Обстановката в Украйна и на международната политическа сцена остава изключително динамична. Към 20:30 часа на 16 август се съобщава за нова вълна от въздушни удари, сериозно вътрешнополитическо напрежение в Киев, както и за мащабни дипломатически и военни маневри в различни точки на света.

Трагедия в Краматорск: Руски дрон удари пощенски клон

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През светлата част на деня руските сили нанесоха тежък удар по град Краматорск в Донецка област. По данни на ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, вражески безпилотен самолет е поразил директно сградата на „Нова поща“. В резултат на атаката е загинал един човек, за когото се съобщава, че е служител на предприятието, а други шестима души са ранени с различна степен на тежест. Сградата на товарния терминал е частично разрушена, като това е бил последно работещият подобен пункт на компанията в града. Според украински източници като информационната агенция Korrespondent.net, спасителните екипи продължават да изясняват финалните последици от нападението.

Киев настоява: Протестиращи искат Федоров обратно в МО

В столицата Киев се провежда мащабно протестно шествие. Стотици граждани и ветерани се събраха край Арката на свободата на украинския народ с настояване Михайло Федоров да бъде върнат на поста министър на отбраната. Протестиращите носят плакати с лозунги като „Сила в управлението“ и „Диалог с народа“. Недоволството е провокирано от неотдавнашното му освобождаване от президента Зеленски, което предизвика трайна вълна от недоволство в големите украински градове. Шествието се движи към площад „Иван Франко“, предава кореспондент на Pravda.com.ua.

Зеленски бави кадровите решения на новия главком Драпатий

Същевременно в украинския парламент (Върховната рада) избухна нов казус. Народният представител Маряна Безугла обяви публично, че президентът Володимир Зеленски до момента не е подписал нито едно от кадровите решения и официални уволнения, внесени от новия главнокомандващ на ВСУ генерал Михайло Драпатий. Въпреки че Драпатий вече отстрани редица компрометирани фигури и назначи временно изпълняващи длъжността, липсата на официален президентски указ блокира реформите в командването почти месец след неговото назначение. Новината беше тиражирана от информационния портал Espreso.tv.

Международна сцена: Автопробег в Белград и предупреждения от Русия

На Балканите визитата на Володимир Зеленски в Сърбия предизвика сериозно обществено разделение. В столицата Белград се проведе мащабен автопробег под надслов „Автолития“ в подкрепа на Руската федерация и срещу посещението на украинския държавен глава. Граждани с руски и сръбски флагове се събраха пред „Сава център“, за да изразят недоволството си от сближаването на президента Александър Вучич с Киев и отпускането на финансова помощ за украинската енергетика, съобщава регионалното издание Ruserbia.com.

В същото време генералният директор на Руския съвет по международни отношения (РСМД) Иван Тимофеев предупреди, че плановете на САЩ за доставки на оръжие за Киев чрез посредничеството на Турция ще отдалечат перспективите за мир. Според изявлението му пред ТАСС, Вашингтон променя тактиката си и използва трети страни за трансфер на военна помощ, което допълнително затяга и усложнява мирното уреждане на конфликта.

Японско море: Руски ракетни катера край Хоккайдо

Напрежението се пренесе и в Далечния изток. Силите за самоотбрана на Япония съобщиха, че четири руски ракетни катера от проекта „Молния-1“ (бордови номера 916, 946, 971 и 978) са били забелязани на около 40 километра от бреговете на остров Хоккайдо в района на нос Соя. Корабите, въоръжени със свръхзвукови противокорабни ракети „Москит“, се връщат от учения на Тихоокеанския флот. Според военния портал Militarnyi, маневрите съвпадат по време с неотдавнашното посещение на руския президент на спорния остров Итуруп, което вече предизвика официален дипломатически протест от страна на Токио.