Масирана ескалация: Десетки жертви и инфраструктурен колапс след взаимни въздушни удари между Русия и Украйна

Неделният ден, 21 юни 2026 г., отбеляза една от най-интензивните ескалации във въздушната война между Русия и Украйна от началото на годината.
Масирани ракетни удари, стотици дронове камикадзе и артилерийски обстрели поразиха десетки населени места от двете страни на фронта. По последни данни атаките са отнели живота на най-малко 8 цивилни граждани, ранили са над 50 души, сред които шест деца, и са предизвикали сериозна енергийна криза в няколко региона.
Кърваво денонощие в Украйна
През изминалото денонощие и в ранните часове на 21 юни руската армия проведе комбинирана въздушна операция. По данни на украинските ВВС са изстреляни 2 балистични ракети „Искандер-М/С-400“, 2 аеробалистични ракети „Кинжал“ и рекорден брой от 105 атакуващи безпилотни апарата. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 96 от дроновете, останалите средства са нанесли тежки щети в шест региона.
Най-тежко е положението в Запорожка област, където през изминалите 24 часа са регистрирани рекордните 846 удара по 50 населени места с управляеми авиационни бомби (КАБ) и артилерия. Местните власти потвърдиха смъртта на петима души, след като спасители извадиха тялото на загинала жена изпод руините на частна къща. Общо 13 души са ранени в областта, а движението по ключовия мост „Преображенски“ в град Запорожие е силно затруднено. Днес следобед руски дрон порази директно и бензиностанция в града, ранявайки две жени.
В Полтавска област атаките отнеха живота на двама души и раниха 13, сред които шест деца, след като бяха поразени две местни предприятия.
В Днепропетровска област загина 70-годишна жена, а девет други цивилни бяха ранени при над 20 руски атаки.
Удари са регистрирани още в Харков, където руските сили са използвали нов тип дронове („Молния“), както и в Ровненска област, където поразяването на енергийната мрежа остави части от Сарненски район без ток.
Ответният удар на Киев
В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.
Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании – гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.
В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.
При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.
Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.
В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.
Ситуацията в засегнатите райони остава динамична, като екипите на спешните служби продължават разчистването на отломките и възстановяването на електрозахранването в условия на непрекъснат риск от нови въздушни тревоги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ
Поредната Обосрация на
ВОВКА МАСОВКАТА .
УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
УДАРИХА НЕ ЕДИН
А 3 ФЕРИБОТА В КРИМ ...
ЛЮБЕЗНИ КРИМЧАНИ КАЧИХА
ВИДЕО НА КОЕТО СЕ
ВИЖДА КАК ГОРЯТ
3
РУСКИ ЛЕГЕНА.
ФЕРИБОТНИЯ ТРАФИК ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
ВЛАСТИТЕ КАЗАХА НА ВСИЧКИ
ДА СИ ТЪРСЯТ
СУХОПЪТНИ МАРШРУТИ.
РА РА РА
Коментиран от #23
18:18 21.06.2026
2 Скоро
Коментиран от #37
18:20 21.06.2026
3 Не може да бъде!
18:20 21.06.2026
4 Дориана
Коментиран от #9
18:21 21.06.2026
5 Зелен
18:21 21.06.2026
6 604
18:22 21.06.2026
7 Как е на фронта?
Коментиран от #35
18:22 21.06.2026
8 нов кивот
Коментиран от #46
18:22 21.06.2026
9 Хахахахаха
До коментар #4 от "Дориана":Ало РУБЛО ИДИОТ
Успокой се
Ще получиш инфаркт.
Коментиран от #13, #29
18:23 21.06.2026
10 СМЕХОРИИ
18:23 21.06.2026
11 Тодор Живков
18:24 21.06.2026
12 Министърът на финансите на САЩ
Коментиран от #16, #25
18:25 21.06.2026
13 604
До коментар #9 от "Хахахахаха":Скрий съ ве памперсъ!
18:25 21.06.2026
14 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
Пристанището Кавказ,
ДНЕС
СА УДАРЕНИ 4 радарни Системи На
ЗРК С400
и 2 ПВО СИСТЕМИ ПАНЦИР С1
СЪЩО .
НА САМИЯ КРИМСКИ МОСТ.
ПРИСТАНИЩЕТО КЕРЧ Е НА КИЛОМЕТЪР ОТ МОСТА .
НАЛИ знаем
СЛЕД ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО И
СТОЛИЦАТА МАСКВА
КРИМСКИЯ МОСТ
Е ТРЕТАТА НАЙ ОХРАНЯВАНА ЗОНА
В РУСИЯ .
Вече Чакаме ДВИЖУХАТА по Самия Мост
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #28, #56
18:26 21.06.2026
15 Коалицията, не така
18:26 21.06.2026
16 МИСТЪР БИЙН
До коментар #12 от "Министърът на финансите на САЩ":Подпали Масква
МАСКВА НЕ Е ГОРЯЛА ТАКА
И
ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #19
18:27 21.06.2026
17 Кой плаща на тролеите
18:28 21.06.2026
18 az СВО Победа 81
Киев и спонсорите му искат да вземат кримчани за заложници.
Какво чувстват украинските терористи, когато пращат дронове на руския полуостров? Ликуване? Радост? Възторг?
Един вид питат кримчани: Как сте? Наслаждавате ли се на завръщането си в родното си пристанище? Не съжалявате ли, че напуснахте Украйна? Крим е трън в петата на Киев и спонсорите му вече 12 години. Руснаците в Крим единодушно и мирно решха съдбата си, напук на военната хунта в Киев. И за това трябва да бъдат наказани. В началото Киев им организираха водна блокада, после и енергийна...
А полуостровът продължава да живее, да се развива и да става все по-красив. Непоносимо е за Киев да гледа това спокойно. Особено когато собствената им територия постоянно се свива. Сегашният ръст на активност със сигурност е разбираем от военна гледна точка. От една страна, благодарение на западните си покровители, производственият капацитет на Киев и способността за атаки срещу руска територия нарастват. От друга страна, дроновете са единственият боен актив на Киев. Дроновете със сигурност са опасни оръжия. Но не са оръжия за победа. За да постигне успех на Киев му е необходим пъления високотехнологичен военно-промишлен комплекс. И жива сила, разбира се. Защото в крайна сметка пехотата решава всичко. А Киев не разполага нито с едното, нито с другото...
По същество вече започна генералното настъпление на фронта за 2026г.
Руснаците пробивха главната линия на отбрана на ВСУ в Донбас. С
Коментиран от #21, #30
18:29 21.06.2026
19 Може
До коментар #16 от "МИСТЪР БИЙН":и задния ти двор да се запали от любов.
18:31 21.06.2026
20 Русуфил хардлайнaр
18:31 21.06.2026
21 az СВО Победа 81
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Продължение:
Как може Киев да се опита да спре руското настъпление? Като вземат цивилните в Крим за заложници и отправят исканията си към Москва....
Между другото, това е и причината за безпрецедентните нападения срещу Москва. Това се стремят да постигнат, като блокират доставките на гориво, енергия и вода в Крим. Киев изведнъж повярва, че ако направи живота на обикновените кримчани и жителите на Севастопол непоносим, ще могат да преговарят от позиция на силата с Москва. Но никой няма да преговаря с терористи. А прекъсването на курортния сезон в Крим не означава прекъсване на руското настъпление, което, макар и да не е с бързи темпове, е стабилно и повсеместно...
Коментиран от #26, #55
18:31 21.06.2026
22 Пич
18:31 21.06.2026
23 стоян георгиев
До коментар #1 от "КРИМСКИТЕ ВЛАСТИ":Суссс бре ,теееваа в педд.далла
18:32 21.06.2026
24 име
18:32 21.06.2026
25 предполагам
До коментар #12 от "Министърът на финансите на САЩ":така мислят за наркоманчето всички, които са се срещали с него.
Малобританците го крепат защото е верно куче и покорен слуга. Да краде много, корумпиран е, но това е удобно за господарите да го държат на къс повод, ако вземе, че прекалено си повярва.
Жалкото е, че ако наркоманчето беше някой нормален без специалните си потребности, никога нямаше да го пробутат за президент на Украйна. Именно такъв де.бил им трябва.
Вероятно и по-неприятни неща могат да бъдат чути за тая амеба, ако някой реши да подслушва разговорите между елита на ЕС, нищо че го хвалят непрекъснато
18:32 21.06.2026
26 az СВО Победа 81
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Продължение:
Съдбата на Константиновка вече е предрешена. Украинските журналисти се оплакват, че и Дружковка се готви да се върне в родното си пристанище. От изток и североизток нашите части достигнаха обсега на минометния обстрел на агломерацията Славянск-Краматорск. В Запорожка и Днепропетровска области контролираме фронтовите пътища на десетки километри навътре в сушата. Всеки ден се извършват атаки срещу енергийната, железопътната и пристанищната инфраструктура в цяла Украйна. Киев съобщава как се освобождават територии, но в същото време, по някаква причина, обявява евакуацията на десетки градове и фабрики, които се изнасят от Донбас....
18:34 21.06.2026
27 боклук
18:34 21.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Алооо
До коментар #9 от "Хахахахаха":...банани има бол, не се занимавай с мъжки работи...купи си цветни раирани знаменца и марш на парада
18:38 21.06.2026
30 Накратко
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Путлето губи Крим.
18:38 21.06.2026
31 не може да бъде
Коментиран от #39
18:39 21.06.2026
32 И тази нощ Украйна ги смля..
В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.
Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании-гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.
В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.
При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.
Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.
В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.
Коментиран от #38
18:42 21.06.2026
33 аz СВО Победа 81
Коментиран от #36
18:42 21.06.2026
34 Смях голям,
Коментиран от #51
18:43 21.06.2026
35 Високата трева, мъглата или студа
До коментар #7 от "Как е на фронта?":пречат само на едната страна от конфликта. Не четеш сериозните, уважавани, истински медии май!
18:43 21.06.2026
36 az СВО Победа 81
До коментар #33 от "аz СВО Победа 81":Айдеее, пак започнаха да пишат от мое име!
Не пиши глупостите си с моя ник!
Никого не можеш да заблудиш!
Коментиран от #42
18:44 21.06.2026
37 Ще има и още
До коментар #2 от "Скоро":Четири години вече се свършва тоя мач. Някой да вземе да смени съдията....
18:44 21.06.2026
38 Тръгнаха до Киев за три дни
До коментар #32 от "И тази нощ Украйна ги смля..":Свършиха бендзина.Поне наторяват усилено Донбас с ватнишка биотор.
Коментиран от #41
18:44 21.06.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #31 от "не може да бъде":Азовстал го изчаткаха с една управляема бомба 3000 килограма и оживелите азовците изпълзяха от мазетата. После ги лекуваха в Турция.
18:45 21.06.2026
40 Според агент "Краснов" Украинците
Защо Путин не стигна до Киев за три часа? Обяснението на Тръмп
Русия можеше да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако един руски генерал не беше допуснал една грешка, това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Axios. Той отбеляза, че войната е трябвало да приключи много бързо, защото Владимир Путин е имал стотици танкове, насочени към Киев по магистралата, коментира още Тръмп
„Магистралата, много добра, здрава като скала, право към Киев. И на около половината път той щеше да стигне там за три часа, движейки се с 80 км/ч, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче добави, че това не се е случило, защото руският генерал е решил да насочи танковете на окупационните сили през полетата и те са заседнали в калта поради рекордните валежи няколко дни по-рано.
Според американския лидер украинските войски са унищожили всички руски танкове с Javelins, които, отбеляза Тръмп, той е предоставил на Киев по-рано: "Те бяха заседнали в блато, почти като плаващи пясъци, кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат“, каза той.
Според американския президент, ако руските танкове се били насочили към Киев по магистралата, щели да стигнат до украинската столица за четири часа.
Коментиран от #45
18:46 21.06.2026
41 хаха🤣
До коментар #38 от "Тръгнаха до Киев за три дни":Казва се бензин ,бре тъъъ паннар ,откъде ви копат такива от паддаци ☝️ ?
18:47 21.06.2026
42 Абе да не страдаш от
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Раздвоение на личноста?
18:48 21.06.2026
43 Летец Пешеходец
Коментиран от #49
18:48 21.06.2026
44 Хахаха!🎺🥳😀
18:50 21.06.2026
45 Те ги трепеха безмилостно
До коментар #40 от "Според агент "Краснов" Украинците":Дори екип на БТВ отиде да снима изгорената рашистка танкова колона и в няколко танка вътре с изгорелите до неузнаваемост екипажи...тогава сайта факти пусна статия на говорителя на Кремъл Песков - "Разбиха ни ...трагедия е " ,на другия ден факти със снимки пусна друга статия " ВСУ удари руската танкова колона насочила се към Киев..съобщава се за 5000 убити руски танкисти"
18:50 21.06.2026
46 Математик
До коментар #8 от "нов кивот":Точно сега изчислявам- еднта страна има по-малко ракети и територия която и обстрелват. А а другата има и произвежда повече ракети и е с пъти по гояма територия. Коя първа ще изчезне от картата ако това продължава?
Както приключа с изчисленията, ще ти кажа отговора и на теб и на журналистите.
18:52 21.06.2026
47 ОЩЕ НЕ МОЕ МИНЕ
АМИ КОГАТО ДОЛЕТИ БАЛИСТИКАТА???
18:52 21.06.2026
48 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин и ток
18:53 21.06.2026
49 Това са безспорни
До коментар #43 от "Летец Пешеходец":Факти.
18:53 21.06.2026
50 az СВО Победа 81
И точно в утрешният ден един от днешните основни действащи лица в съвременната война срещу Русия - Стармър изхвърча от поста си...
Колко символично, а?
18:54 21.06.2026
51 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #34 от "Смях голям,":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
18:54 21.06.2026
52 Орк на тротинетка 🧌🛴
18:55 21.06.2026
53 Димяща ушанка 🤩💀
18:55 21.06.2026
54 иво христов Пуловера
18:55 21.06.2026
55 ру БЛАТА
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните
18:57 21.06.2026
56 оня с коня
До коментар #14 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":слабо ме вълнува моста но ти ми се виждаш много напрегнат, пяна излиза от устата ти дано се задавиш боклуккк
18:57 21.06.2026
57 Путлеристан 🤮🤮
18:57 21.06.2026