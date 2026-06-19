Транспортният цех на Запорожката АЕЦ е бил атакуван с дронове

Транспортният цех на Запорожка атомна електроцентрала в Източна Украйна е бил подложен на мащабна атака с дронове през нощта на 18 срещу 19 юни. За инцидента съобщи назначеното от Русия ръководство на атомната централа, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Според предоставената информация са били регистрирани най-малко 14 удара по транспортния цех. Представителите на ръководството посочват, че вследствие на атаката в една от секциите е избухнал пожар, който е причинил щети по сградите и инфраструктурата на обекта.

Към момента няма данни за пострадали или загинали хора. Въпреки нанесените материални щети, от ръководството подчертават, че ситуацията продължава да се наблюдава внимателно.

Те уточняват още, че пълният размер на пораженията все още не може да бъде оценен. Причината е продължаващата опасност от нови атаки, която затруднява извършването на подробни огледи и техническа оценка на състоянието на засегнатите съоръжения.

Това не е първият подобен инцидент през последните седмици. В края на май Русия отново обвини Украйна в извършването на удар срещу транспортния цех на Запорожката атомна електроцентрала.

По-рано изпълнителният директор на Росатом Алексей Лихачов заяви, че украински дрон е поразил турбинната зала на шести енергоблок на централата. По думите му ударът е пробил отвор в стената на съоръжението и представлява „първата целенасочена атака срещу основното оборудване на централата“.

От своя страна украинската страна категорично отрече да е извършвала удари по Запорожката АЕЦ. Киев определи обвиненията на Москва като провокация и отхвърли твърденията за участие в подобни действия срещу атомната електроцентрала.

Запорожката АЕЦ остава един от най-чувствителните обекти в района на военния конфликт. Всяка информация за атаки срещу съоръженията на централата предизвиква сериозно внимание заради потенциалните рискове за ядрената безопасност и сигурността на региона.