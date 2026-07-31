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Опасения от саботаж в Германия: AfD може да блокира НАТО

Опасения от саботаж в Германия: AfD може да блокира НАТО

31 Юли, 2026 06:15, обновена 31 Юли, 2026 06:26 1 293 26

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Канцлерът Мерц готви извънредни мерки срещу проруски провинции в Германия, за да спаси източния фланг на Алианса при криза

Опасения от саботаж в Германия: AfD може да блокира НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германското правителство разработва строго секретни механизми, с които да отнеме правомощията на местни правителства, контролирани от крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AfD), в случай на руска агресия.

Според мащабно съвместно разследване на британското авторитетно издание The Telegraph и германския вестник Die Welt, Берлин е сериозно обезпокоен, че прокремълски политици на регионално ниво могат съзнателно да блокират или забавят логистиката и разполагането на съюзнически войски на НАТО на изток.

Законодателната инициатива на канцлера Фридрих Мерц има за цел да заобиколи административната независимост на федералните провинции, които германските служби за сигурност неофициално определят като потенциални „държави предатели“ поради откритите им симпатии към Москва.

Опасения от саботаж: Как AfD може да блокира НАТО

Главното безпокойство в Берлин е свързано с предстоящите регионални избори през септември в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Прогнозите сочат сериозен възход на крайнодясната партия AfD, която има реални шансове да спечели абсолютно мнозинство и да състави самостоятелни местни правителства.

Ако това се случи, представителите на AfD ще получат директен контрол над:

  • Вътрешната сигурност и регионалните полицейски структури.
  • Издаването на разрешителни за преминаване на тежка военна техника.
  • Управлението на ключова транспортна инфраструктура и пътища.

Западни източници от сферата на отбраната споделят пред The Telegraph, че разузнаването разполага с данни за планове на Владимир Путин да използва своите политически съюзници в Европа за забавяне на колективния отговор на НАТО при евентуална криза. Чрез чисто бюрократични хватки — като умишлено забавяне на разрешителни, отказ за съдействие от страна на местната полиция или блокиране на основни пътни артерии — едно проруско провинциално правителство би могло да саботира бързото придвижване на съюзническите бригади в мирно време, когато извънредните военни закони все още не са задействани напълно.

Конституционният капан пред Фридрих Мерц

Германия разполага с т.нар. „извънредни закони при състояние на напрежение“ (Spannungsfall), които автоматично прехвърлят логистичния контрол на федерално ниво. Проблемът обаче е, че за тяхното активиране е необходимо мнозинство от две трети в Бундестага. Поради настоящото разпределение на мандатите, коалицията на Фридрих Мерц не може да събере такъв брой гласове без подкрепата на крайната левица или самата AfD — сценарий, който канцлерът категорично изключва.

Точно затова Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието в Берлин трескаво подготвят юридически вратички. Родерих Кизеветер, член на комисията по външни работи към Бундестага, потвърди пред Die Welt и The Telegraph, че се разработват контрамерки за заобикаляне на непокорните провинциални управи без да се нарушава конституцията на страната.

Проектът предвижда създаването на механизми, които да позволят на съседни германски провинции да поемат управлението на критичната инфраструктура и да гарантират защитата на разузнавателните служби и ключовия персонал в зоните, контролирани от радикалната десница. В допълнение, военният министър Борис Писториус вече предупреди, че регионални правителства под ръководството на AfD могат да бъдат напълно отрязани от класифицираните брифинги на тайните служби заради доказаните им връзки с Кремъл.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Верно

    14 2 Отговор
    на швабите им е у шише !

    06:35 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    25 2 Отговор
    Балистичен удар по съображенията за преобразуване на уран в ядрено гориво е решението за Русия..! В Франция и Нидерландия са най големите рафинерии за ядрено гориво , тяхното елиминиране ще направи Руснаците победители и на практика ще овладеят целия континент и ще спасят европейците от робство.

    Коментиран от #16

    06:36 31.07.2026

  • 5 веселяк

    24 1 Отговор
    Аууу, колко демократично шъ знайш, значи!

    06:38 31.07.2026

  • 6 Шперц

    27 2 Отговор
    Гeрмaнистан е една много сбъркана държава, която бясно лети към дъното

    06:39 31.07.2026

  • 7 Оня

    23 1 Отговор
    Ей на туй му се вика Демокрация с главно Д! Ама тя ще ви изяде главата!

    Коментиран от #11

    06:43 31.07.2026

  • 8 Така Така

    24 0 Отговор
    Ето ниждате ли как се подиграват на гласа на хората. Западни мошенгии после за демокрация и права ще ми говорят и колко хубава е тя.... чист долен капитализъм низост неузнаваема

    06:52 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха-ха

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Оня":

    Демокрацията прави от хората едни примати, които рупат банани по 100 евро килото и нямат акъл да минат и на светофара. Това е основната цел на свръх олигархията, а наивниците вярваха, че влизат в некъв "клуб на богатите"? А, ха! Влизате, ама като какво? Като тези, които хрупат бананите от по 100 евро/кг! И пластмасови домати, хлебарки и червеи хапвате... Баба Урсула ги направи "храна" ! Ха-ха-ха

    07:00 31.07.2026

  • 12 Хасковски каунь

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Истината е":

    А тук как е?

    07:06 31.07.2026

  • 13 Ъъъ

    14 1 Отговор
    "Германското правителство разработва строго секретни механизми, с които да отнеме правомощията на местни правителства, контролирани от крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AfD), в случай на руска агресия."

    Нацизмът в Германия се завръща със страшна сила!

    07:07 31.07.2026

  • 14 разработва

    0 7 Отговор
    Разработва защото Държавата си е на мястото. А на нас ни откраднаха държавата под носа. Сега само задлъжняваме и влизаме в гръцкия сценарии. Само че ние нямаме острови за продаване за да се оправим. Много сълзи ни очакват.

    Коментиран от #23

    07:07 31.07.2026

  • 15 в такъв случай къде им е демокрацията

    12 1 Отговор
    на европейците , излиза че няма никаква разлика между Германия и СЕВРНА КОРЕЯ

    Коментиран от #17

    07:07 31.07.2026

  • 16 Даже няма смисъл

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    От ядрени удари. Европа така и така умре. Стратезите в Кремъл добре го знаят. Европа вече е завладяна от чужди, примитивни народи и е въпрос само на малко (историческо) време от 10-20 г , които Русия трябва да издържи. И тогава това ще е халифат, примитивна средновековна обществена система от примитивни народи. Защо тогава им е война? Просто трябва да поизчакат някоя година и готово.

    07:08 31.07.2026

  • 17 Епа няма

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "в такъв случай къде им е демокрацията":

    Ама вие наивниците в България още вярвате на ала бала. Вижте само Урсула и Кая от кого са избрани, НО са и наши "важни ръковадители", които сега ни вкараха в светавна война и тогава мислете, дали и каква е тази "демокрация "? Найс нали?

    07:11 31.07.2026

  • 18 Германия отива

    11 2 Отговор
    Към гражданска война! Западните внуци на фашистите искат да забранят единствената народна партия днес в Германия- АзГ!
    Понеже тя НЕ иска Германия да влиза в световната война! "Про руски провинции"? Пълни глупости. Това са бившите 5 републики които бяха по времето на студената война социалистическата Германия!!! Те днес са нормалните! Не искат фашизъм и не искат войни!!!

    07:15 31.07.2026

  • 19 НА ВСЕКИ НЕУСПЯЛ ПОЛИТИК

    6 2 Отговор
    Му се привиждат руснаци под леглото.

    Коментиран от #21, #26

    07:16 31.07.2026

  • 20 ТДС

    8 2 Отговор
    Да не стане само така, че след тези избори през есента да кажем “здравейте” на две нови държави в Европа Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания?

    07:17 31.07.2026

  • 21 няма край

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "НА ВСЕКИ НЕУСПЯЛ ПОЛИТИК":

    Няма край руската мъка.

    07:18 31.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ама то и Германия

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "разработва":

    Я вкараха в дълговата спирала! Вкараха я и в унищожителната миграция и вече и в де индустриализацията. А сега вече и този горе на снимката и подобни западни германци я вкараха и в световната война на страната на фашизма.

    Коментиран от #25

    07:19 31.07.2026

  • 24 Нациста

    3 2 Отговор
    Шюерц не иска да пуска властта

    07:19 31.07.2026

  • 25 викаш

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ама то и Германия":

    Викаш да мериме германската икономика с българската, а? Хуморист.

    07:21 31.07.2026

  • 26 Особено на тия, чийто

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "НА ВСЕКИ НЕУСПЯЛ ПОЛИТИК":

    деди са били на Източния фронт.

    07:42 31.07.2026

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