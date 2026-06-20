Украински дронове поразиха голяма петролна рафинерия в Тюмен - на 2 хиляди километра навътре в Русия! ВИДЕО

Украински дронове нанесоха удар по голямата петролна рафинерия в Тюмен, Западен Сибир, разположена на близо 2000 км от границата, което е една от най-далечните атаки на Киев до момента, предаде NV.ua.
Докато местните власти докладват за отбита атака без сериозни щети, независими източници и жители съобщават за експлозии, гъст дим и аварийни пожарни екипи на обекта.
Според изявление на местния губернатор Александър Моор, руската противовъздушна отбрана е отбила нападението, персоналът е бил спешно евакуиран и няма нанесени щети по съоръженията.
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че руската ПВО е свалила два дрона при приближаването им към Москва. Това се случва непосредствено след исторически рекордната атака срещу Московската рафинерия от 18 юни.
По данни на местни мониторингови канали и медии, през нощта и сутринта на 20 юни са регистрирани серия от експлозии в окупирания Кримски полуостров, където има съобщения за поразена газова инфраструктура и стълбове дим в района на ТЕЦ „Таврийска“ в Симферопол
Руското Министерство на отбраната съобщи официално днес, че през изминалата нощ и в рамките на деня неговите сили са неутрализирали общо 177 украински дрона над различни руски региони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Ракети няма, бензин няма, пълна скръб.
Коментиран от #25
19:54 20.06.2026
2 баба вуна
Коментиран от #38, #128
19:55 20.06.2026
3 Някой
Коментиран от #90
19:55 20.06.2026
4 Европеец
Коментиран от #36
19:56 20.06.2026
5 Владимир Путин, президент
19:57 20.06.2026
6 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
Коментиран от #17, #67
19:57 20.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лили
Коментиран от #30
19:57 20.06.2026
9 Швейк
Коментиран от #32, #104
19:58 20.06.2026
10 Айше
19:58 20.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ
19:58 20.06.2026
13 Йода
Коментиран от #29
19:58 20.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:59 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Националист
До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":Не бързай отмъщението се поднася студено. Режима в Кремъл да чака присъдата от СБУ
Коментиран от #33
20:00 20.06.2026
18 Мишел
20:00 20.06.2026
19 Софиянец
20:00 20.06.2026
20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #54
20:00 20.06.2026
21 Куку
20:00 20.06.2026
22 Румен Радев е национален предател!
Коментиран от #133
20:00 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И Киев е Руски
20:01 20.06.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "матю хари":Е чакай, може да отвърнат нали преди три седмици предупредиха за системни и масирани удари по киевската хунта, А пък може и само да си говорят и предупреждават........ Въобще "голяма" тактика и стратегия за водене на войната показва либералния Путин , която е понятна само в неговата глава......
20:01 20.06.2026
26 Кифладжии
20:01 20.06.2026
27 Хихихи
20:01 20.06.2026
28 Жалки беZrpъбначни твapи !
Защото не може, бе, копейки. Ако можеше да направи нещо различно от това да взриви покрива на някоя църква, болница или детска градина, отдавна щеше да го е направил!
По същата причина Румен Радев няма да подобри качеството ви на живот. Защото не може. Неговата работа не е да ви оправи живота, а да върне парите на тези, които му платиха предизборната кампания. Познайте кой ще плати сметката?
Ако осъзнавахте защо Путин ги бави и защо Радев няма да подобри живота ви, нямаше да ви викаме копейки. Щяхте да сте част от жълтопаветниците и днес България щеше да прилича повече на Германия, а не на Беларус!
Коментиран от #34, #99, #107
20:02 20.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мишел
До коментар #8 от "Лили":Събувай бельото, за да не го нацапаш и атакувай.
20:02 20.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мишел
До коментар #9 от "Швейк":Хем го удариха с Пейтриът, за да не хабят боеприпас.
20:04 20.06.2026
33 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #17 от "Националист":За да си бандерфашист.
20:04 20.06.2026
34 тцъ
До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":В грешка си гермяния е основен спонсор на руския тероризъм. Да не припомняме кой е Шрьодер и коя Меркел.
20:06 20.06.2026
35 БАНДЕРИТЕ ДНЕС ХВАНАХА ЗАПЕК
20:07 20.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #4 от "Европеец":Чудя се, до кога руснаците ще търпят да бъдат използвани от кремълската хунта!
Коментиран от #44
20:07 20.06.2026
37 1488
20:10 20.06.2026
38 oЦенител
До коментар #2 от "баба вуна":а не не не не съм съгласен
Оръжията са Aнaлoговнетни
Както всички знаем ,все още не са почнали да воюват както трябва
Пазят цивилните
20:10 20.06.2026
39 Страшно е!
Коментиран от #43
20:12 20.06.2026
40 хахахахха
20:13 20.06.2026
41 НАТО се смее на руските оръфляци
Да има втора армия в света в Украйна , но не е руската .
Слава на Украйна !
Коментиран от #46
20:14 20.06.2026
42 Иван 1
Коментиран от #49
20:14 20.06.2026
43 хахахахха
До коментар #39 от "Страшно е!":тва да не ти е уср@йна,в Русия за СВО се записват доброволно,даже 50% ги отпращат
20:15 20.06.2026
44 Европеец
До коментар #36 от "Хахахаха":Като се позамисля може и да си прав, ама не съм чул и гледал в Русия да има бусификация, така че в Русия не виждам да има хунта.....в Русия има див олигархичен капитализъм, който не позволява Путин да прилича на Сталин и да спечели проклетата украинска война.... А пък вече Нидерландия вкара втори гол срещу Швеция...
Коментиран от #56
20:17 20.06.2026
45 Мнение
20:17 20.06.2026
46 хахахахха
До коментар #41 от "НАТО се смее на руските оръфляци":затова ли натювски дженерали редовно се прибират в чували по родните си гробища, много фантазирате евтините драскачи,срещу 2 цента ще кажете че и земята е плоска🤣
Коментиран от #57
20:18 20.06.2026
47 Мишел
Коментиран от #51
20:19 20.06.2026
48 пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
20:19 20.06.2026
49 Европеец
До коментар #42 от "Иван 1":Блатарите пак щи бутнат някоя църква и училище, друго не можат самаготчиците примитивни, а на фронта още село не са взели на 1500 дена!
Коментиран от #122
20:21 20.06.2026
50 Гост
Коментиран от #137
20:22 20.06.2026
51 хахахахха
До коментар #47 от "Мишел":инфо от укринформ,то според тях зеления наркоман вече си пие кафето в москва,западналите така и не разбраха че с евтини и кухи драскачи като вас пропагандата не върви,а даже има обратен ефект
Коментиран от #53, #58
20:22 20.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гост
До коментар #51 от "хахахахха":Зеленски пали мцква всяка нощ, какви кафета, там всичко е в сажди, а топливо нет!
Коментиран от #63
20:24 20.06.2026
54 Хм Хм
До коментар #20 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Е сега по-горе какво чете? Или викаш четенето е за глупавите - за да поумнеят.
Коментиран от #60
20:24 20.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 НАТО се смее на руските оръфляци
До коментар #46 от "хахахахха":Кои натовски генерали се прибраха в чували.
Кажи поне един .
Коментиран от #61
20:25 20.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мимч
20:27 20.06.2026
60 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #54 от "Хм Хм":За да вярваш че бандерите могат да произведат оръжие с обхват 2000 километра.
Коментиран от #64, #66, #75
20:28 20.06.2026
61 Последния Софиянец
До коментар #57 от "НАТО се смее на руските оръфляци":Аз знам за поне 25 блатни, а ще 10тина са в колички, за всеки съм черпил в заведението, няма такъв срам за копейките!
20:28 20.06.2026
62 Цената
До коментар #58 от "Мишел":Ама ти не си ли разбрал.Криесе при бабати в собата.Провери там....
20:29 20.06.2026
63 м даааа
До коментар #53 от "Гост":направо пък някой ти повярва,това само в мечтите ви го има,има си гориво в цялата Русия,дори и в крим,на места с ограничения по 30литра на човек на ден на цена 60-90 рубли за литър,така че спрете с лъжите,имайте малко достойнство и не се продавайте за няколко цента
Коментиран от #69
20:29 20.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 .....
20:31 20.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":2022г Русия нахлу вероломно в Украйна с нелепата идея да победи нещо, някого.
Рязко и внезапно се оказа, че Русията няма с какво да побеждава. Изостанала, неразвита страна от Третия Свят, чакаща някой да подхвърли банан ☝️😄
Коментиран от #68
20:33 20.06.2026
68 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт
До коментар #67 от "Майор Деянов, на всеки километър":Безполезна с в о л а ч.Тези и з р о д и ще станат като Северна Корея и ще произвеждат Уазки и Газки до 3500-та година.😀😀😀
Коментиран от #73
20:35 20.06.2026
69 Атина Палада
До коментар #63 от "м даааа":В крим бензин няма да има до края на окупацията, а в мцква е по 200 рубли и по 20 литра на седмица, а в останалите региони няма от седмица нищо, там е им трябва, то няма пътища!
Коментиран от #77, #106
20:35 20.06.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Само нанасяйки им военни удари, само демонстрирайки им несломимоста на нашия дух ние ускорявами нашата победа".
Зеленский, юни 2026.
А, не, сторими се,
Хитлер, март 1945...
Коментиран от #81
20:35 20.06.2026
71 ГОЙДААА ..
Ааааахахаха
А .. напикаващия се педофил... отново...УБЕ ЖАЛ...
Ааааахахаха
20:35 20.06.2026
72 Спрете се с това "украински" дронове
"украинските дронове и ракети" се произвеждат на запад с европейски пари.
За справка проверете информацията за завода "Байрактар" в украйна!
Коментиран от #78
20:36 20.06.2026
73 Мишел
До коментар #68 от "Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт":Каква 3500г, блатния халифат няма да съществува след войната, ще бъде поделен и разкъсан.
Коментиран от #79
20:36 20.06.2026
74 Няма такъв
20:36 20.06.2026
75 Гошо
До коментар #60 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":Е те са ударили рафинерията с отломки, а не с някакви оръжия.
20:37 20.06.2026
76 Бий руската Гад
20:37 20.06.2026
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "Атина Палада":Стига лъготи бензина , е с нормални цени, днес зарнждах.65 руб.
Стана като доллара по 200 и яйцата.Пропагандони долни
Коментиран от #83
20:38 20.06.2026
78 Последния Софиянец
До коментар #72 от "Спрете се с това "украински" дронове":Важно е, че се тъпчат чувалите с вата, по трима четирима насипно, а крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022г
Коментиран от #82, #111
20:39 20.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
20:41 20.06.2026
81 Ти пой,..,да?
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Еееееееехехе
За СЪЮЗНИКА (До 19 41)..на АД ОЛФ --- КОМ Фашистите от СССР ли думаш?!?
Еееееееехехе
Виж кои НАЦИСТИ от РАЙ ХА присъстват на трибуната в москалбад през 19 41г
Еееееееехехе
Коментиран от #92
20:41 20.06.2026
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #78 от "Последния Софиянец":Да, да, извади д i лдото , че говориш глупости с него лгбтевропеец, хахаха
Коментиран от #85
20:41 20.06.2026
83 АНАЛО - ГОВНЕТ
До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А в половин русия вали нефтен дъжд!Защо така бе?
Коментиран от #96
20:42 20.06.2026
84 У дри Баце
20:42 20.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Дъглас
20:43 20.06.2026
87 удри
20:46 20.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Не са
20:47 20.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 поразили ууукрите
20:50 20.06.2026
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #81 от "Ти пой,..,да?":Полша Първа сключва съюзнически пакт с Германия и участва с хитлер в разделянетл на Чехия, а после са и Британия и Франция.
И помним Мюнхенския сговор, помним, как Швеция през Целана война търгуаа с Германия, а Финляндия убива с глад жителиье на Ленинград. Помним, че Повече французи са воевали за хитлер, отколкото срещу хитлер, помним за италианските ,унгарските ,румъските армии. Помним за българските больници и лекари до Сталинград. Помним за хърватските летци и войници,помним, че България е пратила войски в Югославия, за Борба с партизаните, така са освободени Немски войници за Източния фронт. Помним 27 млн жертви. В други ден е 22 юни...
Коментиран от #129, #132, #136
20:51 20.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 ИВАН
20:52 20.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Дружно да го тур ИМ
Коментиран от #101, #103
20:53 20.06.2026
98 Дон Корлеоне
Коментиран от #102
20:56 20.06.2026
99 стоян
До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":До 28 ком - браво за коментара - пиши го по често путинофилите може и да го разберат
20:57 20.06.2026
100 Язък
20:57 20.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Ъхъ...
До коментар #98 от "Дон Корлеоне":Пусна кавказецо през..заднио двор
20:59 20.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Механик
21:01 20.06.2026
106 м даааа
До коментар #69 от "Атина Палада":и какво спечели с тези лъжи,2 цента,гордо ли си от себе си,в Крим има ограничения 30 литра на човек на ден,на някой други места има ограничение само в резервоара,а на всички други може да зареждаш колкото искаш и цената на бензина е 61 рубли(0,73 евро) информацията е от днес,лесно може да се провери,но на тебе ти е ти е по лесно да излъжеш
Коментиран от #114
21:04 20.06.2026
107 Всъщност
До коментар #28 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":Ако копейките се изселят в матушката България ще стане що-годе нормална европейска държава.
Коментиран от #110, #112
21:04 20.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Васил
Коментиран от #115
21:05 20.06.2026
110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #107 от "Всъщност":Вс!ъщност ще стане част от Турция. Вие веднага ще се надупите натам. Свикнали сте
21:06 20.06.2026
111 Цеко
До коментар #78 от "Последния Софиянец":Много руска смрадт измре.Много нещо е това.
21:07 20.06.2026
112 м даааа
До коментар #107 от "Всъщност":ще останат само транснякви си,3тополови и всякакви други недоразумения
21:11 20.06.2026
113 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #117
21:13 20.06.2026
114 Ами пак лъжеш😂😃
До коментар #106 от "м даааа":В Крим няма капка А-95.Има само А -92 с ваучери и с ограничения.На черно има по 250-350 рубли за литър.
Коментиран от #116
21:13 20.06.2026
115 Да те светна
До коментар #109 от "Васил":всеки коментар свързан с г-н Радев го изпращам на нужните инстанции,със снимка и линк към страницата,да не се учудиш утре като ти почукат на вратата😉,време е да почнете да понасяте последствия за коментарите си,това че ви плащат за тях не ви оправдава
Коментиран от #121
21:13 20.06.2026
116 м даааа
До коментар #114 от "Ами пак лъжеш😂😃":ти лъжеш,и го знаеш ама си продажно псе и искаш да изкараш за баничка дори продавайки достойнството си,жал ми е за индивиди като вас
Коментиран от #119
21:16 20.06.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Защо още има
21:16 20.06.2026
119 Ами пак лъжеш😂😃
До коментар #116 от "м даааа":Лесно проверим факт.
Коментиран от #123
21:17 20.06.2026
120 Хахаха!🎺🥳😀
21:17 20.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Ама те
До коментар #49 от "Европеец":И затова стреляк по градовете ,все ще уцелят нещо
21:20 20.06.2026
123 м даааа
До коментар #119 от "Ами пак лъжеш😂😃":именно че е лесно проверим факт, затова бе мога да си обясня защо лъжеш толкова безсрамно
21:21 20.06.2026
124 Финансовият министър на САЩ
Чупи купи. Щетите, нанесени на частни руски фирми ще бъдат заплатени в пълен обем от Украйна или от конфискувани активи след нейната капитулация.
Коментиран от #134
21:21 20.06.2026
125 Луд
21:25 20.06.2026
126 Луд
Коментиран от #130
21:26 20.06.2026
127 Удриии Удриии
САМО ОТ МАРИЗ РАЗБИРА РУСКИЯ ПИЯНДУРНИК.
21:55 20.06.2026
128 Розав пудел с бустер
До коментар #2 от "баба вуна":Гори ти вълната бабо вуно
21:56 20.06.2026
129 Стефан
До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пълни лъжи си написал това и в руските учебници го нама.
21:56 20.06.2026
130 ОЩЕ ПО ЛУД
До коментар #126 от "Луд":ДАЖЕ И ДЪЩЕРИТЕ
НА ПУТИН
НЕ НОСЯТ ТАЗИ ФАМИЛИЯ.
ЗАЩО ЛИ ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЕДНА ФАМИЛИЯ ХИТЛЕР
ВЕЧЕ НИКОЙ НИКОГА
НЯМА ДА Я НОСИ
ИМЕТО ПУТИН СЪЩО.
21:57 20.06.2026
131 Копейка
21:58 20.06.2026
132 ИЗДУХАНЯК
До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":НА КАКВИ ХАПОВЕ СИ ?
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
ТИ СИ НАЧЕЛО В КЛАСАЦИЯТА.
21:59 20.06.2026
133 Нашмъркан потник
До коментар #22 от "Румен Радев е национален предател!":Откога монголоиден е обида, хахаха
22:05 20.06.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПОЧНА ДА ВНАСЯ ГОРИВО
ОТ КАЗАХСТАН .
КАКЪВ ПОЗОР.
САМО ПУТИН
МОЖЕ ДА ДОКАРА РУЗЗЗИЯ
ДО ТАКОВА МИЗЕРНО ПОЛОЖЕНИЕ.
22:13 20.06.2026
136 ПУТИН ВКАРА
До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":2 СЛОНА ОТ ЛАОС.
МОЖЕШ ДА ХОДИШ
ДА ИМ ЛАПАШ
ХОБОТИТЕ.
РУСКИЯ БЛОГЪР САМО ЗА ТОВА СТСВА .
22:17 20.06.2026
137 Разобличител
До коментар #50 от "Гост":Няма орешник бре! Няма и сармат и армата. Има показуха. Ако имаше налични, до сега да са ги изстреляли. Просто няма. Не могат да ги правят е голата истина!
22:17 20.06.2026
138 Иранците се бъзикат с Тръмп,
22:26 20.06.2026