Тръмп приема Зеленски и Нетаняху, Сенатът гласува ключови санкции

Днешният 28 юли се очертава като един от най-напрегнатите и съдбоносни дни за американската дипломация през тази година.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме последователно в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Посещението на двамата световни лидери е обвързано с траурно събитие – погребението на влиятелния американски сенатор Линдзи Греъм, чиято внезапна смърт по-рано този месец разтърси политическия елит във Вашингтон. Същевременно, в Капитолия се подготвя безпрецедентен ход: всичките 100 американски сенатори са поканени на извънредна среща със Зеленски, докато Пентагонът официално призна, че военната индустрия на САЩ изостава с години от темповете на производство на дронове в Украйна.

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Историческа среща в Капитолия: 100 сенатори на масата със Зеленски

Всички 100 членове на Сената на САЩ получиха официална покана за съвместна среща с Володимир Зеленски във вторник вечерта. Информацията бе потвърдена от сътрудници в Конгреса пред Reuters.

Основната цел на извънредния форум е обсъждането и гласуването на ключов законопроект за налагане на мащабни енергийни санкции срещу Русия – кауза, която покойният сенатор Линдзи Греъм защитаваше до последния си дъх. По данни на The Hill, Сенатът планира да започне процедурата по гласуване още по време на визитата на украинския държавен глава. За да бъде осигурена двупартийна подкрепа, законодателите намалиха планираните мита върху руския енергиен износ до 100% (спрямо първоначално предложените 500%), въпреки че в кулоарите на Конгреса все още има опасения относно допълнителните правомощия, които законът би могъл да даде на администрацията на Тръмп.

Тръмп балансира между две войни в Белия дом

Програмата на президента Доналд Тръмп за вторник предвижда отделни срещи в Овалния кабинет с Нетаняху и Зеленски, съобщава BBC в сутрешния си репортаж. Разговорите ще се проведат в критичен момент, в който Вашингтон навигира позициите си спрямо войната в Източна Европа и петмесечния конфликт в Близкия изток.

Преговорите с Нетаняху: Ще се фокусират върху сигурността на Израел, текущите операции и сдържането на Иран, като Белият дом очаква напредък по споразуменията за Ливан. Израелският премиер кацна във Вашингтон при пълна секретност с полет от военновъздушната база „Неватим“, отбелязва Haaretz .

Ще се фокусират върху сигурността на Израел, текущите операции и сдържането на Иран, като Белият дом очаква напредък по споразуменията за Ливан. Израелският премиер кацна във Вашингтон при пълна секретност с полет от военновъздушната база „Неватим“, отбелязва . Преговорите със Зеленски: Доналд Тръмп, който наскоро смекчи тона си спрямо Киев, ще обсъди със Зеленски параметрите на бъдещ мирен процес между Русия и Украйна. Според източници на The Wall Street Journal, Тръмп е останал силно впечатлен от украинската устойчивост и иновациите на бойното поле, особено след успешните далекобойни удари с дронове в Каспийско море, прекъсващи руско-иранските канали за доставка на оръжие.

Парадоксът на отбраната: САЩ изостават от Украйна при дроновете

На фона на дипломатическата офанзива, Министерството на отбраната на САЩ направи стряскащо самопризнание. От Пентагона официално обявиха, че американската военна индустрия е "на години разстояние" от достигането на военните обеми за производство на дронове, които Украйна поддържа в момента.

Според данни, публикувани от Yahoo News, докато мащабната програма на Пентагона на стойност 1,1 милиарда долара ще успее да осигури малко под 200 000 дрона до началото на следващата година, Украйна планира да произведе между 6 и 7 милиона малки FPV ударни дрона само в рамките на настоящата година.

За да компенсира това технологично и количествено изоставане, Вашингтон задейства стратегия за "обръщане на традиционната военна помощ". Американската армия изисква от украинските производители да локализират заводи на територията на САЩ. Като част от инициативата Gauntlet II в Колорадо, шест водещи украински компании за безпилотни летателни апарати вече сключват договори за съвместни предприятия с американски партньори, предава RBC Ukraine. Примери за това са партньорствата на украинската F-Drones в Охао и на General Cherry с базираната в Ню Хемпшир Wilcox Industries.

Целта на Пентагона е ясна: да внедри реалния боен опит и евтините, но високоефективни украински технологии директно в американската производствена база, слагайки край на зависимостта от китайски компоненти и скъпоструващи оръжейни системи.