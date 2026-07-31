Кой ще оглави ООН? Първи таен вот в Ню Йорк

Дипломатическият маратон за избор на следващия генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН) навлезе в своята решителна фаза.

На провелото се при закрити врата първо неофициално пробно гласуване, организирано от 15-членния Съвет за сигурност, бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан се утвърди като ранен фаворит в надпреварата, съобщава Reuters.

Резултатите от тайното гласуване

В анонимния индикативен вот право на глас имаха всички 15 държави членки на Съвета за сигурност, които оценяваха кандидатите с три възможни опции: „насърчавам“, „не насърчавам“ или „без мнение“.

Според дипломатически източници, цитирани от водещи медии, челните позиции се разпределят по следния начин:

Ребека Гринспан (Коста Рика): 10 гласа „насърчавам“.

10 гласа „насърчавам“. Каролин Родригес-Биркет (Гвиана): 9 гласа „насърчавам“.

9 гласа „насърчавам“. Рафаел Гроси (Аржентина): 7 гласа „насърчавам“ – изненадващо трето място за настоящия ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Общо седем официални кандидати – четири жени и трима мъже – се борят да наследят португалския дипломат Антониу Гутериш, чийто втори петгодишен мандат изтича окончателно на 31 декември 2026 г.. Останалите претенденти в списъка са бившият президент на Чили Мишел Бачелет, бившият външен министър на Еквадор Мария Фернанда Еспиноса, бившият президент на Сенегал Маки Сал и угандийският дипломат Олара Отуну.

Пътят към финалния избор и правото на вето

Настоящият председател на Съвета за сигурност и постоянен представител на Демократична република Конго – посланик Зенон Муконго Нгай, потвърди пред репортери провеждането на вота, но подчерта, че конкретните цифри остават конфиденциални за широката общественост, за да се избегнат спекулации. Резултатите се съобщават директно и единствено на постоянните представители на страните, които са номинирали съответните кандидати.

Експертите по международни отношения припомнят, че процедурата има специфични правила и че изборът няма да бъде бърз:

Правилото за 9 гласа: За да бъде официално препоръчан на Общото събрание на ООН, даден кандидат се нуждае от поне 9 одобрителни гласа от общо 15-те членки на Съвета.

За да бъде официално препоръчан на Общото събрание на ООН, даден кандидат се нуждае от поне 9 одобрителни гласа от общо 15-те членки на Съвета. Бариерата на правото на вето: Кандидатът не трябва да получи нито един глас „не насърчавам“ от петте постоянни държави членки (САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция).

Кандидатът не трябва да получи нито един глас „не насърчавам“ от петте постоянни държави членки (САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция). Цветните бюлетини: В следващите кръгове на гласуване петте големи сили ще използват цветни бюлетини. Чрез тях ще стане ясно дали някой от кандидатите е получил скрито вето, което практически би прекратило участието му в надпреварата.

Натиск за историческа промяна: Жена от Латинска Америка?

В кулоарите на ООН се усеща силен натиск от страна на редица държави членки за две ключови промени в историята на организацията. От една страна, никога досега Световната организация не е била оглавявана от жена. От друга страна, съгласно неофициалния принцип за географска ротация, сега е ред на региона на Латинска Америка и Карибите да излъчи своя лидер. Фактът, че Гринспан и Родригес-Биркет водят класацията след първия сондаж, засилва очакванията тези критерии да бъдат изпълнени.

Следващите кръгове от тайни гласувания се очаква да се проведат в средата и края на август под председателството на Дания, като финалният избор и гласуването в Общото събрание на ООН трябва да приключат в периода между септември и декември 2026 г.