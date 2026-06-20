Загинала италианка, девет ранени и стотици евакуирани след пожар в комплекс в Доминикана ВИДЕО

Италианска туристка загина, а близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе, в Доминиканската република, съобщават местните власти.
Според ръководителя на центъра за спешни операции в страната поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници.
Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради.
Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа.
Кадри, публикувани в интернет показват, как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФГЪ3Ъдa ви гоНАХААКАМ целия с картофите
ас казвам че и иван костов е виновен и мадона
Коментиран от #2
04:57 20.06.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "ФГЪ3Ъдa ви гоНАХААКАМ целия с картофите":точно там господине ! много сте точен после ф гърлот им го сложеете
Коментиран от #3
04:57 20.06.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "оня с коня":ама както не е измит ами е съсЛАЙНАТА по главата
Коментиран от #4
04:58 20.06.2026
4 голям смях
До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":ами тъкмо да си припомнят какво са яли ха ха ха
04:58 20.06.2026
5 Ехоо
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П.П.
Рано сте огладняли
05:34 20.06.2026
6 ако е това място
06:39 20.06.2026