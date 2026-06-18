Русия очаква посещение на американските представители Уиткоф и Къшнър

Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да посетят Русия в близко бъдеще. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков в интервю за „Вести“, предава Фокус.
По думите му двамата американски преговарящи планират визита в Москва, но към момента конкретни дати все още не са определени.
Ушаков обясни, че в настоящия момент Уиткоф и Къшнър са ангажирани с въпроси, свързани с Иран, както и с началния етап на работа по основното споразумение, което предстои да бъде разработено.
„И двамата преговарящи - Къшнър и Уиткоф - ще посетят Русия скоро. Доколкото разбирам, те все още са заети с иранските въпроси и ще участват в старта на работата по основното споразумение, поради което конкретните дати за посещението им в Москва все още не са уточнени“, посочи Ушаков.
Засега не се съобщават допълнителни подробности относно програмата на визитата или темите, които ще бъдат обсъждани по време на разговорите в руската столица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
16:26 18.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #4, #6
16:27 18.06.2026
3 Сталин
До коментар #1 от "честен ционист":Кушнер и Стефан Витков са агенти на Синедриона и отиват да проучат координатите на Путин и да ги дадат на краварите да направят каквото направиха с аятолата
16:29 18.06.2026
4 Не че е глупак,
До коментар #2 от "Сталин":Приема ги за запази някакви отношения с американците, колкото да ги държи настана от конфликта в Украйна. Доколкото е възможно разбира се.
Иначе в Москва никой няма никакви очаквания от тази визита. Двамата измамници отдавна не се ползват с зоверие, но не могат и да ги ракарат директно.
16:33 18.06.2026
5 Ха ха ха
Коментиран от #7
16:36 18.06.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "Сталин":Прав си... Либералният Путин от четири години издиша отвсякъде, езък за предишните успешни 20 години.... Какво си губи времето да преговаря с тия, обезателно пак ще го измамят, както го измамиха 22-ра година да изтегли войските си от постъпите към Киев. ..
17:04 18.06.2026
7 Бай Ставри
До коментар #5 от "Ха ха ха":го слага сополив на всичкото евроатлантичета, краварчета и 3,14далчета БЕЗПЛАТНО У кафявата точка.
17:04 18.06.2026