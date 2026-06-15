Зеленски осъди удара по Киево-Печорската лавра и призова Г-7 за по-силен натиск върху Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като едно от най-тежките посегателства срещу християнското културно наследство от началото на войната, предава БТА.
„Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор - църква с история, която датира от 11-и век. Това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
Украинският президент призова страните от Г-7 да засилят натиска върху Москва и да увеличат подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, особено по отношение на защитата срещу балистични ракети.
Франция също осъди атаката. Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че ударът срещу Киево-Печорската лавра е сравним с евентуална бомбардировка над парижката катедрала Нотр Дам или базиликата Сен Дени.
„Това е обект от световното наследство на ЮНЕСКО. За нас във Франция това е равносилно на това Нотр Дам или Сен Дени да бъдат бомбардирани - напълно недопустимо“, подчерта Баро при пристигането си на срещата на външните министри на Европейския съюз.
От руска страна заявиха, че са извършили „масиран удар“ срещу обекти на украинската военна индустрия в Киев, както и в Харков и Днепър. Според руската армия всички набелязани цели са били поразени, а операцията е представена като ответна мярка на украински атаки срещу руска територия.
Междувременно украинските власти съобщиха, че най-малко девет души са загинали при последната вълна от руски удари в различни части на страната, включително в Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #12, #23
10:45 15.06.2026
2 Без име
10:46 15.06.2026
3 иван костов
Ударът е нанесен от нацистите и това е вън от всякакво съмнение!
Коментиран от #15, #53
10:46 15.06.2026
4 Путин
10:46 15.06.2026
5 Пан Зеленко
10:46 15.06.2026
6 Путин
10:46 15.06.2026
7 Тома
10:46 15.06.2026
8 Иван
10:47 15.06.2026
9 Дориана
10:47 15.06.2026
10 Зеленката
Коментиран от #68
10:47 15.06.2026
11 хехе
10:47 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путин
10:47 15.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Без име
До коментар #3 от "иван костов":Ами като им дадоха дефектни ракети «Patriot», така става. :-)
10:48 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кое не е така ?!
Русия, в лицето на Путин, неговото обкръжение, Гундяев, руския патриарх и цялата руска върхушка, вплетена във всички фибри на тяхната държава, иззе православието и го превърна в инструмент за манипулация на масите. Те го очерниха в очите на целия свят, защото мнозина ги възприемат като представители на православната вяра, като една от най-големите православни общности.
Те се подиграха с православната вяра по немислим начин – по най-страховития и най-отвратителния начин.
Днес забелязвам нещо подобно и в нашите църковни среди, и не само там. Една клика, една сбирщина, в която са вплетени части от църковното ни ръководство и различни властови структури, се опитва по същия начин да изкриви смисъла на вярата и семейството, както русия изкривява смисъла на православието.
Те превръщат семейството в инструмент и оръжие, което да им послужи за същото, което руската пропаганда прави от години – да създават врагове. Враг в лицето на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, на ЛГБТ общността и на всички техни поддръжници и защитници. Те се опитват да създадат още един враг в очите на българина, като изкривяват понятието за семейство и го изпълват със смисъла на оръжие за разделение и манипулация.
Те се движат по руския пример: за да манипулират масите им създават враг.
Коментиран от #21, #40, #72
10:49 15.06.2026
18 Хмм
10:50 15.06.2026
19 Путин
10:51 15.06.2026
20 без коментар
10:51 15.06.2026
21 Без име
До коментар #17 от "Кое не е така ?!":Въх!!! Кой ти го написа? :-) :-) :-)
Коментиран от #37
10:51 15.06.2026
22 Последния Софиянец
10:51 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха 🤣
Коментиран от #27
10:52 15.06.2026
25 Иван
10:53 15.06.2026
26 Соваж бейби
10:54 15.06.2026
27 Путин
До коментар #24 от "хаха 🤣":Те ни казаха да сме многоходови милиционери
10:54 15.06.2026
28 Възpожденец 🇧🇬
10:55 15.06.2026
29 Хмм
10:56 15.06.2026
30 Зеления ненормален наркоман пак реве
10:56 15.06.2026
31 Иван
10:56 15.06.2026
32 зелен
10:56 15.06.2026
33 1945
Коментиран от #36, #77
10:57 15.06.2026
34 Копейки, няма да ни уплашите
Кошмар с десетки жертви и ранени след масирани руски атаки по украински градове.
Поразена е най-голямата педиатрична болница в Киев, като сред жертвите и затрупаните има и деца. През последните часове спасителни екипи се опитват да извадят живи хора изпод рухналата сграда на болницата.
Ден на траур в Украйна след руската атака по детска болница
Българинът Петко Петков живее в Киев. Той станал свидетел на ударите в града и помагал като доброволец след атаката срещу детската болница.
Пред NOVA Петко Петков разказа от първо лице за ужаса на падащите бомби и щастието да откриеш оцелели.
„Имаше много деца по земята. Имаше окървавени. Едно дете носеха на ръце, тъй като беше пострадало. Стотици жени с деца имаше там. Имаше и деца с голи глави и с различна апаратура, стоящи отвън”, споделя българинът.
Коментиран от #42, #47, #79
10:59 15.06.2026
35 1945
11:00 15.06.2026
36 Соваж бейби
До коментар #33 от "1945":Война бе ,църквата е постройка от хората какво общо има религия в този случай не разбрах?И турците са омаскарили доста църкви на времето в България, плащат ли ни репарации има ли съдени ?
11:01 15.06.2026
37 Кое не е така ?!
До коментар #21 от "Без име":Опорка от Козяк 16, пращат ни го на имейлите, за копи пейст.
11:01 15.06.2026
38 Ех Зеленски, зеленски
Виж как ти се отблагодаряват?
11:04 15.06.2026
39 Кой ви
11:06 15.06.2026
40 Хайде да затвориш
До коментар #17 от "Кое не е така ?!":“Прозореца” !
11:08 15.06.2026
41 Смях в залата
😆
Коментиран от #45
11:09 15.06.2026
42 Путин
До коментар #34 от "Копейки, няма да ни уплашите":Брадати ли бяха децата? Имаха ли татуировки със свастики?
Коментиран от #83
11:11 15.06.2026
43 Иван
Коментиран от #55
11:13 15.06.2026
44 Иван
11:14 15.06.2026
45 Иван
До коментар #41 от "Смях в залата":Нарко Рубио......гнусния коварен евреин.
11:15 15.06.2026
46 БАРС
Коментиран от #48
11:18 15.06.2026
47 Верно ли
До коментар #34 от "Копейки, няма да ни уплашите":Заминавай да помагаш, тулуп! Вземи и крушарския Мирчан с теб!, че скоро тук ще ви се търси отговорност по НК за простотиите, дето публикувате по форуми и мрежи!
11:19 15.06.2026
48 Иван
До коментар #46 от "БАРС":Разбира се, че ще изгони руските попчета от Киев. В Русия няма православна църква, има Ленинска църква, която няма нищо общо с православието.
11:22 15.06.2026
49 име
11:23 15.06.2026
50 Антирашист 377
11:26 15.06.2026
51 Сандо
11:28 15.06.2026
52 Родина
11:28 15.06.2026
53 Антирашист 378
До коментар #3 от "иван костов":Нацизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацистката държава !
Коментиран от #74, #76
11:29 15.06.2026
54 Егати
11:31 15.06.2026
55 Смях в залата
До коментар #43 от "Иван":Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😆
11:31 15.06.2026
56 СВЕТА НЕДЕЛЯ
Коментиран от #62
11:31 15.06.2026
57 не може да бъде
Коментиран от #65
11:32 15.06.2026
58 Мишел
11:33 15.06.2026
59 явно се е подпалила църквата
11:34 15.06.2026
60 Нямат край
Коментиран от #69
11:34 15.06.2026
61 9689
11:36 15.06.2026
62 Историк
До коментар #56 от "СВЕТА НЕДЕЛЯ":В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството. Така наречената руска църква и отдел на КГБ. Дори самият "патриарх" е агент и кремълски пропагандист.
11:37 15.06.2026
63 Гориил
Коментиран от #70
11:40 15.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Роко
До коментар #57 от "не може да бъде":Както винаги украинците сами се бомбандират а руско-фашистката сган е бяла и пушиста. Приятелю за пет години война можеш ли да посочиш ЕДИН случай когато руската армия е атакувала военен обект на територията на Украйна. Обичайните цели на руско-фашистката окупатори са болници, детски градини, училища, жилищни сгради, детски площадки, зимата топлоцентрали, електро централи. За пореден път руско-фашистката сган посяга на исторически обект със световно културно значение. Но какво друго може да се очаква от дива орда престъпници, жадни за невинна кръв изверги.
11:44 15.06.2026
66 Мдааааа
11:44 15.06.2026
67 Механик
Днес що наруваш като вдовица за .........
11:50 15.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Нямат край":Припомни си как
Цял месец всички медии рИваха, че руска ракета е поразила къща в Полша❗
А накрая пАляците тииихо смотолевиха, че била ракета от самолет на НАТОпорчените сили❗
И тогава ела пак ❗
Коментиран от #75
11:57 15.06.2026
70 Роко
До коментар #63 от "Гориил":Приятелю лъжеш като възрастен сънародник с тъмен цвят на кожата. Кримската война е така позорно загубена от Рассия че успяват да се оправят след повече от 30 години. Киево-печорската лавра е отнета от ченгеджиницата наречена Московска патриаршия а облечените като монаси ченгета настина бяха изгонени от храма където тези поклонници на дявола нямат място. Но приятелю на руснаците никой не е забранявал да се молят на Бог. Виж да се молят на дявола е забрано. А да приятелю Бандера не превземал нищо по простата причина че от 80 години е мъртъв (ако беше жив нямаше просто да изгони поклонниците на дявола а щеше да ги обеси).
Коментиран от #81
11:58 15.06.2026
71 тoлeрирa
12:06 15.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Аве мишкари
12:10 15.06.2026
74 Бъркаш се
До коментар #53 от "Антирашист 378":Нацизма е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за нацизъм.Не спори,а чети за нацизма!
Коментиран от #82
12:13 15.06.2026
75 Роко
До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Спомни си как ревахте че Орешника не е удрял по Донецк пък после бункерния мишок каза че всъщност нарочно го били пуснали по Донецк за да видели как ще паднат стените
Коментиран от #80
12:14 15.06.2026
76 охоо лука
До коментар #53 от "Антирашист 378":ходи да лигавиш черни паламарки,по ти се отдава от драскането,сиганетата от маалата те хвалят
12:15 15.06.2026
77 Друг случай
До коментар #33 от "1945":Сигурен ли си?Защото руснаци,които са в Украйна,и руснаци в Русия се виждат как се молят и кръстят.И украинци също.
12:15 15.06.2026
78 Укроизродът
12:24 15.06.2026
79 хахахахха
До коментар #34 от "Копейки, няма да ни уплашите":то се видя тогава на клипчетата,деца нямаше,но за сметка на това бая бандери изпълзяха бронежилетки и автомати,рехави са ви опорките
Коментиран от #86
12:24 15.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Роко
До коментар #74 от "Бъркаш се":Хайде да почетем за нацизма. Щото явно нищо не си чел за него. Изброй признаците на които отговаря ЕС.
Аз ще започна с тези на които отговаря Рассия:
Несменяем вожд и партия (всяка критика към вожда и партията се наказват със затвор), тотална цензура, теория за расово превъзходство според теорията рассияните имат една хромозома повече от низшите раси (макар че наличието на излишна хромозома си е медицинска диагноза но щом искат да се гордеят с това кой съм аз да им го забранявам), масово горене на книги (кладите в Крим на които гориха книги на украински език), нацистка символика Z и V. Нацистки формирования като ДШГ Русич.
12:29 15.06.2026
83 Аве мишкар
До коментар #42 от "Путин":имаха и натовски татуировки,ама деца там никой не видя да има
12:30 15.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Умрял миризлив русняк
Коментиран от #87
12:35 15.06.2026
86 Мразя до гроб Русия безплатно
До коментар #79 от "хахахахха":Откъде изпълзяха, мър шляк рубладжийски - от манастира ли?!
Гадино лъжлива такава.
12:36 15.06.2026
87 хахахахха
До коментар #85 от "Умрял миризлив русняк":от укродебилите ли,определено още много от вас ще наторят 404
12:37 15.06.2026