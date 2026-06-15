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Зеленски осъди удара по Киево-Печорската лавра и призова Г-7 за по-силен натиск върху Русия
  Тема: Украйна

Зеленски осъди удара по Киево-Печорската лавра и призова Г-7 за по-силен натиск върху Русия

15 Юни, 2026 10:43, обновена 15 Юни, 2026 10:44 1 438 87

  • украйна-
  • киев-
  • удар-
  • натиск-
  • русия

Франция сравни атаката срещу светинята от световното наследство на ЮНЕСКО с бомбардировка над Нотр Дам, а Москва заяви, че е поразила военни цели в Киев

Зеленски осъди удара по Киево-Печорската лавра и призова Г-7 за по-силен натиск върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като едно от най-тежките посегателства срещу християнското културно наследство от началото на войната, предава БТА.

„Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор - църква с история, която датира от 11-и век. Това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинският президент призова страните от Г-7 да засилят натиска върху Москва и да увеличат подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, особено по отношение на защитата срещу балистични ракети.

Франция също осъди атаката. Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че ударът срещу Киево-Печорската лавра е сравним с евентуална бомбардировка над парижката катедрала Нотр Дам или базиликата Сен Дени.

„Това е обект от световното наследство на ЮНЕСКО. За нас във Франция това е равносилно на това Нотр Дам или Сен Дени да бъдат бомбардирани - напълно недопустимо“, подчерта Баро при пристигането си на срещата на външните министри на Европейския съюз.

От руска страна заявиха, че са извършили „масиран удар“ срещу обекти на украинската военна индустрия в Киев, както и в Харков и Днепър. Според руската армия всички набелязани цели са били поразени, а операцията е представена като ответна мярка на украински атаки срещу руска територия.

Междувременно украинските власти съобщиха, че най-малко девет души са загинали при последната вълна от руски удари в различни части на страната, включително в Киев.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    14 70 Отговор
    5 години многоходова руска пр 0 стотия и излагация.

    Коментиран от #12, #23

    10:45 15.06.2026

  • 2 Без име

    80 12 Отговор
    Само дето това беше ракета «Patriot». :-)

    10:46 15.06.2026

  • 3 иван костов

    81 13 Отговор
    Всички знаем, колко много мрази нацисткият режим, православната църква!
    Ударът е нанесен от нацистите и това е вън от всякакво съмнение!

    Коментиран от #15, #53

    10:46 15.06.2026

  • 4 Путин

    17 38 Отговор
    Сорос ни каза да сме многоходови

    10:46 15.06.2026

  • 5 Пан Зеленко

    44 12 Отговор
    Лошо ми е !

    10:46 15.06.2026

  • 6 Путин

    14 33 Отговор
    Нетаняху ни каза да не убиваме Зеленски.

    10:46 15.06.2026

  • 7 Тома

    58 14 Отговор
    Бати зеле руснаците никога не стрелят по църкви

    10:46 15.06.2026

  • 8 Иван

    56 10 Отговор
    Светът да осъди Израел за Холокоста.

    10:47 15.06.2026

  • 9 Дориана

    62 11 Отговор
    Зеленски да спре да се жалва и да осъзнае , че щом той нанася удари по цивилни обекти и Украйна ще бъде атакувана по същия начин. Той носи отговорност за войната в Украйна, защото можеше да я спре още в началото. Но,алчността на корумпирана Украйна е по - силна от човешкия живот.

    10:47 15.06.2026

  • 10 Зеленката

    52 10 Отговор
    Ривъ от сутринта! Шъ ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте кво шъ прая утре?

    Коментиран от #68

    10:47 15.06.2026

  • 11 хехе

    66 12 Отговор
    зеления евреин май забрави когато бандеровците влезнаха в Лаврата пребиха и извлякоха монасите на улицата защото били руснаци.

    10:47 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин

    9 24 Отговор
    Ротшилд ни каза да се вървим на хй и ние отидохме.

    10:47 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Без име

    48 11 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Ами като им дадоха дефектни ракети «Patriot», така става. :-)

    10:48 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кое не е така ?!

    14 47 Отговор
    Все по актуално ....
    Русия, в лицето на Путин, неговото обкръжение, Гундяев, руския патриарх и цялата руска върхушка, вплетена във всички фибри на тяхната държава, иззе православието и го превърна в инструмент за манипулация на масите. Те го очерниха в очите на целия свят, защото мнозина ги възприемат като представители на православната вяра, като една от най-големите православни общности.
    Те се подиграха с православната вяра по немислим начин – по най-страховития и най-отвратителния начин.
    Днес забелязвам нещо подобно и в нашите църковни среди, и не само там. Една клика, една сбирщина, в която са вплетени части от църковното ни ръководство и различни властови структури, се опитва по същия начин да изкриви смисъла на вярата и семейството, както русия изкривява смисъла на православието.
    Те превръщат семейството в инструмент и оръжие, което да им послужи за същото, което руската пропаганда прави от години – да създават врагове. Враг в лицето на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, на ЛГБТ общността и на всички техни поддръжници и защитници. Те се опитват да създадат още един враг в очите на българина, като изкривяват понятието за семейство и го изпълват със смисъла на оръжие за разделение и манипулация.
    Те се движат по руския пример: за да манипулират масите им създават враг.

    Коментиран от #21, #40, #72

    10:49 15.06.2026

  • 18 Хмм

    49 11 Отговор
    знаем кой посяга на църкви, гони вярващи с бухалки и опожарява църквите

    10:50 15.06.2026

  • 19 Путин

    9 22 Отговор
    Макрон ни нареди да ядем "течен шоколад"

    10:51 15.06.2026

  • 20 без коментар

    63 12 Отговор
    Комплексът от сгради на Киевско-Печерската лавра беше ударен от ракета на американската зенитна ракетна система Patriot на Въоръжените сили на Украйна.

    10:51 15.06.2026

  • 21 Без име

    26 6 Отговор

    До коментар #17 от "Кое не е така ?!":

    Въх!!! Кой ти го написа? :-) :-) :-)

    Коментиран от #37

    10:51 15.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    49 11 Отговор
    Там Бандеровците изгониха поповете и си направиха щаб.Не сте ли гледали клиповете?

    10:51 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха 🤣

    16 28 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся, така и не се научи как се прави военна операция 🤣 С бутане на къщи и църкви, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #27

    10:52 15.06.2026

  • 25 Иван

    14 9 Отговор
    .......по базиликата Сен Дени ...или атомна бомба над Ньой.

    10:53 15.06.2026

  • 26 Соваж бейби

    36 9 Отговор
    Наркомане няма ли да спреш си рушиш инфраструктурата в държавата бе ,още милиони ли просиш кога ги свърши милиардите от седмица ви приседне дано хаир да не видите .

    10:54 15.06.2026

  • 27 Путин

    11 14 Отговор

    До коментар #24 от "хаха 🤣":

    Те ни казаха да сме многоходови милиционери

    10:54 15.06.2026

  • 28 Възpожденец 🇧🇬

    11 31 Отговор
    Участниците от вчерашния парад на традиционни negpaZи, водени от "принцеса" калина, миранки, шварки, евгени минчев, сатанаил патриах ... подкрепени от Българската армия и Правителството, няма ли да изразят възмущението си по този терористичен акт, срещу християнството ?!

    10:55 15.06.2026

  • 29 Хмм

    33 8 Отговор
    макрон говори глупост, Нотр Дам беше подпален, има ли съдени и наказани?

    10:56 15.06.2026

  • 30 Зеления ненормален наркоман пак реве

    32 10 Отговор
    Зеления просяк се раздвижи

    10:56 15.06.2026

  • 31 Иван

    21 7 Отговор
    Затова на ционистки сатанисти никога не трябва да се честити рождения ден.

    10:56 15.06.2026

  • 32 зелен

    5 15 Отговор
    пали,после ще имаш свободен терен !

    10:56 15.06.2026

  • 33 1945

    14 23 Отговор
    руснаците не са вярващи, а атеисти и комунисти

    Коментиран от #36, #77

    10:57 15.06.2026

  • 34 Копейки, няма да ни уплашите

    10 32 Отговор
    Новина от 9 юли 2024 г.
    Кошмар с десетки жертви и ранени след масирани руски атаки по украински градове.
    Поразена е най-голямата педиатрична болница в Киев, като сред жертвите и затрупаните има и деца. През последните часове спасителни екипи се опитват да извадят живи хора изпод рухналата сграда на болницата.

    Ден на траур в Украйна след руската атака по детска болница

    Българинът Петко Петков живее в Киев. Той станал свидетел на ударите в града и помагал като доброволец след атаката срещу детската болница.


    Пред NOVA Петко Петков разказа от първо лице за ужаса на падащите бомби и щастието да откриеш оцелели.

    „Имаше много деца по земята. Имаше окървавени. Едно дете носеха на ръце, тъй като беше пострадало. Стотици жени с деца имаше там. Имаше и деца с голи глави и с различна апаратура, стоящи отвън”, споделя българинът.

    Коментиран от #42, #47, #79

    10:59 15.06.2026

  • 35 1945

    17 16 Отговор
    в Крим е хуманитарна криза, жители напускат домовете си

    11:00 15.06.2026

  • 36 Соваж бейби

    20 11 Отговор

    До коментар #33 от "1945":

    Война бе ,църквата е постройка от хората какво общо има религия в този случай не разбрах?И турците са омаскарили доста църкви на времето в България, плащат ли ни репарации има ли съдени ?

    11:01 15.06.2026

  • 37 Кое не е така ?!

    12 19 Отговор

    До коментар #21 от "Без име":

    Опорка от Козяк 16, пращат ни го на имейлите, за копи пейст.

    11:01 15.06.2026

  • 38 Ех Зеленски, зеленски

    16 18 Отговор
    Защо ги пожали на парада?
    Виж как ти се отблагодаряват?

    11:04 15.06.2026

  • 39 Кой ви

    22 14 Отговор
    Подпали Нотр-Дам? Дори не посмяхте да го оповестите!

    11:06 15.06.2026

  • 40 Хайде да затвориш

    10 7 Отговор

    До коментар #17 от "Кое не е така ?!":

    “Прозореца” !

    11:08 15.06.2026

  • 41 Смях в залата

    20 22 Отговор
    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    😆

    Коментиран от #45

    11:09 15.06.2026

  • 42 Путин

    16 17 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки, няма да ни уплашите":

    Брадати ли бяха децата? Имаха ли татуировки със свастики?

    Коментиран от #83

    11:11 15.06.2026

  • 43 Иван

    18 17 Отговор
    Гнусните сатанински хазарски евреи убиват християни в Ливан.

    Коментиран от #55

    11:13 15.06.2026

  • 44 Иван

    21 12 Отговор
    Май Путин е прежалил Кремъл )

    11:14 15.06.2026

  • 45 Иван

    10 16 Отговор

    До коментар #41 от "Смях в залата":

    Нарко Рубио......гнусния коварен евреин.

    11:15 15.06.2026

  • 46 БАРС

    19 16 Отговор
    В СЪЩАТА ТАЯ ЦЪРКВА ПРЕДИ 2 ГОД И ПОЛОВИНА.ЗЕЛННСКИ ИЗГОНИ ПРАВОСЛАВНИ Е СВЕЩЕННИЦИ И МОНАСИТЕ ДАЖЕ ГИ БИХА ЗАЩОТО БЕИЛЕ КЪМ РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.ЗЕЛИНСКИ И ПОРОШЕНКО ОТЦЕПИХА НАСИЛА ПРАВОСЛАВИЕ ТО ОТ РОСИЯ КАКТО ТАЯ ЦЪРКВА ТАКА И ПРАВОСЛАВИЕТО СА РУСКИ.ГАРАНЦИЯ НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ,ЧЕ ПОРОШЕНКО Е ЗАПЛАТИЛ НА ПАТНИАРХА В КОНСТАНТИНОПОЛ 11 000 000 ДОЛАРА ЗА ДА ВЗЕМЕ ТОМАС(РАЗРЕШЕНИЕ )ЗА ОТЦЕПВАНЕ НА УКРАИНСКА А ЦЪРКВА ОТ РУСКАТА.ТА ЗЕЛИНСКИ НАПРАВИ ЬБАНКЕТ ПРЕД ОЛТАРА В ЦЪРКВАТА С ОРКЕСТЪР И С ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ С МАСИ СТОЛОВЕ КАКТО В РЕСТОРАНТ КАТО БЯЗА НАРИСУВАН ВЪТРЕ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛИНСКИ КАТО ИКОНИ.ТАКА ЧЕ КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ В БЪЛГАРИЯ ,ЧЕ РАША НЕ Е ВИНОВНА ЗА ВОЙНАТА .ТЯ Е ЗАПЛАНУВАНИ ОТ ЗАПЪДА .КРАТКА ИСТОРИЯ ,НАПОЛЕОН НАПАДА РОСИЯ КАТО ВЪВ ВОЙСКАТА МУ СА ЦЕЛИЯТ ЗАПЪД.ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВ.ВОЙНА ЦЕЛИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОЙТО Е СЕГА НАПАДАТ РОСИЯ КАТО ИЗПОЛЗВАТ И ЗАПЪДНИТЕ УКРАИНЦИ.ХА КАЖЕТЕ СЕГА ПУТИН НЕ ЛИ ПРАВ .ЕДИНСТВЕННО ТОЙ КОЙТО ЗАЩИТАВА ПРАВОСЛАВНИТЕ ЦЕННОСТИ

    Коментиран от #48

    11:18 15.06.2026

  • 47 Верно ли

    11 13 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки, няма да ни уплашите":

    Заминавай да помагаш, тулуп! Вземи и крушарския Мирчан с теб!, че скоро тук ще ви се търси отговорност по НК за простотиите, дето публикувате по форуми и мрежи!

    11:19 15.06.2026

  • 48 Иван

    17 14 Отговор

    До коментар #46 от "БАРС":

    Разбира се, че ще изгони руските попчета от Киев. В Русия няма православна църква, има Ленинска църква, която няма нищо общо с православието.

    11:22 15.06.2026

  • 49 име

    11 11 Отговор
    Сиев си е руски, руснаците ще си правят квото искан. На който не му хоресва, да ходи на фронта да се пробва да ги спре.

    11:23 15.06.2026

  • 50 Антирашист 377

    8 8 Отговор
    Стрелбата по пожарникарите издава безсилие и отвратителна рашистка злоба!

    11:26 15.06.2026

  • 51 Сандо

    7 7 Отговор
    А защо в материала е пропусната руската позиция,че лаврата е ударена от ракета Пейтриът,най-вероятно дефектна?Но добре би било и да се напише,на какъв тормоз беше положена и в какъв бардак превърнаха тая православна светиня укронацистите - но за това ни дума,ни вопъл,ни стон!

    11:28 15.06.2026

  • 52 Родина

    2 6 Отговор
    Иван и Андрей се радват на тази новина !

    11:28 15.06.2026

  • 53 Антирашист 378

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Нацизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацистката държава !

    Коментиран от #74, #76

    11:29 15.06.2026

  • 54 Егати

    4 5 Отговор
    Ревльото

    11:31 15.06.2026

  • 55 Смях в залата

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Иван":

    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😆

    11:31 15.06.2026

  • 56 СВЕТА НЕДЕЛЯ

    7 5 Отговор
    Русия пази църквите

    Коментиран от #62

    11:31 15.06.2026

  • 57 не може да бъде

    5 5 Отговор
    Това което е станало тази нощ е един допълнителен штрих към общата картина ...руснаците са праснали здраво Киев и други райони с много дронове различен тип и много ракети различен тип при което се е наблюдавало объркване в украинската ПВО - не може да се изключи даже ракета Пейтриът да е паднала върху църквата!?Заедно с инцидента и силното квичене може да се припомни и голямата активност на украинците за нанасяне удари дълбоко в Русия...и според мен тук силно се чува гласът на ЦИПсО !?Наближава среща на НАТО където трябва да се вземат важни решения за помощта за Украйна и трябва да се направи нещо -може и ефектът да е минимален но да има някакъв смисъл от медийно отразяване !?Затова си и тези действия от украинска страна и подкрепящите ги- както казват руснаците в този случай -показателные выступления ...използвам този руски израз защото според мен е точен но не знам как би могло да се преведе точно !?!Но иначе събитията си продължават както може да се очаква -бавно и няма -бавно и няма да има приключване тази година!?!?

    Коментиран от #65

    11:32 15.06.2026

  • 58 Мишел

    7 7 Отговор
    Руски депутати: Водите Русия към социален взрив. Страната се нуждае от "ясен, публичен план" за прекратяване на войната. Тя е "на ръба на социална експлозия", за която цялата отговорност "ще падне върху това несменяемо правителство". Продължават и дори се увеличават загубите на най-активното и репродуктивно руско население заради неефективно ръководство. Атаките срещу нашите градове продължават, обхватът им се разширява, Западът увеличава доставките на дронове и ние сме принудени да търпим. Президентската администрация вече заявява, че целите на СВО - денацификацията и демилитаризацията на Украйна по същество са непостижими. Ако тази ситуация продължи, социалният взрив и хаосът стават все по-вероятни. От това задължително ще се възползва Западът, за да унищожи остатъците от руската държавност".

    11:33 15.06.2026

  • 59 явно се е подпалила църквата

    3 4 Отговор
    част от дрон или пакетка е паднала . малка отломка . но има много църкви . по календара всеки ден е празник . 365 дни в годината . затова кат сметнат населението и местата в църквата и хоп . построили много . дали са военизирани поповете . сигурно . слухтят и предават инфо . разменят пакети . и са въоръжени . левски поп кръстьо на агата слугата го залавя .

    11:34 15.06.2026

  • 60 Нямат край

    4 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #69

    11:34 15.06.2026

  • 61 9689

    5 4 Отговор
    В Украйна православието удрят бандеровските изчадя.

    11:36 15.06.2026

  • 62 Историк

    6 8 Отговор

    До коментар #56 от "СВЕТА НЕДЕЛЯ":

    В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството. Така наречената руска църква и отдел на КГБ. Дори самият "патриарх" е агент и кремълски пропагандист.

    11:37 15.06.2026

  • 63 Гориил

    20 3 Отговор
    Осъдихте ли удара на НАТО срещу Кримския военен музей в Севастопол, който беше разрушен два дни по-рано от британска ракета? Не е тайна, че Англия, въпреки че спечели Кримската война от 1853-1855 г., претърпя колосални загуби. Британската армия беше на ръба на поражението (масови епидемии от холера и дизентерия убиваха хиляда британски войници на ден) и само късмет даде шанс на Лондон да излезе победител. Русия обаче не успя да изпълни нито едно от условията на мирния договор и не позволи присъствието на Великобритания в Черно море.Киево-Печерската лавра е превзета и конфискувана от Бандера. Всички руски монаси са изгонени, а на руснаците е забранено да се молят.

    Коментиран от #70

    11:40 15.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Роко

    0 19 Отговор

    До коментар #57 от "не може да бъде":

    Както винаги украинците сами се бомбандират а руско-фашистката сган е бяла и пушиста. Приятелю за пет години война можеш ли да посочиш ЕДИН случай когато руската армия е атакувала военен обект на територията на Украйна. Обичайните цели на руско-фашистката окупатори са болници, детски градини, училища, жилищни сгради, детски площадки, зимата топлоцентрали, електро централи. За пореден път руско-фашистката сган посяга на исторически обект със световно културно значение. Но какво друго може да се очаква от дива орда престъпници, жадни за невинна кръв изверги.

    11:44 15.06.2026

  • 66 Мдааааа

    3 18 Отговор
    Къде е нацизма в Украйна не е ясно! Но руският нацизъм е факт. Путин целува Корана и избива православието. Днес отново го доказа по безпрецедентен начин. Иска да унищожи историята. Православието и азбуката идват от България, минават през Украйна и стигат до Русия именно през Украйна. А днес фашиста Путин иска да заличи историята. А България е една от най-потърпевшите в писането на нивата Руска история

    11:44 15.06.2026

  • 67 Механик

    14 1 Отговор
    Пак ли цивриш, пан президент (просрочен)? Вчера яко се кефеше, че сте убили 3-ма човека в Русия.
    Днес що наруваш като вдовица за .........

    11:50 15.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Нямат край":

    Припомни си как
    Цял месец всички медии рИваха, че руска ракета е поразила къща в Полша❗
    А накрая пАляците тииихо смотолевиха, че била ракета от самолет на НАТОпорчените сили❗
    И тогава ела пак ❗

    Коментиран от #75

    11:57 15.06.2026

  • 70 Роко

    0 7 Отговор

    До коментар #63 от "Гориил":

    Приятелю лъжеш като възрастен сънародник с тъмен цвят на кожата. Кримската война е така позорно загубена от Рассия че успяват да се оправят след повече от 30 години. Киево-печорската лавра е отнета от ченгеджиницата наречена Московска патриаршия а облечените като монаси ченгета настина бяха изгонени от храма където тези поклонници на дявола нямат място. Но приятелю на руснаците никой не е забранявал да се молят на Бог. Виж да се молят на дявола е забрано. А да приятелю Бандера не превземал нищо по простата причина че от 80 години е мъртъв (ако беше жив нямаше просто да изгони поклонниците на дявола а щеше да ги обеси).

    Коментиран от #81

    11:58 15.06.2026

  • 71 тoлeрирa

    2 0 Отговор
    еврейския кукууук пак моли и проси

    12:06 15.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Аве мишкари

    3 0 Отговор
    спрете да го наричате президент този наркоман,не е лигитимен,той е най обикновен 🤡

    12:10 15.06.2026

  • 74 Бъркаш се

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 378":

    Нацизма е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за нацизъм.Не спори,а чети за нацизма!

    Коментиран от #82

    12:13 15.06.2026

  • 75 Роко

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спомни си как ревахте че Орешника не е удрял по Донецк пък после бункерния мишок каза че всъщност нарочно го били пуснали по Донецк за да видели как ще паднат стените

    Коментиран от #80

    12:14 15.06.2026

  • 76 охоо лука

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 378":

    ходи да лигавиш черни паламарки,по ти се отдава от драскането,сиганетата от маалата те хвалят

    12:15 15.06.2026

  • 77 Друг случай

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "1945":

    Сигурен ли си?Защото руснаци,които са в Украйна,и руснаци в Русия се виждат как се молят и кръстят.И украинци също.

    12:15 15.06.2026

  • 78 Укроизродът

    3 0 Отговор
    Да признае че ракетата е украинска

    12:24 15.06.2026

  • 79 хахахахха

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки, няма да ни уплашите":

    то се видя тогава на клипчетата,деца нямаше,но за сметка на това бая бандери изпълзяха бронежилетки и автомати,рехави са ви опорките

    Коментиран от #86

    12:24 15.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Бъркаш се":

    Хайде да почетем за нацизма. Щото явно нищо не си чел за него. Изброй признаците на които отговаря ЕС.
    Аз ще започна с тези на които отговаря Рассия:
    Несменяем вожд и партия (всяка критика към вожда и партията се наказват със затвор), тотална цензура, теория за расово превъзходство според теорията рассияните имат една хромозома повече от низшите раси (макар че наличието на излишна хромозома си е медицинска диагноза но щом искат да се гордеят с това кой съм аз да им го забранявам), масово горене на книги (кладите в Крим на които гориха книги на украински език), нацистка символика Z и V. Нацистки формирования като ДШГ Русич.

    12:29 15.06.2026

  • 83 Аве мишкар

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Путин":

    имаха и натовски татуировки,ама деца там никой не видя да има

    12:30 15.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Умрял миризлив русняк

    1 1 Отговор
    Ще има още много от нас ...

    Коментиран от #87

    12:35 15.06.2026

  • 86 Мразя до гроб Русия безплатно

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "хахахахха":

    Откъде изпълзяха, мър шляк рубладжийски - от манастира ли?!
    Гадино лъжлива такава.

    12:36 15.06.2026

  • 87 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Умрял миризлив русняк":

    от укродебилите ли,определено още много от вас ще наторят 404

    12:37 15.06.2026

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