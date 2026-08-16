Войната в Украйна: Удар в Краматорск и напрежение в Киев

Обстановката в Украйна и на международната политическа сцена остава изключително динамична. Към 20:30 часа на 16 август се съобщава за нова вълна от въздушни удари, сериозно вътрешнополитическо напрежение в Киев, както и за мащабни дипломатически и военни маневри в различни точки на света.
Трагедия в Краматорск: Руски дрон удари пощенски клон
През светлата част на деня руските сили нанесоха тежък удар по град Краматорск в Донецка област. По данни на ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, вражески безпилотен самолет е поразил директно сградата на „Нова поща“. В резултат на атаката е загинал един човек, за когото се съобщава, че е служител на предприятието, а други шестима души са ранени с различна степен на тежест. Сградата на товарния терминал е частично разрушена, като това е бил последно работещият подобен пункт на компанията в града. Според украински източници като информационната агенция Korrespondent.net, спасителните екипи продължават да изясняват финалните последици от нападението.
Киев настоява: Протестиращи искат Федоров обратно в МО
В столицата Киев се провежда мащабно протестно шествие. Стотици граждани и ветерани се събраха край Арката на свободата на украинския народ с настояване Михайло Федоров да бъде върнат на поста министър на отбраната. Протестиращите носят плакати с лозунги като „Сила в управлението“ и „Диалог с народа“. Недоволството е провокирано от неотдавнашното му освобождаване от президента Зеленски, което предизвика трайна вълна от недоволство в големите украински градове. Шествието се движи към площад „Иван Франко“, предава кореспондент на Pravda.com.ua.
Зеленски бави кадровите решения на новия главком Драпатий
Същевременно в украинския парламент (Върховната рада) избухна нов казус. Народният представител Маряна Безугла обяви публично, че президентът Володимир Зеленски до момента не е подписал нито едно от кадровите решения и официални уволнения, внесени от новия главнокомандващ на ВСУ генерал Михайло Драпатий. Въпреки че Драпатий вече отстрани редица компрометирани фигури и назначи временно изпълняващи длъжността, липсата на официален президентски указ блокира реформите в командването почти месец след неговото назначение. Новината беше тиражирана от информационния портал Espreso.tv.
Международна сцена: Автопробег в Белград и предупреждения от Русия
На Балканите визитата на Володимир Зеленски в Сърбия предизвика сериозно обществено разделение. В столицата Белград се проведе мащабен автопробег под надслов „Автолития“ в подкрепа на Руската федерация и срещу посещението на украинския държавен глава. Граждани с руски и сръбски флагове се събраха пред „Сава център“, за да изразят недоволството си от сближаването на президента Александър Вучич с Киев и отпускането на финансова помощ за украинската енергетика, съобщава регионалното издание Ruserbia.com.
В същото време генералният директор на Руския съвет по международни отношения (РСМД) Иван Тимофеев предупреди, че плановете на САЩ за доставки на оръжие за Киев чрез посредничеството на Турция ще отдалечат перспективите за мир. Според изявлението му пред ТАСС, Вашингтон променя тактиката си и използва трети страни за трансфер на военна помощ, което допълнително затяга и усложнява мирното уреждане на конфликта.
Японско море: Руски ракетни катера край Хоккайдо
Напрежението се пренесе и в Далечния изток. Силите за самоотбрана на Япония съобщиха, че четири руски ракетни катера от проекта „Молния-1“ (бордови номера 916, 946, 971 и 978) са били забелязани на около 40 километра от бреговете на остров Хоккайдо в района на нос Соя. Корабите, въоръжени със свръхзвукови противокорабни ракети „Москит“, се връщат от учения на Тихоокеанския флот. Според военния портал Militarnyi, маневрите съвпадат по време с неотдавнашното посещение на руския президент на спорния остров Итуруп, което вече предизвика официален дипломатически протест от страна на Токио.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #28, #40
20:35 16.08.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #5, #22
20:36 16.08.2026
3 Гоорил
Коментиран от #19
20:37 16.08.2026
4 Делю Хайдутин
20:38 16.08.2026
5 Ба бааааа
До коментар #2 от "Атина Палада":Я виж кво става в киииф
20:38 16.08.2026
6 Браво на сърбите
Коментиран от #12
20:38 16.08.2026
7 И Киев е Руски
20:38 16.08.2026
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #45
20:39 16.08.2026
9 Ай ся
20:40 16.08.2026
10 Първите 5 коментара
20:40 16.08.2026
11 И Киев е Руски
20:40 16.08.2026
12 И Киев е Руски
До коментар #6 от "Браво на сърбите":Ама друг път, така е, браво, Вучич обеща пълна подкрепа за Зеленски, териториалната зялост на Украина е неприкосновена.
Коментиран от #14
20:41 16.08.2026
13 И Киев е Руски
20:42 16.08.2026
14 Прочети статията
До коментар #12 от "И Киев е Руски":о ще видиш защо пише браво на сърбите.
20:42 16.08.2026
15 И Киев е Руски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Важно е че Иран е 🐮 ски
20:42 16.08.2026
16 Артилерист
20:43 16.08.2026
17 Механик
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #21, #25
20:45 16.08.2026
18 Удри пацула с лопатЕто!
20:45 16.08.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ -ТОЧЕН СТЕ
До коментар #3 от "Гоорил":В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
Коментиран от #23
20:46 16.08.2026
20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ
Коментиран от #32, #33
20:46 16.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кобзон
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ -ТОЧЕН СТЕ":Кои братья , бе ?
20:48 16.08.2026
24 Така е
До коментар #21 от "5 години от началото на СВО":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #29
20:48 16.08.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Механик":Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става.Тсм е проблема.
Коментиран от #30
20:48 16.08.2026
26 Тошко
Коментиран от #31
20:49 16.08.2026
27 мъдрецът
20:49 16.08.2026
28 Точен сте
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆
Коментиран от #34, #41, #54
20:49 16.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И вие сте прав
До коментар #25 от "Град Козлодуй":Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!
20:50 16.08.2026
31 Дзак
До коментар #26 от "Тошко":Никога не сме били приятели на да се карам с някого си! Още по-малко от факти.бг!
Коментиран от #36
20:50 16.08.2026
32 Ба бааааа
До коментар #20 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ":Английски мечти
20:51 16.08.2026
33 Вече сме го чували 1000 пъти
До коментар #20 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ":Ха Ха Ха, пробвай пак по-късно
20:51 16.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
Коментиран от #37, #57
20:52 16.08.2026
36 Факт
До коментар #31 от "Дзак":Станаха обидчиви. Сякаш някой друг участвала в интриги!
20:53 16.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Няма край путинското унижение
20:55 16.08.2026
39 Статистика за 2026 г.
⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км²
Слава Украине
Коментиран от #47
20:55 16.08.2026
40 Уникално
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Невероятно даже, а уж Русия е "леш и скрап" и целия свят се бори с нея, ама е още там?!?
Защо така не се получават нещата на целия свят ... странно... а докога, че доста се проточи май ... ?
20:56 16.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Така е
До коментар #37 от "Супер":След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯
Коментиран от #46
20:56 16.08.2026
43 Дон Корлеоне
20:57 16.08.2026
44 Сатана Z
20:57 16.08.2026
45 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #49
20:58 16.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #39 от "Статистика за 2026 г.":Това са истинските новини.
20:59 16.08.2026
48 Пич
Руски загуби за десетки милиони: Украйна изгори 2 ракетни системи С-400 „Триумф“ в Крим. Десетки руски военнослужещи са изгорени
20:59 16.08.2026
49 Пацууле
До коментар #45 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":С фашизма в Украйна на сметището. Там ер място за отпадъка. 😄
Коментиран от #52, #55
21:00 16.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Коста
21:01 16.08.2026
54 Глупака първо надрасква
До коментар #28 от "Точен сте":5 коментара простотия, поизказвайки дъното на запада и фашизма в Украйна и после почва да се фали. Е кажи колко требе да е просттт, тая плюнка. 😄
Коментиран от #56
21:02 16.08.2026
55 Tаkа е дръът пaaaцццyyyлee
До коментар #49 от "Пацууле":Пaцyyулл😂🤣😅
Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆
21:02 16.08.2026
56 Taка е дръът ..
До коментар #54 от "Глупака първо надрасква":Пaцyyулл😂🤣😅
Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆
Коментиран от #61
21:03 16.08.2026
57 Супер
До коментар #35 от "Мишел":Само що те изкараха пацууле да покажеш трагедията на запада да стане цигански коптор и да опре до глупака паацул да трли. После що е велика Русия. 😄
Коментиран от #60, #66
21:03 16.08.2026
58 Да питам
21:04 16.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Те тъй те искам паацууле
До коментар #56 от "Taка е дръът ..":Нервен, че си плюнката на подметката и лей тъпотия и показвай дъното и фашизма на запад и в Украйна. 😄
Коментиран от #64
21:06 16.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Каунь
21:06 16.08.2026
64 Така е дрьът
До коментар #61 от "Те тъй те искам паацууле":Пaцyyулл😂🤣😅
Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆
21:07 16.08.2026
65 Супер
21:07 16.08.2026
66 Така дрьъъттт...
До коментар #57 от "Супер":Пaцyyулл😂🤣😅
Омазан с изпражненията си и заврял грозната си деформирана старческа муцуна в тях дишащ изпаренията им ни живо ,ни умряло било чакало и смазана раша да го отърве от мъките ххахаааа мууухххаха😂🤣😅😆
21:08 16.08.2026
67 Гледам, че соросията
Някой знае ли какво се случило с демократична Украйна, че е тази паника.
21:08 16.08.2026
68 Путин илюзиониста
21:08 16.08.2026
69 Исторически парк
21:09 16.08.2026