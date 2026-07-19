Трима загинали и 20 ранени при руско нападение над пощенски терминал близо до Харков

Девет ранени са откарани в болници, трима от които са в тежко състояние, след руско нападение над пощенски терминал, разположен в близост до Харков. Спешни служби работят на мястото на инцидента.
Руските сили са извършили ракетен удар по пощенски терминал в предградията на Харков.
При атаката са убити 3 мъже на възраст 24, 45 и 62 години. Броят на ранените е нараснал до 20, трима от които са в тежко състояние.
Правоохранителните органи, медицинският персонал и спасителите продължават да претърсват района, за да локализират евентуални жертви. Заплахата от по-нататъшни удари усложнява последствията.
Унищожен е един от най-големите логистични центрове на Украйна
В нощта на 19 юли руските сили удариха логистичен център в Киевска област, причинявайки голям пожар, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Киевска област.
Според предварителна информация двама души са ранени при атаката.
Атакуваният логистичен център вероятно е бил логистичният център „Антел“, разположен в квартал Буча.
Около 10:30 ч. местно време спасителите са овладели голям пожар, причинен от вражеската атака. Огънят е обхванал две складови сгради с обща площ от приблизително 100 000 квадратни метра.
Над 200 спасители и 73 единици техника, включително три хеликоптера, са били разположени за потушаване на пожара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #20, #21
15:25 19.07.2026
2 Побеждават
15:25 19.07.2026
3 Сбе
Коментиран от #11
15:26 19.07.2026
4 Нека
15:27 19.07.2026
5 златен кенеф
15:27 19.07.2026
6 Клоун с изтекъл срок на годност
Уцелени са детски гърненца които са избухнали в пламъци с височина от 300 метра.
В 4 от градините имало повторни гърмежи. Взривени са детски пюрета и кашон с каша.
Доста от пенсионерите са станали да симият зъбите, защото са си помислили, че е съмнало вече.
15:28 19.07.2026
7 точка
15:28 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Майор Деянов, на всеки километър
Ех Рейгън Рейгън, не можа си свършиш работата докрай 😢
15:29 19.07.2026
10 Нямат край
15:29 19.07.2026
11 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Сбе":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
15:30 19.07.2026
12 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #24
15:31 19.07.2026
13 хаха🤣
15:31 19.07.2026
14 УАЗ ПАТРИОТ
15:31 19.07.2026
15 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #23
15:32 19.07.2026
16 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #18
15:32 19.07.2026
17 Александър Сирски, генерал
Нощес още много Уайлдберис и заводи за "детские игрушки" има да горят 🎆👈
15:32 19.07.2026
18 Гресирана ватенка
До коментар #16 от "УАЗ ПАТРИОТ":Продължава деинсектацията на маккя ти вуната руска....😆😆😆
15:33 19.07.2026
19 Съдията
15:33 19.07.2026
20 Господ да ги прости!
До коментар #1 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Кръвта на руси и украинци са и върху нашите "чисти, демократични" ръце!
Коментиран от #22
15:34 19.07.2026
21 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Guten МОРГЕН, бандерче!
15:36 19.07.2026
22 Отец Дионисий
До коментар #20 от "Господ да ги прости!":Бог на руснак не прощава !!!
Да питат Аллаха 👈
15:36 19.07.2026
23 Ха-ха
До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #25
15:36 19.07.2026
24 Ха-ха
До коментар #12 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
15:37 19.07.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Ха-ха":Праскините още ще народят 👆
15:38 19.07.2026
26 Абе,
15:40 19.07.2026
27 Факт
Пълен списък на руските военни намеси, инвазии и хибридни агресии, разделени по исторически периоди. Период на Гражданската война и експанзията на болшевиките (1918 – 1922)
След разпада на Руската империя, болшевишка Русия (РСФСР) напада новообявените независими държави, за да ги съветизира: Украйна (1917 – 1921): Многократни инвазии на Червената армия срещу Украинската народна република, завършили с нейното окупиране и ликвидиране. Първо нахлуване на болшевиките (декември 1917 – март 1918)
Второ нахлуване на болшевиките (ноември 1918 – лятото на 1919). Трето нахлуване на болшевиките (декември 1919 – 1920)
Финландия (1918): Намеса на съветски войски и подкрепа за „червените“ във Финландската гражданска война с цел установяване на просъветски режим. Естония (1918 – 1920): Нахлуване на Червената армия, довело до Естонската война за независимост. Русия губи и признава Естония с Тратуския договор. Латвия (1918 – 1920): Военна инвазия за установяване на съветска власт, завършила с отблъскване на съветските сили.
Литва (1918 – 1919): Опит за съветизация чрез нахлуване на Червената армия, спрян от литовските сили. Полша (1919 – 1921): Полско-съветската война. Мащабна руска инвазия с цел износ на революция в Европа, спряна от поляците пред Варшава („Чудото на Висла“). Азербайджан (1920): Нахлуване на Черве
Коментиран от #31
15:41 19.07.2026
28 анонимен
Коментиран от #47
15:45 19.07.2026
29 Факт
Китай / КВЖД (1929): Военен конфликт в Манджурия, при който СССР нахлува с армия, за да си върне контрола над Китайско-източната железница.
Полша (1939): Съветско нахлуване в Полша на 17 септември в тайно съглашение с Нацистка Германия (Пакта Рибентроп-Молотов). Източна Полша е анексирана, а десетки хиляди са екзекутирани (Катинското клане).
Финландия (1939 – 1940): Зимната война. СССР инсценира пограничен инцидент (Майнила) и напада Финландия. Финландците устояват, но губят 10% от територията си. Балтийските страни (1940): Окупация и последваща насилствена анексия на Естония, Латвия и Литва от Червената армия след поставяне на ултиматум. Румъния (1940): Ултиматум и последваща военна окупация на Бесарабия и Северна Буковина, които са присъединени към СССР.
Иран (1941): Операция „Съгласие“. Съвместно съветско-британско нахлуване в Иран за осигуряване на коридор за доставки (Ленд-лиз). СССР отказва
15:45 19.07.2026
30 Механик
Какво ли е имало там, а?
Голям кеф! Но искаме още.
Коментиран от #41
15:45 19.07.2026
31 Ма наф
До коментар #27 от "Факт":ПрикЗвай си не ни пречиш.
И ти за д ник храниш с центовете неделни.
15:47 19.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Русия за европа
15:47 19.07.2026
34 56788
15:48 19.07.2026
35 Тургенев
15:48 19.07.2026
36 Факт
Германия (1953): Брутално военно смазване на Източногерманското народно въстание от съветските танкове в Берлин и други градове.
Унгария (1956): Операция „Вихър“. Мащабна съветска военна инвазия за смазване на Унгарската революция. Убити са хиляди цивилни, а законното правителство е свалено.
Чехословакия (1968): Операция „Дунав“. Нахлуване на войските на Варшавския договор (начело със СССР) за ликвидиране на реформите от Пражката пролет.
Китай (1969): Пограничен военен конфликт за остров Дамански на река Усури с използване на тежка артилерия и ракетни системи.
Ангола и Етиопия (1975 – 1989): Мащабно тайно и явно участие на хиляди съветски военни съветници, пилоти и логистика (заедно с кубински войски) в гражданските войни в Африка.
Афганистан (1979 – 1989): Съветско-афганистанската война. Нахлуване на съветската армия, започнало с щурм на двореца в Кабул и убийството на афганистанския президент. Войната коства живота на над 1 милион афганистанци.
След разпада на СССР, модерна Русия продължава имперската си политика чрез „замразени конфликти“, наемнически армии и директни инвазии:
Молдова / Приднестровието (1992): Директна намеса на Руската 14-а армия на страната на сепаратистите в Приднестровия конфликт, довел
Коментиран от #37, #43, #44
15:48 19.07.2026
37 Ма наф
До коментар #36 от "Факт":ПрикЗвай си не ни пречиш.
И ти за д ник храниш с центовете неделни.
Брау бре, още малко и пари за евроатлантическа краставица ще изкараш.
Давай напред още, че и за крем Нивея трябва.
15:51 19.07.2026
38 Многоходовото
15:51 19.07.2026
39 Факт
Грузия / Абхазия (1992 – 1993): Скрита военна подкрепа (артилерия, авиация, оръжие) за абхазките сепаратисти. Руски части участват в боевете и етническото прочистване на грузинци в Сухуми.
Чечня – Първа война (1994 – 1996): Военна инвазия на руската армия за смазване на независимостта на Чеченската република Ичкерия. Завършва с фактически разгром на руските сили и споразумение.
Чечня – Втора война (1999 – 2009): Нова масирана офанзива, започната под претекст борба с тероризма. Столицата Грозни е напълно изравнена със земята, а в региона е инсталиран брутален марионетен режим.
Грузия / Южна Осетия и Абхазия (2008): Петдневната война. Русия извършва пълномащабно нахлуване по суша, въздух и море в Грузия. Последва признаване на независимостта на двете окупирани грузински области от страна на Москва.
Украйна / Крим и Донбас (2014 – 2021): Начало на руско-украинската война. Военна окупация на полуостров Крим чрез руски специални части без отличителни знаци („зелени човечета“), последвана от незаконна анексия. Едновременно с това Русия изпраща редовна армия, тежко оръжие и офицери за разпалване на войната в Донбас.
Сирия (от 2015 г. До днес): Мащабна военна интервенция (основно чрез авиация и наемници от ЧВК „Вагнер“) в подк
15:52 19.07.2026
40 Инна
Гореше, пламтяше, експлодираше и димеше цяла нощ, цяла сутрин и продължава да го прави и сега. Наивни хора пишат, че сме изчерпали месечния си запас, но как могат да се изненадат, ако утре по тях бъдат изстреляни още толкова?
Преди отношението беше, че ако един удар може да навреди на цивилни, това се гледаше с неодобрение, но сега ситуацията се промени. Виждаме, че хората от другата страна не бяха подготвени за този обрат на събитията. Скоро ще разберат напълно.
Те бяха толкова ликуващи вчера, когато удариха Wild berries и там загинаха хора. Нека не се изненадват сега.
И е добре, че не чакаха две или три седмици, за да отговорят, а реагираха веднага.
Коментиран от #46
15:52 19.07.2026
41 Гресирана ватенка
До коментар #30 от "Механик":"..Какво е имало там, а ?.."
Макккя ти спомена нещо за Вагизан....😁😁😁
15:53 19.07.2026
42 Само едно
15:54 19.07.2026
43 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
До коментар #36 от "Факт":Пропусна Полша, Финландия, балтийските страни, България ... Нямат край зверствата на монголята от московията
15:54 19.07.2026
44 САЩисан русофил
До коментар #36 от "Факт":За операция съгласие в иран много малко от русофилите знаят,в русия в музеите е тъпкано с хвалебствия за братския британски народ,спасил раша от Адолф и бонапарти
15:55 19.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гресирана ватенка
До коментар #40 от "Инна":"..Нашите момчета тестват нови тактики.."
Тестват нови техники как да фъргат повече грессссс в вуната ти руска 😆😆😆
15:56 19.07.2026
47 Основно цивилните жертви
До коментар #28 от "анонимен":в Украйна са рускоезични граждани. Путин уж щеше да ги освобождава, а те станаха негови жертви. Тежка и много тъжна е съдбата на руснаците.
15:58 19.07.2026
48 Слава на Русия!
15:58 19.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Факт
Украйна (от 2022 г. До днес): Пълномащабно непредизвикано нахлуване в Украйна с цел пълно унищожаване на държавата. Това е най-големият военен конфликт в Европа след Втората световна война, съпроводен с масови военни престъпления и незаконна анексия на още четири украински области.
В периода 1917 – 1920 г. болшевишка Русия напада независима Украйна общо три пъти, като всяка инвазия е масирана военна кампания, целяща пълното ликвидиране на украинската държавност.
Първо нахлуване на болшевиките (декември 1917 – март 1918) • Контекстът: През ноември 1917 г. в Киев е обявена Украинската народна република (УНР). Болшевиките в Петроград отказват да признаят легитимността на украинското правителство (Централната Рада).
• Хибриден модел: Ленин използва модел, който Русия повтаря през 2014 г. в Донбас. Тъй като не успяват да вземат властта в Киев, болшевиките бягат в Харков, обявяват там марионетна „Украинска съветска република“ и „призовават“ руската Червена армия на помощ. • Ход на събитията: Руските войски, водени от Владимир Антонов-Овсеенко и Михаил Муравиов, нахлуват в Украйна. През януари 1918 г. се провежда легендарната Битка при Крути, където няколкостотин украински студенти и кадети задържат за
Коментиран от #52
16:04 19.07.2026
51 Орешник
16:06 19.07.2026
52 Оня
До коментар #50 от "Факт":Ехооооо красавец леко да се не задавиш в твоята слюнка !
16:08 19.07.2026
53 Факт
• Ход на събитията: Кремъл създава „Временно работническо-селско правителство на Украйна“ в Курск (отново на руска територия) и Червената армия нахлува без официално обявяване на война. На дипломатическите протести на Киев Москва отговаря с цинизъм: „Там няма руски войски, бие се независимата армия на украинското съветско правителство“ (абсолютен аналог на руската реторика за Донбас през 2014 г.). Руснаците превземат Харков, Полтава и през февруари 1919 г. окупират Киев за втори път. Украинското правителство, водено от Симон Петлюра, преминава към партизанска война. По-късно през 1919 г. болшевиките са временно изтласкани от Украйна от настъпващата руска Бяла армия на генерал Деникин (която също е против украинската независимост).
Трето нахлуване на болшевиките (декември 1919 – 1920) • Контекстът: След като Червената армия разгромява белите армии на Деникин в Русия, Ленин насочва целия свободен военен ресурс обратно към Украйна за окончателното ѝ завоюване.
• Ход на събитията: През декември 1919 г. Червената армия нахлува за трети път и окупира по-голямата част от Източна и Централна Украйна. В отчаяна ситуация лидерът на УНР Симон Петлюра сключва съюз с Полша (Варшавск
Коментиран от #55
16:09 19.07.2026
54 Факт
• Контекстът: След като Червената армия разгромява белите армии на Деникин в Русия, Ленин насочва целия свободен военен ресурс обратно към Украйна за окончателното ѝ завоюване.
• Ход на събитията: През декември 1919 г. Червената армия нахлува за трети път и окупира по-голямата част от Източна и Централна Украйна. В отчаяна ситуация лидерът на УНР Симон Петлюра сключва съюз с Полша (Варшавския договор от 1920 г.). Съвместните полско-украински сили започват контраофанзива и през май 1920 г. успяват да освободят Киев. Болшевиките обаче извършват масирана контраатака, водена от Първа конна армия на Будьони, отблъскват съюзниците и достигат чак до Варшава. Полша успява да спечели войната пред вратите на столицата си, но през 1921 г. подписва Рижкия мирен договор със СССР. С този договор Полша запазва Западна Украйна, но изоставя УНР, а Централна и Източна Украйна остават окупирани от Русия и са превърнати в Украинска ССР, която през 1922 г. става съосновател на Съветския съюз.
Основни тактически прилики с днешния ден:
Историята показва, че методите на Кремъл от 1917–1920 г. и тези от 2014–2022 г. са идентични:
1. Създаване на квазидържави: Първо се създава фалшиво паралелно правителство в Харков (1917 г.) или в Донецк/Луганск (2014 г.).
2. Отричане на присъствие: Твърдения, че Русия не участва в конфликта, а местните работници сами са се вдигнали на бунт.
3. Погазване на договори: Анулиранет
16:15 19.07.2026
55 456
До коментар #53 от "Факт":Никой не ти чете тапизмите
16:15 19.07.2026