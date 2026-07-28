Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп отново е оптимист за мира в Украйна, САЩ настояват за край на конфликта
  Тема: Украйна

Тръмп отново е оптимист за мира в Украйна, САЩ настояват за край на конфликта

28 Юли, 2026 05:49, обновена 28 Юли, 2026 05:54 1 036 12

  • тръмп-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • мир

Натискът на Вашингтон за мирно споразумение между Киев и Москва се засилва на фона на ключова среща на върха

Тръмп отново е оптимист за мира в Украйна, САЩ настояват за край на конфликта - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира изненадващ и силен оптимизъм относно постигането на мирно споразумение в Украйна, съобщават световните агенции в ранните часове на днешния 28 юли.

Промяната в тона на американския лидер съвпада с нарастващото съгласие в кулоарите на Вашингтон, че е дошло времето за окончателно прекратяване на украинския конфликт.

Още новини от Украйна

WSJ: Тръмп променя позицията си след военните успехи на Киев

Според ексклузивен материал на The Wall Street Journal, президентът Тръмп е променил скептичната си нагласа и е станал изключително оптимистично настроен за бъдещо мирно споразумение. Доскоро американският държавен глава изразяваше опасения в лични разговори, че Украйна губи войната.

Новият оптимизъм е продиктуван от огромното впечатление, което Украйна е оставила у Тръмп с устойчивостта си на бойното поле и мащабното развитие на собствената си дрон индустрия. Белият дом е силно впечатлен от способността на Киев да неутрализира иранските дронове камикадзе, което се превърна в ценен опит и за американските въоръжени сили. Повратна точка са и успешните украински удари в Каспийско море, прекъснали ключови руско-ирански линии за военни доставки.

Днес във Вашингтон е насрочена официална среща между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, на която ще се обсъди мащабна сделка за сътрудничество в отбраната и технологиите за сигурност.

CNN: САЩ виждат момент за прекратяване на конфликта

Паралелно с промяната в Белия дом, дипломатически източници на CNN потвърждават, че администрацията на САЩ смята настоящия момент за критичен прозорец, в който конфликтът в Украйна трябва да бъде прекратен.

Американските дипломатически усилия са насочени към спешно финализиране на многоточкова мирна рамка. Този силен тласък към примирие в Европа се засилва и поради факта, че вниманието на Вашингтон е частично ангажирано с продължаващото военно напрежение в Близкия изток и конфликта около Иран. САЩ целят да разтоварят своите военно-логистични ресурси, като осигурят стабилен и дълготраен „военен щит“ за Украйна в замяна на траен мир, предава медията в своите преки включвания тази сутрин.

Очаква се разговорите в Белия дом по-късно днес да положат основите на финалния текст на споразумението, като основните препъникамъни остават бъдещите териториални отстъпки и гаранциите за членство на Киев в НАТО. Срещата между Тръмп и Зеленски ще започне в 16.30 часа българско време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    17 2 Отговор
    Накрая Руснаците ще целунат балистично съоръженията за обогатяване на уран във Франция и Нидерландия и филма ще приключи..! Ще започнат молитвите....моля ви се недейте ние повече няма да правим така , демек след дъжд качулка..!8366

    Коментиран от #6

    05:59 28.07.2026

  • 2 Пак

    19 0 Отговор
    сметки без кръчмар !

    06:01 28.07.2026

  • 3 Леля Дрол

    22 0 Отговор
    Промяната в тона на американския лидер идва обикновено след първото кафе, след това има нова промяна след сутрешното ходене до WC, а след това още между 8 и 12 пъти през деня, в зависимост от това, какво му е накривило шапката.

    06:01 28.07.2026

  • 4 Хайде хайлира да е

    28 1 Отговор
    Да обявят медиите победа за Украйна и да вдигат Зельо и европартньорите му белия байрак!

    Че ни писна.

    06:03 28.07.2026

  • 5 Бай Лисан

    13 0 Отговор
    Подозирам, че на бай Дончо всичките му ризи са с мноооого дълги ръкави.
    И вместо да се пеняви, да върви да търси джепане, че е кът по неговите земи.

    06:21 28.07.2026

  • 6 Факти

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Никакъв Робот не си, а най обикновен пидър от София Прайд!

    Коментиран от #7

    06:31 28.07.2026

  • 7 Бай Лисан

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Кажи му на тоя дето се прави на робот, да гледа да не набара фазата.

    06:33 28.07.2026

  • 8 КУКУ БЕНД

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ НАСТОЯВАТ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. НО РЕЗУЛТАТА Е НИЩО О.

    06:39 28.07.2026

  • 9 Механик

    9 0 Отговор
    То зависи как е спал Тръмпоня. В зависимост от качеството на съня, той или побеждава (окончателно, разбира се), или сключва добра сделка, или изпада в епическа ярост и прочее.
    Казано кратко- не го слуша перчема.

    06:43 28.07.2026

  • 10 Тръмп

    6 0 Отговор
    Ще го кажа за хиляден път Мир за 24 часа. Утре ще го кажа за 1001-ви път, в други ден - за 1002-ри път !

    07:03 28.07.2026

  • 11 Хи хи

    2 1 Отговор
    Да изпратят днес линдзито към Пъкъла, че дяволите вече са загрели катрана и го чакат !

    07:09 28.07.2026

  • 12 Дай точните оръжия!

    1 0 Отговор
    И войната ще приключи до есента. Като почнат да падат ракетите в Москва и Петербург, руснаците сами ще си решат проблема с Путин и шайката му.

    07:42 28.07.2026