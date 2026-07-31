Напрежение в Крим: Блокада на моста и 226 сблъсъка на фронта

Военната обстановка в Украйна остава критична, белязана от масирани боеве по ключови направления и ожесточени въздушни удари.

Руските окупационни власти предприеха спешни мерки за сигурност на полуострова, като напълно блокираха движението по стратегическия Кримски мост. Почти едновременно с това в Севастопол беше обявена мащабна операция на противовъздушната отбрана (ПВО) заради непосредствена въздушна заплаха. По информация от местни източници, в града е задействана въздушна тревога поради опасност от удари с безпилотни апарати и ракети.

Рекорден брой фронтови сблъсъци в Източна Украйна

В същото време интензивността на сухопътните сражения достига нови пикови стойности. Официалният сутрешен доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, разпространен от държавната агенция Укринформ, съобщава за 226 бойни сблъсъка в рамките на последните 24 часа.

Според военното командване в Киев, най-тежките и критични боеве се водят в следните две направления:

Покровско направление : Руските сили продължават натиска с голяма численост, опитвайки се да пробият украинската отбранителна линия.

: Руските сили продължават натиска с голяма численост, опитвайки се да пробият украинската отбранителна линия. Константиновско направление: Регистрира се рязко активизиране на артилерийските дуели и щурмовите действия от страна на руската армия.

Руски авиобомби удариха цивилни в Краматорск

Паралелно с пехотните офанзиви, Русия продължава терора над населените места в Донецка област. Според изявление на регионалните власти, цитирано от Украинска правда, руската авиация е хвърлила управляеми авиобомби (КАБ) директно върху гъсто населен жилищен район в град Краматорск. При атаката са разрушени жилищни сгради, а няколко цивилни граждани, сред които предимно жени, са получили сериозни наранявания и са хоспитализирани.

Ситуацията в зоните на конфликта се променя динамично, докато двете страни прегрупират сили за следващите етапи от лятната кампания.