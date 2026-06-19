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Сергей Лавров: Европа използва дипломацията като инструмент за натиск срещу Русия

Сергей Лавров: Европа използва дипломацията като инструмент за натиск срещу Русия

19 Юни, 2026 12:34, обновена 19 Юни, 2026 12:33 592 20

  • сергей лавров-
  • дипломация-
  • натиск-
  • русия-
  • европа

Руският външен министър представя виждането на Москва за войната в Украйна, отношенията с Европа и бъдещата архитектура на сигурността

Сергей Лавров: Европа използва дипломацията като инструмент за натиск срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров публикува обширен анализ, в който излага позицията на Москва относно войната в Украйна, отношенията между Русия и Европа и перспективите за бъдещата система за сигурност на континента.

Статията на руския външен министър Сергей Лавров е трябвало да бъде публикувана в „Политико Европа“, но редакцията на изданието се е отказала от публикацията непосредствено преди излизането ѝ.

Повод за коментара са условията, представени от лидерите на Великобритания, Франция и Германия, както и от украинския президент Володимир Зеленски на среща в Лондон на 7 юни 2026 г. Според Лавров тези искания се представят от Европа като основа за диалог с Русия.

В статията си той твърди, че през последните две десетилетия Западът е използвал диалога с Москва като прикритие за разширяването на НАТО и Европейския съюз към руските граници. По думите му европейските държави са играли активна роля в политическите процеси в Украйна още от началото на XXI век, включително по време на Оранжевата революция и събитията през 2014 г.

Лавров обвинява европейските страни и за провала на Минските споразумения, като посочва, че Франция и Германия не са настоявали за тяхното изпълнение. Той припомня и изказвания на бивши западни лидери, според които споразуменията са дали време на Украйна да укрепи армията си.

Според руския външен министър европейските държави продължават да подкрепят Украйна военно и политически, като същевременно говорят за мирни преговори. Той твърди, че истинската цел е запазването на управлението в Киев и продължаването на конфронтацията с Русия.

В статията се посочва още, че Европейският съюз изгражда механизми за търсене на отговорност от Русия, включително чрез международни структури и съдебни механизми. Според Лавров това показва, че Европа не се стреми към безпристрастен диалог.

Руският първи дипломат предупреждава, че продължаващото противопоставяне между Русия и НАТО създава сериозни рискове за международната сигурност. Той изразява тревога и от увеличаването на военните разходи в Европа, както и от дискусиите за разширяване на френския ядрен чадър върху други европейски държави.

По отношение на бъдещите преговори Лавров заявява, че Русия остава отворена за дипломатически контакти, но не разглежда Европа като неутрална страна. Според него всяко устойчиво решение трябва да отчита руските интереси в сферата на сигурността и да гарантира правата на рускоезичното население.

В заключение руският външен министър настоява за изграждането на нова общоевразийска система за сигурност, основана на принципа за равна и неделима сигурност. Той подчертава, че възстановяването на доверието между Русия и Запада е възможно единствено чрез конкретни действия, а не чрез ултиматуми и натиск.

Лавров допълва, че според Москва последните европейски предложения към Русия не създават условия за възстановяване на диалога и не могат да послужат като основа за трайно уреждане на конфликта.

Източник: News.bg.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 13 Отговор
    Снощи Зеленски направо лижеше подметките на Радев.Явно Радев му е донесъл съобщение от Тръмп.

    Коментиран от #7, #8

    12:36 19.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 12 Отговор
    има нещо много тъжно в този лошадь///като цяла РФ..тъжна картинка

    12:37 19.06.2026

  • 3 търсят атома

    5 10 Отговор
    но Путин е еврейски слуга

    Коментиран от #6

    12:37 19.06.2026

  • 4 ТАСС

    9 13 Отговор
    А,Лавров използва цвилене и удряне на къчове.🐎🐴 нали е кон .

    12:41 19.06.2026

  • 5 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    9 12 Отговор
    Боклук вече сте никой

    12:42 19.06.2026

  • 6 Не просто не е безмозъчен

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "търсят атома":

    като много други. Иначе светът нямаше да го има. То и не трябва в този му вид...

    12:43 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Видя ли Зеления глист

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    как се тътреше подир Тръмп за да се здрависа с него, но Тръмп го игнорира. Иначе тук ни съобщават за ,"прекрасната среща" между тях двамата. Тръмп го ненавижда. Физиономията му беше изразителна. Показваше гнус към тоя навлек.Пхахаха.

    12:44 19.06.2026

  • 9 Ха ха ха

    4 11 Отговор
    Руското пво е най доброто, сваля даже и летящи чинии......

    12:44 19.06.2026

  • 10 Путин гол до кръста на пони

    3 10 Отговор
    Реви Лавров, реви и не спирай да ривеш, щото преди войната лъжеше Запада, че няма да нападаме Украйна, а мен ме лъжеше, че на границата ни чакат с хляб и сол, че в Киев ще бъдем на третия ден и Зеленски ще ме чака вързан за стол от любящите ме украинци. Сега реви и не спирай, че щи загрея врата! Пет години буксувам в тая кал дето я направи ти!

    12:47 19.06.2026

  • 11 МИР ЧРЕЗ СИЛА

    6 2 Отговор
    Така каза Урсула. Затова 404 трябва да бъде унищожена.

    12:47 19.06.2026

  • 12 ха, ха, ха...

    1 4 Отговор
    И този като хване магарето за топките веднага познава, че е мъжко.

    12:53 19.06.2026

  • 13 Хахахаха

    1 6 Отговор
    Разбра ли радко? Рашата не иска да решава войната с дипломация, защото го смятат за натиск. Така, че не е нужно да се оправдаваш, че войната трябвало да се реши чрез дипломация.

    12:54 19.06.2026

  • 14 Хахахаха

    3 5 Отговор
    Копейки, Киев не изчезна тази нощ, а?

    12:54 19.06.2026

  • 15 Безгрижен кошняк

    0 6 Отговор
    нали мирорворците купени у нас от КГБ плачат за диалог че да спре войната а сега не искате Ами какво следва сега Сещате се нали

    12:56 19.06.2026

  • 16 Гориил

    5 1 Отговор
    Следователно Европа никога няма да има място на масата за преговори.

    12:56 19.06.2026

  • 17 Уинстън Чърчил, британски премиер

    1 1 Отговор
    Русия трябва се натиска с бомби !!!
    Дипломацията е за Белите хора и държави ☝️

    12:59 19.06.2026

  • 18 оня с коня

    2 2 Отговор
    Доста Поколения ще трябва да се сменят за да затихне Смъртната вражда между Руснаци и Украинци- НЯМА КАК Украйна да забрави за руските зверства и нищо няма да спре Украинец с Избито Семейство който няма какво повече да губи при Първа възможност да не "посети" някое Гъсто населено място в Русия ...за да се Самовзриви там,унищожавяйки възможно най-голям брой хора.

    13:00 19.06.2026

  • 19 КАТЪР

    0 0 Отговор
    До 2022 Година
    Нямаше никакъв Натиск .

    Правехте си пачки
    От Петрол
    Харчехте на Поразия
    За имоти в Европа.

    Сега имало Натиск.

    13:01 19.06.2026

  • 20 бандерите мачкат

    0 0 Отговор
    Мекия и затова пращат посланиците на франция, англия и германия да му се молят на Лавров, зельо праща хора да ходатайстват пред Путин, пише му писъмца, оплакват се в ООН че ги денацифицират като хлебарки. Лиман вече е паднал, той е от североизточната част на Славянск-Краматорск. От Юг е Константиновка, която на 80% е денацифицирана. Славянск и Краматорск биват обграждани, а снабдителните линии прекъснати и започва големия отстрел на бандери. Освен това, руснаците разположиха заглушители на ефира за сателитите на Старлинк и бандерите загубиха значителни възможности за нанасяне на удари по логистиката в Крим. А сателити на НАСА са засякли температурни аномалии от пожари, горящи от украинската страна на Днепър, между град Херсон и Нова Краховка, където беше язовината стена. Бандерите са били концентрирали големи десантни с цел да направят широк десант в Крим, но явно руснаците ги надушили и им запалили ушите. Може и пак да се пробват да правят десант, но ще гледаме пак отстрел на бандери, като злощастния десант при Кринки 2022-2023г.

    13:03 19.06.2026

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