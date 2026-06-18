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Русия очаква посещение на американските представители Уиткоф и Къшнър

Русия очаква посещение на американските представители Уиткоф и Къшнър

18 Юни, 2026 16:25 439 7

  • русия-
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  • къшнър-
  • посещение

Москва съобщи, че визитата ще се състои след ангажиментите им, свързани с преговорния процес около Иран

Русия очаква посещение на американските представители Уиткоф и Къшнър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да посетят Русия в близко бъдеще. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков в интервю за „Вести“, предава Фокус.

По думите му двамата американски преговарящи планират визита в Москва, но към момента конкретни дати все още не са определени.

Ушаков обясни, че в настоящия момент Уиткоф и Къшнър са ангажирани с въпроси, свързани с Иран, както и с началния етап на работа по основното споразумение, което предстои да бъде разработено.

„И двамата преговарящи - Къшнър и Уиткоф - ще посетят Русия скоро. Доколкото разбирам, те все още са заети с иранските въпроси и ще участват в старта на работата по основното споразумение, поради което конкретните дати за посещението им в Москва все още не са уточнени“, посочи Ушаков.

Засега не се съобщават допълнителни подробности относно програмата на визитата или темите, които ще бъдат обсъждани по време на разговорите в руската столица.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    С Витков ще си приказват на руски, а и Кушнер го назнайва.

    Коментиран от #3

    16:26 18.06.2026

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Путин е глупак че си губи времето да говори с тези кошерни ууроди,направо да иска да му се плаща във злато ,за нефт газ храна, оръжие,метали и още утре западните мародери фалират защото не могат да печатат злато

    Коментиран от #4, #6

    16:27 18.06.2026

  • 3 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кушнер и Стефан Витков са агенти на Синедриона и отиват да проучат координатите на Путин и да ги дадат на краварите да направят каквото направиха с аятолата

    16:29 18.06.2026

  • 4 Не че е глупак,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Приема ги за запази някакви отношения с американците, колкото да ги държи настана от конфликта в Украйна. Доколкото е възможно разбира се.
    Иначе в Москва никой няма никакви очаквания от тази визита. Двамата измамници отдавна не се ползват с зоверие, но не могат и да ги ракарат директно.

    16:33 18.06.2026

  • 5 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Американците да си носят ли бензин, за един приятел питам.....

    Коментиран от #7

    16:36 18.06.2026

  • 6 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Прав си... Либералният Путин от четири години издиша отвсякъде, езък за предишните успешни 20 години.... Какво си губи времето да преговаря с тия, обезателно пак ще го измамят, както го измамиха 22-ра година да изтегли войските си от постъпите към Киев. ..

    17:04 18.06.2026

  • 7 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    го слага сополив на всичкото евроатлантичета, краварчета и 3,14далчета БЕЗПЛАТНО У кафявата точка.

    17:04 18.06.2026

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