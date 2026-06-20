Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО

Украински дронове нанесоха удар по голямата петролна рафинерия в Тюмен, Западен Сибир, разположена на близо 2000 км от границата, което е една от най-далечните атаки на Киев до момента, предаде NV.ua.

Докато местните власти докладват за отбита атака без сериозни щети, независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта.

Още новини от Украйна

Според изявление на местния губернатор Александър Моор, руската противовъздушна отбрана е отбила нападението, персоналът е бил спешно евакуиран и няма нанесени щети по съоръженията.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че руската ПВО е свалила два дрона при приближаването им към Москва. Това се случва непосредствено след исторически рекордната атака срещу Московската рафинерия от 18 юни.

По данни на местни мониторингови канали и медии, през нощта и сутринта на 20 юни са регистрирани серия от експлозии в окупирания Кримски полуостров, където има съобщения за поразена газова инфраструктура и стълбове дим в района на ТЕЦ „Таврийска“ в Симферопол

Руското Министерство на отбраната съобщи официално днес, че през изминалата нощ и в рамките на деня неговите сили са неутрализирали общо 177 украински дрона над различни руски региони.