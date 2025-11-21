Престъпна небрежност! Близки на починали от Ковид-19 искат тежки наказания срещу бившия британски премиер Борис Джонсън

Близки на хора, починали от Ковид-19, призоваха днес за отмяна на всички привилегии, институционални и финансови, с които се ползва бившият британски премиер Борис Джонсън, след като данни от разследване подчертаха отново "хаотичния" начин, по който бившият лидер се е справил с пандемията, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В изявление на организацията "Претърпели загуба от Ковид-19 семейства за справедливост - Обединено кралство" ("COVID-19 Bereaved Families for Justice UK") се отправят преки нападки срещу Джонсън, като действията му по време на пандемията са определени като "едно от най-големите предателства спрямо британците в съвременната история".
На бившия премиер трябва да се потърси отговорност и той не бива повече да играе каквато и да било роля в обществения живот, призовава организацията.
Близките на починалите настояват за отнемане на всички привилегии, от които се ползва Джонсън във връзка с длъжностите, които е заемал досега, като например пожизнените плащания за бивши премиери, които могат да достигнат до 115 хиляди паунда годишно.
В публикувано вчера разследване се казва, че част от 226-те хиляди смъртни случая от Ковид-19 в Обединеното кралство е можело да бъдат избегнати, ако британското правителство се бе отнесло по-сериозно към заплахата от вируса.
ТОВА Е ЛИЦЕТО НА ЛАЙНОБРИТАНИЯТА , ПОСЛОВИЧНО ИЗВЕСТА НА СВЕТА ОТ ВЕКОВЕ!
Викаш ,английска дамджина която е барни ръбъл ,а какво да кажем за Урсула бил гей и сие колко умряха заради тях ,и колко умирет още от ваксините ,тва не беше пандемия а направо геноцид престъпление срещу човечеството и тест как ще реагират оФцете
добре , че Путин спря пандемията за два дена 22-ра ...
умрял от ковид!!! има милиони убити заради ковида не и умрели от ковид!!! научете се да правите разлика защото двете неща са много различни…!
Това са данни потвърдени от ЕВРОСтат.
Представете си щастието да плъзне заразата каквато е във филма "Заразно зло"(в главната роля е Мила Йовович),из цяла англия ...
