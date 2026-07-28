Масирана атака с дронове над Суми и взрив в Крим: Балистична заплаха вдигна накрак Киев

Руските сили нанесоха тежки удари с безпилотни самолети и управляеми авиационни бомби по Сумска област, докато в окупирания Крим избухна мащабен пожар в ключова електрическа подстанция във Феодосия.

Според данни на местните власти към 5:00 часа българско време на 28 юли, в столицата Киев и редица централни и източни области на страната продължават да отекват сирени за въздушна тревога поради непосредствена заплаха от балистични ракети и вълни от атакуващи дронове. Спасителните операции в засегнатите региони са в ход, като броят на ранените цивилни расте.

Среднощният ад в Суми: Управляеми бомби и дронове срещу цивилни

През нощта срещу 28 юли руската армия извърши брутална атака срещу жилищния сектор и цивилната инфраструктура в Сумска област. По информация от ръководителя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, разпространена от информационната агенция UNN, врагът е използвал управляеми авиационни бомби (УАБ) в покрайнините на град Суми, където е ранен местен жител.

Паралелно с това, боен дрон е поразил обект от гражданската инфраструктура в град Недригайлов. На мястото на удара е избухнал силен пожар. По предварителни данни там са ранени най-малко трима души, на които в момента се оказва спешна медицинска помощ. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките под постоянна заплаха от вторични удари.

Крим на тъмно: Гори подстанция във Феодосия

Докато Русия атакуваше Северна Украйна, окупационните власти в анексирания полуостров Крим се сблъскаха с поредния тежък удар по енергийната си мрежа. Към ранните часове на деня е регистриран голям пожар в електрическата подстанция "Ближни Камиши" в град Феодосия, както и в района на подстанция "НС-16" в Кировския район.

Според военни наблюдатели и мониторинговата група "Кримски вятър", съоръженията осигуряват електроенергия не само за десетки населени места, но и захранват помпените станции на Феодосийското водохранилище. В резултат на инцидента Феодосия и околните региони останаха без ток и с нарушено водоподаване. Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр") индиректно потвърди засиления натиск, съобщавайки в социалните мрежи, че в рамките на мащабната операция "Кримско изключване" през последните дни са поразени десетки руски енергийни обекти на полуострова.

Въздушна тревога в Киев и заплаха от балистика

Ситуацията в столицата Киев и околните области остава изключително напрегната. В града и редица съседни региони бяха задействани сирените за въздушната тревога заради засилена активност на руската стратегическа авиация и пускове на балистични ракети "Искандер-М" или С-400 от пограничните руски области Брянск и Курск.

Градската военна администрация на Киев (КГВА) призова гражданите незабавно да се насочат към подземните укрития и метростанциите. По данни на Военновъздушните сили на Украйна, освен балистика, към централната част на страната се придвижват и десетки ударни безпилотни апарати от типа "Шахед" и по-новите модификации "Гербера" и "Пародия", целящи да претоварят украинската противовъздушна отбрана. Към 5:10 ч. ПВО системите в Киевска област работят активно, като в небето над столицата се чуват тътени от прехващане на въздушни цели.