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Русия: Готови сме да разгледаме нови идеи за постигането на мир в Украйна, но такива засега липсват

Русия: Готови сме да разгледаме нови идеи за постигането на мир в Украйна, но такива засега липсват

27 Юли, 2026 22:30 392 17

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • мария захарова-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
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Кремъл каза по-рано днес, че не разполага с никаква точна информация относно нови предложения за постигане на мир преди планираната за утре среща във Вашингтон между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски

Русия: Готови сме да разгледаме нови идеи за постигането на мир в Украйна, но такива засега липсват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е отворена да разгледа нови идеи и предложения, свързани с постигането на мир в Украйна, каза днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя направи този коментар, след като украински източник каза пред Ройтерс миналата седмица, че длъжностни лица от САЩ и Украйна са разговаряли относно предложение за спиране на огъня по въздух, което да представят на вниманието на колегите си в Русия като част от новия кръг мирни преговори.

Кремъл заяви по-рано през деня, че на този етап не е получавал конкретни нови предложения за примирие с Украйна, предаде Ройтерс, като отбеляза, че коментарите са направени преди срещата между украинския и американския президент във Вашингтон утре.

Украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат утре във Вашингтон. Миналата седмица украински представител заяви, че Украйна и САЩ обсъждат предложение за въздушно примирие, което да бъде предадено на руската страна по време на нов кръг от преговори.

"Тази информация наистина се появи преди няколко дни, но на този етап не е нищо повече от медийна спекулация. По този въпрос няма нищо конкретно, нито пък има подробности за нови предложения за примирие", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков отказа да коментира изявление на Зеленски, според което във Воронежка област в Русия се очаква да пристигнат 30 000 военнослужещи от Северна Корея. "Не смятам за необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове", допълни говорителят.

През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви също днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.

От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.

През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БУХАХАХА

    13 0 Отговор
    Тръмп като ви предлага мир си биехте кучето, сега ще горите.

    Коментиран от #3, #10

    22:31 27.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    амиии , Киев ви даваме,след 3 дена! нравится?

    22:31 27.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "БУХАХАХА":

    многоходовка е тва...

    22:32 27.07.2026

  • 4 Разгромени сте и на колене блатни орки

    11 1 Отговор
    Известният руски блогър и Z-патриот Александър Горни публикува пост за ситуацията в окупирания Крим.

    Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.

    Текстът е публикуван в профила му във Facebook.

    „Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“

    Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.

    Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.

    „Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.

    Коментиран от #7

    22:33 27.07.2026

  • 5 Сатана Z

    10 1 Отговор
    До двете клошарски кАпеи тука!!
    Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на Зеленски приключил фашистка раша!
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    22:34 27.07.2026

  • 6 десничар

    9 1 Отговор
    левичарско-ислямистка-путинска смрад

    22:34 27.07.2026

  • 7 Точен сте

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Разгромени сте и на колене блатни орки":

    От сайта факти тази сутрин
    Aтака срещу Ростов на Дон, градът гори

    27 Юли, 2026

    Ракети и дронове затвориха Кримския мост и активираха сирените в Татарстан и Липецк

    Един от най емблематичните рашистки градове и в момента гори както точно е написал автора. Града е в гъст ,задушлив дим ,хора бягат по улиците с писъци ...Украйна ги разкатава и в момента. Гледайте по Евронюз какъв ужас е?! Преди 5 години рашистите тръгнаха за парад в Киев ,след 5 години рашистан е в пламъци.
    Наздраве

    22:35 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ссср

    6 0 Отговор
    Левите либерали комунистически интернационал и колективния Брикс загинаха,пак банкрути и фалити

    22:40 27.07.2026

  • 12 Съдията

    6 2 Отговор
    И що 30 000 севернокорейци?В България няма ли 30 000 путинофила?

    Коментиран от #16

    22:40 27.07.2026

  • 13 ВОВКА МАСОВКАТА

    6 1 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ

    ПОКАЗА КАКЪВ КРЕ.ТЕН Е.

    ПОРЕДНА МАСОВКА

    ПОРЕДНА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.

    ГОЛЯМАТА АРМИЯ

    ГОЛЕМИЯ ЧЕРНОМОРСКО ФЛОТ

    И НАКРАЯ ВОВКА МАСОВКАТА

    СЕДИ ПРЕД ГОЛЯМ ПЛАКАТ

    С ПОДВОДНИЦА .
    МАЙ БЕШЕ КУРСК


    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    И ПАК ИЗГЛЕЖДАШЕ
    СБРЪЧКАН И ИЗДУХАН
    НИКАКЪВ ПОМЕН
    ОТ НАГЛИЯ АРОГАНТЕН
    НЕГОДЯЙ
    КОЙТО ИСКАШЕ
    ДА ИЗБИЕ ВСИЧКИ УКРАИНЦИ.

    22:42 27.07.2026

  • 14 Факти

    6 1 Отговор
    Въпреки че официалната заплата на Дмитрий Песков като държавен служител е сравнително скромна (в рамките на десетки хиляди евро годишно), реалният икономически ресурс на семейството се движи в диапазона на 250–300 милиона евро обща стойност на активите и спестяванията. С такива кражби от държавната хазна при това само на вечно ухиления мустакат говорител на Кремъл, ВОЙНА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ!

    22:42 27.07.2026

  • 15 грес

    3 0 Отговор
    лебедово езеро ли чувам?!

    22:44 27.07.2026

  • 16 ИМА ИМА

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Съдията":

    РУСОФИЛКИ

    АМА ТЕ НИКОГА НЯМА ДА
    СЕ БИЯТ ЗА ПУТИН.

    САМО РЕВАТ ЖАЛКО ЖАЛКО
    И СЕ НАДЯВАТ
    НА НЯКОЯ РУБЛА
    ДА ИМ ПОДХВЪРЛЯТ
    ОТ ПАСОЛЯ.

    КИМ ЧЕН УН ТРЯБВА РУСОФИЛКИТЕ
    ДА ПРАТИ НА ФРОНТА.

    22:44 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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