронове над Суми и взрив в Крим: Балистична заплаха вдигна накрак Киев - 1
Снимка: &quot;Суспильне&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха тежки удари с безпилотни самолети и управляеми авиационни бомби по Сумска област, докато в окупирания Крим избухна мащабен пожар в ключова електрическа подстанция във Феодосия.

Според данни на местните власти към 5:00 часа българско време на 28 юли, в столицата Киев и редица централни и източни области на страната продължават да отекват сирени за въздушна тревога поради непосредствена заплаха от балистични ракети и вълни от атакуващи дронове. Спасителните операции в засегнатите региони са в ход, като броят на ранените цивилни расте.

Среднощният ад в Суми: Управляеми бомби и дронове срещу цивилни

През нощта срещу 28 юли руската армия извърши брутална атака срещу жилищния сектор и цивилната инфраструктура в Сумска област. По информация от ръководителя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, разпространена от информационната агенция UNN, врагът е използвал управляеми авиационни бомби (УАБ) в покрайнините на град Суми, където е ранен местен жител.

Паралелно с това, боен дрон е поразил обект от гражданската инфраструктура в град Недригайлов. На мястото на удара е избухнал силен пожар. По предварителни данни там са ранени най-малко трима души, на които в момента се оказва спешна медицинска помощ. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките под постоянна заплаха от вторични удари.

Крим на тъмно: Гори подстанция във Феодосия

Докато Русия атакуваше Северна Украйна, окупационните власти в анексирания полуостров Крим се сблъскаха с поредния тежък удар по енергийната си мрежа. Към ранните часове на деня е регистриран голям пожар в електрическата подстанция "Ближни Камиши" в град Феодосия, както и в района на подстанция "НС-16" в Кировския район.

Според военни наблюдатели и мониторинговата група "Кримски вятър", съоръженията осигуряват електроенергия не само за десетки населени места, но и захранват помпените станции на Феодосийското водохранилище. В резултат на инцидента Феодосия и околните региони останаха без ток и с нарушено водоподаване. Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр") индиректно потвърди засиления натиск, съобщавайки в социалните мрежи, че в рамките на мащабната операция "Кримско изключване" през последните дни са поразени десетки руски енергийни обекти на полуострова.

Въздушна тревога в Киев и заплаха от балистика

Ситуацията в столицата Киев и околните области остава изключително напрегната. В града и редица съседни региони бяха задействани сирените за въздушната тревога заради засилена активност на руската стратегическа авиация и пускове на балистични ракети "Искандер-М" или С-400 от пограничните руски области Брянск и Курск.

Градската военна администрация на Киев (КГВА) призова гражданите незабавно да се насочат към подземните укрития и метростанциите. По данни на Военновъздушните сили на Украйна, освен балистика, към централната част на страната се придвижват и десетки ударни безпилотни апарати от типа "Шахед" и по-новите модификации "Гербера" и "Пародия", целящи да претоварят украинската противовъздушна отбрана. Към 5:10 ч. ПВО системите в Киевска област работят активно, като в небето над столицата се чуват тътени от прехващане на въздушни цели.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    7 0 Отговор
    Ескалацията, ескалира!!!😂

    Коментиран от #9

    05:33 28.07.2026

  • 2 Иначе казано

    14 3 Отговор
    Крим не е окупиран!

    96 процентна от населението му гласува на легитимен референдум за напускане на бандеровата държава!

    Коментиран от #8

    06:00 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Артилерист

    18 1 Отговор
    Масирани удари, абе направо "брутална атака" срещу "жилищния сектор и жилищни сгради" на руските сили, които създали, нали, "среднощен ад" от вълни на дронове и тежки авиобомби в Суми, ама видите ли САМО ЕДИН РАНЕН ЦИВИЛЕН!!! Няма атака по нито един военен обект, а само по СГРАДИ, КЪДЕТО ЖИВЕЯТ МНОГО ХОРА, но няма НИТО ЕДНА ЖЕРТВА! А кажете сега как да не похвалим ХУМАННОСТТА и високата прецизност и професионално майсторство на РУСКИТЕ ВОЕННИ, които сриват жилищни сгради, но хората оцеляват. Според укроизточниците, обилно цитирани тука, руските ракети, бомби, снаряди и дронове рушат сгради, тоест действат с обратна противоположност на радиацията, която унищожава всичко живо, но сградите остават непокътнати. Е, то бива бива заблуждаваща пропаганда, ама чак пък толкова...

    06:04 28.07.2026

  • 5 Бай Лисан

    10 1 Отговор
    Балистиката - балистична, балистира за всеки!
    Милене, Милене, ти балистика виждал ли си?

    06:10 28.07.2026

  • 6 Разликата

    13 3 Отговор
    Руската атака е брутална, а украинската е хуманна.

    06:17 28.07.2026

  • 7 Анонимен

    10 2 Отговор
    Милене, а някак да кажеш какви НЕцивилни цели са улучили руснаците и какво/кой се е криел в тях! Да не са като мирното оръжейно изложение?!

    06:31 28.07.2026

  • 8 Антирашист 1924

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Иначе казано":

    С такива проценти и живков беше на власт !

    06:32 28.07.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":

    Ескалацията ескалира, ескалирайки до най-ескалираните нива откакто ескалира за първи път.
    Бан-га-ран-гаа-а-а-а-а, киефс мадафакас!

    06:55 28.07.2026

  • 10 Хи их хи

    1 0 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите тази сутрин?

    07:23 28.07.2026

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