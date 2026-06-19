Русия атакува Харков с управляеми бомби

В първите часове на 19 юни бяха регистрирани нови въздушни удари с ранени цивилни граждани и поразена инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.

Напрежението продължи без прекъсване веднага след събитията от предходния ден.

Още новини от Украйна

Руските сили насочиха атаките си основно към Североизточна Украйна. В първите часове на 19 юни руската авиация извърши две последователни атаки с управляеми авиационни бомби срещу Харков. Поразени са цивилни обекти и са повредени десетки жилищни сгради, предаде fakty.com.ua.

Местните власти потвърдиха, че при взривовете има ранени цивилни граждани, сред които и деца.

След мащабната атака срещу Москва от 18 юни, в ранните часове на 19 юни украинските сили пренасочиха безпилотните си апарати към граничните и южните руски области

FPV дрон е атакувал цивилен автомобил в село Погромец в Белгородска област. При удара е ранена мирна жителка, която е хоспитализирана с прорезни рани, съобщи news.ru.

В Брянска област са свалени поне 20 украински дрона в рамките на нощта.

Местните власти в Севастопол обявиха отразяване на въздушна атака в района на Северната страна [ura, а на подстъпите към Воронеж е прихванат друг безпилотен апарат, като по предварителни данни там няма сериозни разрушения.

Атаките в ранните часове на 19 юни показват, че и двете страни поддържат изключително висок интензитет на въздушния обстрел, като цивилното население в пограничните зони остава пряко засегнато.