Зеленски осъди удара по Киево-Печорската лавра и призова Г-7 за по-силен натиск върху Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като едно от най-тежките посегателства срещу християнското културно наследство от началото на войната, предава БТА.

„Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор - църква с история, която датира от 11-и век. Това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинският президент призова страните от Г-7 да засилят натиска върху Москва и да увеличат подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, особено по отношение на защитата срещу балистични ракети.

Франция също осъди атаката. Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че ударът срещу Киево-Печорската лавра е сравним с евентуална бомбардировка над парижката катедрала Нотр Дам или базиликата Сен Дени.

„Това е обект от световното наследство на ЮНЕСКО. За нас във Франция това е равносилно на това Нотр Дам или Сен Дени да бъдат бомбардирани - напълно недопустимо“, подчерта Баро при пристигането си на срещата на външните министри на Европейския съюз.

От руска страна заявиха, че са извършили „масиран удар“ срещу обекти на украинската военна индустрия в Киев, както и в Харков и Днепър. Според руската армия всички набелязани цели са били поразени, а операцията е представена като ответна мярка на украински атаки срещу руска територия.

Междувременно украинските власти съобщиха, че най-малко девет души са загинали при последната вълна от руски удари в различни части на страната, включително в Киев.