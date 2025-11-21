Новини
Престъпна небрежност! Близки на починали от Ковид-19 искат тежки наказания срещу бившия британски премиер Борис Джонсън

Престъпна небрежност! Близки на починали от Ковид-19 искат тежки наказания срещу бившия британски премиер Борис Джонсън

21 Ноември, 2025 20:44

В публикувано вчера разследване се казва, че част от 226-те хиляди смъртни случая в Обединеното кралство е можело да бъдат избегнати, ако британското правителство се бе отнесло по-сериозно към заплахата от вируса

Престъпна небрежност! Близки на починали от Ковид-19 искат тежки наказания срещу бившия британски премиер Борис Джонсън - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Близки на хора, починали от Ковид-19, призоваха днес за отмяна на всички привилегии, институционални и финансови, с които се ползва бившият британски премиер Борис Джонсън, след като данни от разследване подчертаха отново "хаотичния" начин, по който бившият лидер се е справил с пандемията, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление на организацията "Претърпели загуба от Ковид-19 семейства за справедливост - Обединено кралство" ("COVID-19 Bereaved Families for Justice UK") се отправят преки нападки срещу Джонсън, като действията му по време на пандемията са определени като "едно от най-големите предателства спрямо британците в съвременната история".

На бившия премиер трябва да се потърси отговорност и той не бива повече да играе каквато и да било роля в обществения живот, призовава организацията.

Близките на починалите настояват за отнемане на всички привилегии, от които се ползва Джонсън във връзка с длъжностите, които е заемал досега, като например пожизнените плащания за бивши премиери, които могат да достигнат до 115 хиляди паунда годишно.

В публикувано вчера разследване се казва, че част от 226-те хиляди смъртни случая от Ковид-19 в Обединеното кралство е можело да бъдат избегнати, ако британското правителство се бе отнесло по-сериозно към заплахата от вируса.


  • 1 Съдията

    84 3 Отговор
    Пратете рижавия турчин в Украйна, там много ще го "обичат" заради безценните му съвети през март 2022-а, довели до над милион избити украинци и 10-15 милиона избягали.😂

    20:48 21.11.2025

  • 2 Сатана Z

    57 2 Отговор
    Борис Джонсън е Турчин и мрази Британците.Друго обяснение няма.

    20:54 21.11.2025

  • 3 Факт

    47 4 Отговор
    Има огромно мнозинство, което счите, че пандемията беше раздухана от медиите до масова страхова психоза, която разрушава имунната система на хората.

    Коментиран от #15

    21:03 21.11.2025

  • 4 За първи път тази разплетена

    26 4 Отговор
    Английска дамаджана да ми хареса след факта че е убил 226 000 англичани.

    Коментиран от #13

    21:04 21.11.2025

  • 5 рошав

    27 2 Отговор
    Този блондин е за затвора и да не излиза от там!

    21:09 21.11.2025

  • 6 Гориил

    42 4 Отговор
    Борис Джонсън е твърд противник на мирния план за Украйна. Той трябва да бъде сдържан и обездвижен чрез представяне на доказателства за престъпни нарушения на закона.Англичаните трябва да потръпнат от презрение и отвращение към лицемера и фарисея.

    21:09 21.11.2025

  • 7 Гост

    24 2 Отговор
    Борис Джонсън на гилотината, която ще се използва за последно...😉, всеки го иска..., направете го...!?

    21:11 21.11.2025

  • 8 Бялджип

    34 2 Отговор
    За съжаление, този объркан от живота и съдбата дебил, получи право да взема решения, както за собствената си държава, така и за международни проблеми. Тук четем едно, но знаем че обърка и съдбата на Украйна и Русия! На неговата съвест лежат стотици хиляди и милиони убити в безсмислена война. Само че той не го осъзнава, няма достатъчно интелект за това.

    21:13 21.11.2025

  • 9 Милиони умряха от ковид

    6 9 Отговор
    В лабораторията има всякакви бацили и зарази. Но заразен и на свобода е опасен. Да се пазят. Има ваксина.

    Коментиран от #17, #24

    21:15 21.11.2025

  • 10 ОЩЕ ЛИ Е НА СВОБОДА ТОВА ДИВОТО

    38 2 Отговор
    ДИВАКА УБИЕЦ , КОЙТО НАКАРА ЗЕЛЬО ДА СКЪСА МИРНИЯ ДОГОВОР , САМО 3 МЕСЕЦА СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ВОЙНАТА В У. МИЛИОНИТЕ УБИТИ ОТ ТОГАВА ДО СЕГА СА НА СЪВЕСТА МУ !! АКО ТОВА ЛАЙНОБРИТСКО КРЪВОЖАДНО ЖИВОТНО НЕ БЕ СПРЯЛО ЗЕЛЕНСКИ , ТЕЗИ МИЛОНИ МЛАДИ ХОРА ЩЯХА ДА БЪДАТ ЖИВИ. ЖАЛКО !! НЯМА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДА ГО ВКАРА В ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР .
    ТОВА Е ЛИЦЕТО НА ЛАЙНОБРИТАНИЯТА , ПОСЛОВИЧНО ИЗВЕСТА НА СВЕТА ОТ ВЕКОВЕ!

    21:22 21.11.2025

  • 11 Гориил

    36 3 Отговор
    Англия загуби войната в Украйна. Това е единственото обяснение за ликвидирането на Борис.

    21:23 21.11.2025

  • 12 Палячо

    19 4 Отговор
    Клоуни и палячовци от цял свят, обединявайте се.

    21:35 21.11.2025

  • 13 Kaлпазанин

    29 2 Отговор

    До коментар #4 от "За първи път тази разплетена":

    Викаш ,английска дамджина която е барни ръбъл ,а какво да кажем за Урсула бил гей и сие колко умряха заради тях ,и колко умирет още от ваксините ,тва не беше пандемия а направо геноцид престъпление срещу човечеството и тест как ще реагират оФцете

    21:41 21.11.2025

  • 14 Ами

    16 3 Отговор
    да върне и рушвета за продължаване на войната в укристан !

    21:46 21.11.2025

  • 15 Хихи

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    добре , че Путин спря пандемията за два дена 22-ра ...

    21:47 21.11.2025

  • 16 Гориил

    20 3 Отговор
    Този британски хищник е продължение на украинския корупционен скандал. Вашингтон и Москва действат организирано и координирано. Следващият е Макрон. Заради поражението на Франция в Украйна, той ще влезе в затвора заедно със Саркози.

    21:51 21.11.2025

  • 17 няма нито един

    16 2 Отговор

    До коментар #9 от "Милиони умряха от ковид":

    умрял от ковид!!! има милиони убити заради ковида не и умрели от ковид!!! научете се да правите разлика защото двете неща са много различни…!

    21:57 21.11.2025

  • 18 Моля

    14 2 Отговор
    Много повече загинаха вследсвие на ваксините. През 2022-23 имаше повишение на продължителността на живаота само в БГ и Румъния. Тоест с най- нисък процент ваксинирани. На запад продължителнотта спадна с 4-6 месеца. с процент на ваксинирани 80-90.

    Това са данни потвърдени от ЕВРОСтат.

    22:13 21.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Айде нема нужда

    11 1 Отговор
    Никаква такава организация няма, аман от английските комитети измислени. Обаче ще има организация за съдене на ковид фашагите!

    22:35 21.11.2025

  • 21 Тръмп

    10 1 Отговор
    Ковида първо се казваше КОРОНА ВИРУС, защото беше пуснат от Британската КОРОНА. Всички водещи по мерки бяха страни от БРИТАНСКАТА ОБЩНОСТ.

    22:37 21.11.2025

  • 22 Гошо

    10 2 Отговор
    Аз искам обезщетение, че ми изгубиха две години от живота с фалшивата им пландемия.

    22:40 21.11.2025

  • 23 Хага

    9 1 Отговор
    А, за войната между Русия и Украйна ще го съдят ли?

    22:44 21.11.2025

  • 24 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Милиони умряха от ковид":

    Представете си щастието да плъзне заразата каквато е във филма "Заразно зло"(в главната роля е Мила Йовович),из цяла англия ...

    23:02 21.11.2025

  • 25 ивелин

    11 1 Отговор
    Тоя не нормалният ид..от трябва да бъде съден мястото на тоя е в затвора. Заради него вече 4 -та година продължава войната и се пролива кръв и всеки ден умират хиляди Украинци . Тоя е военен престъпник даже да бъде разстрелян е малко за него по сурово наказание заслужава .

    23:18 21.11.2025

