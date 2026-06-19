Руският външен министър Сергей Лавров публикува обширен анализ, в който излага позицията на Москва относно войната в Украйна, отношенията между Русия и Европа и перспективите за бъдещата система за сигурност на континента.

Статията на руския външен министър Сергей Лавров е трябвало да бъде публикувана в „Политико Европа“, но редакцията на изданието се е отказала от публикацията непосредствено преди излизането ѝ.

Повод за коментара са условията, представени от лидерите на Великобритания, Франция и Германия, както и от украинския президент Володимир Зеленски на среща в Лондон на 7 юни 2026 г. Според Лавров тези искания се представят от Европа като основа за диалог с Русия.

В статията си той твърди, че през последните две десетилетия Западът е използвал диалога с Москва като прикритие за разширяването на НАТО и Европейския съюз към руските граници. По думите му европейските държави са играли активна роля в политическите процеси в Украйна още от началото на XXI век, включително по време на Оранжевата революция и събитията през 2014 г.

Лавров обвинява европейските страни и за провала на Минските споразумения, като посочва, че Франция и Германия не са настоявали за тяхното изпълнение. Той припомня и изказвания на бивши западни лидери, според които споразуменията са дали време на Украйна да укрепи армията си.

Според руския външен министър европейските държави продължават да подкрепят Украйна военно и политически, като същевременно говорят за мирни преговори. Той твърди, че истинската цел е запазването на управлението в Киев и продължаването на конфронтацията с Русия.

В статията се посочва още, че Европейският съюз изгражда механизми за търсене на отговорност от Русия, включително чрез международни структури и съдебни механизми. Според Лавров това показва, че Европа не се стреми към безпристрастен диалог.

Руският първи дипломат предупреждава, че продължаващото противопоставяне между Русия и НАТО създава сериозни рискове за международната сигурност. Той изразява тревога и от увеличаването на военните разходи в Европа, както и от дискусиите за разширяване на френския ядрен чадър върху други европейски държави.

По отношение на бъдещите преговори Лавров заявява, че Русия остава отворена за дипломатически контакти, но не разглежда Европа като неутрална страна. Според него всяко устойчиво решение трябва да отчита руските интереси в сферата на сигурността и да гарантира правата на рускоезичното население.

В заключение руският външен министър настоява за изграждането на нова общоевразийска система за сигурност, основана на принципа за равна и неделима сигурност. Той подчертава, че възстановяването на доверието между Русия и Запада е възможно единствено чрез конкретни действия, а не чрез ултиматуми и натиск.

Лавров допълва, че според Москва последните европейски предложения към Русия не създават условия за възстановяване на диалога и не могат да послужат като основа за трайно уреждане на конфликта.

Източник: News.bg.