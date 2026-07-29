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Белгия изпрати техника и пожарникари във Франция за борба с пожарите край Бордо

Белгия изпрати техника и пожарникари във Франция за борба с пожарите край Бордо

29 Юли, 2026 16:52 378 1

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Белгия също така има готовност да изпрати допълнителни екипи и ресурси при необходимост.

Белгия изпрати техника и пожарникари във Франция за борба с пожарите край Бордо - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия изпрати противопожарна техника и екипи от огнеборци във Франция, за да помогне в борбата с големите пожари в района на Бордо. Два военнотранспортни самолета А400М са излетели следобед от летището в Брюксел, превозвайки част от необходимата помощ към засегнатия район, предава БТА.

Според местни медии Франция ще разполага в продължение на две седмици с два белгийски противопожарни автомобила и девет водоноски. Към спасителните дейности са се присъединили и 29 белгийски пожарникари.

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че изпратената техника е нова и е предназначена да подпомогне действията на пожарните екипи, особено в труднодостъпни райони.

По думите му мисията може да бъде удължена, ако ситуацията го изисква. Белгия също така има готовност да изпрати допълнителни екипи и ресурси при необходимост.


Белгия
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  • 1 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Според доста широко тиражирана информация в самата Франция има няколко Руски самолета за борба с пожарите - идиотите оставят хората си да горят, но заради санкциите на Урсулите не правят дори запитване към Русия!!!

    Такава ненормалщина убива!

    17:11 29.07.2026

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