Тръмп отново е оптимист за мира в Украйна, САЩ настояват за край на конфликта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира изненадващ и силен оптимизъм относно постигането на мирно споразумение в Украйна, съобщават световните агенции в ранните часове на днешния 28 юли.

Промяната в тона на американския лидер съвпада с нарастващото съгласие в кулоарите на Вашингтон, че е дошло времето за окончателно прекратяване на украинския конфликт.

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WSJ: Тръмп променя позицията си след военните успехи на Киев

Според ексклузивен материал на The Wall Street Journal, президентът Тръмп е променил скептичната си нагласа и е станал изключително оптимистично настроен за бъдещо мирно споразумение. Доскоро американският държавен глава изразяваше опасения в лични разговори, че Украйна губи войната.

Новият оптимизъм е продиктуван от огромното впечатление, което Украйна е оставила у Тръмп с устойчивостта си на бойното поле и мащабното развитие на собствената си дрон индустрия. Белият дом е силно впечатлен от способността на Киев да неутрализира иранските дронове камикадзе, което се превърна в ценен опит и за американските въоръжени сили. Повратна точка са и успешните украински удари в Каспийско море, прекъснали ключови руско-ирански линии за военни доставки.

Днес във Вашингтон е насрочена официална среща между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, на която ще се обсъди мащабна сделка за сътрудничество в отбраната и технологиите за сигурност.

CNN: САЩ виждат момент за прекратяване на конфликта

Паралелно с промяната в Белия дом, дипломатически източници на CNN потвърждават, че администрацията на САЩ смята настоящия момент за критичен прозорец, в който конфликтът в Украйна трябва да бъде прекратен.

Американските дипломатически усилия са насочени към спешно финализиране на многоточкова мирна рамка. Този силен тласък към примирие в Европа се засилва и поради факта, че вниманието на Вашингтон е частично ангажирано с продължаващото военно напрежение в Близкия изток и конфликта около Иран. САЩ целят да разтоварят своите военно-логистични ресурси, като осигурят стабилен и дълготраен „военен щит“ за Украйна в замяна на траен мир, предава медията в своите преки включвания тази сутрин.

Очаква се разговорите в Белия дом по-късно днес да положат основите на финалния текст на споразумението, като основните препъникамъни остават бъдещите териториални отстъпки и гаранциите за членство на Киев в НАТО. Срещата между Тръмп и Зеленски ще започне в 16.30 часа българско време.