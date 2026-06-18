Русия очаква посещение на американските представители Уиткоф и Къшнър

Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да посетят Русия в близко бъдеще. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков в интервю за „Вести“, предава Фокус.

По думите му двамата американски преговарящи планират визита в Москва, но към момента конкретни дати все още не са определени.

Ушаков обясни, че в настоящия момент Уиткоф и Къшнър са ангажирани с въпроси, свързани с Иран, както и с началния етап на работа по основното споразумение, което предстои да бъде разработено.

„И двамата преговарящи - Къшнър и Уиткоф - ще посетят Русия скоро. Доколкото разбирам, те все още са заети с иранските въпроси и ще участват в старта на работата по основното споразумение, поради което конкретните дати за посещението им в Москва все още не са уточнени“, посочи Ушаков.

Засега не се съобщават допълнителни подробности относно програмата на визитата или темите, които ще бъдат обсъждани по време на разговорите в руската столица.