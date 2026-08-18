Захарова: МААЕ трябва да признае, че заплахите за Запорожката АЕЦ идват от Украйна

Говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) трябва да признае, че заплахите за безопасността на Запорожката атомна електроцентрала идват от Украйна. Това предаде ТАСС, цитирана от Фокус.
Коментарът ѝ е във връзка с отмененото посещение на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Запорожката АЕЦ и град Енергодар. Според Захарова агенцията „няма друг избор, освен да признае, че заплахите за МААЕ идват от Украйна“.
„Изразяваме дълбоката си загриженост относно агресивните и злонамерени действия на киевския режим, който продължава провокациите срещу Запорожката атомна електроцентрала, атакувайки централата и нейния персонал почти ежедневно и създавайки реална заплаха от ядрена катастрофа в Централна Европа“, заяви Захарова.
По-рано Русия обвини Украйна, че е попречила на планираното посещение на Гроси, като според Москва Киев не е предоставил необходимите гаранции за сигурността на генералния директор на МААЕ. Русия твърди, че е осигурила необходимите условия за посещението.
Украйна засега не е дала публичен отговор на тези обвинения. Ситуацията около Запорожката АЕЦ остава чувствителна, като МААЕ продължава да поддържа присъствие на свои експерти в централата за наблюдение на ядрената безопасност и сигурност.
Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, е под руски контрол от март 2022 г. От началото на войната Русия и Украйна многократно си отправят взаимни обвинения за инциденти и атаки около съоръжението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ехеее
Коментиран от #5, #6, #34
22:07 18.08.2026
2 реалистъ
Коментиран от #16
22:08 18.08.2026
3 Нямат край
Коментиран от #9, #11
22:09 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дзак
22:10 18.08.2026
8 Пич
Коментиран от #15, #27
22:10 18.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смях в залата
😆
Коментиран от #37
22:11 18.08.2026
11 И няма край
До коментар #3 от "Нямат край":Унижението на нашите еврохалкидически наобратни
22:11 18.08.2026
12 Нема лошо
22:11 18.08.2026
13 Ха-ха
22:12 18.08.2026
14 гост
„След вашето смело решение да ни информирате, че има още едно място, още един обект, където е бил съхраняван ядрен материал, успяхме да получим достъп до това място... Става дума за няколко тона ядрен материал, който би могло да се използва за злонамерени цели“, заяви Гроси на пресконференция в Дамаск.
Интересно откъде може да го вземе Асад , не и от Раша , никога , хахаххаха !!! Естествено , че е от Раша !!
22:12 18.08.2026
15 Верно ли бре Издуханяк
До коментар #8 от "Пич":Тая Пиянка
Кой я бръсне за Слива?
Хахаха ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #20
22:12 18.08.2026
16 Мухахаха
До коментар #2 от "реалистъ":Да земат да падат бомбите и замирише на кръв тогава ще те видя
22:12 18.08.2026
17 Да бе да:)
Коментиран от #40
22:13 18.08.2026
18 Дзак
22:14 18.08.2026
19 Мишел
Коментиран от #22
22:15 18.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Kaлпазанин
Коментиран от #24, #26
22:17 18.08.2026
22 Свет нет
До коментар #19 от "Мишел":А заправки где
22:18 18.08.2026
23 Втора водка
Коментиран от #28, #38
22:19 18.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тея са луди рашки
Няма такова нахалство!
22:20 18.08.2026
26 В ивицата
До коментар #21 от "Kaлпазанин":руска АЕЦ ли има?
22:21 18.08.2026
27 Хайо
До коментар #8 от "Пич":Руска истина и истина не е едно и също.
22:22 18.08.2026
28 хаха🤣
До коментар #23 от "Втора водка":не е само водка 🤣 Маша и Медведа са на комбинация водка +бело 🤣
22:23 18.08.2026
29 Пияница
22:28 18.08.2026
30 Русофил хардлайнарин
22:28 18.08.2026
31 Ицо
22:30 18.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Утре
22:33 18.08.2026
34 Ехааа!
До коментар #1 от "Ехеее":Но със сигурност,тази ,,пияна овца",има поне 100 пъти повече акъл в главата си от твоето птиче мозъче...!
22:37 18.08.2026
35 КОНЯ ТАЙФУНЧИК
В НЕТА .
ЕЙ ТАКА СЕ ХОДИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
В МУСКАЛИЕТО.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
22:44 18.08.2026
36 Ех, ква си ми ти лисичка
22:50 18.08.2026
37 Ами тогава Зельо и
До коментар #10 от "Смях в залата":партьорите му да обявяват победа и да вдигат бялото знаме, че ни писна вече! Болят ме краката от ходене и никак не ми е смешно.
/Бивш собственик на украинска бензиностанция/
22:51 18.08.2026
38 Дзак
До коментар #23 от "Втора водка":Така му се иска!
22:52 18.08.2026
39 Да питам
22:57 18.08.2026
40 Всеки
До коментар #17 от "Да бе да:)":си пази хляба.
23:04 18.08.2026