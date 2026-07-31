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Кой ще оглави ООН? Първи таен вот в Ню Йорк

Кой ще оглави ООН? Първи таен вот в Ню Йорк

31 Юли, 2026 06:33, обновена 31 Юли, 2026 06:39 791 7

  • оон-
  • генерален секретар-
  • гласуване

Съветът за сигурност на ООН проведе първото си пробно гласуване за наследник на Антониу Гутериш, Ребека Гринспан поведе вота

Кой ще оглави ООН? Първи таен вот в Ню Йорк - 1
Снимка: ООН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическият маратон за избор на следващия генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН) навлезе в своята решителна фаза.

На провелото се при закрити врата първо неофициално пробно гласуване, организирано от 15-членния Съвет за сигурност, бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан се утвърди като ранен фаворит в надпреварата, съобщава Reuters.

Резултатите от тайното гласуване

В анонимния индикативен вот право на глас имаха всички 15 държави членки на Съвета за сигурност, които оценяваха кандидатите с три възможни опции: „насърчавам“, „не насърчавам“ или „без мнение“.

Според дипломатически източници, цитирани от водещи медии, челните позиции се разпределят по следния начин:

  • Ребека Гринспан (Коста Рика): 10 гласа „насърчавам“.
  • Каролин Родригес-Биркет (Гвиана): 9 гласа „насърчавам“.
  • Рафаел Гроси (Аржентина): 7 гласа „насърчавам“ – изненадващо трето място за настоящия ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Общо седем официални кандидати – четири жени и трима мъже – се борят да наследят португалския дипломат Антониу Гутериш, чийто втори петгодишен мандат изтича окончателно на 31 декември 2026 г.. Останалите претенденти в списъка са бившият президент на Чили Мишел Бачелет, бившият външен министър на Еквадор Мария Фернанда Еспиноса, бившият президент на Сенегал Маки Сал и угандийският дипломат Олара Отуну.

Пътят към финалния избор и правото на вето

Настоящият председател на Съвета за сигурност и постоянен представител на Демократична република Конго – посланик Зенон Муконго Нгай, потвърди пред репортери провеждането на вота, но подчерта, че конкретните цифри остават конфиденциални за широката общественост, за да се избегнат спекулации. Резултатите се съобщават директно и единствено на постоянните представители на страните, които са номинирали съответните кандидати.

Експертите по международни отношения припомнят, че процедурата има специфични правила и че изборът няма да бъде бърз:

  • Правилото за 9 гласа: За да бъде официално препоръчан на Общото събрание на ООН, даден кандидат се нуждае от поне 9 одобрителни гласа от общо 15-те членки на Съвета.
  • Бариерата на правото на вето: Кандидатът не трябва да получи нито един глас „не насърчавам“ от петте постоянни държави членки (САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция).
  • Цветните бюлетини: В следващите кръгове на гласуване петте големи сили ще използват цветни бюлетини. Чрез тях ще стане ясно дали някой от кандидатите е получил скрито вето, което практически би прекратило участието му в надпреварата.

Натиск за историческа промяна: Жена от Латинска Америка?

В кулоарите на ООН се усеща силен натиск от страна на редица държави членки за две ключови промени в историята на организацията. От една страна, никога досега Световната организация не е била оглавявана от жена. От друга страна, съгласно неофициалния принцип за географска ротация, сега е ред на региона на Латинска Америка и Карибите да излъчи своя лидер. Фактът, че Гринспан и Родригес-Биркет водят класацията след първия сондаж, засилва очакванията тези критерии да бъдат изпълнени.

Следващите кръгове от тайни гласувания се очаква да се проведат в средата и края на август под председателството на Дания, като финалният избор и гласуването в Общото събрание на ООН трябва да приключат в периода между септември и декември 2026 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много важно

    8 0 Отговор
    От ООН отдавна останаха само първите две букви ...

    06:43 31.07.2026

  • 2 Да сложат баба

    7 0 Отговор
    Гицка от Горно Нанадолнище. След Аналена Бербок, който и да сложат, все ще е напредък. Но, вече всички разбрахме, кои "слагат" и кой ги избира! Все са куклички на едни задкулисни трилионери.... Избори ала бала? Прах в очите за простолюдието!

    06:44 31.07.2026

  • 3 Как става тъй че....

    5 1 Отговор
    ООНето централата му е в хАмерика...
    А уж международна организация...
    Защо не е в Русия Китай или която и да е друга държава...

    06:50 31.07.2026

  • 4 Другари

    1 0 Отговор
    Да продължа с част от истината сега за жените куклички. Дуайт Айзенхауер е подписал договора с "онези отгоре" дето идат след случката в Розуел ....."технологии срещу генетични експерименти". Сега вие разсъждавайте а и Урсулката ни постави дванадесет звезди на знамето вместо 27 колкото са държавите.

    Коментиран от #5

    07:13 31.07.2026

  • 5 Ама знаеш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Другари":

    Защо 12 звезди? Според Франкфуртер цайтунг, това били "12-те племена на Израел"?
    Да се чудиш ли, да си маеш ли? Какво е Европа и къде е Израел? Кво общо има обединена Европа с Израел, та знамето й да означава "израелски племена"???

    07:26 31.07.2026

  • 6 Бърбън Брадърс

    0 0 Отговор
    По-вечето кандидати са стереотип:"МАКУМБА"!

    07:34 31.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Тва ООН ,за какво и на кого служи ,и там само е долари ли се плащат заплатите и от кого

    07:41 31.07.2026