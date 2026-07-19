Сомалийските въоръжени сили убиха 25 бойци на ислямистката въоръжена групировка "Аш Шабаб"

Сомалийската армия, със съдействието на международни партньори, е ликвидирала 25 бойци на въоръжената групировка "Аш Шабаб", а още 18 души от групировката са били ранени при въздушен удар в централна Сомалия, съобщи снощи Министерството на отбраната в страната, цитирано от агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Нощната операция срещу ислямистките въоръжени групировки е била проведена в района Сулай, се казва още в съобщението на сомалийското военно министерство. Потвърдено е, че четирима бойци са се предали на армията по време на операцията, а други са избягали след тежкото поражение, като са изоставили оръжията си.
"Тази операция е част от продължаващата офанзива на сомалийските въоръжени сили, подкрепена от международни партньори, с цел да бъдат отслабени оперативните способности на "Аш Шабаб" и да бъдат преследвани останалите елементи на групировката, за да се укрепи сигурността и стабилността в страната", допълва министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #6
14:43 19.07.2026
2 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #5
14:43 19.07.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
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