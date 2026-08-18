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Дунав спадна до рекордно ниско ниво край Галац

Дунав спадна до рекордно ниско ниво край Галац

18 Август, 2026 22:22, обновена 18 Август, 2026 22:22 791 4

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Нивото на реката достигна едва 16 см над кота 0, а корабоплаването е сериозно затруднено

Дунав спадна до рекордно ниско ниво край Галац - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав при румънския град Галац спадна до едва 16 сантиметра над кота 0 - най-ниската стойност за последните 30 години, съобщава „Диджи 24“, предава Vesti.bg.

Сериозното понижение на водата вече оказва видимо влияние върху корабоплаването. Островът в средата на реката край Галац се разраства както на дължина, така и на ширина, което принуждава ферибота, свързващ Галац с окръг Тулча, да заобикаля с няколкостотин метра, за да не заседне.

Корабоплавателите търпят значителни загуби, тъй като са принудени да намаляват товарите на шлеповете и да извършват повече курсове. Това води до сериозно увеличение на разходите за транспорт.

Служители на Администрацията на Долен Дунав следят с тревога ежедневното понижаване на водното ниво. Прогнозата за следващите дни остава песимистична, като се очаква спадът да продължи.

Не е изключено нивото на Дунав при Галац да достигне 10 сантиметра над кота 0. Това е фиксирана геодезична линия, спрямо която се измерва нивото на реката при съответния водомерен пост. Кота 0 обикновено е близка до най-ниското исторически отчетено ниво след създаването на станцията.

Проблемът се дължи и на изключително ниския дебит на реката. При навлизането си в Румъния Дунав носи едва около 1350 кубични метра вода в секунда, докато обичайният показател за август е около 3900 кубични метра в секунда.

Продължаващото понижаване на нивото създава все по-сериозни затруднения за корабоплаването и увеличава икономическите загуби по долното течение на Дунав.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Величко

    1 0 Отговор
    Дааа ... , и за това са виновни пак проклетите руснаци ! Лично Бог дедя Вова нареди да се спре водата и да няма дъждове ... ! Лош е тоя Бог , лош е ... !

    Коментиран от #3, #4

    22:41 18.08.2026

  • 2 Той

    2 0 Отговор
    Дали има връзка с безбожието което се върши Европа ???

    22:51 18.08.2026

  • 3 Да Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Величко":

    Мы с тобой . 🤭😁

    22:54 18.08.2026

  • 4 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Величко":

    Ама чакай сега,бе Величко.Ти чак сега ли се сети.Та това стана ясно още когато Путин повиши средно годишните температури,спря Голфстрийма и обърна наопъки течението Ел Ниньо.Какво ли още ще измисли дяда Вова,за да ни накаже,дето Нинова излъга за "нито един патрон ......"Отгоре на това Радев направи външен министър агент от МИ6,с псевдоним "Микробиоложка".Сега е ред на Искъро и на Марица даже да пресъхнат.

    23:10 18.08.2026

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