Белгия изпрати техника и пожарникари във Франция за борба с пожарите край Бордо

Белгия изпрати противопожарна техника и екипи от огнеборци във Франция, за да помогне в борбата с големите пожари в района на Бордо. Два военнотранспортни самолета А400М са излетели следобед от летището в Брюксел, превозвайки част от необходимата помощ към засегнатия район, предава БТА.

Според местни медии Франция ще разполага в продължение на две седмици с два белгийски противопожарни автомобила и девет водоноски. Към спасителните дейности са се присъединили и 29 белгийски пожарникари.

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че изпратената техника е нова и е предназначена да подпомогне действията на пожарните екипи, особено в труднодостъпни райони.

По думите му мисията може да бъде удължена, ако ситуацията го изисква. Белгия също така има готовност да изпрати допълнителни екипи и ресурси при необходимост.