Масирана ескалация: Десетки жертви и инфраструктурен колапс след взаимни въздушни удари между Русия и Украйна

Неделният ден, 21 юни 2026 г., отбеляза една от най-интензивните ескалации във въздушната война между Русия и Украйна от началото на годината.

Масирани ракетни удари, стотици дронове камикадзе и артилерийски обстрели поразиха десетки населени места от двете страни на фронта. По последни данни атаките са отнели живота на най-малко 8 цивилни граждани, ранили са над 50 души, сред които шест деца, и са предизвикали сериозна енергийна криза в няколко региона.

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Кърваво денонощие в Украйна

През изминалото денонощие и в ранните часове на 21 юни руската армия проведе комбинирана въздушна операция. По данни на украинските ВВС са изстреляни 2 балистични ракети „Искандер-М/С-400“, 2 аеробалистични ракети „Кинжал“ и рекорден брой от 105 атакуващи безпилотни апарата. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 96 от дроновете, останалите средства са нанесли тежки щети в шест региона.

Най-тежко е положението в Запорожка област, където през изминалите 24 часа са регистрирани рекордните 846 удара по 50 населени места с управляеми авиационни бомби (КАБ) и артилерия. Местните власти потвърдиха смъртта на петима души, след като спасители извадиха тялото на загинала жена изпод руините на частна къща. Общо 13 души са ранени в областта, а движението по ключовия мост „Преображенски“ в град Запорожие е силно затруднено. Днес следобед руски дрон порази директно и бензиностанция в града, ранявайки две жени.

В Полтавска област атаките отнеха живота на двама души и раниха 13, сред които шест деца, след като бяха поразени две местни предприятия.

В Днепропетровска област загина 70-годишна жена, а девет други цивилни бяха ранени при над 20 руски атаки.

Удари са регистрирани още в Харков, където руските сили са използвали нов тип дронове („Молния“), както и в Ровненска област, където поразяването на енергийната мрежа остави части от Сарненски район без ток.

Ответният удар на Киев

В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.

Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании – гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.

В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.

При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.

Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.

В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.

Ситуацията в засегнатите райони остава динамична, като екипите на спешните служби продължават разчистването на отломките и възстановяването на електрозахранването в условия на непрекъснат риск от нови въздушни тревоги.