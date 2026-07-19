Трима загинали и 20 ранени при руско нападение над пощенски терминал близо до Харков

Девет ранени са откарани в болници, трима от които са в тежко състояние, след руско нападение над пощенски терминал, разположен в близост до Харков. Спешни служби работят на мястото на инцидента.

Руските сили са извършили ракетен удар по пощенски терминал в предградията на Харков.

При атаката са убити 3 мъже на възраст 24, 45 и 62 години. Броят на ранените е нараснал до 20, трима от които са в тежко състояние.

Правоохранителните органи, медицинският персонал и спасителите продължават да претърсват района, за да локализират евентуални жертви. Заплахата от по-нататъшни удари усложнява последствията.

Унищожен е един от най-големите логистични центрове на Украйна

В нощта на 19 юли руските сили удариха логистичен център в Киевска област, причинявайки голям пожар, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Киевска област.

Според предварителна информация двама души са ранени при атаката.

Атакуваният логистичен център вероятно е бил логистичният център „Антел“, разположен в квартал Буча.

Около 10:30 ч. местно време спасителите са овладели голям пожар, причинен от вражеската атака. Огънят е обхванал две складови сгради с обща площ от приблизително 100 000 квадратни метра.

Над 200 спасители и 73 единици техника, включително три хеликоптера, са били разположени за потушаване на пожара.