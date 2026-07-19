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Трима загинали и 20 ранени при руско нападение над пощенски терминал близо до Харков
  Тема: Украйна

Трима загинали и 20 ранени при руско нападение над пощенски терминал близо до Харков

19 Юли, 2026 15:21 866 55

  • украйна-
  • русия-
  • харков-
  • убити-
  • ранени-
  • нападение

Унищожен е един от най-големите логистични центрове на Украйна.

Трима загинали и 20 ранени при руско нападение над пощенски терминал близо до Харков - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Девет ранени са откарани в болници, трима от които са в тежко състояние, след руско нападение над пощенски терминал, разположен в близост до Харков. Спешни служби работят на мястото на инцидента.

Руските сили са извършили ракетен удар по пощенски терминал в предградията на Харков.

При атаката са убити 3 мъже на възраст 24, 45 и 62 години. Броят на ранените е нараснал до 20, трима от които са в тежко състояние.

Правоохранителните органи, медицинският персонал и спасителите продължават да претърсват района, за да локализират евентуални жертви. Заплахата от по-нататъшни удари усложнява последствията.

Унищожен е един от най-големите логистични центрове на Украйна

В нощта на 19 юли руските сили удариха логистичен център в Киевска област, причинявайки голям пожар, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Киевска област.

Според предварителна информация двама души са ранени при атаката.

Атакуваният логистичен център вероятно е бил логистичният център „Антел“, разположен в квартал Буча.

Трима загинали и 20 ранени при руско нападение над пощенски терминал близо до Харков

Около 10:30 ч. местно време спасителите са овладели голям пожар, причинен от вражеската атака. Огънят е обхванал две складови сгради с обща площ от приблизително 100 000 квадратни метра.

Над 200 спасители и 73 единици техника, включително три хеликоптера, са били разположени за потушаване на пожара.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 18 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #20, #21

    15:25 19.07.2026

  • 2 Побеждават

    7 15 Отговор
    Украинците...

    15:25 19.07.2026

  • 3 Сбе

    33 9 Отговор
    Русия не се хаби напразно. Кажете какво е имало в складовите бази. Британците затова ли днес цял ден ялово пискат срещу Русия.

    Коментиран от #11

    15:26 19.07.2026

  • 4 Нека

    22 8 Отговор
    ядат дървото !

    15:27 19.07.2026

  • 5 златен кенеф

    28 6 Отговор
    Пощальоните за всеки случай са били с калашници, а колкото до логистичния център детонациите са продължили до сабаля.

    15:27 19.07.2026

  • 6 Клоун с изтекъл срок на годност

    28 8 Отговор
    Тази нощ руснаците гръмнаха 8 детски градини в Киев.
    Уцелени са детски гърненца които са избухнали в пламъци с височина от 300 метра.
    В 4 от градините имало повторни гърмежи. Взривени са детски пюрета и кашон с каша.

    Доста от пенсионерите са станали да симият зъбите, защото са си помислили, че е съмнало вече.

    15:28 19.07.2026

  • 7 точка

    20 6 Отговор
    Какво ли е горяло толкова мощно????????

    15:28 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    10 13 Отговор
    Га изпуснеш мамyняка от кафеза, така става.
    Ех Рейгън Рейгън, не можа си свършиш работата докрай 😢

    15:29 19.07.2026

  • 10 Нямат край

    8 16 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:29 19.07.2026

  • 11 Град Козлодуй

    9 19 Отговор

    До коментар #3 от "Сбе":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:30 19.07.2026

  • 12 УАЗ ПАТРИОТ

    21 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #24

    15:31 19.07.2026

  • 13 хаха🤣

    9 15 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    15:31 19.07.2026

  • 14 УАЗ ПАТРИОТ

    18 8 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:31 19.07.2026

  • 15 УАЗ ПАТРИОТ

    11 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    15:32 19.07.2026

  • 16 УАЗ ПАТРИОТ

    17 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #18

    15:32 19.07.2026

  • 17 Александър Сирски, генерал

    17 8 Отговор
    Спокойно...
    Нощес още много Уайлдберис и заводи за "детские игрушки" има да горят 🎆👈

    15:32 19.07.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    7 14 Отговор

    До коментар #16 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Продължава деинсектацията на маккя ти вуната руска....😆😆😆

    15:33 19.07.2026

  • 19 Съдията

    20 7 Отговор
    Така се получава когато сапьорска лопатка удари колети с помощи от Западна(ла) Европа. А пощальоните са пазили с автомати в ръка стари чипове от украински перални, за да не ги откраднат руснаците. Мъка, мъка либерастка.😂

    15:33 19.07.2026

  • 20 Господ да ги прости!

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Кръвта на руси и украинци са и върху нашите "чисти, демократични" ръце!

    Коментиран от #22

    15:34 19.07.2026

  • 21 ВЕСЕЛЯК

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Guten МОРГЕН, бандерче!

    15:36 19.07.2026

  • 22 Отец Дионисий

    8 11 Отговор

    До коментар #20 от "Господ да ги прости!":

    Бог на руснак не прощава !!!
    Да питат Аллаха 👈

    15:36 19.07.2026

  • 23 Ха-ха

    8 13 Отговор

    До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #25

    15:36 19.07.2026

  • 24 Ха-ха

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    15:37 19.07.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха":

    Праскините още ще народят 👆

    15:38 19.07.2026

  • 26 Абе,

    10 4 Отговор
    тези" писма" и "колети "още детонират ...

    15:40 19.07.2026

  • 27 Факт

    9 9 Отговор
    Русия (под формите на РСФСР, СССР и Руската федерация) е извършила десетки военни агресии, интервенции и тайни операции от 1918 г. До днес.
    Пълен списък на руските военни намеси, инвазии и хибридни агресии, разделени по исторически периоди. Период на Гражданската война и експанзията на болшевиките (1918 – 1922)
    След разпада на Руската империя, болшевишка Русия (РСФСР) напада новообявените независими държави, за да ги съветизира: Украйна (1917 – 1921): Многократни инвазии на Червената армия срещу Украинската народна република, завършили с нейното окупиране и ликвидиране. Първо нахлуване на болшевиките (декември 1917 – март 1918)
    Второ нахлуване на болшевиките (ноември 1918 – лятото на 1919). Трето нахлуване на болшевиките (декември 1919 – 1920)
    Финландия (1918): Намеса на съветски войски и подкрепа за „червените“ във Финландската гражданска война с цел установяване на просъветски режим. Естония (1918 – 1920): Нахлуване на Червената армия, довело до Естонската война за независимост. Русия губи и признава Естония с Тратуския договор. Латвия (1918 – 1920): Военна инвазия за установяване на съветска власт, завършила с отблъскване на съветските сили.
    Литва (1918 – 1919): Опит за съветизация чрез нахлуване на Червената армия, спрян от литовските сили. Полша (1919 – 1921): Полско-съветската война. Мащабна руска инвазия с цел износ на революция в Европа, спряна от поляците пред Варшава („Чудото на Висла“). Азербайджан (1920): Нахлуване на Черве

    Коментиран от #31

    15:41 19.07.2026

  • 28 анонимен

    5 5 Отговор
    Това е много добра новина, ударите са срещу фашизирана русия на путин

    Коментиран от #47

    15:45 19.07.2026

  • 29 Факт

    7 5 Отговор
    Азербайджан (1920): Нахлуване на Червената армия и насилствено ликвидиране на независимата Азербайджанска демократична република. Армения (1920): Военна интервенция в координация с Турция, довела до подялба на Армения и съветизация на източната ѝ част. Грузия (1921): Масирано нахлуване на Червената армия в Демократична република Грузия. Въпреки признаването на независимостта ѝ година по-рано, страната е окупирана. Естония (1924): Организиран и въоръжен от СССР опит за комунистически преврат, който се проваля бързо благодарение на естонската армия.
    Китай / КВЖД (1929): Военен конфликт в Манджурия, при който СССР нахлува с армия, за да си върне контрола над Китайско-източната железница.
    Полша (1939): Съветско нахлуване в Полша на 17 септември в тайно съглашение с Нацистка Германия (Пакта Рибентроп-Молотов). Източна Полша е анексирана, а десетки хиляди са екзекутирани (Катинското клане).
    Финландия (1939 – 1940): Зимната война. СССР инсценира пограничен инцидент (Майнила) и напада Финландия. Финландците устояват, но губят 10% от територията си. Балтийските страни (1940): Окупация и последваща насилствена анексия на Естония, Латвия и Литва от Червената армия след поставяне на ултиматум. Румъния (1940): Ултиматум и последваща военна окупация на Бесарабия и Северна Буковина, които са присъединени към СССР.
    Иран (1941): Операция „Съгласие“. Съвместно съветско-британско нахлуване в Иран за осигуряване на коридор за доставки (Ленд-лиз). СССР отказва

    15:45 19.07.2026

  • 30 Механик

    9 4 Отговор
    Унищожен е един от най-големите логистични центрове на Украйна. (източник: Украйна).
    Какво ли е имало там, а?
    Голям кеф! Но искаме още.

    Коментиран от #41

    15:45 19.07.2026

  • 31 Ма наф

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    ПрикЗвай си не ни пречиш.
    И ти за д ник храниш с центовете неделни.

    15:47 19.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Русия за европа

    6 3 Отговор
    Незнайно защо Руснакът работи за Старата опозорена европа. Тя неуспешно искаше да спре търговията с Китай като въведе 3 евро за пратка. Не успя. Руснакът обаче кардинално реши проблема. Няма Поща - няма пратки - няма проблеми.

    15:47 19.07.2026

  • 34 56788

    6 3 Отговор
    Сигурно са горяли писма и колети

    15:48 19.07.2026

  • 35 Тургенев

    6 4 Отговор
    Хазари,печенеги, татари диви варварски руски племена,нападат само майки с деца и пенсионери

    15:48 19.07.2026

  • 36 Факт

    8 4 Отговор
    Иран (1941): Операция „Съгласие“. Съвместно съветско-британско нахлуване в Иран за осигуряване на коридор за доставки (Ленд-лиз). СССР отказва да се изтегли до 1946 г., опитвайки се да създаде марионетни републики в Северен Иран.
    Германия (1953): Брутално военно смазване на Източногерманското народно въстание от съветските танкове в Берлин и други градове.
    Унгария (1956): Операция „Вихър“. Мащабна съветска военна инвазия за смазване на Унгарската революция. Убити са хиляди цивилни, а законното правителство е свалено.
    Чехословакия (1968): Операция „Дунав“. Нахлуване на войските на Варшавския договор (начело със СССР) за ликвидиране на реформите от Пражката пролет.
    Китай (1969): Пограничен военен конфликт за остров Дамански на река Усури с използване на тежка артилерия и ракетни системи.
    Ангола и Етиопия (1975 – 1989): Мащабно тайно и явно участие на хиляди съветски военни съветници, пилоти и логистика (заедно с кубински войски) в гражданските войни в Африка.
    Афганистан (1979 – 1989): Съветско-афганистанската война. Нахлуване на съветската армия, започнало с щурм на двореца в Кабул и убийството на афганистанския президент. Войната коства живота на над 1 милион афганистанци.
    След разпада на СССР, модерна Русия продължава имперската си политика чрез „замразени конфликти“, наемнически армии и директни инвазии:
    Молдова / Приднестровието (1992): Директна намеса на Руската 14-а армия на страната на сепаратистите в Приднестровия конфликт, довел

    Коментиран от #37, #43, #44

    15:48 19.07.2026

  • 37 Ма наф

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    ПрикЗвай си не ни пречиш.
    И ти за д ник храниш с центовете неделни.

    Брау бре, още малко и пари за евроатлантическа краставица ще изкараш.

    Давай напред още, че и за крем Нивея трябва.

    15:51 19.07.2026

  • 38 Многоходовото

    4 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:51 19.07.2026

  • 39 Факт

    5 4 Отговор
    Молдова / Приднестровието (1992): Директна намеса на Руската 14-а армия на страната на сепаратистите в Приднестровия конфликт, довела до откъсването на региона от Молдова. Руски войски стоят там и до днес.
    Грузия / Абхазия (1992 – 1993): Скрита военна подкрепа (артилерия, авиация, оръжие) за абхазките сепаратисти. Руски части участват в боевете и етническото прочистване на грузинци в Сухуми.
    Чечня – Първа война (1994 – 1996): Военна инвазия на руската армия за смазване на независимостта на Чеченската република Ичкерия. Завършва с фактически разгром на руските сили и споразумение.
    Чечня – Втора война (1999 – 2009): Нова масирана офанзива, започната под претекст борба с тероризма. Столицата Грозни е напълно изравнена със земята, а в региона е инсталиран брутален марионетен режим.
    Грузия / Южна Осетия и Абхазия (2008): Петдневната война. Русия извършва пълномащабно нахлуване по суша, въздух и море в Грузия. Последва признаване на независимостта на двете окупирани грузински области от страна на Москва.
    Украйна / Крим и Донбас (2014 – 2021): Начало на руско-украинската война. Военна окупация на полуостров Крим чрез руски специални части без отличителни знаци („зелени човечета“), последвана от незаконна анексия. Едновременно с това Русия изпраща редовна армия, тежко оръжие и офицери за разпалване на войната в Донбас.
    Сирия (от 2015 г. До днес): Мащабна военна интервенция (основно чрез авиация и наемници от ЧВК „Вагнер“) в подк

    15:52 19.07.2026

  • 40 Инна

    3 3 Отговор
    Нашите момчета тестват нови тактики за комбинирани удари. Например, днес основната част (ракетата) продължи едва двадесет минути. Започна в 1:30 ч. и завърши в 1:50 ч. Беше просто диво масивна, което предизвика цяла гама от емоции сред някои коментатори от другата страна.
    Гореше, пламтяше, експлодираше и димеше цяла нощ, цяла сутрин и продължава да го прави и сега. Наивни хора пишат, че сме изчерпали месечния си запас, но как могат да се изненадат, ако утре по тях бъдат изстреляни още толкова?
    Преди отношението беше, че ако един удар може да навреди на цивилни, това се гледаше с неодобрение, но сега ситуацията се промени. Виждаме, че хората от другата страна не бяха подготвени за този обрат на събитията. Скоро ще разберат напълно.
    Те бяха толкова ликуващи вчера, когато удариха Wild berries и там загинаха хора. Нека не се изненадват сега.
    И е добре, че не чакаха две или три седмици, за да отговорят, а реагираха веднага.

    Коментиран от #46

    15:52 19.07.2026

  • 41 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    "..Какво е имало там, а ?.."

    Макккя ти спомена нещо за Вагизан....😁😁😁

    15:53 19.07.2026

  • 42 Само едно

    0 3 Отговор
    Не можем да разберем , кой успя да вкорени толкова дълбоко ЖЕСТОКОТО ЖИЛО НА ОМРАЗАТА МЕЖДУ РУСНАЦИ И УКРАИНЦИ.....ТА нали всички сме ЗЕМЛЯНИ , населяващи една и съща ПЛАНЕТА ,и под НАШЕТО СЛЪЦЕ има място за ВСИЧКИ...

    15:54 19.07.2026

  • 43 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Пропусна Полша, Финландия, балтийските страни, България ... Нямат край зверствата на монголята от московията

    15:54 19.07.2026

  • 44 САЩисан русофил

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    За операция съгласие в иран много малко от русофилите знаят,в русия в музеите е тъпкано с хвалебствия за братския британски народ,спасил раша от Адолф и бонапарти

    15:55 19.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Инна":

    "..Нашите момчета тестват нови тактики.."

    Тестват нови техники как да фъргат повече грессссс в вуната ти руска 😆😆😆

    15:56 19.07.2026

  • 47 Основно цивилните жертви

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "анонимен":

    в Украйна са рускоезични граждани. Путин уж щеше да ги освобождава, а те станаха негови жертви. Тежка и много тъжна е съдбата на руснаците.

    15:58 19.07.2026

  • 48 Слава на Русия!

    3 2 Отговор
    В списъка на атакуваните обекти фигурират предприятия като Радионкс и Спецоборонмаш/ГАХК Артем. По официални руски данни, тези съоръжения са тясно профилирани в изработката на компоненти за ракетите Фламинго. Отделно се споменава Киев-90, институция, ангажирана с производството на корпусни елементи за управляемите ракети Нептун-МД. В Киевска област бе атакуван логистичният център на Антел Пропъртис в Тарасовка. Прекъснати са веригите за снабдяване с компоненти за дронове.

    15:58 19.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факт

    2 2 Отговор
    Африка – ЦАР, Мали, Либия, Судан (от 2017 г. До днес): Хибридни военни интервенции чрез държавно контролирани наемнически структури (ЧВК „Вагнер“ / „Африкански корпус“). Използват се за преврати, охрана на диктатори и завземане на златни и диамантени мини.
    Украйна (от 2022 г. До днес): Пълномащабно непредизвикано нахлуване в Украйна с цел пълно унищожаване на държавата. Това е най-големият военен конфликт в Европа след Втората световна война, съпроводен с масови военни престъпления и незаконна анексия на още четири украински области.
    В периода 1917 – 1920 г. болшевишка Русия напада независима Украйна общо три пъти, като всяка инвазия е масирана военна кампания, целяща пълното ликвидиране на украинската държавност.
    Първо нахлуване на болшевиките (декември 1917 – март 1918) • Контекстът: През ноември 1917 г. в Киев е обявена Украинската народна република (УНР). Болшевиките в Петроград отказват да признаят легитимността на украинското правителство (Централната Рада).
    • Хибриден модел: Ленин използва модел, който Русия повтаря през 2014 г. в Донбас. Тъй като не успяват да вземат властта в Киев, болшевиките бягат в Харков, обявяват там марионетна „Украинска съветска република“ и „призовават“ руската Червена армия на помощ. • Ход на събитията: Руските войски, водени от Владимир Антонов-Овсеенко и Михаил Муравиов, нахлуват в Украйна. През януари 1918 г. се провежда легендарната Битка при Крути, където няколкостотин украински студенти и кадети задържат за

    Коментиран от #52

    16:04 19.07.2026

  • 51 Орешник

    1 1 Отговор
    Голема глъчка е настанала от еуро урко убафците бре! Ха така не се чувате добре, още може! Айде сега си папкайте попарката дето я надробихте! Боли а гадничко а! Споко бе още ще има! Докато не започнете да се самоизяждате! Ама вие сте свикнали да се храните от отходния канал,бон апети както се казва! Айде със здраве ! И да не забравите довечера пак от същото!

    16:06 19.07.2026

  • 52 Оня

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Ехооооо красавец леко да се не задавиш в твоята слюнка !

    16:08 19.07.2026

  • 53 Факт

    2 1 Отговор
    Второ нахлуване на болшевиките (ноември 1918 – лятото на 1919) • Контекстът: През ноември 1918 г. Първата световна война приключва с капитулация на Германия. Германските войски започват да се изтеглят от Украйна. Веднага, още на 13 ноември 1918 г., Москва анулира Брест-Литовския договор.
    • Ход на събитията: Кремъл създава „Временно работническо-селско правителство на Украйна“ в Курск (отново на руска територия) и Червената армия нахлува без официално обявяване на война. На дипломатическите протести на Киев Москва отговаря с цинизъм: „Там няма руски войски, бие се независимата армия на украинското съветско правителство“ (абсолютен аналог на руската реторика за Донбас през 2014 г.). Руснаците превземат Харков, Полтава и през февруари 1919 г. окупират Киев за втори път. Украинското правителство, водено от Симон Петлюра, преминава към партизанска война. По-късно през 1919 г. болшевиките са временно изтласкани от Украйна от настъпващата руска Бяла армия на генерал Деникин (която също е против украинската независимост).
    Трето нахлуване на болшевиките (декември 1919 – 1920) • Контекстът: След като Червената армия разгромява белите армии на Деникин в Русия, Ленин насочва целия свободен военен ресурс обратно към Украйна за окончателното ѝ завоюване.
    • Ход на събитията: През декември 1919 г. Червената армия нахлува за трети път и окупира по-голямата част от Източна и Централна Украйна. В отчаяна ситуация лидерът на УНР Симон Петлюра сключва съюз с Полша (Варшавск

    Коментиран от #55

    16:09 19.07.2026

  • 54 Факт

    2 0 Отговор
    Трето нахлуване на болшевиките в Украйна (декември 1919 – 1920)
    • Контекстът: След като Червената армия разгромява белите армии на Деникин в Русия, Ленин насочва целия свободен военен ресурс обратно към Украйна за окончателното ѝ завоюване.
    • Ход на събитията: През декември 1919 г. Червената армия нахлува за трети път и окупира по-голямата част от Източна и Централна Украйна. В отчаяна ситуация лидерът на УНР Симон Петлюра сключва съюз с Полша (Варшавския договор от 1920 г.). Съвместните полско-украински сили започват контраофанзива и през май 1920 г. успяват да освободят Киев. Болшевиките обаче извършват масирана контраатака, водена от Първа конна армия на Будьони, отблъскват съюзниците и достигат чак до Варшава. Полша успява да спечели войната пред вратите на столицата си, но през 1921 г. подписва Рижкия мирен договор със СССР. С този договор Полша запазва Западна Украйна, но изоставя УНР, а Централна и Източна Украйна остават окупирани от Русия и са превърнати в Украинска ССР, която през 1922 г. става съосновател на Съветския съюз.
    Основни тактически прилики с днешния ден:
    Историята показва, че методите на Кремъл от 1917–1920 г. и тези от 2014–2022 г. са идентични:
    1. Създаване на квазидържави: Първо се създава фалшиво паралелно правителство в Харков (1917 г.) или в Донецк/Луганск (2014 г.).
    2. Отричане на присъствие: Твърдения, че Русия не участва в конфликта, а местните работници сами са се вдигнали на бунт.
    3. Погазване на договори: Анулиранет

    16:15 19.07.2026

  • 55 456

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Никой не ти чете тапизмите

    16:15 19.07.2026

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