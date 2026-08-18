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Захарова: МААЕ трябва да признае, че заплахите за Запорожката АЕЦ идват от Украйна
  Тема: Украйна

Захарова: МААЕ трябва да признае, че заплахите за Запорожката АЕЦ идват от Украйна

18 Август, 2026 22:07, обновена 18 Август, 2026 22:05 657 40

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  • запорожка област-
  • аец-
  • украйна

Москва обвини Киев в „провокации“ срещу централата и заяви, че действията му създават риск от ядрена катастрофа

Захарова: МААЕ трябва да признае, че заплахите за Запорожката АЕЦ идват от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) трябва да признае, че заплахите за безопасността на Запорожката атомна електроцентрала идват от Украйна. Това предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

Коментарът ѝ е във връзка с отмененото посещение на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Запорожката АЕЦ и град Енергодар. Според Захарова агенцията „няма друг избор, освен да признае, че заплахите за МААЕ идват от Украйна“.

„Изразяваме дълбоката си загриженост относно агресивните и злонамерени действия на киевския режим, който продължава провокациите срещу Запорожката атомна електроцентрала, атакувайки централата и нейния персонал почти ежедневно и създавайки реална заплаха от ядрена катастрофа в Централна Европа“, заяви Захарова.

По-рано Русия обвини Украйна, че е попречила на планираното посещение на Гроси, като според Москва Киев не е предоставил необходимите гаранции за сигурността на генералния директор на МААЕ. Русия твърди, че е осигурила необходимите условия за посещението.

Украйна засега не е дала публичен отговор на тези обвинения. Ситуацията около Запорожката АЕЦ остава чувствителна, като МААЕ продължава да поддържа присъствие на свои експерти в централата за наблюдение на ядрената безопасност и сигурност.

Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, е под руски контрол от март 2022 г. От началото на войната Русия и Украйна многократно си отправят взаимни обвинения за инциденти и атаки около съоръжението.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ехеее

    14 10 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    Коментиран от #5, #6, #34

    22:07 18.08.2026

  • 2 реалистъ

    13 9 Отговор
    Маша и Медведката само рИват. Никой не се интересува от техните хленчове.

    Коментиран от #16

    22:08 18.08.2026

  • 3 Нямат край

    13 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #9, #11

    22:09 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    4 8 Отговор
    Така е!

    22:10 18.08.2026

  • 8 Пич

    8 13 Отговор
    Мария казва истината, но за съжаление запада е толкова тъпипрост, че не се прави, а наистина не може да я разбере!!!

    Коментиран от #15, #27

    22:10 18.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смях в залата

    8 4 Отговор
    Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.

    😆

    Коментиран от #37

    22:11 18.08.2026

  • 11 И няма край

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Нямат край":

    Унижението на нашите еврохалкидически наобратни

    22:11 18.08.2026

  • 12 Нема лошо

    10 6 Отговор
    Крадец ми е влязъл в къщата и вика, собственика е заплаха.

    22:11 18.08.2026

  • 13 Ха-ха

    8 5 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    22:12 18.08.2026

  • 14 гост

    7 4 Отговор
    МААЕ откри в Сирия тонове ядрен материал, складиран от режима на Асад Ръководителят на Международната агенция за ядрена енергия на ООН Рафаел Гроси заяви, че в Сирия са открити няколко тона ядрен материал - в преди това недеклариран обект, датиращ от управлението на Башар Асад.
    „След вашето смело решение да ни информирате, че има още едно място, още един обект, където е бил съхраняван ядрен материал, успяхме да получим достъп до това място... Става дума за няколко тона ядрен материал, който би могло да се използва за злонамерени цели“, заяви Гроси на пресконференция в Дамаск.
    Интересно откъде може да го вземе Асад , не и от Раша , никога , хахаххаха !!! Естествено , че е от Раша !!

    22:12 18.08.2026

  • 15 Верно ли бре Издуханяк

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Тая Пиянка
    Кой я бръсне за Слива?

    Хахаха ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #20

    22:12 18.08.2026

  • 16 Мухахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "реалистъ":

    Да земат да падат бомбите и замирише на кръв тогава ще те видя

    22:12 18.08.2026

  • 17 Да бе да:)

    4 7 Отговор
    Гроси ще признае, колкото Елито ще признае че това което приписва от Иститута са посочвания, отбелязване и припомяне на тъпотии и брадати лъжи

    Коментиран от #40

    22:13 18.08.2026

  • 18 Дзак

    3 5 Отговор
    На Пристанището е задушно и горещо. Винаги отбягвам да ходя.

    22:14 18.08.2026

  • 19 Мишел

    9 5 Отговор
    "Лов на руски камиони. Украинските дронове организират буквално лов на руски товарни камиони. Само през юни украинските сили са ударили приблизително 600 камиона, включително 80 цистерни с гориво в Крим, което и бе причината на полуострова да започне хуманитарна криза с горивата и храни. А в началото на юли тази цифра се е увеличила. "През първата седмица на юли украинските сили са атакували над 240 камиона в окупираните от Русия територии. Средно по 34 камиона са били атакувани на ден, в сравнение с 20 камиона дневно през юни. "

    Коментиран от #22

    22:15 18.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Kaлпазанин

    3 9 Отговор
    МААЕ ще влезе в Палестина да види еврейските ????въпроси без отговори

    Коментиран от #24, #26

    22:17 18.08.2026

  • 22 Свет нет

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    А заправки где

    22:18 18.08.2026

  • 23 Втора водка

    9 6 Отговор
    голяма за днес!

    Коментиран от #28, #38

    22:19 18.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тея са луди рашки

    10 4 Отговор
    Обстрелват АЕЦа и обвиняват укрите.
    Няма такова нахалство!

    22:20 18.08.2026

  • 26 В ивицата

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    руска АЕЦ ли има?

    22:21 18.08.2026

  • 27 Хайо

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Руска истина и истина не е едно и също.

    22:22 18.08.2026

  • 28 хаха🤣

    9 5 Отговор

    До коментар #23 от "Втора водка":

    не е само водка 🤣 Маша и Медведа са на комбинация водка +бело 🤣

    22:23 18.08.2026

  • 29 Пияница

    5 4 Отговор
    Мръсна

    22:28 18.08.2026

  • 30 Русофил хардлайнарин

    6 4 Отговор
    Страх ма да гледам таа! Туй е окото ренген! Не мож устоя кат та втренчи! Одма та облъчва с две ренгенови снимки, особено га е на номер!

    22:28 18.08.2026

  • 31 Ицо

    7 6 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    22:30 18.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Утре

    7 4 Отговор
    няма да помни ,какво е казала!

    22:33 18.08.2026

  • 34 Ехааа!

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ехеее":

    Но със сигурност,тази ,,пияна овца",има поне 100 пъти повече акъл в главата си от твоето птиче мозъче...!

    22:37 18.08.2026

  • 35 КОНЯ ТАЙФУНЧИК

    2 4 Отговор
    СТАНА ЗНАМЕНИТОСТ
    В НЕТА .

    ЕЙ ТАКА СЕ ХОДИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

    В МУСКАЛИЕТО.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    22:44 18.08.2026

  • 36 Ех, ква си ми ти лисичка

    2 3 Отговор
    руска.

    22:50 18.08.2026

  • 37 Ами тогава Зельо и

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Смях в залата":

    партьорите му да обявяват победа и да вдигат бялото знаме, че ни писна вече! Болят ме краката от ходене и никак не ми е смешно.

    /Бивш собственик на украинска бензиностанция/

    22:51 18.08.2026

  • 38 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Втора водка":

    Така му се иска!

    22:52 18.08.2026

  • 39 Да питам

    3 2 Отговор
    Дали Марчето порка , без Медведья ?

    22:57 18.08.2026

  • 40 Всеки

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе да:)":

    си пази хляба.

    23:04 18.08.2026

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