Престъпна небрежност! Близки на починали от Ковид-19 искат тежки наказания срещу бившия британски премиер Борис Джонсън

Близки на хора, починали от Ковид-19, призоваха днес за отмяна на всички привилегии, институционални и финансови, с които се ползва бившият британски премиер Борис Джонсън, след като данни от разследване подчертаха отново "хаотичния" начин, по който бившият лидер се е справил с пандемията, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление на организацията "Претърпели загуба от Ковид-19 семейства за справедливост - Обединено кралство" ("COVID-19 Bereaved Families for Justice UK") се отправят преки нападки срещу Джонсън, като действията му по време на пандемията са определени като "едно от най-големите предателства спрямо британците в съвременната история".

На бившия премиер трябва да се потърси отговорност и той не бива повече да играе каквато и да било роля в обществения живот, призовава организацията.

Близките на починалите настояват за отнемане на всички привилегии, от които се ползва Джонсън във връзка с длъжностите, които е заемал досега, като например пожизнените плащания за бивши премиери, които могат да достигнат до 115 хиляди паунда годишно.

В публикувано вчера разследване се казва, че част от 226-те хиляди смъртни случая от Ковид-19 в Обединеното кралство е можело да бъдат избегнати, ако британското правителство се бе отнесло по-сериозно към заплахата от вируса.