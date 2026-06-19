Русия съобщава за свалени 133 украински дрона през нощта

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 133 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 19 юни. Това съобщи Министерство на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според официалното изявление операцията по прехващане и унищожаване на дроновете е продължила от 20:00 часа московско време на 18 юни до 07:00 часа московско време на 19 юни. В този период дежурните средства за противовъздушна отбрана са действали срещу безпилотни летателни апарати от самолетен тип, насочени към различни райони на страната.

Още новини от Украйна

По данни на руското военно ведомство дронове са били свалени над няколко области, включително Белгородска област, Брянска област, Калужка област, Курска област, Воронежка област, Орловска област, Смоленска област, Тулска област, Ростовска област и Рязанска област.

Освен това руските сили са отчели активност и над Московска област, както и над акваторията на Черно море. Според съобщението всички засечени цели са били успешно прехванати и унищожени от системите за противовъздушна отбрана.

Руските власти съобщиха също, че безпилотни летателни апарати са били свалени и над Кримски полуостров, който е под руски контрол след анексирането му от Москва.

Изявлението на руското министерство на отбраната идва на фона на продължаващите взаимни атаки с дронове между Русия и Украйна, които през последните месеци обхващат все по-широк кръг от региони и инфраструктурни обекти далеч от фронтовата линия.

Според предоставената от руската страна информация операцията по противодействие на атаката е била осъществена едновременно в множество региони, което показва широкия географски обхват на нападението. Към момента не са съобщени подробности за евентуални материални щети или пострадали вследствие на атаките в засегнатите райони.