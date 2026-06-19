Транспортният цех на Запорожката АЕЦ е бил атакуван с дронове

Транспортният цех на Запорожка атомна електроцентрала в Източна Украйна е бил подложен на мащабна атака с дронове през нощта на 18 срещу 19 юни. За инцидента съобщи назначеното от Русия ръководство на атомната централа, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.
Според предоставената информация са били регистрирани най-малко 14 удара по транспортния цех. Представителите на ръководството посочват, че вследствие на атаката в една от секциите е избухнал пожар, който е причинил щети по сградите и инфраструктурата на обекта.
Към момента няма данни за пострадали или загинали хора. Въпреки нанесените материални щети, от ръководството подчертават, че ситуацията продължава да се наблюдава внимателно.
Те уточняват още, че пълният размер на пораженията все още не може да бъде оценен. Причината е продължаващата опасност от нови атаки, която затруднява извършването на подробни огледи и техническа оценка на състоянието на засегнатите съоръжения.
Това не е първият подобен инцидент през последните седмици. В края на май Русия отново обвини Украйна в извършването на удар срещу транспортния цех на Запорожката атомна електроцентрала.
По-рано изпълнителният директор на Росатом Алексей Лихачов заяви, че украински дрон е поразил турбинната зала на шести енергоблок на централата. По думите му ударът е пробил отвор в стената на съоръжението и представлява „първата целенасочена атака срещу основното оборудване на централата“.
От своя страна украинската страна категорично отрече да е извършвала удари по Запорожката АЕЦ. Киев определи обвиненията на Москва като провокация и отхвърли твърденията за участие в подобни действия срещу атомната електроцентрала.
Запорожката АЕЦ остава един от най-чувствителните обекти в района на военния конфликт. Всяка информация за атаки срещу съоръженията на централата предизвиква сериозно внимание заради потенциалните рискове за ядрената безопасност и сигурността на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ваш Хаяско
09:12 19.06.2026
2 Пич
Коментиран от #5, #7
09:14 19.06.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #31
09:14 19.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ УКРАИНСКИЯ ЧАТ
......
АГОНИЯТА НА ВЕРМАХТА ПРОДЪЛЖАВА:)
09:14 19.06.2026
5 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Пич":Пак ще съм многоходов. Всички копейки от канавката са многоходови.
Коментиран от #8, #12, #18
09:15 19.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Западните "инструктори"
До коментар #2 от "Пич":ще се изнесат като бити федераси а украинците ще се пържат в собствен сос. Всъщност както го правят и сега.
Коментиран от #10
09:17 19.06.2026
8 Многовходов е
До коментар #5 от "Путин многоходовия":бил тейко ти, познай защо.
09:18 19.06.2026
9 Смър на украйна, израел, сащ, ес и нато
09:23 19.06.2026
10 Пич
До коментар #7 от "Западните "инструктори"":Да започнем от базата! АЕЦ Запорожие е много по голяма, и много по в Европа от Чернобил!
Първо - Украйна ще унищожи Украйна
Второ - Украйна ще изтрови и избие ЕС
Трето - Ще унищожи цялата си икономика за около половин век ( белята ще бъде в пъти по голяма от Чернобил, и половин век никой няма да иска да стъпи в Украйна)
Четвърто - Ще унищожи нашата, и други съюзнически икономики
Пето - Украйна ще бъде изиставена от всичките си съюзници
Шесто - Ще развърже ръцете на Русия за тотално унищожение на Украйна и украинците
......и още, и още, и още......
Коментиран от #14, #17
09:26 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе Наркомана не е добре
До коментар #5 от "Путин многоходовия":с главата.
09:29 19.06.2026
13 койдазнай
09:30 19.06.2026
14 Англосаксонците това
До коментар #10 от "Пич":не ги интересува.
09:30 19.06.2026
15 ФАКТ
09:31 19.06.2026
16 Фейк - либераст
Коментиран от #22
09:31 19.06.2026
17 Рублевка
До коментар #10 от "Пич":На фона на Чернобил, радиоактивното заразяване от атомни удари ще бъде незабележимо. Това е като да светиш с фенерче по обяд в слънчев ден. Зеленски провокира пълното атомно унищожение на Украйна. Той и семейството му са вече в чужбина.
09:31 19.06.2026
18 Пич
До коментар #5 от "Путин многоходовия":Казах - да коментира някой с мозък!!!
Марш...!!!
Коментиран от #23
09:31 19.06.2026
19 777
09:32 19.06.2026
20 стоян георгиев
09:32 19.06.2026
21 нннн
09:32 19.06.2026
22 Абе
До коментар #16 от "Фейк - либераст":нали уж била украинска. Що сами си я атакуват? Ненормални ли са?
09:33 19.06.2026
23 жеков
До коментар #18 от "Пич":Къде си виждал копейка с мозък? На кой строеж? На коя пиаца?
09:33 19.06.2026
24 Рублевка
09:36 19.06.2026
25 ТОЗИ ЗЕЛЕН ТЕРОРИСТ
09:36 19.06.2026
26 Георгиев
Коментиран от #29
09:38 19.06.2026
27 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
09:39 19.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоян георгиев
До коментар #26 от "Георгиев":Така и не разбираме защо подкрепяш путин против собствената си страна и народ?защо трябва да не подкрепяме страна нападната от русия с цел да бъде унищожена?
Коментиран от #34
09:49 19.06.2026
30 Станка
Коментиран от #35
09:53 19.06.2026
31 разбор
До коментар #3 от "ФАКТ":Не знам какво,що,но Русия получи предимство в Иран.Нали никой не си мисли,че Иран сам издържа на това нападение от страна на САЩ?Че фанатичните и неграмотни радикални ислямисти сами дадоха отпор на съвременното оръжие на САЩ?Днес е факт,че Путин получи стратегическо превъзходство.А Вие си пропагандирайте на воля каквото си щете.
Коментиран от #33
10:08 19.06.2026
32 Тити на Кака
Но, като се замисля по-здраво, тъППопитаещият отговор е само един - вероломният Путин е бил!
10:09 19.06.2026
33 Тити на Кака
До коментар #31 от "разбор":Забавно е човек да чете за "неграмотните" перси.
10:11 19.06.2026
34 не разбираш
До коментар #29 от "стоян георгиев":щото Няма с кво
10:15 19.06.2026
35 винаги с Германия
До коментар #30 от "Станка":против Русия, и винаги след това нац. катастрофа и репарации. Като им не увират мозъците-тъй ще да е до неизбежния край.
Коментиран от #37
10:19 19.06.2026
36 ха ха ха
11:07 19.06.2026
37 зрител
До коментар #35 от "винаги с Германия":Не е въпроса дали си с Расия а дали си с Англия. Гърците ги освободи от турско Англия и във всички войни и бяха съюзник, за това намазаха. Англия беше съюзник на СССР и за това стигнаха Берлин. Сега са враг на англичаните и предстои разпад на гнилата блатна империя.
11:11 19.06.2026