Съпрузи загинаха след атака срещу Ростов на Дон, градът гори

Двама съпрузи загинаха при масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) в руския град Ростов на Дон.

Серия от мощни експлозии разтърсиха населеното място. По предварителни данни от мониторингови канали и местни спешни служби, ударът е предизвикал сериозни материални щети и обемни пожари на територията на местно промишлено предприятие и складови пространства.

Още новини от Украйна

Огънят бързо се е разширил заради запалени горими материали, като пламъците са обхванали и няколко частни домове в прилежащите райони. На място са изпратени десетки противопожарни екипи за овладяване на стихията. Губернаторът на Ростовска област Юри Слюсар съобщи за пострадали граждани в резултат на въздушния налет, докато руското министерство на отбраната отчита десетки прехванати безпилотни апарати над региона.

Въздушните удари от ранните часове на 27 юли предизвикаха извънредни мерки в редица руски региони, включително спиране на трафика и задействане на сирени за противовъздушна отбрана.

Към 6:00 часа българско време, ситуацията в засегнатите зони остава силно усложнена:

Жертви в Ростов : При нападението срещу Ростов на Дон са поразени обекти от железопътната и портовата инфраструктура. По данни на местните власти, отломки от дронове са пробили многоетажна жилищна сграда в Пролетарския район, което е наложило евакуация на цивилни граждани.

: При нападението срещу Ростов на Дон са поразени обекти от железопътната и портовата инфраструктура. По данни на местните власти, отломки от дронове са пробили многоетажна жилищна сграда в Пролетарския район, което е наложило евакуация на цивилни граждани. Блокада на Кримския мост : Движението на автомобилния транспорт по стратегическото съоръжение е временно преустановено . Властите призоваха шофьорите на място да запазят спокойствие и да следват указанията на службите за сигурност.

: Движението на автомобилния транспорт по стратегическото съоръжение е . Властите призоваха шофьорите на място да запазят спокойствие и да следват указанията на службите за сигурност. Ракетна опасност в Татарстан : За първи път от дълго време в Република Татарстан е обявен официален режим на „Ракетна опасност“ . Сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Казан и в Набережни Челни. Летището в Казан временно спря да приема и излита самолети.

: За първи път от дълго време в Република Татарстан е обявен официален режим на . Сирените за въздушна тревога се задействаха в столицата Казан и в Набережни Челни. Летището в Казан временно спря да приема и излита самолети. Дронове над Липецк: В Липецка област също бе обявена жълта степен на въздушна опасност и заплаха от нападение с БПЛА. Регионалните системи за ранно известяване призоваха жителите да останат в затворени помещения далеч от прозорците.