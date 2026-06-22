Американските военни ликвидираха още двама предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, за който се твърди, че превозва наркотици в Карибско море, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Карибско море и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва на страницата X на командването.

Двама души са убити при удара, шестима са оцелели. „Южното командване незабавно уведоми бреговата охрана на САЩ, за да активира системата си за търсене и спасяване“, се добавя в изявлението.

Според американските медии над 200 души са били убити при удари на американски военни по лодки, за които се предполага, че са използвани от наркотрафиканти, от началото на атаките миналата есен.