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Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО

20 Юни, 2026 19:44, обновена 20 Юни, 2026 19:57 2 821 138

  • рафинерия-
  • тюмен-
  • удари-
  • украйна-
  • русия

Независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта

Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО - 1
Снимка: Exilenova
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дронове нанесоха удар по голямата петролна рафинерия в Тюмен, Западен Сибир, разположена на близо 2000 км от границата, което е една от най-далечните атаки на Киев до момента, предаде NV.ua.

Докато местните власти докладват за отбита атака без сериозни щети, независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта.

Още новини от Украйна

Според изявление на местния губернатор Александър Моор, руската противовъздушна отбрана е отбила нападението, персоналът е бил спешно евакуиран и няма нанесени щети по съоръженията.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че руската ПВО е свалила два дрона при приближаването им към Москва. Това се случва непосредствено след исторически рекордната атака срещу Московската рафинерия от 18 юни.

По данни на местни мониторингови канали и медии, през нощта и сутринта на 20 юни са регистрирани серия от експлозии в окупирания Кримски полуостров, където има съобщения за поразена газова инфраструктура и стълбове дим в района на ТЕЦ „Таврийска“ в Симферопол

Руското Министерство на отбраната съобщи официално днес, че през изминалата нощ и в рамките на деня неговите сили са неутрализирали общо 177 украински дрона над различни руски региони.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    65 50 Отговор
    Русийката загина. Украйна удря здраво, а Русия дори не може да отвърне.

    Ракети няма, бензин няма, пълна скръб.

    Коментиран от #25

    19:54 20.06.2026

  • 2 баба вуна

    60 48 Отговор
    Русия гори. Военните доктрини на Русия не струват и хартията на която са написани. Оръжията им са една бутафория.

    Коментиран от #38, #128

    19:55 20.06.2026

  • 3 Някой

    50 51 Отговор
    Факти, не ви ли омръзна да ръсите тази нелепа пропаганда.

    Коментиран от #90

    19:55 20.06.2026

  • 4 Европеец

    25 54 Отговор
    Чудя се докога руснаците ще търпят да бъдат унижавани от украинската хунта или пък от либералния Путин....

    Коментиран от #36

    19:56 20.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    48 36 Отговор
    Руснаците сме велики....пyтьoвци 😄☝️

    19:57 20.06.2026

  • 6 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    52 41 Отговор
    За да вярваш, че с подобни диверсии еврофашизма ще победи Русия. Ситуацията се решава на фронта.

    Коментиран от #17, #67

    19:57 20.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лили

    46 17 Отговор
    Време е за атака на бункера

    Коментиран от #30

    19:57 20.06.2026

  • 9 Швейк

    30 34 Отговор
    Да , ама руснаците удариха жилищен блок в Харков.Истински герои !

    Коментиран от #32, #104

    19:58 20.06.2026

  • 10 Айше

    1 14 Отговор
    Туруруски идва прават на него и става паприкаш.

    19:58 20.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ

    34 24 Отговор
    И този терористичен акт ще го напишат на сметката на саксите.

    19:58 20.06.2026

  • 13 Йода

    30 6 Отговор
    Края наближава.

    Коментиран от #29

    19:58 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    32 29 Отговор
    Довечера пак са на дискотека у кииф.

    19:59 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Националист

    28 28 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    Не бързай отмъщението се поднася студено. Режима в Кремъл да чака присъдата от СБУ

    Коментиран от #33

    20:00 20.06.2026

  • 18 Мишел

    34 32 Отговор
    В района на Тюмен няма никакви данни за удари, попадения , пожари и пушеци в града , в НПЗ също. Медиите съобщиха, че всички украински дронове са свалени и благодарение на мобилните групи .

    20:00 20.06.2026

  • 19 Софиянец

    30 29 Отговор
    Пак бандеровски глупости

    20:00 20.06.2026

  • 20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    32 18 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #54

    20:00 20.06.2026

  • 21 Куку

    21 19 Отговор
    Пия, хапвам и чета супер новини!!! Шок и ужас таваришш ... бяло знаме ....

    20:00 20.06.2026

  • 22 Румен Радев е национален предател!

    32 32 Отговор
    Путлер да вдигне бялото знаме и да прекрати тази агония на московските монголоидни opки !

    Коментиран от #133

    20:00 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И Киев е Руски

    30 20 Отговор
    Суми и Одеса са в дим Очакват освобождение в най скоро време

    20:01 20.06.2026

  • 25 Европеец

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Е чакай, може да отвърнат нали преди три седмици предупредиха за системни и масирани удари по киевската хунта, А пък може и само да си говорят и предупреждават........ Въобще "голяма" тактика и стратегия за водене на войната показва либералния Путин , която е понятна само в неговата глава......

    20:01 20.06.2026

  • 26 Кифладжии

    33 16 Отговор
    Путин стана за смях пред целия свят

    20:01 20.06.2026

  • 27 Хихихи

    20 18 Отговор
    Още не е публикуван поредния укро пасквил, а укро тролите вече са изплякали 10 коментара, аххахах

    20:01 20.06.2026

  • 28 Жалки беZrpъбначни твapи !

    33 23 Отговор
    „Не разбирам защо Путин ги бави украинците“, питат копейките.
    Защото не може, бе, копейки. Ако можеше да направи нещо различно от това да взриви покрива на някоя църква, болница или детска градина, отдавна щеше да го е направил!
    По същата причина Румен Радев няма да подобри качеството ви на живот. Защото не може. Неговата работа не е да ви оправи живота, а да върне парите на тези, които му платиха предизборната кампания. Познайте кой ще плати сметката?
    Ако осъзнавахте защо Путин ги бави и защо Радев няма да подобри живота ви, нямаше да ви викаме копейки. Щяхте да сте част от жълтопаветниците и днес България щеше да прилича повече на Германия, а не на Беларус!

    Коментиран от #34, #99, #107

    20:02 20.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мишел

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Лили":

    Събувай бельото, за да не го нацапаш и атакувай.

    20:02 20.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Хем го удариха с Пейтриът, за да не хабят боеприпас.

    20:04 20.06.2026

  • 33 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    17 16 Отговор

    До коментар #17 от "Националист":

    За да си бандерфашист.

    20:04 20.06.2026

  • 34 тцъ

    8 16 Отговор

    До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    В грешка си гермяния е основен спонсор на руския тероризъм. Да не припомняме кой е Шрьодер и коя Меркел.

    20:06 20.06.2026

  • 35 БАНДЕРИТЕ ДНЕС ХВАНАХА ЗАПЕК

    14 14 Отговор
    Сега се изпуснаха на този фейк и оцапаха всичко.

    20:07 20.06.2026

  • 36 Хахахаха

    18 14 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Чудя се, до кога руснаците ще търпят да бъдат използвани от кремълската хунта!

    Коментиран от #44

    20:07 20.06.2026

  • 37 1488

    14 2 Отговор
    да обобщим-във водата-"Ешерихия коли",по пясъка-нефт,храната и пиенето-почти без пари.Е,как да не полети човек към родното Черноморие !

    20:10 20.06.2026

  • 38 oЦенител

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "баба вуна":

    а не не не не съм съгласен
    Оръжията са Aнaлoговнетни
    Както всички знаем ,все още не са почнали да воюват както трябва
    Пазят цивилните

    20:10 20.06.2026

  • 39 Страшно е!

    15 20 Отговор
    Масово събират като добитък всичко живо от улиците на Русия и извършват насилствена мобилизация. Незаконна мобилизация.

    Коментиран от #43

    20:12 20.06.2026

  • 40 хахахахха

    17 7 Отговор
    евтината пропаганда не стихва,какво ли не правят западналите,за да не покажат че са в безизходица

    20:13 20.06.2026

  • 41 НАТО се смее на руските оръфляци

    18 19 Отговор
    Марк Рюте каза ,че на Путин му е трябвало разрешение от Зеленски за да си проведе мизерния парад в Москва. 😄

    Да има втора армия в света в Украйна , но не е руската .

    Слава на Украйна !

    Коментиран от #46

    20:14 20.06.2026

  • 42 Иван 1

    18 6 Отговор
    И утре ще реват и ще се жалват,че ги бият.

    Коментиран от #49

    20:14 20.06.2026

  • 43 хахахахха

    11 7 Отговор

    До коментар #39 от "Страшно е!":

    тва да не ти е уср@йна,в Русия за СВО се записват доброволно,даже 50% ги отпращат

    20:15 20.06.2026

  • 44 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Като се позамисля може и да си прав, ама не съм чул и гледал в Русия да има бусификация, така че в Русия не виждам да има хунта.....в Русия има див олигархичен капитализъм, който не позволява Путин да прилича на Сталин и да спечели проклетата украинска война.... А пък вече Нидерландия вкара втори гол срещу Швеция...

    Коментиран от #56

    20:17 20.06.2026

  • 45 Мнение

    15 5 Отговор
    Руснаците могат и по далече, но се чудя, защо се въздържат да ги сринат тотално. Явно не искат странични жертви. Щото могат да ги попилеят.

    20:17 20.06.2026

  • 46 хахахахха

    13 6 Отговор

    До коментар #41 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    затова ли натювски дженерали редовно се прибират в чували по родните си гробища, много фантазирате евтините драскачи,срещу 2 цента ще кажете че и земята е плоска🤣

    Коментиран от #57

    20:18 20.06.2026

  • 47 Мишел

    10 13 Отговор
    Наистина се появи се инфо, че гори Тюмен, над 2500 км, няма такъв позор за бункерния страхливец, а беше уж Кииф за два сня!

    Коментиран от #51

    20:19 20.06.2026

  • 48 пацо

    12 13 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    20:19 20.06.2026

  • 49 Европеец

    10 12 Отговор

    До коментар #42 от "Иван 1":

    Блатарите пак щи бутнат някоя църква и училище, друго не можат самаготчиците примитивни, а на фронта още село не са взели на 1500 дена!

    Коментиран от #122

    20:21 20.06.2026

  • 50 Гост

    12 6 Отговор
    Ще има още Орешник, и този път ще е с руска милост, няма да е срещу хората, а срещу фашисткият режим в Украйна, подкрепян от "Цивилизацията"!🤨

    Коментиран от #137

    20:22 20.06.2026

  • 51 хахахахха

    14 5 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    инфо от укринформ,то според тях зеления наркоман вече си пие кафето в москва,западналите така и не разбраха че с евтини и кухи драскачи като вас пропагандата не върви,а даже има обратен ефект

    Коментиран от #53, #58

    20:22 20.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гост

    7 10 Отговор

    До коментар #51 от "хахахахха":

    Зеленски пали мцква всяка нощ, какви кафета, там всичко е в сажди, а топливо нет!

    Коментиран от #63

    20:24 20.06.2026

  • 54 Хм Хм

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Е сега по-горе какво чете? Или викаш четенето е за глупавите - за да поумнеят.

    Коментиран от #60

    20:24 20.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 НАТО се смее на руските оръфляци

    7 9 Отговор

    До коментар #46 от "хахахахха":

    Кои натовски генерали се прибраха в чували.
    Кажи поне един .

    Коментиран от #61

    20:25 20.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мимч

    11 3 Отговор
    Абе,неутрализиране ги веднъж за винаги.Какво ги галите.Сравнете Киев със земята и няма да има ни зелен ни бандер.Стига милост.То зелен гущер милост не разбира....

    20:27 20.06.2026

  • 60 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    12 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хм Хм":

    За да вярваш че бандерите могат да произведат оръжие с обхват 2000 километра.

    Коментиран от #64, #66, #75

    20:28 20.06.2026

  • 61 Последния Софиянец

    4 10 Отговор

    До коментар #57 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    Аз знам за поне 25 блатни, а ще 10тина са в колички, за всеки съм черпил в заведението, няма такъв срам за копейките!

    20:28 20.06.2026

  • 62 Цената

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Ама ти не си ли разбрал.Криесе при бабати в собата.Провери там....

    20:29 20.06.2026

  • 63 м даааа

    9 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гост":

    направо пък някой ти повярва,това само в мечтите ви го има,има си гориво в цялата Русия,дори и в крим,на места с ограничения по 30литра на човек на ден на цена 60-90 рубли за литър,така че спрете с лъжите,имайте малко достойнство и не се продавайте за няколко цента

    Коментиран от #69

    20:29 20.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 .....

    8 7 Отговор
    Мощта на Русия не признава граници, щом могат да си позволят да събарят дронове с рафинерии.🤡💩

    20:31 20.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Майор Деянов, на всеки километър

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    2022г Русия нахлу вероломно в Украйна с нелепата идея да победи нещо, някого.
    Рязко и внезапно се оказа, че Русията няма с какво да побеждава. Изостанала, неразвита страна от Третия Свят, чакаща някой да подхвърли банан ☝️😄

    Коментиран от #68

    20:33 20.06.2026

  • 68 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Безполезна с в о л а ч.Тези и з р о д и ще станат като Северна Корея и ще произвеждат Уазки и Газки до 3500-та година.😀😀😀

    Коментиран от #73

    20:35 20.06.2026

  • 69 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "м даааа":

    В крим бензин няма да има до края на окупацията, а в мцква е по 200 рубли и по 20 литра на седмица, а в останалите региони няма от седмица нищо, там е им трябва, то няма пътища!

    Коментиран от #77, #106

    20:35 20.06.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор
    "Всеки трябва да ми отговори на един въпрос: възможна ли е близка победа?"

    "Само нанасяйки им военни удари, само демонстрирайки им несломимоста на нашия дух ние ускорявами нашата победа".

    Зеленский, юни 2026.
    А, не, сторими се,
    Хитлер, март 1945...

    Коментиран от #81

    20:35 20.06.2026

  • 71 ГОЙДААА ..

    4 3 Отговор
    Монголяк пе.. ДАЛИ,.. Движухата връви по..План!
    Ааааахахаха
    А .. напикаващия се педофил... отново...УБЕ ЖАЛ...
    Ааааахахаха

    20:35 20.06.2026

  • 72 Спрете се с това "украински" дронове

    5 7 Отговор
    Украински дронове - няма! Както и руски "шахеди" няма.

    "украинските дронове и ракети" се произвеждат на запад с европейски пари.
    За справка проверете информацията за завода "Байрактар" в украйна!

    Коментиран от #78

    20:36 20.06.2026

  • 73 Мишел

    8 5 Отговор

    До коментар #68 от "Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт":

    Каква 3500г, блатния халифат няма да съществува след войната, ще бъде поделен и разкъсан.

    Коментиран от #79

    20:36 20.06.2026

  • 74 Няма такъв

    9 6 Отговор
    Кеф! Евала на Украйна, убиецът на путинския терор. Велики пазители на Европа. Русия заминава заедно с България на Радев

    20:36 20.06.2026

  • 75 Гошо

    3 6 Отговор

    До коментар #60 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    Е те са ударили рафинерията с отломки, а не с някакви оръжия.

    20:37 20.06.2026

  • 76 Бий руската Гад

    10 5 Отговор
    Преди година някой представял ли си е, че някакви враждебни съоръжения ще летят над Москва? Представял ли си е някой, че всемогъщата руска ПВО не само че не сваля тия тела, ами сгромолясва своя ракета върху покрива на огромна петролна рафинерия и той хвръква във въздуха пред изумените очи на целия свят?Аз не съм си представял. Струвало ми се е абсурдно. Как? Над Москва? Дронове? Украински? Стига, бе.Случи се. Случва се. Московчани започнаха да вдяват, че "вече напъхват Москва във войната между Русия и Украйна". И взе да им става страшно.

    20:37 20.06.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 10 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Стига лъготи бензина , е с нормални цени, днес зарнждах.65 руб.
    Стана като доллара по 200 и яйцата.Пропагандони долни

    Коментиран от #83

    20:38 20.06.2026

  • 78 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #72 от "Спрете се с това "украински" дронове":

    Важно е, че се тъпчат чувалите с вата, по трима четирима насипно, а крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022г

    Коментиран от #82, #111

    20:39 20.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор
    Но в крим няма гориво от месец, а вече е остров, остава да бутнат и главния мост, окупационната власт бяга от няколко дена, а гори всичко в гнилата матушка!

    20:41 20.06.2026

  • 81 Ти пой,..,да?

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Еееееееехехе
    За СЪЮЗНИКА (До 19 41)..на АД ОЛФ --- КОМ Фашистите от СССР ли думаш?!?
    Еееееееехехе
    Виж кои НАЦИСТИ от РАЙ ХА присъстват на трибуната в москалбад през 19 41г
    Еееееееехехе

    Коментиран от #92

    20:41 20.06.2026

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор

    До коментар #78 от "Последния Софиянец":

    Да, да, извади д i лдото , че говориш глупости с него лгбтевропеец, хахаха

    Коментиран от #85

    20:41 20.06.2026

  • 83 АНАЛО - ГОВНЕТ

    10 5 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А в половин русия вали нефтен дъжд!Защо така бе?

    Коментиран от #96

    20:42 20.06.2026

  • 84 У дри Баце

    5 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС..

    20:42 20.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Дъглас

    4 6 Отговор
    Нали Москва беше занулена .Да не стане обратното

    20:43 20.06.2026

  • 87 удри

    2 2 Отговор
    бай Постеле!

    20:46 20.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Не са

    3 2 Отговор
    Опасни дроновете ,а отломките им

    20:47 20.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 поразили ууукрите

    3 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    20:50 20.06.2026

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #81 от "Ти пой,..,да?":

    Полша Първа сключва съюзнически пакт с Германия и участва с хитлер в разделянетл на Чехия, а после са и Британия и Франция.
    И помним Мюнхенския сговор, помним, как Швеция през Целана война търгуаа с Германия, а Финляндия убива с глад жителиье на Ленинград. Помним, че Повече французи са воевали за хитлер, отколкото срещу хитлер, помним за италианските ,унгарските ,румъските армии. Помним за българските больници и лекари до Сталинград. Помним за хърватските летци и войници,помним, че България е пратила войски в Югославия, за Борба с партизаните, така са освободени Немски войници за Източния фронт. Помним 27 млн жертви. В други ден е 22 юни...

    Коментиран от #129, #132, #136

    20:51 20.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 ИВАН

    2 2 Отговор
    Аман от тия войни, и цената я плащаме ние, обикновените хора, затова е скъпо горивото.

    20:52 20.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Дружно да го тур ИМ

    6 2 Отговор
    На Блогъра от Москва

    Коментиран от #101, #103

    20:53 20.06.2026

  • 98 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #102

    20:56 20.06.2026

  • 99 стоян

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    До 28 ком - браво за коментара - пиши го по често путинофилите може и да го разберат

    20:57 20.06.2026

  • 100 Язък

    1 2 Отговор
    За някога хубавия Киев!/на мова - къйиф/

    20:57 20.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ъхъ...

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Дон Корлеоне":

    Пусна кавказецо през..заднио двор

    20:59 20.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Механик

    3 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!! После повтори!

    21:01 20.06.2026

  • 106 м даааа

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    и какво спечели с тези лъжи,2 цента,гордо ли си от себе си,в Крим има ограничения 30 литра на човек на ден,на някой други места има ограничение само в резервоара,а на всички други може да зареждаш колкото искаш и цената на бензина е 61 рубли(0,73 евро) информацията е от днес,лесно може да се провери,но на тебе ти е ти е по лесно да излъжеш

    Коментиран от #114

    21:04 20.06.2026

  • 107 Всъщност

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    Ако копейките се изселят в матушката България ще стане що-годе нормална европейска държава.

    Коментиран от #110, #112

    21:04 20.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Васил

    4 2 Отговор
    Чакаме кремъското куче радев да им занесе бензин на рашистите нали иска да е в лигата на губещите.

    Коментиран от #115

    21:05 20.06.2026

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #107 от "Всъщност":

    Вс!ъщност ще стане част от Турция. Вие веднага ще се надупите натам. Свикнали сте

    21:06 20.06.2026

  • 111 Цеко

    5 3 Отговор

    До коментар #78 от "Последния Софиянец":

    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.

    21:07 20.06.2026

  • 112 м даааа

    3 3 Отговор

    До коментар #107 от "Всъщност":

    ще останат само транснякви си,3тополови и всякакви други недоразумения

    21:11 20.06.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник". Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    Коментиран от #117

    21:13 20.06.2026

  • 114 Ами пак лъжеш😂😃

    4 2 Отговор

    До коментар #106 от "м даааа":

    В Крим няма капка А-95.Има само А -92 с ваучери и с ограничения.На черно има по 250-350 рубли за литър.

    Коментиран от #116

    21:13 20.06.2026

  • 115 Да те светна

    3 5 Отговор

    До коментар #109 от "Васил":

    всеки коментар свързан с г-н Радев го изпращам на нужните инстанции,със снимка и линк към страницата,да не се учудиш утре като ти почукат на вратата😉,време е да почнете да понасяте последствия за коментарите си,това че ви плащат за тях не ви оправдава

    Коментиран от #121

    21:13 20.06.2026

  • 116 м даааа

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Ами пак лъжеш😂😃":

    ти лъжеш,и го знаеш ама си продажно псе и искаш да изкараш за баничка дори продавайки достойнството си,жал ми е за индивиди като вас

    Коментиран от #119

    21:16 20.06.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Защо още има

    3 3 Отговор
    Бандерланд? Путин е мека китка. Да вади дебелите кюнци и да ги остъклява. Кво ги чака?

    21:16 20.06.2026

  • 119 Ами пак лъжеш😂😃

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "м даааа":

    Лесно проверим факт.

    Коментиран от #123

    21:17 20.06.2026

  • 120 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Нанесените щети ще бъдат заплатени с репарации.

    21:17 20.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Ама те

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    И затова стреляк по градовете ,все ще уцелят нещо

    21:20 20.06.2026

  • 123 м даааа

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "Ами пак лъжеш😂😃":

    именно че е лесно проверим факт, затова бе мога да си обясня защо лъжеш толкова безсрамно

    21:21 20.06.2026

  • 124 Финансовият министър на САЩ

    2 2 Отговор
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник".

    Чупи купи. Щетите, нанесени на частни руски фирми ще бъдат заплатени в пълен обем от Украйна или от конфискувани активи след нейната капитулация.

    Коментиран от #134

    21:21 20.06.2026

  • 125 Луд

    2 2 Отговор
    То бива то може ама Путин почва да ми прилича на един където все викаше като му счупат зъбите / продължаваме на пред.

    21:25 20.06.2026

  • 126 Луд

    4 1 Отговор
    И още нещо бях убеден че Путин е фамилия ама сега все повече се убеждавам че е путин.

    Коментиран от #130

    21:26 20.06.2026

  • 127 Удриии Удриии

    2 1 Отговор
    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК ПО ТИКВИТЕ ПРОЗЗТИ..
    САМО ОТ МАРИЗ РАЗБИРА РУСКИЯ ПИЯНДУРНИК.

    21:55 20.06.2026

  • 128 Розав пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "баба вуна":

    Гори ти вълната бабо вуно

    21:56 20.06.2026

  • 129 Стефан

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пълни лъжи си написал това и в руските учебници го нама.

    21:56 20.06.2026

  • 130 ОЩЕ ПО ЛУД

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Луд":

    ДАЖЕ И ДЪЩЕРИТЕ
    НА ПУТИН

    НЕ НОСЯТ ТАЗИ ФАМИЛИЯ.

    ЗАЩО ЛИ ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЕДНА ФАМИЛИЯ ХИТЛЕР

    ВЕЧЕ НИКОЙ НИКОГА
    НЯМА ДА Я НОСИ

    ИМЕТО ПУТИН СЪЩО.

    21:57 20.06.2026

  • 131 Копейка

    0 1 Отговор
    Не, не, не е сълзи, не. Просто пак заваля.

    21:58 20.06.2026

  • 132 ИЗДУХАНЯК

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    НА КАКВИ ХАПОВЕ СИ ?

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    ТИ СИ НАЧЕЛО В КЛАСАЦИЯТА.

    21:59 20.06.2026

  • 133 Нашмъркан потник

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Румен Радев е национален предател!":

    Откога монголоиден е обида, хахаха

    22:05 20.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    1 0 Отговор
    СВРЪХ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА

    ПОЧНА ДА ВНАСЯ ГОРИВО

    ОТ КАЗАХСТАН .

    КАКЪВ ПОЗОР.

    САМО ПУТИН
    МОЖЕ ДА ДОКАРА РУЗЗЗИЯ
    ДО ТАКОВА МИЗЕРНО ПОЛОЖЕНИЕ.

    22:13 20.06.2026

  • 136 ПУТИН ВКАРА

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    2 СЛОНА ОТ ЛАОС.

    МОЖЕШ ДА ХОДИШ
    ДА ИМ ЛАПАШ
    ХОБОТИТЕ.

    РУСКИЯ БЛОГЪР САМО ЗА ТОВА СТСВА .

    22:17 20.06.2026

  • 137 Разобличител

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Няма орешник бре! Няма и сармат и армата. Има показуха. Ако имаше налични, до сега да са ги изстреляли. Просто няма. Не могат да ги правят е голата истина!

    22:17 20.06.2026

  • 138 Иранците се бъзикат с Тръмп,

    1 0 Отговор
    украинците - с Путин!

    22:26 20.06.2026