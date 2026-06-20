Загинала италианка, девет ранени и стотици евакуирани след пожар в комплекс в Доминикана ВИДЕО

Италианска туристка загина, а близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе, в Доминиканската република, съобщават местните власти.

Според ръководителя на центъра за спешни операции в страната поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници.

Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради.

Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа.

Кадри, публикувани в интернет показват, как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.