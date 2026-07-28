Мъж е убит при престрелка в сърцето на Мексико Сити

Един мъж бе убит, а други двама бяха ранени при дръзка стрелба в историческия център на Мексико Сити.

Кървавият инцидент се е разиграл на емблематичния площад „Санто Доминго“, намиращ се в непосредствена близост до централния площад „Сокало“ и Президентския дворец. Секретариатът за сигурност на мексиканската столица квалифицира нападението като „директна атака“ срещу жертвите.

Според официалната информация от местната полиция, загиналият е 42-годишен мъж, който е издъхнал на място от раните си. Другите двама пострадали, и двамата на възраст 39 години, са транспортирани по спешност в болниците „Ла Вия“ и „Балбуена“ с огнестрелни рани.

Извършителите на покушението са успели да избягат от местопрестъплението с мотоциклет и в момента се издирват мащабно от силите на реда. Районът на площад „Санто Доминго“, който е известен с красивата си колониална архитектура, но и с печална слава за нелегална продажба на фалшиви документи, остава блокиран от полицията и Националната гвардия.

Въпреки че подобни разстрели са ежедневие в регионите на Мексико, контролирани от мощните наркокартели, те все още се считат за необичайни за строго охранявания център на столицата. В града обаче продължават да оперират местни престъпни банди като „Унион Тепито“ (Unión Tepito) и „Фуерса Анти-Унион“ (Fuerza Anti-Unión), като основните версии на разследващите сочат към разчистване на сметки между враждуващи групировки.