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Кремъл: Русия е готова за диалог с Европа, но отхвърля ултиматуми

Кремъл: Русия е готова за диалог с Европа, но отхвърля ултиматуми

19 Юни, 2026 13:44, обновена 19 Юни, 2026 13:45 983 45

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  • ултиматум-
  • диалог

Песков отправи остри критики към ЕС

Кремъл: Русия е готова за диалог с Европа, но отхвърля ултиматуми - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че Русия е готова да разговаря с европейските страни, но няма да приеме ултиматуми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европейците са „или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да водят преговори с Русия от позицията на по-силния“, коментира пред журналисти говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Вчера австрийският канцлер Кристиан Шокер заяви, че ЕС трябва да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, като подчерта, че „войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация“.

От своя страна, останалите лидери от ЕС изразиха разнопосочни мнения по темата по време на заседанието в Брюксел.

Също така Кремъл призна, че вчера мащабна украинска атака с дронове е предизвикала пожар в московска петролна рафинерия, и заяви, че се предприемат мерки за справяне с последиците.

В отговор на въпрос дали Владимир Путин е видял кадри от горящата рафинерия, Песков заяви пред журналисти, че вместо това те трябва да погледнат кадрите от украинските градове, поразени от руските сили.

Руските удари ще продължат, добави той.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е нанесла удар по голяма петролна рафинерия в Москва за втори път тази седмица. Той определи това като „справедлив“ отговор на руските удари по украински градове.

Темата за напрежението между Русия, Украйна и Европейския съюз остава пряко свързана с общата външна политика и санкционната рамка, в която България участва като член на ЕС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 5 Отговор
    скоро и за ножки Буша ще молите-без ултиматоми

    Коментиран от #6

    13:45 19.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Снощи Зеленски се подмазваше на Радев.Явно Радев е заместника на Орбан при Тръмп.Радев ще е пощальона на Тръмп.

    13:46 19.06.2026

  • 3 Оня коня

    8 8 Отговор
    Радев ще бъде посредник.

    Коментиран от #13

    13:46 19.06.2026

  • 4 папа тигър 9

    9 7 Отговор
    Ако ще и александър невски да слезе от небето путин няма да спре войната.

    Коментиран от #8

    13:46 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ултиматУм! че се бъркам и аз с тез пропаднали рашистанци

    13:47 19.06.2026

  • 7 Моньо Бонев

    7 12 Отговор
    Рундьо ще охранява преговорите с миг, а деса ще поднася напитки и домашни сладки.

    13:47 19.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "папа тигър 9":

    той пък кой беше? дет е целувал монголския крак ли?

    Коментиран от #10

    13:48 19.06.2026

  • 9 Ултиматомите

    8 5 Отговор
    при преговори ги поставя само Кремъл, както нашия кремълен премиер за визите за САЩ или до месец самолетите в София да ги няма (та в резултат ще ги преместят на други летища в страната:)

    13:49 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мдаа

    10 6 Отговор
    Блатната жаба почти е сварена.

    13:52 19.06.2026

  • 12 Йода

    11 11 Отговор
    Има Путин,има проблем. Няма Путин,няма проблем.

    Коментиран от #16, #21

    13:52 19.06.2026

  • 13 рудьо

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Оня коня":

    Той се стреми да е посРедник като изпълнителен редник, но се представя без "р"...

    13:53 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ФАКТ

    1 4 Отговор
    Бакшиши гладни и празноглави ахахаха искали да "преговарят" в умните ахахаха

    13:53 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европа не бърза

    10 8 Отговор
    Откога губещия поставя условия?

    13:54 19.06.2026

  • 18 Защото

    4 5 Отговор
    са дебели главите на ЕвроУрсулите !

    13:55 19.06.2026

  • 19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    9 4 Отговор
    Гледа като плъх в капан и моли за преговори.

    13:56 19.06.2026

  • 20 Гориил

    15 6 Отговор
    Да, Русия е готова за преговори в продължение на десет, петнадесет, двадесет и дори сто години. Москва няма да позволи на Европа да седне на масата за предоговаряне или да се намесва в руската държавна политика. Ще можете редовно да посещавате Москва, да посещавате първокласни ресторанти, кафенета, барове и нощни клубове. Може да ви бъде организирана културна програма, включваща посещения на множество руски музеи, театри и музикални фестивали от всички жанрове. Ще искате да идвате отново и отново, за да се насладите на нощния живот на Москва или Санкт Петербург. Но няма да можете да налагате условия, да четете лекции или да поставяте ултиматуми. Никой няма да ви слуша.

    Коментиран от #43, #45

    13:56 19.06.2026

  • 21 Бялджип

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Йода":

    Доста грешиш. Няма ли Путин, ще има още по-голям, огромен проблем! Добре че Путин е достатъчно разумен. Защото много т.н. ястреби, отдавна настояват да влезе оръжието на "Страшния съд" И то не срещу Украйна...!

    13:57 19.06.2026

  • 22 И какво правим сега

    6 6 Отговор
    Европа също е готова на диалог с Русия, но отхвърля ултиматуми!!!

    13:58 19.06.2026

  • 23 по полека

    3 3 Отговор
    Няма проблем, ще свикнат и на ултиматуми. Важното е веднъж да се стигне до разговори, после много неща ще се случат и ще се налага да отстъпват от позиции. Досега даже не искаха и да чуят за преговори.

    13:59 19.06.2026

  • 24 Факт

    3 2 Отговор
    А с украинската ,,Бояна,, какво се случи..

    14:00 19.06.2026

  • 25 симеоновец

    4 1 Отговор
    Само Нашия съвипусник Боко Рапона от Банкя може да реши приключването на Тази война ,

    14:00 19.06.2026

  • 26 Истината

    5 5 Отговор
    Офф, тоя пък. Все още не може да се диша нормално в Москва от пушек, а той "Европейците са „или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да водят преговори с Русия от позицията на по-силния".

    14:01 19.06.2026

  • 27 Наближава момента, когато

    6 6 Отговор
    това безгръбначно (на снимката) самите руснаци, завърнали се от фронта, ще го обръснат на сухо. (И дано се спрат до там...)

    14:01 19.06.2026

  • 28 Хахахаха

    4 6 Отговор
    След ударите вчера, вече са готови на диалог. След още някой друг удар и на ултиматуми ще се съгласят.

    14:01 19.06.2026

  • 29 Бай Араб

    2 5 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.Орбан видя края и се оттегли навреме.

    14:03 19.06.2026

  • 30 Гориил

    8 4 Отговор
    Говорим за смъртоносна заплаха за националната сигурност на Русия.

    Коментиран от #33

    14:05 19.06.2026

  • 31 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Само да побързат с диалога, защото скоро ще тръгне и балистиката към масква.

    14:06 19.06.2026

  • 32 Не ве, България и ЕС са много  

    1 3 Отговор
    Не ве, България и ЕС са много  богати и так далее...🇪🇺

    От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито ма Католическия Папа в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
    Просто всеки един ден ще отброявам
    дните до голямата Война в Европа.
    Ден Първи.
    1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.

    14:06 19.06.2026

  • 33 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Говорим за смъртоносна заплаха за националната сигурност на Украйна!

    14:06 19.06.2026

  • 34 ЮДОБРИТИТЕ НЕ ИСКАТ МИР

    6 4 Отговор
    Войната е до последния окраинец

    Коментиран от #39, #44

    14:06 19.06.2026

  • 35 Ха ха ха

    2 5 Отговор
    Не се занасяйте с чuбуpaшkuте.......имат супер високотехнологично пво, сваля даже и летящи чинии.....да му мислят марсянците, и лунатиците.....

    14:14 19.06.2026

  • 36 Европа е в раз

    4 1 Отговор
    Пад поради зли лидери

    Коментиран от #40

    14:18 19.06.2026

  • 37 Украйна удиви целия свят

    2 5 Отговор
    Вместо да изхарчи помощите от партньорите си, за да им изкупи морално остарялото въоръжение, Украйна вложи част от парите за модернизация на военнопромишления си комплекс и сега има около 50% свръхпройзводство на оръжия, които дори изнася за трети страни. Това доведе до значително намаляване на зависимостта на Украйна от другите, както и вече никой не може да и нарежда да не удря Москва.

    14:20 19.06.2026

  • 38 Хвали се

    3 1 Отговор
    с поразени градове, потрес!

    14:20 19.06.2026

  • 39 Що бе

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "ЮДОБРИТИТЕ НЕ ИСКАТ МИР":

    Ватенкарите искат ли.Кажи да знам.

    14:21 19.06.2026

  • 40 А Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Европа е в раз":

    е в “подем” със своя мил лидер жужи

    14:22 19.06.2026

  • 41 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    3 2 Отговор
    За да си бандерфашист.
    Истината обаче е: Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашено

    14:25 19.06.2026

  • 42 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Безспорно ударът по рафинерията е нанесъл щета безспорно е че пушекът от пожара е създал много неприятна атмосферна обстановка в района ...но искам веднага да посоча несъответствията между това което се е случило и това което се пише!?Първо - какви са щетите -вероятно са унищожени 2 резервоара с гориво ...и толкова основните съоръжения са незасегнати ако има някакви щети по други съоръжения те не са значителни второ -какво стана с пожара.. има ли още пожар -не.. потушен е доста бързо което показва че не е толкова голям и страшен колкото се описва и трето в района има замърсяване на въздуха но не и в Москва -както се пише- Москва е твърде голяма !?И не на последно място -щетите ще бъдат отстранени за 1 -2 дни максимум и рафинерията ще продължи да работи !?Но даже ако беше спряла това щеше ли да е фатално като се има пред вид че в Русия има поне 50-60 -70 подобни ...впрочем доколкото се разбира тази е не е от най-големите ...а както пишат някои и тя е с дължина около 15 км...каква щета може да се нанесе ..!? И също така не се ли преувеличават твърде много щетите от тия удари относно снабдяването с бензин и дизел...и дали въведените ограничения в Русия не са от недостиг а от предпазливост ...да няма по-големи щети!?

    14:27 19.06.2026

  • 43 Какви

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    първокласни заведения, какви фестивали от всякакви жанрове, какво спокойствие, нищожен е интересът към Русия заради проваления й имидж

    14:31 19.06.2026

  • 44 Да де ама

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЮДОБРИТИТЕ НЕ ИСКАТ МИР":

    Те станаха оператори на дронове. Губят само дронове

    14:34 19.06.2026

  • 45 Визитите

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    И концертите в реша се отлагат, поради мижав интерес.

    14:42 19.06.2026

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