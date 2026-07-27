Съпрузи загинаха след атака срещу Ростов на Дон, градът гори

Двама съпрузи загинаха при масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) в руския град Ростов на Дон.
Серия от мощни експлозии разтърсиха населеното място. По предварителни данни от мониторингови канали и местни спешни служби, ударът е предизвикал сериозни материални щети и обемни пожари на територията на местно промишлено предприятие и складови пространства.
Огънят бързо се е разширил заради запалени горими материали, като пламъците са обхванали и няколко частни домове в прилежащите райони. На място са изпратени десетки противопожарни екипи за овладяване на стихията. Губернаторът на Ростовска област Юри Слюсар съобщи за пострадали граждани в резултат на въздушния налет, докато руското министерство на отбраната отчита десетки прехванати безпилотни апарати над региона.
Въздушните удари от ранните часове на 27 юли предизвикаха извънредни мерки в редица руски региони, включително спиране на трафика и задействане на сирени за противовъздушна отбрана.
Към 6:00 часа българско време, ситуацията в засегнатите зони остава силно усложнена:
- Жертви в Ростов: При нападението срещу Ростов на Дон са поразени обекти от железопътната и портовата инфраструктура. По данни на местните власти, отломки от дронове са пробили многоетажна жилищна сграда в Пролетарския район, което е наложило евакуация на цивилни граждани.
- Блокада на Кримския мост: Движението на автомобилния транспорт по стратегическото съоръжение е временно преустановено. Властите призоваха шофьорите на място да запазят спокойствие и да следват указанията на службите за сигурност.
- Ракетна опасност в Татарстан: За първи път от дълго време в Република Татарстан е обявен официален режим на „Ракетна опасност“. Сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Казан и в Набережни Челни. Летището в Казан временно спря да приема и излита самолети.
- Дронове над Липецк: В Липецка област също бе обявена жълта степен на въздушна опасност и заплаха от нападение с БПЛА. Регионалните системи за ранно известяване призоваха жителите да останат в затворени помещения далеч от прозорците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Работят
Коментиран от #5
05:56 27.07.2026
2 Пепчо
Коментиран от #6, #8, #9, #10, #18, #33, #50
06:00 27.07.2026
3 Ние тук
06:07 27.07.2026
4 Михайло Драпати, генерал
06:10 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Един от най емблематичните
Наздраве
06:11 27.07.2026
8 За да
До коментар #2 от "Пепчо":Не са подлоги, като нас. Тока скъп - американски (от бг ТЕЦ), златото - ирландско, водата - френска.. Чужди държави ни прибират богатствата, а в замяна получихме: ГМО боклуци, яйца от Полша, 40 год. месо..... И демократични ценности!
Коментиран от #12, #47
06:11 27.07.2026
9 Виж отговаря ти дежурната копейка
До коментар #2 от "Пепчо":Цъка ти ти минуси.За повече няма акъл.
06:13 27.07.2026
10 Сметки
До коментар #2 от "Пепчо":До СВО убитите бяха 14 хиляди рускоговорящи за 8 год. Това беше нетърпимо за Путлер и започна СВО. Сега избива по 14 хиляди на седмица и изглежда доволен.
Коментиран от #15
06:13 27.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "За да":Ако бяхме с Русия, сега щяхме да сме по-зле от Куба !!! Запомни го 👈
Коментиран от #21
06:15 27.07.2026
13 Бай Муи
До коментар #5 от "Така е":Включи се и ти.
Коментиран от #36
06:16 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Факти
До коментар #10 от "Сметки":Два млн бандери се изпариха а други десет пресякоха полската бразда ….
Коментиран от #38
06:18 27.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #19
06:20 27.07.2026
18 Мепчо
До коментар #2 от "Пепчо":Панелени фашаги бихте ли ми обяснили как се живее в метрото и защо смъркача не си е върнал един метър територия за пет години ?
06:21 27.07.2026
19 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":Здрасти kurwo.
06:22 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боруна Лом
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ
06:25 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъъъ
Коментиран от #26
06:28 27.07.2026
25 Софиянец
06:29 27.07.2026
26 Ахъ
До коментар #24 от "Ъъъ":Ако нямаше есвео тези двамата щяха да са живи.
06:30 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Вацев
Коментиран от #45
06:32 27.07.2026
29 С ДВЕ ДУМИ
Коментиран от #31, #41
06:32 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 С ДВЕ ДУМИ
До коментар #29 от "С ДВЕ ДУМИ":УКРАИНСКО ОТМЪЩЕНИЕ.
06:34 27.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руснак без крак...
До коментар #2 от "Пепчо":Всъщност войната беше нужна на руснаците !!!
Нужна за да ги върне от Паралелната вселена и схванат по трудния начин, че са най-обикновени Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И и утайката на човечеството 👈
06:36 27.07.2026
34 Васо
06:38 27.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 След
До коментар #13 от "Бай Муи":теб !
Коментиран от #40
06:39 27.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Михайло Драпати, генерал
До коментар #15 от "Факти":Това обаче по никакъв начин не променя Факта, че Русия Загуби войната, загуби 800 000 вата, загуби абсолютно всичко !!! Следващото, което ще загуби са Сибир и Курилите. Запомни го 👆
06:40 27.07.2026
39 ВВП
06:41 27.07.2026
40 Въпрос
До коментар #36 от "След":Днес имаш ли какво да ядеш?Днес пак ли ще просиш?
Коментиран от #44
06:42 27.07.2026
41 За кво квичиш?
До коментар #29 от "С ДВЕ ДУМИ":За пари ли?
06:44 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 За кво квичиш?
До коментар #42 от "Изтривача":За пари ли?
06:46 27.07.2026
44 нама край
До коментар #40 от "Въпрос":руската мъка
06:46 27.07.2026
45 Ще победи бе
До коментар #28 от "Вацев":В среда у петък.
06:47 27.07.2026
46 всяка сутрин се събуждам с усмивка
06:47 27.07.2026
47 Сесесере
До коментар #8 от "За да":Търся тираджии за Русия, камионите са Камази цистерни, кара се нафта! Пътува се до Казахстан, Беларус Узбекистан! Заплата 15000 рубли на месец!
06:47 27.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Що не ходиш на работа?
До коментар #42 от "Изтривача":Трудът краси човека.
06:50 27.07.2026
50 Защото
До коментар #2 от "Пепчо":ти и тези които са ти отговорили вече, не виждате или така ви отърва, по-далеч от носа си. Русия беше прихваната в задушаваща хватка на санкции, разрушени газопроводи, военни биологични лаборатории по границата й, последователно единично преследване на всеки, който се осмели да сътрудничи с нея (виж Китай и Индия са големи хапки), въжръжавана, инструктирана и нацизирана Украйна срещу нея, недействащи международни структури срещу нея ( приети споразумения не се прилагат) под диктата на обединените западни хищници и подчинените им колонии и тн, и тн. Какво още да чакаше Русия? Да я удушат нацяло, раздробят и ограбят ли?
Коментиран от #53
06:51 27.07.2026
51 Нервен си
До коментар #48 от "А ти къде":Вземи мерки.
06:53 27.07.2026
52 Троловете
06:54 27.07.2026
53 Срещу диктатури так се прави
До коментар #50 от "Защото":Так е редно.
Киев за два дня.
06:55 27.07.2026
54 Тити
06:57 27.07.2026