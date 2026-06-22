Пробив! САЩ и Иран договориха ясна пътна карта за постигане на окончателно мирно споразумение в рамките на следващите 60 дни

Първият кръг от историческите дипломатически преговори на високо равнище между САЩ и Иран завърши в швейцарския курорт Бюргенщок с пробив, предаде Tke Korea Times.

Посредниците Катар и Пакистан обявиха в съвместно изявление, че двете държави са договорили ясна пътна карта за постигане на окончателно мирно споразумение в рамките на следващите 60 дни.

Разговорите се проведоха в рамката на т.нар. Исламабадски меморандум за разбирателство и целят нормализиране на отношенията след години на ескалиращо напрежение.

„Комитетът на високо ниво се съгласи с пътна карта за постигане на окончателни споразумения в рамките на 60 дни, полагайки основите за незабавното започване на по-нататъшни технически преговори. Освен това, между страните е установена линия за комуникация за предотвратяване на инциденти и недоразумения, за да се гарантира безопасното преминаване на търговските кораби през Ормузкия проток“, се казва в съвместно изявление на Пакистан и Катар.

„Благодарение на неуморните посреднически усилия на Пакистан и Катар е постигнат значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан. Митата върху износа на петрол и нефтохимически продукти са премахнати, блокадата е вдигната, някои замразени активи са размразени и е стартиран мащабен план за възстановяване и развитие на Иран“, написа външният министър на Иран Абас Арагчи в X.

Пътна карта за мир и технически екипи

Според официалното комюнике, процесът ще се управлява от новосъздаден Комитет на високо равнище, който да осигурява политически контрол. Главните преговарящи ще оглавят три специализирани работни групи, фокусирани върху ядрените въпроси и ограничаването на ядрените амбиции на Техеран, икономическите санкции и условията за тяхното поетапно вдигане, както и мониторинг и механизми за разрешаване на спорове.

Преговорите между високопоставените делегации приключиха, но техническите екипи на двете страни остават в Швейцария до края на седмицата, за да изчистят детайлите. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи момента като „исторически“, като се очаква в замяна на ядрени отстъпки Иран да получи достъп до международен фонд за възстановяване.

Гореща линия в Ормузкия проток и мир в Ливан

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САЩ и Иран се споразумяха за механизъм, който да гарантира свободното и безопасно търговско корабоплаване през стратегическия проток. Създадена е и директна гореща линия за комуникация с цел избягване на военни инциденти в морето.

Деескалация в Ливан

Одобрено е създаването на съвместна „Клетка за деескалация“ с участието на Ливан, която под надзора на медиаторите ще следи за спазването на прекратяването на огъня.

„Страните се споразумяха да създадат група за разрешаване на конфликти, която ще включва представители на участващите страни и Ливанската република, с помощта на медиатори, за да се гарантира спазването на условията за прекратяване на военните действия в Ливан“, се казва в съвместно изявление на Катар и Пакистан.

Преодоляна дипломатическа драма

Въпреки че медиаторите от Катар и Пакистан описаха атмосферата като „позитивна и конструктивна“, преговорите не минаха без напрежение. Процесът беше поставен под риск в следствие на остри публични коментари и заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп.

В отговор на реториката му, иранската делегация изрази остър протест и първоначално отказа дори традиционната обща снимка с американските представители. Дипломатическият срив беше избегнат благодарение на спешната намеса и совалките на катарските и пакистанските посредници, които успяха да върнат страните на масата за преговори.

Техническите екипи ще продължат консултациите по редица въпроси през цялата седмица, като дискусиите ще се проведат в Бюргенщок. Следващите два месеца ще бъдат решаващи за това дали договорената пътна карта ще се превърне в трайно мирно споразумение.