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Войната в Украйна: Удар в Краматорск и напрежение в Киев
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: Удар в Краматорск и напрежение в Киев

16 Август, 2026 20:25, обновена 16 Август, 2026 20:34 1 329 69

  • русия-
  • украйна-
  • краматорск-
  • война-
  • зеленски-
  • федоров-
  • япония-
  • сърбия

Нови кадрови рокади в армията на Украйна, протести по улиците и руски флот край Япония белязаха деня

Войната в Украйна: Удар в Краматорск и напрежение в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в Украйна и на международната политическа сцена остава изключително динамична. Към 20:30 часа на 16 август се съобщава за нова вълна от въздушни удари, сериозно вътрешнополитическо напрежение в Киев, както и за мащабни дипломатически и военни маневри в различни точки на света.

Трагедия в Краматорск: Руски дрон удари пощенски клон

Още новини от Украйна

През светлата част на деня руските сили нанесоха тежък удар по град Краматорск в Донецка област. По данни на ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, вражески безпилотен самолет е поразил директно сградата на „Нова поща“. В резултат на атаката е загинал един човек, за когото се съобщава, че е служител на предприятието, а други шестима души са ранени с различна степен на тежест. Сградата на товарния терминал е частично разрушена, като това е бил последно работещият подобен пункт на компанията в града. Според украински източници като информационната агенция Korrespondent.net, спасителните екипи продължават да изясняват финалните последици от нападението.

Киев настоява: Протестиращи искат Федоров обратно в МО

В столицата Киев се провежда мащабно протестно шествие. Стотици граждани и ветерани се събраха край Арката на свободата на украинския народ с настояване Михайло Федоров да бъде върнат на поста министър на отбраната. Протестиращите носят плакати с лозунги като „Сила в управлението“ и „Диалог с народа“. Недоволството е провокирано от неотдавнашното му освобождаване от президента Зеленски, което предизвика трайна вълна от недоволство в големите украински градове. Шествието се движи към площад „Иван Франко“, предава кореспондент на Pravda.com.ua.

Зеленски бави кадровите решения на новия главком Драпатий

Същевременно в украинския парламент (Върховната рада) избухна нов казус. Народният представител Маряна Безугла обяви публично, че президентът Володимир Зеленски до момента не е подписал нито едно от кадровите решения и официални уволнения, внесени от новия главнокомандващ на ВСУ генерал Михайло Драпатий. Въпреки че Драпатий вече отстрани редица компрометирани фигури и назначи временно изпълняващи длъжността, липсата на официален президентски указ блокира реформите в командването почти месец след неговото назначение. Новината беше тиражирана от информационния портал Espreso.tv.

Международна сцена: Автопробег в Белград и предупреждения от Русия

На Балканите визитата на Володимир Зеленски в Сърбия предизвика сериозно обществено разделение. В столицата Белград се проведе мащабен автопробег под надслов „Автолития“ в подкрепа на Руската федерация и срещу посещението на украинския държавен глава. Граждани с руски и сръбски флагове се събраха пред „Сава център“, за да изразят недоволството си от сближаването на президента Александър Вучич с Киев и отпускането на финансова помощ за украинската енергетика, съобщава регионалното издание Ruserbia.com.

В същото време генералният директор на Руския съвет по международни отношения (РСМД) Иван Тимофеев предупреди, че плановете на САЩ за доставки на оръжие за Киев чрез посредничеството на Турция ще отдалечат перспективите за мир. Според изявлението му пред ТАСС, Вашингтон променя тактиката си и използва трети страни за трансфер на военна помощ, което допълнително затяга и усложнява мирното уреждане на конфликта.

Японско море: Руски ракетни катера край Хоккайдо

Напрежението се пренесе и в Далечния изток. Силите за самоотбрана на Япония съобщиха, че четири руски ракетни катера от проекта „Молния-1“ (бордови номера 916, 946, 971 и 978) са били забелязани на около 40 километра от бреговете на остров Хоккайдо в района на нос Соя. Корабите, въоръжени със свръхзвукови противокорабни ракети „Москит“, се връщат от учения на Тихоокеанския флот. Според военния портал Militarnyi, маневрите съвпадат по време с неотдавнашното посещение на руския президент на спорния остров Итуруп, което вече предизвика официален дипломатически протест от страна на Токио.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 27 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап, а беше уж Киев за два дня!

    Коментиран от #15, #28, #40

    20:35 16.08.2026

  • 2 Атина Палада

    8 22 Отговор
    Блатния поzop няма край.

    Коментиран от #5, #22

    20:36 16.08.2026

  • 3 Гоорил

    8 22 Отговор
    Тази нощ пак пламна калната мцква, вяма солярка няма ПВО!

    Коментиран от #19

    20:37 16.08.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    8 19 Отговор
    Ще пускат ли тази зима бепзин ток на крепостняците, сказаха ли от бункера?

    20:38 16.08.2026

  • 5 Ба бааааа

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Я виж кво става в киииф

    20:38 16.08.2026

  • 6 Браво на сърбите

    19 3 Отговор
    Не като нашите едноклетъчни паветници!

    Коментиран от #12

    20:38 16.08.2026

  • 7 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    Какво е общото между метрото в кииииф и Санкт Петербург.И двете са на руска територия А разликата е в обитателите но скоро всичко ще си дойде на мястото

    20:38 16.08.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 12 Отговор
    Бункерния плъх вика, че било па план да дамбят алкоджамахирията!

    Коментиран от #45

    20:39 16.08.2026

  • 9 Ай ся

    3 0 Отговор
    Пак креслив вой

    20:40 16.08.2026

  • 10 Първите 5 коментара

    13 3 Отговор
    на циганина тролей на фашисткият запад. Това стана от запада. Тролеи, простотия, лъжи, кражби. Пълно падение.

    20:40 16.08.2026

  • 11 И Киев е Руски

    11 3 Отговор
    До изборите в Русия Путин ще приключи с 404

    20:40 16.08.2026

  • 12 И Киев е Руски

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на сърбите":

    Ама друг път, така е, браво, Вучич обеща пълна подкрепа за Зеленски, териториалната зялост на Украина е неприкосновена.

    Коментиран от #14

    20:41 16.08.2026

  • 13 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    Но след изборите обеща пълна мобилизация и затваряне границите с гнилия Запад!

    20:42 16.08.2026

  • 14 Прочети статията

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    о ще видиш защо пише браво на сърбите.

    20:42 16.08.2026

  • 15 И Киев е Руски

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Важно е че Иран е 🐮 ски

    20:42 16.08.2026

  • 16 Артилерист

    4 5 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му гладна и продажна!

    20:43 16.08.2026

  • 17 Механик

    5 9 Отговор
    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #21, #25

    20:45 16.08.2026

  • 18 Удри пацула с лопатЕто!

    6 1 Отговор
    Резко!

    20:45 16.08.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ -ТОЧЕН СТЕ

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гоорил":

    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    Коментиран от #23

    20:46 16.08.2026

  • 20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ

    4 9 Отговор
    Путин е в Сибир на предсмъртна обиколка!

    Коментиран от #32, #33

    20:46 16.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ -ТОЧЕН СТЕ":

    Кои братья , бе ?

    20:48 16.08.2026

  • 24 Така е

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "5 години от началото на СВО":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #29

    20:48 16.08.2026

  • 25 Град Козлодуй

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става.Тсм е проблема.

    Коментиран от #30

    20:48 16.08.2026

  • 26 Тошко

    4 5 Отговор
    Путин успя да се скара с целят свят.

    Коментиран от #31

    20:49 16.08.2026

  • 27 мъдрецът

    5 4 Отговор
    Уволниха руския топбанкер Андро Клепач, затова че е информирал обществото, че Русия губи войната с Украйна на икономическо изтощение! Има умни хора и в Русия, макър не на гъсто!

    20:49 16.08.2026

  • 28 Точен сте

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #34, #41, #54

    20:49 16.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И вие сте прав

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй":

    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    20:50 16.08.2026

  • 31 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тошко":

    Никога не сме били приятели на да се карам с някого си! Още по-малко от факти.бг!

    Коментиран от #36

    20:50 16.08.2026

  • 32 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ":

    Английски мечти

    20:51 16.08.2026

  • 33 Вече сме го чували 1000 пъти

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ":

    Ха Ха Ха, пробвай пак по-късно

    20:51 16.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    4 1 Отговор
    Само за месец юли -минус 42 000 руски солдати.

    Коментиран от #37, #57

    20:52 16.08.2026

  • 36 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дзак":

    Станаха обидчиви. Сякаш някой друг участвала в интриги!

    20:53 16.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Няма край путинското унижение

    2 0 Отговор
    Няма.

    20:55 16.08.2026

  • 39 Статистика за 2026 г.

    3 1 Отговор
    Силите за отбрана на Украйна освободиха Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.

    ⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.

    746 км²

    Слава Украине

    Коментиран от #47

    20:55 16.08.2026

  • 40 Уникално

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Невероятно даже, а уж Русия е "леш и скрап" и целия свят се бори с нея, ама е още там?!?
    Защо така не се получават нещата на целия свят ... странно... а докога, че доста се проточи май ... ?

    20:56 16.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Супер":

    След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    Коментиран от #46

    20:56 16.08.2026

  • 43 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:57 16.08.2026

  • 44 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Русия преди войната беше в много по-голяма безопасност от сега и за в бъдеще. Украйна се очертава занапред като водещ военен производител на континента. При следващия президент на САЩ нещата ще станат още по-лоши за Русия. В крайна сметка Русия не получи безопасност, а даже напротив - бъдеща по-голяма опасност. Загубите, които регистрира Русия не стига, че са колосални, но и бяха дадени напразно.

    20:57 16.08.2026

  • 45 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #49

    20:58 16.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Статистика за 2026 г.":

    Това са истинските новини.

    20:59 16.08.2026

  • 48 Пич

    3 1 Отговор
    Новини от последните минути...двата съдрани и скъсани копея да се покажат от кофите за смет и отдадат почит на победител Украйна -
    Руски загуби за десетки милиони: Украйна изгори 2 ракетни системи С-400 „Триумф“ в Крим. Десетки руски военнослужещи са изгорени

    20:59 16.08.2026

  • 49 Пацууле

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    С фашизма в Украйна на сметището. Там ер място за отпадъка. 😄

    Коментиран от #52, #55

    21:00 16.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Коста

    0 2 Отговор
    Бой по укрите! Харков е Руски завинаги!

    21:01 16.08.2026

  • 54 Глупака първо надрасква

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Точен сте":

    5 коментара простотия, поизказвайки дъното на запада и фашизма в Украйна и после почва да се фали. Е кажи колко требе да е просттт, тая плюнка. 😄

    Коментиран от #56

    21:02 16.08.2026

  • 55 Tаkа е дръът пaaaцццyyyлee

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пацууле":

    Пaцyyулл😂🤣😅
    Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆

    21:02 16.08.2026

  • 56 Taка е дръът ..

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Глупака първо надрасква":

    Пaцyyулл😂🤣😅
    Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆

    Коментиран от #61

    21:03 16.08.2026

  • 57 Супер

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Само що те изкараха пацууле да покажеш трагедията на запада да стане цигански коптор и да опре до глупака паацул да трли. После що е велика Русия. 😄

    Коментиран от #60, #66

    21:03 16.08.2026

  • 58 Да питам

    0 0 Отговор
    Последно - Краматорск наш или ваш ? Няш Мяш ..

    21:04 16.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Те тъй те искам паацууле

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Taка е дръът ..":

    Нервен, че си плюнката на подметката и лей тъпотия и показвай дъното и фашизма на запад и в Украйна. 😄

    Коментиран от #64

    21:06 16.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Каунь

    0 0 Отговор
    Аз вярвам само на чичо Дони, той ще ни пази от лошите, щото има козове. Ние нямаме карти...

    21:06 16.08.2026

  • 64 Така е дрьът

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Те тъй те искам паацууле":

    Пaцyyулл😂🤣😅
    Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆

    21:07 16.08.2026

  • 65 Супер

    1 0 Отговор
    Тръмп и Зеленски с брилянтна стратегия и прецизни удари разориха Русия.Нека бункерният плъх Пусин още се инати.

    21:07 16.08.2026

  • 66 Така дрьъъттт...

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Супер":

    Пaцyyулл😂🤣😅
    Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆

    21:08 16.08.2026

  • 67 Гледам, че соросията

    0 0 Отговор
    е под пара:)

    Някой знае ли какво се случило с демократична Украйна, че е тази паника.

    21:08 16.08.2026

  • 68 Путин илюзиониста

    0 0 Отговор
    До 2030 г Русия ще стане първата икономика в света, като ще изпреваря 30 държави, вкл Америка и Китай! Ще произвеждам руски масквичи, кампютари, па дори и талавизии, всички коли ще бачкат на руски суров петрол, потому что електричките все повече излизат от употреба, ще има леп, яйца и салам для народа! CВO ще будет към кoнчината си! Слава Украине!

    21:08 16.08.2026

  • 69 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Русия занулява украйна

    21:09 16.08.2026

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