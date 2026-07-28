Дипломатически скандал в ООН: Американската делегация напусна речта на Франция

В безпрецедентна проява на дипломатически разрив между дългогодишни съюзници, американски дипломати показно напуснаха заседание на Съвета за сигурност на ООН в момента, в който думата бе дадена на френската делегация.

Острата реакция е директен протест срещу официални френски критики към администрацията на Доналд Тръмп и състоянието на човешките права в САЩ.

Associated Press информира, че искрата е пламнала след публикация в социалните мрежи на френската мисия в Женева. Повод за френския коментар бе гласуването на САЩ срещу подновяването на мандата на върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. В своята публикация френската страна заяви, че САЩ вече не са „фар на човешките права“ и се намират в изолация редом до държави като Северна Корея, Русия и Мали.

Остри реплики в Съвета за сигурност

След краткотрайния бойкот, заместник-посланикът на САЩ Дан Негря отправи тежки обвинения към Париж, определяйки поведението им като „лицемерно позьорство“. Представителят на САЩ подчерта, че Вашингтон няма да търпи менторски тон от страна на Франция.

„Няма да им предоставим удоволствието да слушаме политизираните им празни приказки, докато не се откажат от своя снизходителен и неуважителен тон“, заяви Негря, цитиран в репортаж на Al Jazeera.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц също се включи в задочния спор през платформата X, като обвини Франция, че „ухажва някои от най-лошите нарушители на човешките права в света“.

Отговорът на Франция

Френският посланик Жером Бонафон предпочете да не коментира директно демонстративното напускане на американците по време на самото заседание за Украйна. Вместо това той припомни историческите връзки, като отбеляза френското участие в честванията на 250-годишнината от независимостта на САЩ. Бонафон защити позицията на Париж, декларирайки, че страната му работи изцяло в защита на Хартата на ООН, независимостта на институциите и мира.

Анализатори от France 24 отбелязват, че този инцидент отразява по-дълбокото засилване на геополитическото напрежение между САЩ и Европа. Освен темата за човешките права, търканията между администрацията на Тръмп и европейските партньори включват спорове за финансирането на НАТО, търговската политика и несъгласието на Франция да се включи директно в конфликта между САЩ, Израел и Иран.