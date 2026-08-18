Захарова: МААЕ трябва да признае, че заплахите за Запорожката АЕЦ идват от Украйна

Говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) трябва да признае, че заплахите за безопасността на Запорожката атомна електроцентрала идват от Украйна. Това предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

Коментарът ѝ е във връзка с отмененото посещение на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Запорожката АЕЦ и град Енергодар. Според Захарова агенцията „няма друг избор, освен да признае, че заплахите за МААЕ идват от Украйна“.

„Изразяваме дълбоката си загриженост относно агресивните и злонамерени действия на киевския режим, който продължава провокациите срещу Запорожката атомна електроцентрала, атакувайки централата и нейния персонал почти ежедневно и създавайки реална заплаха от ядрена катастрофа в Централна Европа“, заяви Захарова.

По-рано Русия обвини Украйна, че е попречила на планираното посещение на Гроси, като според Москва Киев не е предоставил необходимите гаранции за сигурността на генералния директор на МААЕ. Русия твърди, че е осигурила необходимите условия за посещението.

Украйна засега не е дала публичен отговор на тези обвинения. Ситуацията около Запорожката АЕЦ остава чувствителна, като МААЕ продължава да поддържа присъствие на свои експерти в централата за наблюдение на ядрената безопасност и сигурност.

Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, е под руски контрол от март 2022 г. От началото на войната Русия и Украйна многократно си отправят взаимни обвинения за инциденти и атаки около съоръжението.