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Тръмп приема Зеленски и Нетаняху, Сенатът гласува ключови санкции
  Тема: Украйна

Тръмп приема Зеленски и Нетаняху, Сенатът гласува ключови санкции

28 Юли, 2026 05:00, обновена 28 Юли, 2026 05:07 1 364 19

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Дипломатически маратон в Белия дом на фона на признанието на Пентагона, че САЩ изостават драматично от Украйна в производството на дронове

Тръмп приема Зеленски и Нетаняху, Сенатът гласува ключови санкции - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 28 юли се очертава като един от най-напрегнатите и съдбоносни дни за американската дипломация през тази година.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме последователно в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Посещението на двамата световни лидери е обвързано с траурно събитие – погребението на влиятелния американски сенатор Линдзи Греъм, чиято внезапна смърт по-рано този месец разтърси политическия елит във Вашингтон. Същевременно, в Капитолия се подготвя безпрецедентен ход: всичките 100 американски сенатори са поканени на извънредна среща със Зеленски, докато Пентагонът официално призна, че военната индустрия на САЩ изостава с години от темповете на производство на дронове в Украйна.

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Историческа среща в Капитолия: 100 сенатори на масата със Зеленски

Всички 100 членове на Сената на САЩ получиха официална покана за съвместна среща с Володимир Зеленски във вторник вечерта. Информацията бе потвърдена от сътрудници в Конгреса пред Reuters.

Основната цел на извънредния форум е обсъждането и гласуването на ключов законопроект за налагане на мащабни енергийни санкции срещу Русия – кауза, която покойният сенатор Линдзи Греъм защитаваше до последния си дъх. По данни на The Hill, Сенатът планира да започне процедурата по гласуване още по време на визитата на украинския държавен глава. За да бъде осигурена двупартийна подкрепа, законодателите намалиха планираните мита върху руския енергиен износ до 100% (спрямо първоначално предложените 500%), въпреки че в кулоарите на Конгреса все още има опасения относно допълнителните правомощия, които законът би могъл да даде на администрацията на Тръмп.

Тръмп балансира между две войни в Белия дом

Програмата на президента Доналд Тръмп за вторник предвижда отделни срещи в Овалния кабинет с Нетаняху и Зеленски, съобщава BBC в сутрешния си репортаж. Разговорите ще се проведат в критичен момент, в който Вашингтон навигира позициите си спрямо войната в Източна Европа и петмесечния конфликт в Близкия изток.

  • Преговорите с Нетаняху: Ще се фокусират върху сигурността на Израел, текущите операции и сдържането на Иран, като Белият дом очаква напредък по споразуменията за Ливан. Израелският премиер кацна във Вашингтон при пълна секретност с полет от военновъздушната база „Неватим“, отбелязва Haaretz.
  • Преговорите със Зеленски: Доналд Тръмп, който наскоро смекчи тона си спрямо Киев, ще обсъди със Зеленски параметрите на бъдещ мирен процес между Русия и Украйна. Според източници на The Wall Street Journal, Тръмп е останал силно впечатлен от украинската устойчивост и иновациите на бойното поле, особено след успешните далекобойни удари с дронове в Каспийско море, прекъсващи руско-иранските канали за доставка на оръжие.

Парадоксът на отбраната: САЩ изостават от Украйна при дроновете

На фона на дипломатическата офанзива, Министерството на отбраната на САЩ направи стряскащо самопризнание. От Пентагона официално обявиха, че американската военна индустрия е "на години разстояние" от достигането на военните обеми за производство на дронове, които Украйна поддържа в момента.

Според данни, публикувани от Yahoo News, докато мащабната програма на Пентагона на стойност 1,1 милиарда долара ще успее да осигури малко под 200 000 дрона до началото на следващата година, Украйна планира да произведе между 6 и 7 милиона малки FPV ударни дрона само в рамките на настоящата година.

За да компенсира това технологично и количествено изоставане, Вашингтон задейства стратегия за "обръщане на традиционната военна помощ". Американската армия изисква от украинските производители да локализират заводи на територията на САЩ. Като част от инициативата Gauntlet II в Колорадо, шест водещи украински компании за безпилотни летателни апарати вече сключват договори за съвместни предприятия с американски партньори, предава RBC Ukraine. Примери за това са партньорствата на украинската F-Drones в Охао и на General Cherry с базираната в Ню Хемпшир Wilcox Industries.

Целта на Пентагона е ясна: да внедри реалния боен опит и евтините, но високоефективни украински технологии директно в американската производствена база, слагайки край на зависимостта от китайски компоненти и скъпоструващи оръжейни системи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    19 32 Отговор
    Тези тримата не спряха да дърпат дявола за опашката..! Накрая руснаците ще целунат балистично съображенията за обогатяване на уран в Нидерландия и Франция и филма ще приключи..!

    Коментиран от #19

    05:19 28.07.2026

  • 2 Квартал 95

    23 29 Отговор
    Айде, събраха се гадините.. Желаещите няма ли да отидат, да пазят страх на Зеленото?

    05:27 28.07.2026

  • 3 Наистина

    20 25 Отговор
    среща на три бандита !

    05:35 28.07.2026

  • 4 Даааа, нека изпратят

    23 11 Отговор
    Изчадието Линдзи Греъм или каквото успяха да съберат от него, в ада! С почести! Много е важно това! И след церемонията ще обсъдят военния опит на украинците в производството на дронове. Да може Щатите да не зависят от скъпите китайски компоненти. Майко Мила, докъде се докараха великите и недостижими американци. САЩ се превърнаха от световен хегемон, за двадесет и пет, шест години от тоя век, в държава с отпаднала необходимост. Китай в момента е с петдесет години пред западния свят! Ум, търпение и много, много труд. Резултата е на лице.

    Коментиран от #17

    05:41 28.07.2026

  • 5 Стаматенко

    15 1 Отговор
    Жалко, че Путин е мекушав и добряк либерал, а можеше отдавна да ги е помел укрохохлохазарите!

    06:03 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Двама евреи и 100 сенатори ,нямам думи

    06:11 28.07.2026

  • 8 Да знайш

    12 1 Отговор
    Без краварника насраил покрайна ще има мир!

    06:11 28.07.2026

  • 9 Ъъъ

    13 0 Отговор
    "Преговорите с Нетаняху: Ще се фокусират върху сигурността на Израел, текущите операции и сдържането на Иран..."

    Глупости!
    Преговори няма да има. Както винаги е било. Нетаняху просто ще набие канчето на Тръмп и толкова. Кога е имало преговори между началник(Нетаняху) и подчинен(Тръмп?)?

    06:13 28.07.2026

  • 10 Бай Лисан

    4 1 Отговор
    Всичкото ке леши на баламатума във Вашингтон.

    06:13 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Американски прелести

    14 0 Отговор
    "Тръмп бил силно впечатлен от Зеленото"... Сигурно го е видял колко може да изпие и изшмърка. Сега в САЩ Зеленото ще участва в ганг-банг, като ще отнесе всички ку... Преди това ще го дрогират, за да му е малко по-поносимо.

    06:14 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софиянец

    13 1 Отговор
    Тръмп има среща с двата най-големи боклука на нашето време! Т.е. три боклука с него си!

    Само урсула липсва! 😂

    06:20 28.07.2026

  • 15 Да питам само...

    8 1 Отговор
    Говедото Греъм не пукна ли от ненавист към човечеството?

    06:21 28.07.2026

  • 16 Дзак

    3 0 Отговор
    Това без доставки от Китай няма как да стане!

    06:53 28.07.2026

  • 17 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даааа, нека изпратят":

    Китай можеше да бъде много по напред, ако не се управляваше от пролетарии. В момента има инерция от предишната линия на управление, където цвета на котката нямаше значение. Положението не върви никак на добре. Затяга се яко. Изтичането на мозъци няма да спре, дори напротив.

    07:04 28.07.2026

  • 18 Джудже в бункера

    1 2 Отговор
    Ами сега?

    07:04 28.07.2026

  • 19 Американците са много коварни

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Щом ги канят тия двамата с такива почести, ще им скроят шапка.

    07:07 28.07.2026