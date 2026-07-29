Белгия изпрати техника и пожарникари във Франция за борба с пожарите край Бордо

Белгия изпрати противопожарна техника и екипи от огнеборци във Франция, за да помогне в борбата с големите пожари в района на Бордо. Два военнотранспортни самолета А400М са излетели следобед от летището в Брюксел, превозвайки част от необходимата помощ към засегнатия район, предава БТА.
Според местни медии Франция ще разполага в продължение на две седмици с два белгийски противопожарни автомобила и девет водоноски. Към спасителните дейности са се присъединили и 29 белгийски пожарникари.
Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че изпратената техника е нова и е предназначена да подпомогне действията на пожарните екипи, особено в труднодостъпни райони.
По думите му мисията може да бъде удължена, ако ситуацията го изисква. Белгия също така има готовност да изпрати допълнителни екипи и ресурси при необходимост.
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1 ДрайвингПлежър
Такава ненормалщина убива!
17:11 29.07.2026