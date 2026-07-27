Русия: Готови сме да разгледаме нови идеи за постигането на мир в Украйна, но такива засега липсват

Русия е отворена да разгледа нови идеи и предложения, свързани с постигането на мир в Украйна, каза днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя направи този коментар, след като украински източник каза пред Ройтерс миналата седмица, че длъжностни лица от САЩ и Украйна са разговаряли относно предложение за спиране на огъня по въздух, което да представят на вниманието на колегите си в Русия като част от новия кръг мирни преговори.

Кремъл заяви по-рано през деня, че на този етап не е получавал конкретни нови предложения за примирие с Украйна, предаде Ройтерс, като отбеляза, че коментарите са направени преди срещата между украинския и американския президент във Вашингтон утре.

Украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат утре във Вашингтон. Миналата седмица украински представител заяви, че Украйна и САЩ обсъждат предложение за въздушно примирие, което да бъде предадено на руската страна по време на нов кръг от преговори.

"Тази информация наистина се появи преди няколко дни, но на този етап не е нищо повече от медийна спекулация. По този въпрос няма нищо конкретно, нито пък има подробности за нови предложения за примирие", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков отказа да коментира изявление на Зеленски, според което във Воронежка област в Русия се очаква да пристигнат 30 000 военнослужещи от Северна Корея. "Не смятам за необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове", допълни говорителят.

През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви също днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.

От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.

През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс.