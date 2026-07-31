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Напрежение в Крим: Блокада на моста и 226 сблъсъка на фронта
  Тема: Украйна

Напрежение в Крим: Блокада на моста и 226 сблъсъка на фронта

31 Юли, 2026 06:08, обновена 31 Юли, 2026 06:12 1 436 11

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Севастопол под ПВО тревога, докато Русия бомбардира Краматорск

Напрежение в Крим: Блокада на моста и 226 сблъсъка на фронта - 1
Снимка: ВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната обстановка в Украйна остава критична, белязана от масирани боеве по ключови направления и ожесточени въздушни удари.

Руските окупационни власти предприеха спешни мерки за сигурност на полуострова, като напълно блокираха движението по стратегическия Кримски мост. Почти едновременно с това в Севастопол беше обявена мащабна операция на противовъздушната отбрана (ПВО) заради непосредствена въздушна заплаха. По информация от местни източници, в града е задействана въздушна тревога поради опасност от удари с безпилотни апарати и ракети.

Рекорден брой фронтови сблъсъци в Източна Украйна

В същото време интензивността на сухопътните сражения достига нови пикови стойности. Официалният сутрешен доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, разпространен от държавната агенция Укринформ, съобщава за 226 бойни сблъсъка в рамките на последните 24 часа.

Според военното командване в Киев, най-тежките и критични боеве се водят в следните две направления:

  • Покровско направление: Руските сили продължават натиска с голяма численост, опитвайки се да пробият украинската отбранителна линия.
  • Константиновско направление: Регистрира се рязко активизиране на артилерийските дуели и щурмовите действия от страна на руската армия.

Руски авиобомби удариха цивилни в Краматорск

Паралелно с пехотните офанзиви, Русия продължава терора над населените места в Донецка област. Според изявление на регионалните власти, цитирано от Украинска правда, руската авиация е хвърлила управляеми авиобомби (КАБ) директно върху гъсто населен жилищен район в град Краматорск. При атаката са разрушени жилищни сгради, а няколко цивилни граждани, сред които предимно жени, са получили сериозни наранявания и са хоспитализирани.

Ситуацията в зоните на конфликта се променя динамично, докато двете страни прегрупират сили за следващите етапи от лятната кампания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    7 16 Отговор
    Има голяма опашка от българи, отдадени с всичките си отвори на Путин, които искат да му помогнат в Крим!

    Коментиран от #5, #10

    06:15 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 а бе..

    16 3 Отговор
    Само фабове и кабове с крилца от всв..ще оправят бандерците,а кимчо за десерт ще побърка зеления мухал с новите си балистики..

    Коментиран от #7

    06:18 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А бе,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    и зависим !

    06:22 31.07.2026

  • 6 а ма..

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Кво става,вчера масква побърка поредната бандерска ефка и она падна,а кимискандерите суринаха фабриката на краварите за дронове на зеленио мухал

    06:22 31.07.2026

  • 7 Мурзик

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "а бе..":

    Май само Кимчо не е достатъчен. Викайте Куба, Венецуела и всякакви други маргинали, барем стигнат на великата руска армия да победи малка Украйна, която, напомням е славянска държава, за разлика от Русия.

    Коментиран от #11

    06:36 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Все още по-голямата част от българите притежават здрав разум.

    07:33 31.07.2026

  • 11 Де бил

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мурзик":

    Прав си , зад Украйна са ЕС ,Канада,САЩ , Япония и т.н но на Русия никой не трябва да помага защото ...плачем.

    07:41 31.07.2026

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