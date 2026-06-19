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Транспортният цех на Запорожката АЕЦ е бил атакуван с дронове
  Тема: Украйна

Транспортният цех на Запорожката АЕЦ е бил атакуван с дронове

19 Юни, 2026 09:11 925 37

  • украйна-
  • запорожка аец-
  • атакуван-
  • дронове

Руското ръководство на централата съобщава за най-малко 14 удара и нанесени материални щети

Транспортният цех на Запорожката АЕЦ е бил атакуван с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Транспортният цех на Запорожка атомна електроцентрала в Източна Украйна е бил подложен на мащабна атака с дронове през нощта на 18 срещу 19 юни. За инцидента съобщи назначеното от Русия ръководство на атомната централа, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Според предоставената информация са били регистрирани най-малко 14 удара по транспортния цех. Представителите на ръководството посочват, че вследствие на атаката в една от секциите е избухнал пожар, който е причинил щети по сградите и инфраструктурата на обекта.

Към момента няма данни за пострадали или загинали хора. Въпреки нанесените материални щети, от ръководството подчертават, че ситуацията продължава да се наблюдава внимателно.

Те уточняват още, че пълният размер на пораженията все още не може да бъде оценен. Причината е продължаващата опасност от нови атаки, която затруднява извършването на подробни огледи и техническа оценка на състоянието на засегнатите съоръжения.

Това не е първият подобен инцидент през последните седмици. В края на май Русия отново обвини Украйна в извършването на удар срещу транспортния цех на Запорожката атомна електроцентрала.

По-рано изпълнителният директор на Росатом Алексей Лихачов заяви, че украински дрон е поразил турбинната зала на шести енергоблок на централата. По думите му ударът е пробил отвор в стената на съоръжението и представлява „първата целенасочена атака срещу основното оборудване на централата“.

От своя страна украинската страна категорично отрече да е извършвала удари по Запорожката АЕЦ. Киев определи обвиненията на Москва като провокация и отхвърли твърденията за участие в подобни действия срещу атомната електроцентрала.

Запорожката АЕЦ остава един от най-чувствителните обекти в района на военния конфликт. Всяка информация за атаки срещу съоръженията на централата предизвиква сериозно внимание заради потенциалните рискове за ядрената безопасност и сигурността на региона.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ваш Хаяско

    3 18 Отговор
    Много съм слаб и пр 0 ст, копеи

    09:12 19.06.2026

  • 2 Пич

    28 2 Отговор
    Добре, нека предположим, че укрофашистите успеят да гръмнат АЕЦ Запорожие!!! Някой с мозък, може ли да ми каже, какво ще стане после?!

    Коментиран от #5, #7

    09:14 19.06.2026

  • 3 ФАКТ

    5 20 Отговор
    Рускияте военно-космически сили измряха от глад.

    Коментиран от #31

    09:14 19.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ,КОНСТАНТИНОВКА, КУПЯНСК, ЧЕРВЕНИЯ ЛИМАН И РАЙ АЛЕКСАНДРОВКА ИЗЛЯЗОХА
    ОТ УКРАИНСКИЯ ЧАТ
    ......
    АГОНИЯТА НА ВЕРМАХТА ПРОДЪЛЖАВА:)

    09:14 19.06.2026

  • 5 Путин многоходовия

    4 21 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пак ще съм многоходов. Всички копейки от канавката са многоходови.

    Коментиран от #8, #12, #18

    09:15 19.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Западните "инструктори"

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ще се изнесат като бити федераси а украинците ще се пържат в собствен сос. Всъщност както го правят и сега.

    Коментиран от #10

    09:17 19.06.2026

  • 8 Многовходов е

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия":

    бил тейко ти, познай защо.

    09:18 19.06.2026

  • 9 Смър на украйна, израел, сащ, ес и нато

    17 1 Отговор
    Скоро поляците ще живеят близо до радио-активната зона която ще се намира на мястото на Лвов

    09:23 19.06.2026

  • 10 Пич

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Западните "инструктори"":

    Да започнем от базата! АЕЦ Запорожие е много по голяма, и много по в Европа от Чернобил!
    Първо - Украйна ще унищожи Украйна
    Второ - Украйна ще изтрови и избие ЕС
    Трето - Ще унищожи цялата си икономика за около половин век ( белята ще бъде в пъти по голяма от Чернобил, и половин век никой няма да иска да стъпи в Украйна)
    Четвърто - Ще унищожи нашата, и други съюзнически икономики
    Пето - Украйна ще бъде изиставена от всичките си съюзници
    Шесто - Ще развърже ръцете на Русия за тотално унищожение на Украйна и украинците

    ......и още, и още, и още......

    Коментиран от #14, #17

    09:26 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе Наркомана не е добре

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия":

    с главата.

    09:29 19.06.2026

  • 13 койдазнай

    3 16 Отговор
    Окупация на атомна електроцентрала е най-откритата и демонстративна форма на ядрен тероризъм!

    09:30 19.06.2026

  • 14 Англосаксонците това

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    не ги интересува.

    09:30 19.06.2026

  • 15 ФАКТ

    3 15 Отговор
    Пуслер многоходовия бакшиш направи Украйна отново велика.

    09:31 19.06.2026

  • 16 Фейк - либераст

    18 1 Отговор
    Някой да не си помисли, че бандерите атакуват Запорожката АЕЦ! Сакън! Путин е! Лично Зеленски и Рюте са го видели, а на тях винаги ТРЯБВА да се вярва!

    Коментиран от #22

    09:31 19.06.2026

  • 17 Рублевка

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    На фона на Чернобил, радиоактивното заразяване от атомни удари ще бъде незабележимо. Това е като да светиш с фенерче по обяд в слънчев ден. Зеленски провокира пълното атомно унищожение на Украйна. Той и семейството му са вече в чужбина.

    09:31 19.06.2026

  • 18 Пич

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия":

    Казах - да коментира някой с мозък!!!
    Марш...!!!

    Коментиран от #23

    09:31 19.06.2026

  • 19 777

    5 14 Отговор
    Няма по-голям срам и дъно от това човек да стане копейка и пуслераст.

    09:32 19.06.2026

  • 20 стоян георгиев

    2 18 Отговор
    Поредните руски провокации.даномне запалят аец а.

    09:32 19.06.2026

  • 21 нннн

    19 1 Отговор
    Вече 5-та година проверяващите международни световни организации не могат да установят чии са дроновете, атакуващи ЗАЕЦ. (???) Ама това е смешно, а може да стане и тъжно...

    09:32 19.06.2026

  • 22 Абе

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Фейк - либераст":

    нали уж била украинска. Що сами си я атакуват? Ненормални ли са?

    09:33 19.06.2026

  • 23 жеков

    3 18 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Къде си виждал копейка с мозък? На кой строеж? На коя пиаца?

    09:33 19.06.2026

  • 24 Рублевка

    14 1 Отговор
    След взривяването на Чернобилската АЕЦ, България беше заразена и хората живеят средно с 30 години по-малко, боледуват често от рак и умират в мъки. Почти във всяко семейство има или в бъдеще ще има раковоболен по тяхна вина. В Украйна ги е ударило в главите и са се побъркали.

    09:36 19.06.2026

  • 25 ТОЗИ ЗЕЛЕН ТЕРОРИСТ

    13 1 Отговор
    Не като нашите зелени терористи. Този граби милиарди чрез смърт и тероризъм.

    09:36 19.06.2026

  • 26 Георгиев

    14 1 Отговор
    Пътят е един: тотално ежедневно бомбене на Киев без съображения. Да се стартира от центъра, водопроводна мрежа, ел.подстанции. До финала. Ама дълга маса, къса маса, санкции, глупости! С наркомана не се преговаря. То няма и за какво. Той и протежетата му тръбят че доминират и че ще се говори за руско отдръпване, репарации, продължаване на тормоза над руснаци. Да си вземат Путин и да освободят правото на правилните решения. Защото НАТО им доставя по 6000 дрона месечно. Това как ще свърши? НАТО си пази териториите от бойни действия, а участва в такива в руска територия и Путин мълчи.

    Коментиран от #29

    09:38 19.06.2026

  • 27 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    13 1 Отговор
    За да си бандерфашист и да нямаш никаква представа какво точно се случва.

    09:39 19.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоян георгиев

    1 12 Отговор

    До коментар #26 от "Георгиев":

    Така и не разбираме защо подкрепяш путин против собствената си страна и народ?защо трябва да не подкрепяме страна нападната от русия с цел да бъде унищожена?

    Коментиран от #34

    09:49 19.06.2026

  • 30 Станка

    8 2 Отговор
    Престанете с тази Гьобелщина.Стига с тази пропаганда.Децата ни пораснаха с тази война.Когато приключи ще разберем.Аман от лъжи,лъжи.Според някои вече казаците си поят конете на Байкал.Днес ситуацията е еднотипна като по време на ВСВ.Цял сват вижда,че Германия губи войната,но България не напуска пакта и подържа Хитлер.В последните месеци СССР хвърли войските ни срещу Германия,за да ги избият.Някой споменава ли колко хиляди безмислени жертви дадохме,а накрая сме победена държава и плащахме огромни репарации?

    Коментиран от #35

    09:53 19.06.2026

  • 31 разбор

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Не знам какво,що,но Русия получи предимство в Иран.Нали никой не си мисли,че Иран сам издържа на това нападение от страна на САЩ?Че фанатичните и неграмотни радикални ислямисти сами дадоха отпор на съвременното оръжие на САЩ?Днес е факт,че Путин получи стратегическо превъзходство.А Вие си пропагандирайте на воля каквото си щете.

    Коментиран от #33

    10:08 19.06.2026

  • 32 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Кой ли може да е атакувал ЗАЕС, умът ми не го побира?...
    Но, като се замисля по-здраво, тъППопитаещият отговор е само един - вероломният Путин е бил!

    10:09 19.06.2026

  • 33 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "разбор":

    Забавно е човек да чете за "неграмотните" перси.

    10:11 19.06.2026

  • 34 не разбираш

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    щото Няма с кво

    10:15 19.06.2026

  • 35 винаги с Германия

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Станка":

    против Русия, и винаги след това нац. катастрофа и репарации. Като им не увират мозъците-тъй ще да е до неизбежния край.

    Коментиран от #37

    10:19 19.06.2026

  • 36 ха ха ха

    1 2 Отговор
    Бакшиша с токчетата какво казва по въпроса? Или още мисли за НПЗ то в Масква? Добре се наиграха , от Киев за 3 дня сега бегаем из Крим.

    11:07 19.06.2026

  • 37 зрител

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "винаги с Германия":

    Не е въпроса дали си с Расия а дали си с Англия. Гърците ги освободи от турско Англия и във всички войни и бяха съюзник, за това намазаха. Англия беше съюзник на СССР и за това стигнаха Берлин. Сега са враг на англичаните и предстои разпад на гнилата блатна империя.

    11:11 19.06.2026

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