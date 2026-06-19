Новини
Свят »
Русия »
Русия атакува Харков с управляеми бомби
  Тема: Украйна

Русия атакува Харков с управляеми бомби

19 Юни, 2026 06:53, обновена 19 Юни, 2026 07:01 1 816 26

  • украйна-
  • русия-
  • бомби-
  • дронове-
  • харков

ВСУ пренасочи дроновете си от Москва към южните погранични райони на Русия

Русия атакува Харков с управляеми бомби - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В първите часове на 19 юни бяха регистрирани нови въздушни удари с ранени цивилни граждани и поразена инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.

Напрежението продължи без прекъсване веднага след събитията от предходния ден.

Още новини от Украйна

Руските сили насочиха атаките си основно към Североизточна Украйна. В първите часове на 19 юни руската авиация извърши две последователни атаки с управляеми авиационни бомби срещу Харков. Поразени са цивилни обекти и са повредени десетки жилищни сгради, предаде fakty.com.ua.

Местните власти потвърдиха, че при взривовете има ранени цивилни граждани, сред които и деца.

След мащабната атака срещу Москва от 18 юни, в ранните часове на 19 юни украинските сили пренасочиха безпилотните си апарати към граничните и южните руски области

FPV дрон е атакувал цивилен автомобил в село Погромец в Белгородска област. При удара е ранена мирна жителка, която е хоспитализирана с прорезни рани, съобщи news.ru.

В Брянска област са свалени поне 20 украински дрона в рамките на нощта.

Местните власти в Севастопол обявиха отразяване на въздушна атака в района на Северната страна [ura, а на подстъпите към Воронеж е прихванат друг безпилотен апарат, като по предварителни данни там няма сериозни разрушения.

Атаките в ранните часове на 19 юни показват, че и двете страни поддържат изключително висок интензитет на въздушния обстрел, като цивилното население в пограничните зони остава пряко засегнато.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелю

    29 7 Отговор
    Аооо..... къде това бе, в Украйна ли бомбатдират? Ах, как ми се иска да съм с моя народ...
    Ама........ не ми стиска!

    07:07 19.06.2026

  • 2 ИМАШЕ ЛИ МЕСТА

    30 9 Отговор
    В метрото в кииф тази вечер.

    07:07 19.06.2026

  • 3 Артилерист

    40 5 Отговор
    Ей, тия руснаци, бе. Не спряха да хабят бомбите си за поразяване на цивилни сгради и да РАНЯВАТ цивилни и обезателно ДЕТЕ. Как не им омръзна да тиражират тази нелепа опорка...

    07:11 19.06.2026

  • 4 Жар жар

    26 9 Отговор
    мирише ми на печена крайна

    07:12 19.06.2026

  • 5 Ха да продължават така

    19 1 Отговор
    Пък да видим коя от двете страни ще изчезне накрая.
    Накой може ли да познае?

    ;Атаките в ранните часове на 19 юни показват, че и двете страни поддържат изключително висок интензитет на въздушния обстрел;

    Коментиран от #17

    07:13 19.06.2026

  • 6 Някой

    23 5 Отговор
    Бельо хойка под Вера, а не си стои с народа. Ще вземе да се на.. ре като гръмне бомба близо до бункера му.
    Иначе, Украйна е държава с отпаднала необходимост - народа й го разбра и се спасява както може.

    07:15 19.06.2026

  • 7 Историк

    9 28 Отговор
    Руснаците имат нужда да се запознаят с диктатора си по най-трудния начин,като усетят на гърба си последиците от безумието му и започнат да плащат с живота си. Безсмислената братоубийствена война срещу Украйна сега трябва да им покаже на място какво означава. Крайно време е всички да видят и разберат какво представлява терориста диктатор военнопрестъпник Путин и каква огромна заплаха е и за самата Русия. Войната ще спре ,ако изтегли всички руски войски от Украйна, където не им е мястото , то е в Русия, за да я пазят, а не да нападат без повод съседите си и да са заплаха за света.

    07:16 19.06.2026

  • 8 гумата

    8 31 Отговор
    Два дни, след като беше подпалена православна светиня в Украйна Радев заяви, че ако някой пипне руския патриарх, който благославя всички военни престъпления ще наложи вето на всякакви санкции срещу него. Очевидно Радев не вижда обикновените хора, които биват убивани всеки ден и одобрява всичките тези убийства. Така Радев се нарежда до военно престъпниците които след края на тази война трябва да понесат наказателна отговорност за военните престъпления в Украйна. Какво означава всичко това, което четем за Украйна? В Русия не са се наситили с кръвта на невинни и няма да спрат да убиват, докато не бъдат спрени със сила. ..

    Коментиран от #13, #22

    07:17 19.06.2026

  • 9 ивайла мирчева

    19 5 Отговор
    с педерасатанасоф отиваме доброволци да умирваме за еврея

    Коментиран от #16

    07:17 19.06.2026

  • 10 Комундел Комунделов

    9 29 Отговор
    Отново руски тероризъм. Затова в Русия ще е в гъст черен дим и ще вали петролен дъжд Мбохохо.

    07:19 19.06.2026

  • 11 Зеленски

    7 22 Отговор
    Ако Украйна гори, и пРосия ще гори - докато изгори напълно!

    07:19 19.06.2026

  • 12 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    6 21 Отговор
    СА БЕСНИ .

    НАШЕ ПВО НЕ СРАБОТАЛО.....

    НА КЛИПА НА КОЙТО СЕ ВИЖДА
    КАК ХВЪРЧИ
    КУПОЛЪТ НА ЕДИН ОТ РЕЗЕРВОАРИТЕ ,
    БЛОГЪРИТЕ
    СА БЕСНИ .

    НЕ МОЖЕ НЯКАКЪВ ДРОН
    ДА НАПРАВИ ТАКЪВ ВЗРИВ
    ЧЕ ДА ПРЕВЪРТИ
    БАШНЯТА НА РЕЗЕРВОАРЪТ
    КОЙТО ТЕЖИ ОКОЛО
    50 Тона.

    ОПРЕДЕЛЕНО Е УДАРЕН РЕЗЕРВОАРЪТ
    ОТ РУСКА ПВО РАКЕТА .

    ХАХА хахаха ХАХАХА

    РУСКИЯ РЕЗИЛ НЯМА КРАЙ
    НЯМА

    Коментиран от #15

    07:20 19.06.2026

  • 13 Унтерофицер

    5 23 Отговор

    До коментар #8 от "гумата":

    Великият Зелен чорап на България е политическо мекере и явен празнодумец.
    Нищо хубаво не очаквайте от рубладжията Гадев!

    07:21 19.06.2026

  • 14 Володимир Зеленски, президент

    4 24 Отговор
    Спакойно...
    В момента над 500 дрона бръмчат към Москва !!!
    450 да преминат все е далавера и радост за московските цигaнeта ☝️

    Коментиран от #18, #25

    07:21 19.06.2026

  • 15 ДОБРЕ ЛИ СПА

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":

    У метрото снощи?

    07:21 19.06.2026

  • 16 За ШАЛОМОВИЧ

    2 15 Отговор

    До коментар #9 от "ивайла мирчева":

    ЛИ ГОВОРИШ ?

    АЙДЕ ОТ КОГА ЧАКАТ
    В ПАСОЛЯ
    НЯКОЙ ДА СЕ ПОЯВИ
    ПОНЕ ДА ХОДИ ДА
    ГАСИ ПОЖАРИТЕ
    В МАСКВА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    07:22 19.06.2026

  • 17 Съюзниците на Зельо

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха да продължават така":

    се надяват милите, че като изтръскат още джобовете на народите си за дронове и ракети, Русия ще се уплаши първа и ще се откаже:)

    По големи психари и малоумници за лидери, Европа не е имала.

    07:23 19.06.2026

  • 18 ИЗВАДИ ПРЪСТИТЕ ОТ КОНТАКТА

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Володимир Зеленски, президент":

    Че ти бръмчи празната глава, а ти си мислиш, че са дронове.

    07:23 19.06.2026

  • 19 МЪКЪ МЪКЪ

    17 4 Отговор
    Пак е имало затрупани натюфци снощи.

    07:23 19.06.2026

  • 20 Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ

    13 3 Отговор
    Много безвкусна манджа.

    07:25 19.06.2026

  • 21 Урайна побеждава

    22 4 Отговор
    Русия отслабва и атакува само с по 1000 планиращи бомби,500 ракети и 800дрона на ден отделно пехотата работи.Много са изтощени.Зеленски и г7 обявиха нова фотосесия с прегръдки и целувки.

    07:26 19.06.2026

  • 22 православната светиня

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "гумата":

    бе ограбена от бандерите, а свещенниците там пребити и изгонени! Не знаеш ли? Дори западните медии писаха за това.
    А освен това Ройтерс не е потвърдил от независим източник, че дрона е руски, а не ПВО

    07:31 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българка 😺-Маца

    8 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмансски !

    07:51 19.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Госあ

    5 0 Отговор
    Простите икономисти и всякакви подобни живеят в някакви балони със санкции. Военната икономика и не само е съвсем различна. Руската икономика в момента е базирана на ресурс, който си имат или внасят от други държави и производство.

    08:08 19.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания