Кремъл: Русия е готова за диалог с Европа, но отхвърля ултиматуми

Кремъл заяви днес, че Русия е готова да разговаря с европейските страни, но няма да приеме ултиматуми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европейците са „или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да водят преговори с Русия от позицията на по-силния“, коментира пред журналисти говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Вчера австрийският канцлер Кристиан Шокер заяви, че ЕС трябва да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, като подчерта, че „войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация“.

От своя страна, останалите лидери от ЕС изразиха разнопосочни мнения по темата по време на заседанието в Брюксел.

Също така Кремъл призна, че вчера мащабна украинска атака с дронове е предизвикала пожар в московска петролна рафинерия, и заяви, че се предприемат мерки за справяне с последиците.

В отговор на въпрос дали Владимир Путин е видял кадри от горящата рафинерия, Песков заяви пред журналисти, че вместо това те трябва да погледнат кадрите от украинските градове, поразени от руските сили.

Руските удари ще продължат, добави той.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е нанесла удар по голяма петролна рафинерия в Москва за втори път тази седмица. Той определи това като „справедлив“ отговор на руските удари по украински градове.

Темата за напрежението между Русия, Украйна и Европейския съюз остава пряко свързана с общата външна политика и санкционната рамка, в която България участва като член на ЕС.