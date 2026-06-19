Русия атакува Харков с управляеми бомби

В първите часове на 19 юни бяха регистрирани нови въздушни удари с ранени цивилни граждани и поразена инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.
Напрежението продължи без прекъсване веднага след събитията от предходния ден.
Руските сили насочиха атаките си основно към Североизточна Украйна. В първите часове на 19 юни руската авиация извърши две последователни атаки с управляеми авиационни бомби срещу Харков. Поразени са цивилни обекти и са повредени десетки жилищни сгради, предаде fakty.com.ua.
Местните власти потвърдиха, че при взривовете има ранени цивилни граждани, сред които и деца.
След мащабната атака срещу Москва от 18 юни, в ранните часове на 19 юни украинските сили пренасочиха безпилотните си апарати към граничните и южните руски области
FPV дрон е атакувал цивилен автомобил в село Погромец в Белгородска област. При удара е ранена мирна жителка, която е хоспитализирана с прорезни рани, съобщи news.ru.
В Брянска област са свалени поне 20 украински дрона в рамките на нощта.
Местните власти в Севастопол обявиха отразяване на въздушна атака в района на Северната страна [ura, а на подстъпите към Воронеж е прихванат друг безпилотен апарат, като по предварителни данни там няма сериозни разрушения.
Атаките в ранните часове на 19 юни показват, че и двете страни поддържат изключително висок интензитет на въздушния обстрел, като цивилното население в пограничните зони остава пряко засегнато.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелю
Ама........ не ми стиска!
07:07 19.06.2026
2 ИМАШЕ ЛИ МЕСТА
07:07 19.06.2026
3 Артилерист
07:11 19.06.2026
4 Жар жар
07:12 19.06.2026
5 Ха да продължават така
Накой може ли да познае?
;Атаките в ранните часове на 19 юни показват, че и двете страни поддържат изключително висок интензитет на въздушния обстрел;
Коментиран от #17
07:13 19.06.2026
6 Някой
Иначе, Украйна е държава с отпаднала необходимост - народа й го разбра и се спасява както може.
07:15 19.06.2026
7 Историк
07:16 19.06.2026
8 гумата
Коментиран от #13, #22
07:17 19.06.2026
9 ивайла мирчева
Коментиран от #16
07:17 19.06.2026
10 Комундел Комунделов
07:19 19.06.2026
11 Зеленски
07:19 19.06.2026
12 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
НАШЕ ПВО НЕ СРАБОТАЛО.....
НА КЛИПА НА КОЙТО СЕ ВИЖДА
КАК ХВЪРЧИ
КУПОЛЪТ НА ЕДИН ОТ РЕЗЕРВОАРИТЕ ,
БЛОГЪРИТЕ
СА БЕСНИ .
НЕ МОЖЕ НЯКАКЪВ ДРОН
ДА НАПРАВИ ТАКЪВ ВЗРИВ
ЧЕ ДА ПРЕВЪРТИ
БАШНЯТА НА РЕЗЕРВОАРЪТ
КОЙТО ТЕЖИ ОКОЛО
50 Тона.
ОПРЕДЕЛЕНО Е УДАРЕН РЕЗЕРВОАРЪТ
ОТ РУСКА ПВО РАКЕТА .
ХАХА хахаха ХАХАХА
РУСКИЯ РЕЗИЛ НЯМА КРАЙ
НЯМА
Коментиран от #15
07:20 19.06.2026
13 Унтерофицер
До коментар #8 от "гумата":Великият Зелен чорап на България е политическо мекере и явен празнодумец.
Нищо хубаво не очаквайте от рубладжията Гадев!
07:21 19.06.2026
14 Володимир Зеленски, президент
В момента над 500 дрона бръмчат към Москва !!!
450 да преминат все е далавера и радост за московските цигaнeта ☝️
Коментиран от #18, #25
07:21 19.06.2026
15 ДОБРЕ ЛИ СПА
До коментар #12 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":У метрото снощи?
07:21 19.06.2026
16 За ШАЛОМОВИЧ
До коментар #9 от "ивайла мирчева":ЛИ ГОВОРИШ ?
АЙДЕ ОТ КОГА ЧАКАТ
В ПАСОЛЯ
НЯКОЙ ДА СЕ ПОЯВИ
ПОНЕ ДА ХОДИ ДА
ГАСИ ПОЖАРИТЕ
В МАСКВА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
07:22 19.06.2026
17 Съюзниците на Зельо
До коментар #5 от "Ха да продължават така":се надяват милите, че като изтръскат още джобовете на народите си за дронове и ракети, Русия ще се уплаши първа и ще се откаже:)
По големи психари и малоумници за лидери, Европа не е имала.
07:23 19.06.2026
18 ИЗВАДИ ПРЪСТИТЕ ОТ КОНТАКТА
До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":Че ти бръмчи празната глава, а ти си мислиш, че са дронове.
07:23 19.06.2026
19 МЪКЪ МЪКЪ
07:23 19.06.2026
20 Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ
07:25 19.06.2026
21 Урайна побеждава
07:26 19.06.2026
22 православната светиня
До коментар #8 от "гумата":бе ограбена от бандерите, а свещенниците там пребити и изгонени! Не знаеш ли? Дори западните медии писаха за това.
А освен това Ройтерс не е потвърдил от независим източник, че дрона е руски, а не ПВО
07:31 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българка 😺-Маца
07:51 19.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Госあ
08:08 19.06.2026