Новини
Свят »
Русия »
Масирана ескалация: Десетки жертви и инфраструктурен колапс след взаимни въздушни удари между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Масирана ескалация: Десетки жертви и инфраструктурен колапс след взаимни въздушни удари между Русия и Украйна

21 Юни, 2026 18:02, обновена 21 Юни, 2026 18:16 1 510 57

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • ескалация-
  • жертви

Общият брой на загиналите от двете страни през последното денонощие е осем, ранените цивилни са 50 - сред тях 6 деца

Масирана ескалация: Десетки жертви и инфраструктурен колапс след взаимни въздушни удари между Русия и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неделният ден, 21 юни 2026 г., отбеляза една от най-интензивните ескалации във въздушната война между Русия и Украйна от началото на годината.

Масирани ракетни удари, стотици дронове камикадзе и артилерийски обстрели поразиха десетки населени места от двете страни на фронта. По последни данни атаките са отнели живота на най-малко 8 цивилни граждани, ранили са над 50 души, сред които шест деца, и са предизвикали сериозна енергийна криза в няколко региона.

Още новини от Украйна

Кърваво денонощие в Украйна

През изминалото денонощие и в ранните часове на 21 юни руската армия проведе комбинирана въздушна операция. По данни на украинските ВВС са изстреляни 2 балистични ракети „Искандер-М/С-400“, 2 аеробалистични ракети „Кинжал“ и рекорден брой от 105 атакуващи безпилотни апарата. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 96 от дроновете, останалите средства са нанесли тежки щети в шест региона.

Най-тежко е положението в Запорожка област, където през изминалите 24 часа са регистрирани рекордните 846 удара по 50 населени места с управляеми авиационни бомби (КАБ) и артилерия. Местните власти потвърдиха смъртта на петима души, след като спасители извадиха тялото на загинала жена изпод руините на частна къща. Общо 13 души са ранени в областта, а движението по ключовия мост „Преображенски“ в град Запорожие е силно затруднено. Днес следобед руски дрон порази директно и бензиностанция в града, ранявайки две жени.

В Полтавска област атаките отнеха живота на двама души и раниха 13, сред които шест деца, след като бяха поразени две местни предприятия.

В Днепропетровска област загина 70-годишна жена, а девет други цивилни бяха ранени при над 20 руски атаки.

Удари са регистрирани още в Харков, където руските сили са използвали нов тип дронове („Молния“), както и в Ровненска област, където поразяването на енергийната мрежа остави части от Сарненски район без ток.

Ответният удар на Киев

В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.

Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании – гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.

В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.

При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.

Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.

В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.

Ситуацията в засегнатите райони остава динамична, като екипите на спешните служби продължават разчистването на отломките и възстановяването на електрозахранването в условия на непрекъснат риск от нови въздушни тревоги.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ

    11 29 Отговор
    Пак скриха

    Поредната Обосрация на

    ВОВКА МАСОВКАТА .

    УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
    УДАРИХА НЕ ЕДИН

    А 3 ФЕРИБОТА В КРИМ ...

    ЛЮБЕЗНИ КРИМЧАНИ КАЧИХА
    ВИДЕО НА КОЕТО СЕ
    ВИЖДА КАК ГОРЯТ
    3
    РУСКИ ЛЕГЕНА.

    ФЕРИБОТНИЯ ТРАФИК ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
    ВЛАСТИТЕ КАЗАХА НА ВСИЧКИ
    ДА СИ ТЪРСЯТ
    СУХОПЪТНИ МАРШРУТИ.

    РА РА РА

    Коментиран от #23

    18:18 21.06.2026

  • 2 Скоро

    19 1 Отговор
    мачът ще свърши.

    Коментиран от #37

    18:20 21.06.2026

  • 3 Не може да бъде!

    24 4 Отговор
    Дронове има само Зеленски!

    18:20 21.06.2026

  • 4 Дориана

    41 11 Отговор
    Тези, които провокираха войната и даваха оръжия на Украйна трябва да понесат отговорността и последиците от войната. Радев не е провокирал войната, точно обратното предупреждаваше за последствията. Така, че отговорността пада върху Борисов, Пеевски ,ИТН,БСП ,ППДБ. Те и при една война първи ще се скрият и избягат. А, Радев трябва да чисти след тях корумпираната, мафиотска и завладяна държава. Борисов,Пеевски и ППДБ трябва да поемат отговорността за хилядите жертви от двете страни с български оръжия , които предоставяха на корумпирана Украйна с ясното съзнание , че подклаждат войната.

    Коментиран от #9

    18:21 21.06.2026

  • 5 Зелен

    21 8 Отговор
    Пътник

    18:21 21.06.2026

  • 6 604

    17 4 Отговор
    То скоро може полетят и към нас...тогава дупе да ви яко жендъря не до клатени! Радеф че ви изпълне съкровената мечта да помагате..то само с врякъне не става!

    18:22 21.06.2026

  • 7 Как е на фронта?

    15 9 Отговор
    Високата трева пречи ли на руската офанзива?

    Коментиран от #35

    18:22 21.06.2026

  • 8 нов кивот

    10 0 Отговор
    когато двама се ненавиждат и не разбират от добра дума,тогава изхода е единия да умре!

    Коментиран от #46

    18:22 21.06.2026

  • 9 Хахахахаха

    3 26 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Ало РУБЛО ИДИОТ

    Успокой се
    Ще получиш инфаркт.

    Коментиран от #13, #29

    18:23 21.06.2026

  • 10 СМЕХОРИИ

    3 8 Отговор
    ТЕ СЕ СТРЕЛЯТ, БОМБЯТ, ПРАВЯТ СИ КЕФА,... А НИЕ ГИ СЪЖАЛЯВАМЕ

    18:23 21.06.2026

  • 11 Тодор Живков

    6 1 Отговор
    Как е как е, шегувайки се ви питам😀

    18:24 21.06.2026

  • 12 Министърът на финансите на САЩ

    20 3 Отговор
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗

    Коментиран от #16, #25

    18:25 21.06.2026

  • 13 604

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    Скрий съ ве памперсъ!

    18:25 21.06.2026

  • 14 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 18 Отговор
    ОСВЕН
    ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
    Пристанището Кавказ,

    ДНЕС
    СА УДАРЕНИ 4 радарни Системи На
    ЗРК С400
    и 2 ПВО СИСТЕМИ ПАНЦИР С1
    СЪЩО .
    НА САМИЯ КРИМСКИ МОСТ.

    ПРИСТАНИЩЕТО КЕРЧ Е НА КИЛОМЕТЪР ОТ МОСТА .

    НАЛИ знаем

    СЛЕД ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО И
    СТОЛИЦАТА МАСКВА
    КРИМСКИЯ МОСТ
    Е ТРЕТАТА НАЙ ОХРАНЯВАНА ЗОНА
    В РУСИЯ .

    Вече Чакаме ДВИЖУХАТА по Самия Мост

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #28, #56

    18:26 21.06.2026

  • 15 Коалицията, не така

    15 0 Отговор
    Има голяма разлика във въздушните удари. Едната страна нанася удари нощем. Поразява заводи, промишлени обекти, инфраструктура и енергийни обекти. Тогава когато има малко хора. Затова жертвите са малко.

    18:26 21.06.2026

  • 16 МИСТЪР БИЙН

    4 14 Отговор

    До коментар #12 от "Министърът на финансите на САЩ":

    Подпали Масква

    МАСКВА НЕ Е ГОРЯЛА ТАКА
    И
    ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #19

    18:27 21.06.2026

  • 17 Кой плаща на тролеите

    9 1 Отговор
    да спамят за успехи на Украйна?

    18:28 21.06.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    12 5 Отговор
    Накратко:

    Киев и спонсорите му искат да вземат кримчани за заложници.

    Какво чувстват украинските терористи, когато пращат дронове на руския полуостров? Ликуване? Радост? Възторг?
    Един вид питат кримчани: Как сте? Наслаждавате ли се на завръщането си в родното си пристанище? Не съжалявате ли, че напуснахте Украйна? Крим е трън в петата на Киев и спонсорите му вече 12 години. Руснаците в Крим единодушно и мирно решха съдбата си, напук на военната хунта в Киев. И за това трябва да бъдат наказани. В началото Киев им организираха водна блокада, после и енергийна...

    А полуостровът продължава да живее, да се развива и да става все по-красив. Непоносимо е за Киев да гледа това спокойно. Особено когато собствената им територия постоянно се свива. Сегашният ръст на активност със сигурност е разбираем от военна гледна точка. От една страна, благодарение на западните си покровители, производственият капацитет на Киев и способността за атаки срещу руска територия нарастват. От друга страна, дроновете са единственият боен актив на Киев. Дроновете със сигурност са опасни оръжия. Но не са оръжия за победа. За да постигне успех на Киев му е необходим пъления високотехнологичен военно-промишлен комплекс. И жива сила, разбира се. Защото в крайна сметка пехотата решава всичко. А Киев не разполага нито с едното, нито с другото...

    По същество вече започна генералното настъпление на фронта за 2026г.
    Руснаците пробивха главната линия на отбрана на ВСУ в Донбас. С

    Коментиран от #21, #30

    18:29 21.06.2026

  • 19 Може

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "МИСТЪР БИЙН":

    и задния ти двор да се запали от любов.

    18:31 21.06.2026

  • 20 Русуфил хардлайнaр

    2 7 Отговор
    Зелето вади по годни аргументи в диспута с путин чий е Крим! Скоро спорът ще бъде разрешен!

    18:31 21.06.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Продължение:

    Как може Киев да се опита да спре руското настъпление? Като вземат цивилните в Крим за заложници и отправят исканията си към Москва....
    Между другото, това е и причината за безпрецедентните нападения срещу Москва. Това се стремят да постигнат, като блокират доставките на гориво, енергия и вода в Крим. Киев изведнъж повярва, че ако направи живота на обикновените кримчани и жителите на Севастопол непоносим, ​​ще могат да преговарят от позиция на силата с Москва. Но никой няма да преговаря с терористи. А прекъсването на курортния сезон в Крим не означава прекъсване на руското настъпление, което, макар и да не е с бързи темпове, е стабилно и повсеместно...

    Коментиран от #26, #55

    18:31 21.06.2026

  • 22 Пич

    9 0 Отговор
    Май май..... руснаците няма да изчакат двете седмици...

    18:31 21.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ":

    Суссс бре ,теееваа в педд.далла

    18:32 21.06.2026

  • 24 име

    11 2 Отговор
    Преди три дни сателити на НАСА засякоха необичайни взирове и огън от северозападната страна на Днепър, срещу Крим. Бандерите се били събрали да правят десант на оирок фронт, но руснаците ги подпалили още преди да са тръгнали да форсират реката.

    18:32 21.06.2026

  • 25 предполагам

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Министърът на финансите на САЩ":

    така мислят за наркоманчето всички, които са се срещали с него.
    Малобританците го крепат защото е верно куче и покорен слуга. Да краде много, корумпиран е, но това е удобно за господарите да го държат на къс повод, ако вземе, че прекалено си повярва.
    Жалкото е, че ако наркоманчето беше някой нормален без специалните си потребности, никога нямаше да го пробутат за президент на Украйна. Именно такъв де.бил им трябва.
    Вероятно и по-неприятни неща могат да бъдат чути за тая амеба, ако някой реши да подслушва разговорите между елита на ЕС, нищо че го хвалят непрекъснато

    18:32 21.06.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Продължение:

    Съдбата на Константиновка вече е предрешена. Украинските журналисти се оплакват, че и Дружковка се готви да се върне в родното си пристанище. От изток и североизток нашите части достигнаха обсега на минометния обстрел на агломерацията Славянск-Краматорск. В Запорожка и Днепропетровска области контролираме фронтовите пътища на десетки километри навътре в сушата. Всеки ден се извършват атаки срещу енергийната, железопътната и пристанищната инфраструктура в цяла Украйна. Киев съобщава как се освобождават територии, но в същото време, по някаква причина, обявява евакуацията на десетки градове и фабрики, които се изнасят от Донбас....

    18:34 21.06.2026

  • 27 боклук

    2 0 Отговор
    Слабо изпълнение в сравнение с истинските държави! При сключено примирие Израел неутилизира вчера триста терориста! А тези тук трябваше още преди 5 години да се подпукат по яко, а не само да имитират бойна стръв! Балистични ракети, управляеми бомбища, 2 аеробалистични ракети, стотици дронове - 8 ранени! Така ще карат още стотици години СВО.

    18:34 21.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Алооо

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    ...банани има бол, не се занимавай с мъжки работи...купи си цветни раирани знаменца и марш на парада

    18:38 21.06.2026

  • 30 Накратко

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Путлето губи Крим.

    18:38 21.06.2026

  • 31 не може да бъде

    6 1 Отговор
    Струва ми се че най-същественото в тази информация е че дроновете предизвикват пожари а управляемите бомби 500 1000 и 1500 кг. както и ракетите Искандер и Кинжал не предизвикват пожари ...няма нужда!?

    Коментиран от #39

    18:39 21.06.2026

  • 32 И тази нощ Украйна ги смля..

    2 6 Отговор
    Преди 5 години в "Киев за 3 днях" ,след 5 года раша гарить.. от факти -

    В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.

    Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании-гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.

    В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.

    При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.

    Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.

    В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.

    Коментиран от #38

    18:42 21.06.2026

  • 33 аz СВО Победа 81

    3 5 Отговор
    Още един детайл.Руските власти предупреждават ватенките да се запасяват със сол,картофи,елда газени лампи и кибрит.

    Коментиран от #36

    18:42 21.06.2026

  • 34 Смях голям,

    5 2 Отговор
    неутрализирал, WCкрайна прилича на швейцарско сирене. Диима над кеnefa украински е толкова гъст, че земя не се вижда.

    Коментиран от #51

    18:43 21.06.2026

  • 35 Високата трева, мъглата или студа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Как е на фронта?":

    пречат само на едната страна от конфликта. Не четеш сериозните, уважавани, истински медии май!

    18:43 21.06.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "аz СВО Победа 81":

    Айдеее, пак започнаха да пишат от мое име!

    Не пиши глупостите си с моя ник!

    Никого не можеш да заблудиш!

    Коментиран от #42

    18:44 21.06.2026

  • 37 Ще има и още

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро":

    Четири години вече се свършва тоя мач. Някой да вземе да смени съдията....

    18:44 21.06.2026

  • 38 Тръгнаха до Киев за три дни

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "И тази нощ Украйна ги смля..":

    Свършиха бендзина.Поне наторяват усилено Донбас с ватнишка биотор.

    Коментиран от #41

    18:44 21.06.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Азовстал го изчаткаха с една управляема бомба 3000 килограма и оживелите азовците изпълзяха от мазетата. После ги лекуваха в Турция.

    18:45 21.06.2026

  • 40 Според агент "Краснов" Украинците

    3 2 Отговор
    Са изгорили и унищожили стотиците рашистки танкове с екипажите им защото затънали в калта и той им дал джавелините -
    Защо Путин не стигна до Киев за три часа? Обяснението на Тръмп

    Русия можеше да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако един руски генерал не беше допуснал една грешка, това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Axios. Той отбеляза, че войната е трябвало да приключи много бързо, защото Владимир Путин е имал стотици танкове, насочени към Киев по магистралата, коментира още Тръмп
    „Магистралата, много добра, здрава като скала, право към Киев. И на около половината път той щеше да стигне там за три часа, движейки се с 80 км/ч, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче добави, че това не се е случило, защото руският генерал е решил да насочи танковете на окупационните сили през полетата и те са заседнали в калта поради рекордните валежи няколко дни по-рано.
    Според американския лидер украинските войски са унищожили всички руски танкове с Javelins, които, отбеляза Тръмп, той е предоставил на Киев по-рано: "Те бяха заседнали в блато, почти като плаващи пясъци, кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат“, каза той.
    Според американския президент, ако руските танкове се били насочили към Киев по магистралата, щели да стигнат до украинската столица за четири часа.

    Коментиран от #45

    18:46 21.06.2026

  • 41 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тръгнаха до Киев за три дни":

    Казва се бензин ,бре тъъъ паннар ,откъде ви копат такива от паддаци ☝️ ?

    18:47 21.06.2026

  • 42 Абе да не страдаш от

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Раздвоение на личноста?

    18:48 21.06.2026

  • 43 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Украинците, така или иначе вече пета година търпят ударите на руските варвари срещу украинските градове. Сега обаче, руснаците ще усетят на собствен гръб същото. Ситуацията в окупираният Крим е показателна. Няма ток в Севастопол, няма бензин, блокадата е пълна. Силата на украинските атаки нараства с всеки изминал ден. Няма вече сигурно място в цяла Русия.

    Коментиран от #49

    18:48 21.06.2026

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор
    "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗

    18:50 21.06.2026

  • 45 Те ги трепеха безмилостно

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Според агент "Краснов" Украинците":

    Дори екип на БТВ отиде да снима изгорената рашистка танкова колона и в няколко танка вътре с изгорелите до неузнаваемост екипажи...тогава сайта факти пусна статия на говорителя на Кремъл Песков - "Разбиха ни ...трагедия е " ,на другия ден факти със снимки пусна друга статия " ВСУ удари руската танкова колона насочила се към Киев..съобщава се за 5000 убити руски танкисти"

    18:50 21.06.2026

  • 46 Математик

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "нов кивот":

    Точно сега изчислявам- еднта страна има по-малко ракети и територия която и обстрелват. А а другата има и произвежда повече ракети и е с пъти по гояма територия. Коя първа ще изчезне от картата ако това продължава?
    Както приключа с изчисленията, ще ти кажа отговора и на теб и на журналистите.

    18:52 21.06.2026

  • 47 ОЩЕ НЕ МОЕ МИНЕ

    2 0 Отговор
    КАК МОСКОВСОТО ПВО ДУМНА МОСКОВСАТА РАФИНЕРИЯ .КАПАКА ХВРЪКНА КАТО КОРКОВА ТАПА В НЕБЕСАТА.ЕДИН БОГ ЗНАЕ КОЛКО ВАТА Е ИЗГОРЯЛА.
    АМИ КОГАТО ДОЛЕТИ БАЛИСТИКАТА???

    18:52 21.06.2026

  • 48 Крепостен на Хартиената мечка

    1 0 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин и ток

    18:53 21.06.2026

  • 49 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Летец Пешеходец":

    Факти.

    18:53 21.06.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Утре е 22.06, навършват се 85г. от вероломното нападение на обединената от Хитлер Европа срещу СССР...

    И точно в утрешният ден един от днешните основни действащи лица в съвременната война срещу Русия - Стармър изхвърча от поста си...

    Колко символично, а?

    18:54 21.06.2026

  • 51 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Смях голям,":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    18:54 21.06.2026

  • 52 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 0 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    18:55 21.06.2026

  • 53 Димяща ушанка 🤩💀

    1 0 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    18:55 21.06.2026

  • 54 иво христов Пуловера

    1 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    18:55 21.06.2026

  • 55 ру БЛАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    18:57 21.06.2026

  • 56 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    слабо ме вълнува моста но ти ми се виждаш много напрегнат, пяна излиза от устата ти дано се задавиш боклуккк

    18:57 21.06.2026

  • 57 Путлеристан 🤮🤮

    0 0 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    18:57 21.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания