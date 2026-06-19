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Русия съобщава за свалени 133 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщава за свалени 133 украински дрона през нощта

19 Юни, 2026 10:49, обновена 19 Юни, 2026 10:52 372 14

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Руското министерство на отбраната отчете масирана атака срещу множество региони и над Черно море

Русия съобщава за свалени 133 украински дрона през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 133 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 19 юни. Това съобщи Министерство на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според официалното изявление операцията по прехващане и унищожаване на дроновете е продължила от 20:00 часа московско време на 18 юни до 07:00 часа московско време на 19 юни. В този период дежурните средства за противовъздушна отбрана са действали срещу безпилотни летателни апарати от самолетен тип, насочени към различни райони на страната.

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По данни на руското военно ведомство дронове са били свалени над няколко области, включително Белгородска област, Брянска област, Калужка област, Курска област, Воронежка област, Орловска област, Смоленска област, Тулска област, Ростовска област и Рязанска област.

Освен това руските сили са отчели активност и над Московска област, както и над акваторията на Черно море. Според съобщението всички засечени цели са били успешно прехванати и унищожени от системите за противовъздушна отбрана.

Руските власти съобщиха също, че безпилотни летателни апарати са били свалени и над Кримски полуостров, който е под руски контрол след анексирането му от Москва.

Изявлението на руското министерство на отбраната идва на фона на продължаващите взаимни атаки с дронове между Русия и Украйна, които през последните месеци обхващат все по-широк кръг от региони и инфраструктурни обекти далеч от фронтовата линия.

Според предоставената от руската страна информация операцията по противодействие на атаката е била осъществена едновременно в множество региони, което показва широкия географски обхват на нападението. Към момента не са съобщени подробности за евентуални материални щети или пострадали вследствие на атаките в засегнатите райони.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    след около месец ще се говори за балистика над площада

    10:54 19.06.2026

  • 2 Това го знаем

    4 3 Отговор
    А колко не са?

    Коментиран от #12

    10:54 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Рублевка

    1 3 Отговор
    Обществото в РФ настоява пред Владимир Владимирович Путин за ядрени удари по основните украински градове.

    Коментиран от #7

    10:58 19.06.2026

  • 5 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    При украинската атака в москва е заснет изключително прецизен удар на руското пво по резервоари с гориво.ракетата изпусна дрона но уцели горивото.китайския турист дето снимаше беше впечатлен.

    10:59 19.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руснак без крак...

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рублевка":

    Атомни бомби в Украйна значи радиация и дъжд в Русия !!! Как си я представят тази работа в Москва ? Само тотална мобилизация и 5млн въоръжена по стандарт армия може реши руския проблем.

    11:03 19.06.2026

  • 8 малиййй, страх...

    0 2 Отговор
    Свалени цели 133 украински дрона, а Украйна е изстреляла едва 90.

    Коментиран от #10, #11

    11:06 19.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    А над 500 са в целите, горят блатата от всички страни, все па план!

    11:07 19.06.2026

  • 10 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "малиййй, страх...":

    Даже и бункерния плъх с ботокса потвърди, че са над 900.

    11:08 19.06.2026

  • 11 Руснак без крак...

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "малиййй, страх...":

    ПЯТЬ года, 600 000 груза, Русия в пламъци нищо ли не ти говори ? Също като на Хитлер 1945г ☝️

    11:08 19.06.2026

  • 12 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Това го знаем":

    Щом гори всичко в калнатя кочина, значи над 600 не са свалети, топливо нет, няма и да има повече!

    Коментиран от #14

    11:09 19.06.2026

  • 13 Рублевка

    0 1 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята мир няма да има.

    11:13 19.06.2026

  • 14 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рублевка":

    Има атом за всички градове и села в Украйна. Само да задуха вятърът към Европа.

    11:13 19.06.2026

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