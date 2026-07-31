Опасения от саботаж в Германия: AfD може да блокира НАТО

Германското правителство разработва строго секретни механизми, с които да отнеме правомощията на местни правителства, контролирани от крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AfD), в случай на руска агресия.

Според мащабно съвместно разследване на британското авторитетно издание The Telegraph и германския вестник Die Welt, Берлин е сериозно обезпокоен, че прокремълски политици на регионално ниво могат съзнателно да блокират или забавят логистиката и разполагането на съюзнически войски на НАТО на изток.

Законодателната инициатива на канцлера Фридрих Мерц има за цел да заобиколи административната независимост на федералните провинции, които германските служби за сигурност неофициално определят като потенциални „държави предатели“ поради откритите им симпатии към Москва.

Опасения от саботаж: Как AfD може да блокира НАТО

Главното безпокойство в Берлин е свързано с предстоящите регионални избори през септември в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Прогнозите сочат сериозен възход на крайнодясната партия AfD, която има реални шансове да спечели абсолютно мнозинство и да състави самостоятелни местни правителства.

Ако това се случи, представителите на AfD ще получат директен контрол над:

Вътрешната сигурност и регионалните полицейски структури.

Издаването на разрешителни за преминаване на тежка военна техника.

Управлението на ключова транспортна инфраструктура и пътища.

Западни източници от сферата на отбраната споделят пред The Telegraph, че разузнаването разполага с данни за планове на Владимир Путин да използва своите политически съюзници в Европа за забавяне на колективния отговор на НАТО при евентуална криза. Чрез чисто бюрократични хватки — като умишлено забавяне на разрешителни, отказ за съдействие от страна на местната полиция или блокиране на основни пътни артерии — едно проруско провинциално правителство би могло да саботира бързото придвижване на съюзническите бригади в мирно време, когато извънредните военни закони все още не са задействани напълно.

Конституционният капан пред Фридрих Мерц

Германия разполага с т.нар. „извънредни закони при състояние на напрежение“ (Spannungsfall), които автоматично прехвърлят логистичния контрол на федерално ниво. Проблемът обаче е, че за тяхното активиране е необходимо мнозинство от две трети в Бундестага. Поради настоящото разпределение на мандатите, коалицията на Фридрих Мерц не може да събере такъв брой гласове без подкрепата на крайната левица или самата AfD — сценарий, който канцлерът категорично изключва.

Точно затова Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието в Берлин трескаво подготвят юридически вратички. Родерих Кизеветер, член на комисията по външни работи към Бундестага, потвърди пред Die Welt и The Telegraph, че се разработват контрамерки за заобикаляне на непокорните провинциални управи без да се нарушава конституцията на страната.

Проектът предвижда създаването на механизми, които да позволят на съседни германски провинции да поемат управлението на критичната инфраструктура и да гарантират защитата на разузнавателните служби и ключовия персонал в зоните, контролирани от радикалната десница. В допълнение, военният министър Борис Писториус вече предупреди, че регионални правителства под ръководството на AfD могат да бъдат напълно отрязани от класифицираните брифинги на тайните служби заради доказаните им връзки с Кремъл.