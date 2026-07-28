Тръмп отново е оптимист за мира в Украйна, САЩ настояват за край на конфликта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира изненадващ и силен оптимизъм относно постигането на мирно споразумение в Украйна, съобщават световните агенции в ранните часове на днешния 28 юли.
Промяната в тона на американския лидер съвпада с нарастващото съгласие в кулоарите на Вашингтон, че е дошло времето за окончателно прекратяване на украинския конфликт.
WSJ: Тръмп променя позицията си след военните успехи на Киев
Според ексклузивен материал на The Wall Street Journal, президентът Тръмп е променил скептичната си нагласа и е станал изключително оптимистично настроен за бъдещо мирно споразумение. Доскоро американският държавен глава изразяваше опасения в лични разговори, че Украйна губи войната.
Новият оптимизъм е продиктуван от огромното впечатление, което Украйна е оставила у Тръмп с устойчивостта си на бойното поле и мащабното развитие на собствената си дрон индустрия. Белият дом е силно впечатлен от способността на Киев да неутрализира иранските дронове камикадзе, което се превърна в ценен опит и за американските въоръжени сили. Повратна точка са и успешните украински удари в Каспийско море, прекъснали ключови руско-ирански линии за военни доставки.
Днес във Вашингтон е насрочена официална среща между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, на която ще се обсъди мащабна сделка за сътрудничество в отбраната и технологиите за сигурност.
CNN: САЩ виждат момент за прекратяване на конфликта
Паралелно с промяната в Белия дом, дипломатически източници на CNN потвърждават, че администрацията на САЩ смята настоящия момент за критичен прозорец, в който конфликтът в Украйна трябва да бъде прекратен.
Американските дипломатически усилия са насочени към спешно финализиране на многоточкова мирна рамка. Този силен тласък към примирие в Европа се засилва и поради факта, че вниманието на Вашингтон е частично ангажирано с продължаващото военно напрежение в Близкия изток и конфликта около Иран. САЩ целят да разтоварят своите военно-логистични ресурси, като осигурят стабилен и дълготраен „военен щит“ за Украйна в замяна на траен мир, предава медията в своите преки включвания тази сутрин.
Очаква се разговорите в Белия дом по-късно днес да положат основите на финалния текст на споразумението, като основните препъникамъни остават бъдещите териториални отстъпки и гаранциите за членство на Киев в НАТО. Срещата между Тръмп и Зеленски ще започне в 16.30 часа българско време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #6
05:59 28.07.2026
2 Пак
06:01 28.07.2026
3 Леля Дрол
06:01 28.07.2026
4 Хайде хайлира да е
Че ни писна.
06:03 28.07.2026
5 Бай Лисан
И вместо да се пеняви, да върви да търси джепане, че е кът по неговите земи.
06:21 28.07.2026
6 Факти
До коментар #1 от "Робот":Никакъв Робот не си, а най обикновен пидър от София Прайд!
Коментиран от #7
06:31 28.07.2026
7 Бай Лисан
До коментар #6 от "Факти":Кажи му на тоя дето се прави на робот, да гледа да не набара фазата.
06:33 28.07.2026
8 КУКУ БЕНД
06:39 28.07.2026
9 Механик
Казано кратко- не го слуша перчема.
06:43 28.07.2026
10 Тръмп
07:03 28.07.2026
11 Хи хи
07:09 28.07.2026
12 Дай точните оръжия!
07:42 28.07.2026