Опасения от саботаж в Германия: AfD може да блокира НАТО

Германското правителство разработва строго секретни механизми, с които да отнеме правомощията на местни правителства, контролирани от крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AfD), в случай на руска агресия.
Според мащабно съвместно разследване на британското авторитетно издание The Telegraph и германския вестник Die Welt, Берлин е сериозно обезпокоен, че прокремълски политици на регионално ниво могат съзнателно да блокират или забавят логистиката и разполагането на съюзнически войски на НАТО на изток.
Законодателната инициатива на канцлера Фридрих Мерц има за цел да заобиколи административната независимост на федералните провинции, които германските служби за сигурност неофициално определят като потенциални „държави предатели“ поради откритите им симпатии към Москва.
Опасения от саботаж: Как AfD може да блокира НАТО
Главното безпокойство в Берлин е свързано с предстоящите регионални избори през септември в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Прогнозите сочат сериозен възход на крайнодясната партия AfD, която има реални шансове да спечели абсолютно мнозинство и да състави самостоятелни местни правителства.
Ако това се случи, представителите на AfD ще получат директен контрол над:
- Вътрешната сигурност и регионалните полицейски структури.
- Издаването на разрешителни за преминаване на тежка военна техника.
- Управлението на ключова транспортна инфраструктура и пътища.
Западни източници от сферата на отбраната споделят пред The Telegraph, че разузнаването разполага с данни за планове на Владимир Путин да използва своите политически съюзници в Европа за забавяне на колективния отговор на НАТО при евентуална криза. Чрез чисто бюрократични хватки — като умишлено забавяне на разрешителни, отказ за съдействие от страна на местната полиция или блокиране на основни пътни артерии — едно проруско провинциално правителство би могло да саботира бързото придвижване на съюзническите бригади в мирно време, когато извънредните военни закони все още не са задействани напълно.
Конституционният капан пред Фридрих Мерц
Германия разполага с т.нар. „извънредни закони при състояние на напрежение“ (Spannungsfall), които автоматично прехвърлят логистичния контрол на федерално ниво. Проблемът обаче е, че за тяхното активиране е необходимо мнозинство от две трети в Бундестага. Поради настоящото разпределение на мандатите, коалицията на Фридрих Мерц не може да събере такъв брой гласове без подкрепата на крайната левица или самата AfD — сценарий, който канцлерът категорично изключва.
Точно затова Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието в Берлин трескаво подготвят юридически вратички. Родерих Кизеветер, член на комисията по външни работи към Бундестага, потвърди пред Die Welt и The Telegraph, че се разработват контрамерки за заобикаляне на непокорните провинциални управи без да се нарушава конституцията на страната.
Проектът предвижда създаването на механизми, които да позволят на съседни германски провинции да поемат управлението на критичната инфраструктура и да гарантират защитата на разузнавателните служби и ключовия персонал в зоните, контролирани от радикалната десница. В допълнение, военният министър Борис Писториус вече предупреди, че регионални правителства под ръководството на AfD могат да бъдат напълно отрязани от класифицираните брифинги на тайните служби заради доказаните им връзки с Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Верно
06:35 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Робот
Коментиран от #16
06:36 31.07.2026
5 веселяк
06:38 31.07.2026
6 Шперц
06:39 31.07.2026
7 Оня
Коментиран от #11
06:43 31.07.2026
8 Така Така
06:52 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха-ха-ха
До коментар #7 от "Оня":Демокрацията прави от хората едни примати, които рупат банани по 100 евро килото и нямат акъл да минат и на светофара. Това е основната цел на свръх олигархията, а наивниците вярваха, че влизат в некъв "клуб на богатите"? А, ха! Влизате, ама като какво? Като тези, които хрупат бананите от по 100 евро/кг! И пластмасови домати, хлебарки и червеи хапвате... Баба Урсула ги направи "храна" ! Ха-ха-ха
07:00 31.07.2026
12 Хасковски каунь
До коментар #9 от "Истината е":А тук как е?
07:06 31.07.2026
13 Ъъъ
Нацизмът в Германия се завръща със страшна сила!
07:07 31.07.2026
14 разработва
Коментиран от #23
07:07 31.07.2026
15 в такъв случай къде им е демокрацията
Коментиран от #17
07:07 31.07.2026
16 Даже няма смисъл
До коментар #4 от "Робот":От ядрени удари. Европа така и така умре. Стратезите в Кремъл добре го знаят. Европа вече е завладяна от чужди, примитивни народи и е въпрос само на малко (историческо) време от 10-20 г , които Русия трябва да издържи. И тогава това ще е халифат, примитивна средновековна обществена система от примитивни народи. Защо тогава им е война? Просто трябва да поизчакат някоя година и готово.
07:08 31.07.2026
17 Епа няма
До коментар #15 от "в такъв случай къде им е демокрацията":Ама вие наивниците в България още вярвате на ала бала. Вижте само Урсула и Кая от кого са избрани, НО са и наши "важни ръковадители", които сега ни вкараха в светавна война и тогава мислете, дали и каква е тази "демокрация "? Найс нали?
07:11 31.07.2026
18 Германия отива
Понеже тя НЕ иска Германия да влиза в световната война! "Про руски провинции"? Пълни глупости. Това са бившите 5 републики които бяха по времето на студената война социалистическата Германия!!! Те днес са нормалните! Не искат фашизъм и не искат войни!!!
07:15 31.07.2026
19 НА ВСЕКИ НЕУСПЯЛ ПОЛИТИК
Коментиран от #21, #26
07:16 31.07.2026
20 ТДС
07:17 31.07.2026
21 няма край
До коментар #19 от "НА ВСЕКИ НЕУСПЯЛ ПОЛИТИК":Няма край руската мъка.
07:18 31.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ама то и Германия
До коментар #14 от "разработва":Я вкараха в дълговата спирала! Вкараха я и в унищожителната миграция и вече и в де индустриализацията. А сега вече и този горе на снимката и подобни западни германци я вкараха и в световната война на страната на фашизма.
Коментиран от #25
07:19 31.07.2026
24 Нациста
07:19 31.07.2026
25 викаш
До коментар #23 от "Ама то и Германия":Викаш да мериме германската икономика с българската, а? Хуморист.
07:21 31.07.2026
26 Особено на тия, чийто
До коментар #19 от "НА ВСЕКИ НЕУСПЯЛ ПОЛИТИК":деди са били на Източния фронт.
07:42 31.07.2026