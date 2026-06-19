Кремъл: Русия е готова за диалог с Европа, но отхвърля ултиматуми

Кремъл заяви днес, че Русия е готова да разговаря с европейските страни, но няма да приеме ултиматуми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Европейците са „или глупави, или некомпетентни, ако смятат, че могат да водят преговори с Русия от позицията на по-силния“, коментира пред журналисти говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.
Вчера австрийският канцлер Кристиан Шокер заяви, че ЕС трябва да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, като подчерта, че „войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация“.
От своя страна, останалите лидери от ЕС изразиха разнопосочни мнения по темата по време на заседанието в Брюксел.
Също така Кремъл призна, че вчера мащабна украинска атака с дронове е предизвикала пожар в московска петролна рафинерия, и заяви, че се предприемат мерки за справяне с последиците.
В отговор на въпрос дали Владимир Путин е видял кадри от горящата рафинерия, Песков заяви пред журналисти, че вместо това те трябва да погледнат кадрите от украинските градове, поразени от руските сили.
Руските удари ще продължат, добави той.
Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е нанесла удар по голяма петролна рафинерия в Москва за втори път тази седмица. Той определи това като „справедлив“ отговор на руските удари по украински градове.
Темата за напрежението между Русия, Украйна и Европейския съюз остава пряко свързана с общата външна политика и санкционната рамка, в която България участва като член на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
13:45 19.06.2026
2 Последния Софиянец
13:46 19.06.2026
3 Оня коня
Коментиран от #13
13:46 19.06.2026
4 папа тигър 9
Коментиран от #8
13:46 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ултиматУм! че се бъркам и аз с тез пропаднали рашистанци
13:47 19.06.2026
7 Моньо Бонев
13:47 19.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "папа тигър 9":той пък кой беше? дет е целувал монголския крак ли?
Коментиран от #10
13:48 19.06.2026
9 Ултиматомите
13:49 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мдаа
13:52 19.06.2026
12 Йода
Коментиран от #16, #21
13:52 19.06.2026
13 рудьо
До коментар #3 от "Оня коня":Той се стреми да е посРедник като изпълнителен редник, но се представя без "р"...
13:53 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ФАКТ
13:53 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Европа не бърза
13:54 19.06.2026
18 Защото
13:55 19.06.2026
19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
13:56 19.06.2026
20 Гориил
Коментиран от #43, #45
13:56 19.06.2026
21 Бялджип
До коментар #12 от "Йода":Доста грешиш. Няма ли Путин, ще има още по-голям, огромен проблем! Добре че Путин е достатъчно разумен. Защото много т.н. ястреби, отдавна настояват да влезе оръжието на "Страшния съд" И то не срещу Украйна...!
13:57 19.06.2026
22 И какво правим сега
13:58 19.06.2026
23 по полека
13:59 19.06.2026
24 Факт
14:00 19.06.2026
25 симеоновец
14:00 19.06.2026
26 Истината
14:01 19.06.2026
27 Наближава момента, когато
14:01 19.06.2026
28 Хахахаха
14:01 19.06.2026
29 Бай Араб
14:03 19.06.2026
30 Гориил
Коментиран от #33
14:05 19.06.2026
31 Хахахаха
14:06 19.06.2026
32 Не ве, България и ЕС са много
От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито ма Католическия Папа в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
Просто всеки един ден ще отброявам
дните до голямата Война в Европа.
Ден Първи.
1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.
14:06 19.06.2026
33 Хахахаха
До коментар #30 от "Гориил":Говорим за смъртоносна заплаха за националната сигурност на Украйна!
14:06 19.06.2026
34 ЮДОБРИТИТЕ НЕ ИСКАТ МИР
Коментиран от #39, #44
14:06 19.06.2026
35 Ха ха ха
14:14 19.06.2026
36 Европа е в раз
Коментиран от #40
14:18 19.06.2026
37 Украйна удиви целия свят
14:20 19.06.2026
38 Хвали се
14:20 19.06.2026
39 Що бе
До коментар #34 от "ЮДОБРИТИТЕ НЕ ИСКАТ МИР":Ватенкарите искат ли.Кажи да знам.
14:21 19.06.2026
40 А Русия
До коментар #36 от "Европа е в раз":е в “подем” със своя мил лидер жужи
14:22 19.06.2026
41 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
Истината обаче е: Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашено
14:25 19.06.2026
42 не може да бъде
14:27 19.06.2026
43 Какви
До коментар #20 от "Гориил":първокласни заведения, какви фестивали от всякакви жанрове, какво спокойствие, нищожен е интересът към Русия заради проваления й имидж
14:31 19.06.2026
44 Да де ама
До коментар #34 от "ЮДОБРИТИТЕ НЕ ИСКАТ МИР":Те станаха оператори на дронове. Губят само дронове
14:34 19.06.2026
45 Визитите
До коментар #20 от "Гориил":И концертите в реша се отлагат, поради мижав интерес.
14:42 19.06.2026