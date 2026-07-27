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Съпрузи загинаха след атака срещу Ростов на Дон, градът гори
  Тема: Украйна

Съпрузи загинаха след атака срещу Ростов на Дон, градът гори

27 Юли, 2026 05:41, обновена 27 Юли, 2026 06:02 1 859 54

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  • ростов на дон

Ракети и дронове затвориха Кримския мост и активираха сирените в Татарстан и Липецк

Съпрузи загинаха след атака срещу Ростов на Дон, градът гори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама съпрузи загинаха при масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) в руския град Ростов на Дон.

Серия от мощни експлозии разтърсиха населеното място. По предварителни данни от мониторингови канали и местни спешни служби, ударът е предизвикал сериозни материални щети и обемни пожари на територията на местно промишлено предприятие и складови пространства.

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Огънят бързо се е разширил заради запалени горими материали, като пламъците са обхванали и няколко частни домове в прилежащите райони. На място са изпратени десетки противопожарни екипи за овладяване на стихията. Губернаторът на Ростовска област Юри Слюсар съобщи за пострадали граждани в резултат на въздушния налет, докато руското министерство на отбраната отчита десетки прехванати безпилотни апарати над региона.

Въздушните удари от ранните часове на 27 юли предизвикаха извънредни мерки в редица руски региони, включително спиране на трафика и задействане на сирени за противовъздушна отбрана.

Към 6:00 часа българско време, ситуацията в засегнатите зони остава силно усложнена:

  • Жертви в Ростов: При нападението срещу Ростов на Дон са поразени обекти от железопътната и портовата инфраструктура. По данни на местните власти, отломки от дронове са пробили многоетажна жилищна сграда в Пролетарския район, което е наложило евакуация на цивилни граждани.
  • Блокада на Кримския мост: Движението на автомобилния транспорт по стратегическото съоръжение е временно преустановено. Властите призоваха шофьорите на място да запазят спокойствие и да следват указанията на службите за сигурност.
  • Ракетна опасност в Татарстан: За първи път от дълго време в Република Татарстан е обявен официален режим на „Ракетна опасност“. Сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Казан и в Набережни Челни. Летището в Казан временно спря да приема и излита самолети.
  • Дронове над Липецк: В Липецка област също бе обявена жълта степен на въздушна опасност и заплаха от нападение с БПЛА. Регионалните системи за ранно известяване призоваха жителите да останат в затворени помещения далеч от прозорците.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Работят

    12 15 Отговор
    Момчетата.

    Коментиран от #5

    05:56 27.07.2026

  • 2 Пепчо

    21 24 Отговор
    Koпейки, бихте ли ми обяснили какво спечели Путин от тази война... пардон, военна операция?! От едноседмична, войната ще стане 5-годишна, а краят й не се вижда! Стотици хиляди (може би повече от милион) почернени семейства, санкции, изолация отвсякъде (без Китай, КНДР, Венецуела и още две-три държави), липса на бензин, нарушена инфраструктура... Та питам, за какво??

    Коментиран от #6, #8, #9, #10, #18, #33, #50

    06:00 27.07.2026

  • 3 Ние тук

    8 5 Отговор
    защо нямаме такива хубави оеднаквени блокове

    06:07 27.07.2026

  • 4 Михайло Драпати, генерал

    12 14 Отговор
    Вече казах, че докато има руснаци в Украйна ще има и жертви !!! Домой таваришчи, пошли домой и нах.......🍌

    06:10 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един от най емблематичните

    13 13 Отговор
    рашистки градове и в момента гори както точно е написал автора. Града е в гъст ,задушлив дим ,хора бягат по улиците с писъци ...Украйна ги разкатава и в момента. Гледайте по Евронюз какъв ужас е?! Преди 5 години рашистите тръгнаха за парад в Киев ,след 5 години рашистан е в пламъци.
    Наздраве

    06:11 27.07.2026

  • 8 За да

    18 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пепчо":

    Не са подлоги, като нас. Тока скъп - американски (от бг ТЕЦ), златото - ирландско, водата - френска.. Чужди държави ни прибират богатствата, а в замяна получихме: ГМО боклуци, яйца от Полша, 40 год. месо..... И демократични ценности!

    Коментиран от #12, #47

    06:11 27.07.2026

  • 9 Виж отговаря ти дежурната копейка

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пепчо":

    Цъка ти ти минуси.За повече няма акъл.

    06:13 27.07.2026

  • 10 Сметки

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пепчо":

    До СВО убитите бяха 14 хиляди рускоговорящи за 8 год. Това беше нетърпимо за Путлер и започна СВО. Сега избива по 14 хиляди на седмица и изглежда доволен.

    Коментиран от #15

    06:13 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    10 13 Отговор

    До коментар #8 от "За да":

    Ако бяхме с Русия, сега щяхме да сме по-зле от Куба !!! Запомни го 👈

    Коментиран от #21

    06:15 27.07.2026

  • 13 Бай Муи

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Включи се и ти.

    Коментиран от #36

    06:16 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факти

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Сметки":

    Два млн бандери се изпариха а други десет пресякоха полската бразда ….

    Коментиран от #38

    06:18 27.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    4 6 Отговор
    засипаха ни с поредния фейк от сабалам

    Коментиран от #19

    06:20 27.07.2026

  • 18 Мепчо

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пепчо":

    Панелени фашаги бихте ли ми обяснили как се живее в метрото и защо смъркача не си е върнал един метър територия за пет години ?

    06:21 27.07.2026

  • 19 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":

    Здрасти kurwo.

    06:22 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боруна Лом

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ

    06:25 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъ

    8 1 Отговор
    И за всичко това е виновен Путин! Не Зеленски, не Европа, не САЩ.....

    Коментиран от #26

    06:28 27.07.2026

  • 25 Софиянец

    2 2 Отговор
    Добър ще е денят ми.

    06:29 27.07.2026

  • 26 Ахъ

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъ":

    Ако нямаше есвео тези двамата щяха да са живи.

    06:30 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вацев

    5 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #45

    06:32 27.07.2026

  • 29 С ДВЕ ДУМИ

    5 4 Отговор
    Украински терор!

    Коментиран от #31, #41

    06:32 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 С ДВЕ ДУМИ

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "С ДВЕ ДУМИ":

    УКРАИНСКО ОТМЪЩЕНИЕ.

    06:34 27.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руснак без крак...

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пепчо":

    Всъщност войната беше нужна на руснаците !!!
    Нужна за да ги върне от Паралелната вселена и схванат по трудния начин, че са най-обикновени Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И и утайката на човечеството 👈

    06:36 27.07.2026

  • 34 Васо

    4 2 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило. Вова рие, на главата му пада.

    06:38 27.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 След

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Муи":

    теб !

    Коментиран от #40

    06:39 27.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Михайло Драпати, генерал

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Това обаче по никакъв начин не променя Факта, че Русия Загуби войната, загуби 800 000 вата, загуби абсолютно всичко !!! Следващото, което ще загуби са Сибир и Курилите. Запомни го 👆

    06:40 27.07.2026

  • 39 ВВП

    2 1 Отговор
    Всичко е според плана.

    06:41 27.07.2026

  • 40 Въпрос

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "След":

    Днес имаш ли какво да ядеш?Днес пак ли ще просиш?

    Коментиран от #44

    06:42 27.07.2026

  • 41 За кво квичиш?

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "С ДВЕ ДУМИ":

    За пари ли?

    06:44 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 За кво квичиш?

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Изтривача":

    За пари ли?

    06:46 27.07.2026

  • 44 нама край

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Въпрос":

    руската мъка

    06:46 27.07.2026

  • 45 Ще победи бе

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Вацев":

    В среда у петък.

    06:47 27.07.2026

  • 46 всяка сутрин се събуждам с усмивка

    1 1 Отговор
    и благодарен на Бога.

    06:47 27.07.2026

  • 47 Сесесере

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "За да":

    Търся тираджии за Русия, камионите са Камази цистерни, кара се нафта! Пътува се до Казахстан, Беларус Узбекистан! Заплата 15000 рубли на месец!

    06:47 27.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Що не ходиш на работа?

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Изтривача":

    Трудът краси човека.

    06:50 27.07.2026

  • 50 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пепчо":

    ти и тези които са ти отговорили вече, не виждате или така ви отърва, по-далеч от носа си. Русия беше прихваната в задушаваща хватка на санкции, разрушени газопроводи, военни биологични лаборатории по границата й, последователно единично преследване на всеки, който се осмели да сътрудничи с нея (виж Китай и Индия са големи хапки), въжръжавана, инструктирана и нацизирана Украйна срещу нея, недействащи международни структури срещу нея ( приети споразумения не се прилагат) под диктата на обединените западни хищници и подчинените им колонии и тн, и тн. Какво още да чакаше Русия? Да я удушат нацяло, раздробят и ограбят ли?

    Коментиран от #53

    06:51 27.07.2026

  • 51 Нервен си

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "А ти къде":

    Вземи мерки.

    06:53 27.07.2026

  • 52 Троловете

    1 0 Отговор
    Не са бандата за която говори Карбовски в БНТ ами самите жълти медии и денонощно дежурните изтривачи на фактите и истината в тях !

    06:54 27.07.2026

  • 53 Срещу диктатури так се прави

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Защото":

    Так е редно.
    Киев за два дня.

    06:55 27.07.2026

  • 54 Тити

    0 0 Отговор
    Кочината гори каква хубава новина.

    06:57 27.07.2026

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