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BMW свива персонала си заради милиардните инвестиции в Neue Klasse

BMW свива персонала си заради милиардните инвестиции в Neue Klasse

31 Юли, 2026 12:59 677 7

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  • neue klasse-
  • съкращения

Мащабни реорганизации в баварския гигант премахват хиляди позиции извън производството в опит да се балансират разходите за новия BMW iX3

BMW свива персонала си заради милиардните инвестиции в Neue Klasse - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Развитието на авангардни автомобилни технологии налага сериозни финансови компромиси, а германският премиум производител BMW е изправен пред явен пример за тази реалност. Баварският концерн подготвя мащабна реорганизация, която се очаква да засегне близо 8000 работни места в световен мащаб. Стратегическата стъпка идва в контекста на продължаващата криза в сектора и необходимостта от пренареждане на приоритетите в корпоративния бюджет.

Основен двигател зад очакваната съкратителна процедура се оказват колосалните ресурси, вложени в разработването на архитектурата Neue Klasse и в частност на ключовия електрически кросоувър BMW iX3. Технологичният скок към следващо поколение мобилност изисква огромни капиталовложения, част от които компанията възнамерява да компенсира чрез свиване на оперативните разходи извън поточните линии.

Според данни от агенция DPA, засягащи вътрешни източници, процесът по оптимизация ще се разпростре от октомври 2026 година до края на 2027 година. Стратегията избягва директните уволнения, като вместо това разчита на естествено текучество и пакети за доброволно прекратяване на трудовите взаимоотношения срещу обезщетения. Тъй като над половината от общо 154 000 служители на концерна са базирани в Германия, именно местните дъщерни дружества ще поемат най-голямата тежест от промените.

Финансовите параметри около преструктурирането все още съдържат известни въпросителни. Макар крайният икономически ефект да не е официально изчислен, финансовият директор Валтер Мертл вече потвърди планирани еднократни разходи за реорганизация от близо един милиард евро. Баварците залагат на категоричен ход: ограничаване на административния баласт, за да се подсигури пазарният успех на електрическата гама Neue Klasse.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кобра Кай 🥋

    6 0 Отговор
    Хахахах е нали много се продавали!? Били изкупени вече, цялата партида. Така писахте вчера. 😆

    Продали първата партида и съкращават персонала, щото втора партида няма да има. ☝️

    Коментиран от #6

    13:08 31.07.2026

  • 3 Мишо

    3 0 Отговор
    след 10 бмв ще произвежда всичко друго но не и коли дронове перслни чушкопеци

    13:15 31.07.2026

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор
    Дизайнерът на БМВ Х5 и Х6 получи руски паспорт лично от Вл. Путин

    13:45 31.07.2026

  • 5 Аууууу

    0 0 Отговор
    БМВ е демоде. Няма никакъв шанс, освен да задържи колкото може упадъка. Надеждата е след време на застой и обедняване, германците да си спомнят как се работи и как трябва да работят.

    13:51 31.07.2026

  • 6 ХЗСхзсп

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":

    Това ще да е някаква многоходова и многопластова стратегия като при Тесла. Чакай да изчакаме вездесъщия Тесльо Тротинетката да ни обясни по-функционално грамотно за неминуемото електрическо бъдеще.

    14:31 31.07.2026

  • 7 Разходите

    0 0 Отговор
    за нов модел са си разходи за нов модел, които ги е имало и преди и ще ги има и занапед и не са били досега причина да режат персонал. Причините са като при остналите немски фирми - усетиха дебелиа как им е влязал,, бладоарение на лумпените от Брюксел "кефа" се оказва че било кеф а болка. Въпрос се свежда, колко още ще продължи търпението към хрантутниците в Белгия...

    15:02 31.07.2026