Дунав спадна до рекордно ниско ниво край Галац

Нивото на река Дунав при румънския град Галац спадна до едва 16 сантиметра над кота 0 - най-ниската стойност за последните 30 години, съобщава „Диджи 24“, предава Vesti.bg.

Сериозното понижение на водата вече оказва видимо влияние върху корабоплаването. Островът в средата на реката край Галац се разраства както на дължина, така и на ширина, което принуждава ферибота, свързващ Галац с окръг Тулча, да заобикаля с няколкостотин метра, за да не заседне.

Корабоплавателите търпят значителни загуби, тъй като са принудени да намаляват товарите на шлеповете и да извършват повече курсове. Това води до сериозно увеличение на разходите за транспорт.

Служители на Администрацията на Долен Дунав следят с тревога ежедневното понижаване на водното ниво. Прогнозата за следващите дни остава песимистична, като се очаква спадът да продължи.

Не е изключено нивото на Дунав при Галац да достигне 10 сантиметра над кота 0. Това е фиксирана геодезична линия, спрямо която се измерва нивото на реката при съответния водомерен пост. Кота 0 обикновено е близка до най-ниското исторически отчетено ниво след създаването на станцията.

Проблемът се дължи и на изключително ниския дебит на реката. При навлизането си в Румъния Дунав носи едва около 1350 кубични метра вода в секунда, докато обичайният показател за август е около 3900 кубични метра в секунда.

Продължаващото понижаване на нивото създава все по-сериозни затруднения за корабоплаването и увеличава икономическите загуби по долното течение на Дунав.