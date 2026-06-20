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Загинала италианка, девет ранени и стотици евакуирани след пожар в комплекс в Доминикана ВИДЕО

Загинала италианка, девет ранени и стотици евакуирани след пожар в комплекс в Доминикана ВИДЕО

20 Юни, 2026 05:37, обновена 20 Юни, 2026 04:42 903 6

  • пожар-
  • доминикана-
  • туристи

В гасенето на огъня участват 15 екипа

Загинала италианка, девет ранени и стотици евакуирани след пожар в комплекс в Доминикана ВИДЕО - 1
Снимка: Instagram
БНР БНР

Италианска туристка загина, а близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе, в Доминиканската република, съобщават местните власти.

Според ръководителя на центъра за спешни операции в страната поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници.

Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради.

Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа.

Кадри, публикувани в интернет показват, как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.


Доминиканска Република
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФГЪ3Ъдa ви гоНАХААКАМ целия с картофите

    1 1 Отговор
    зеленски каза, че путин е виновен

    ас казвам че и иван костов е виновен и мадона

    Коментиран от #2

    04:57 20.06.2026

  • 2 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФГЪ3Ъдa ви гоНАХААКАМ целия с картофите":

    точно там господине ! много сте точен после ф гърлот им го сложеете

    Коментиран от #3

    04:57 20.06.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ама както не е измит ами е съсЛАЙНАТА по главата

    Коментиран от #4

    04:58 20.06.2026

  • 4 голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":

    ами тъкмо да си припомнят какво са яли ха ха ха

    04:58 20.06.2026

  • 5 Ехоо

    0 0 Отговор
    До 1, 2, 3 и 4
    Бъдете отговорни. Коментарите трябва да бъдат в полза по темата.
    П.П.
    Рано сте огладняли

    05:34 20.06.2026

  • 6 ако е това място

    0 0 Отговор
    жалко. От там тръгват катамараните и моторниците за остров Саона !

    06:39 20.06.2026