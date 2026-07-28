Пожар в метрото на Барселона, пострадалите са 136

Голям пожар в подземната железница на Барселона остави десетки ранени и предизвика пълен хаос в централната част на града.

Инцидентът е възникнал около 17:45 часа местно време на 27 юли в тунела на Линия 1 (L1) между натоварените станции „Ел Клот“ (El Clot) и „Глориес“ (Glòries). По първоначални данни на местната транспортна компания Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), огънят е тръгнал от изолацията или покритието на контактната мрежа в самия тунел.

Хронология на инцидента и паника под земята

Машинистът на приближаваща композиция е забелязал пламъци на около 50 метра пред влака и е задействал аварийните спирачки. Във влака в този момент са пътували около 300 души. Въпреки препоръките при подобни ситуации да се изчака намесата на пожарникарите, гъстият и задушлив черен дим бързо е започнал да прониква във вагоните, намалявайки видимостта до нула.

Изплашените пътници са отворили ръчно вратите и са започнали да бягат по релсите в тунела, използвайки светлините на мобилните си телефони, за да намерят изход към повърхността.

Мащабна спасителна операция и брой на пострадалите

Службата за спешна медицинска помощ е изпратила на мястото 19 линейки и десетки парамедици. Общо 136 души са прегледани на място или транспортирани към лечебни заведения. Около 130 души са получили обгазяване от лека степен, докато състоянието на други шестима се определя като „по-малко сериозно“.

Над 39 души са приети в различни болници в Барселона за допълнително лечение и терапия с кислородни маски, включително в болниците „Сант Пау“ и „Мар“. Местните власти потвърдиха, че за щастие няма хора с опасност за живота.

Пожарната служба на Барселона се е включила в операцията с 22 специализирани екипа, които са атакували огнището от двата входа на метростанциите. Пожарът е напълно потушен в рамките на няколко часа, а тунелите са били вентилирани.

Хаос в градския транспорт

Поради инцидента станция „Ел Клот“ беше изцяло затворена, а пътниците от „Глориес“ – незабавно евакуирани. Движението на влаковете по Линия 1 беше преустановено в най-централния си участък между станциите „Университет“ и „Ла Сагрера“. Линия 2 също претърпя сериозни закъснения, като композициите пропускаха затворените трансферни спирки.

Транспортната компания осигури извънредни автобуси за извозване на блокираните пътници, а няколко редовни наземни градски автобусни линии бяха отклонени. Техническите екипи продължават работа по изтеглянето на засегнатия вагон и пълното възстановяване на инфраструктурата.