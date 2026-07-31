BMW свива персонала си заради милиардните инвестиции в Neue Klasse

Развитието на авангардни автомобилни технологии налага сериозни финансови компромиси, а германският премиум производител BMW е изправен пред явен пример за тази реалност. Баварският концерн подготвя мащабна реорганизация, която се очаква да засегне близо 8000 работни места в световен мащаб. Стратегическата стъпка идва в контекста на продължаващата криза в сектора и необходимостта от пренареждане на приоритетите в корпоративния бюджет.

Основен двигател зад очакваната съкратителна процедура се оказват колосалните ресурси, вложени в разработването на архитектурата Neue Klasse и в частност на ключовия електрически кросоувър BMW iX3. Технологичният скок към следващо поколение мобилност изисква огромни капиталовложения, част от които компанията възнамерява да компенсира чрез свиване на оперативните разходи извън поточните линии.

Според данни от агенция DPA, засягащи вътрешни източници, процесът по оптимизация ще се разпростре от октомври 2026 година до края на 2027 година. Стратегията избягва директните уволнения, като вместо това разчита на естествено текучество и пакети за доброволно прекратяване на трудовите взаимоотношения срещу обезщетения. Тъй като над половината от общо 154 000 служители на концерна са базирани в Германия, именно местните дъщерни дружества ще поемат най-голямата тежест от промените.

Финансовите параметри около преструктурирането все още съдържат известни въпросителни. Макар крайният икономически ефект да не е официально изчислен, финансовият директор Валтер Мертл вече потвърди планирани еднократни разходи за реорганизация от близо един милиард евро. Баварците залагат на категоричен ход: ограничаване на административния баласт, за да се подсигури пазарният успех на електрическата гама Neue Klasse.