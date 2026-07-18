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Двама американски войници са убити в Йордания

Двама американски войници са убити в Йордания

18 Юли, 2026 20:33, обновена 18 Юли, 2026 20:37 1 292 22

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  • война-
  • иран

Ирански ракетен удар порази въздушна база, трети военнослужещ на САЩ се издирва след ескалацията в Близкия изток

Двама американски войници са убити в Йордания - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама американски военнослужещи бяха убити, а друг остава в неизвестност в Йордания след масирана атака с балистични ракети и дронове, предприета от Иран.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди за инцидента, който се случи по време на мисия за отбрана на военновъздушната база Ал-Азрак. При нападението са ранени още четирима американски войници, които по-късно са изписани от болница.

Конфликтът между САЩ и Иран ескалира рязко през последната седмица. Вашингтон извърши седем поредни нощи на въздушни удари срещу иранска военна инфраструктура, логистични обекти и подземни складове за оръжия в близост до стратегическия Ормузки проток. В отговор Техеран активира масиран обстрел срещу американски активи и съюзнически държави в Близкия изток, включително Кувейт, Бахрейн и Катар.

Йорданската армия съобщи, че нейните системи за противовъздушна отбрана са успели да прихванат и свалят 10 ирански ракети, навлезли в нейното въздушно пространство, но част от ударите са достигнали целта си. Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на засилен политически натиск за овладяване на ситуацията, докато Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) предупреди, че няма да спре атаките, докато САЩ не прекратят въздушната си кампания.

Източници: centcom.mil, Reuters, Al Jazeera


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Езвенете

    22 1 Отговор
    Ну ас къто по недуучил, дъ питъм - Къ тъй съ убити, къту САЩ викът дето нямали вуенни там, а онез с чършавите викът, чи били свалили сички ръкети?

    20:40 18.07.2026

  • 2 Софиянец

    21 3 Отговор
    Разкош! 👌🍻

    20:41 18.07.2026

  • 3 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Където са двама ,там са и двайсет.КРА ли ми дирят тия кравари в Йордания?

    20:42 18.07.2026

  • 4 Украине победи факт

    15 1 Отговор
    Всяка една убита хаамериканска или гушка сф оня окупатори радост за очито

    20:44 18.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Новият Виетнам.

    20:45 18.07.2026

  • 6 А НА МЕН МИ КАЗАХА

    21 0 Отговор
    ЧЕ ТЕ СА БЕЗСМЪРТНИ.

    20:46 18.07.2026

  • 7 Кефи ме как броим убитите американци

    4 28 Отговор
    на пръстите на едната ръка, докато конвеирът с ГРУЗ 200 бачка денонощно.

    20:46 18.07.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 23 Отговор
    Ракетата ударила военния БАР на 400 метра от целта. Дават кадри по CNN

    20:47 18.07.2026

  • 9 Рим срещу Персия

    2 19 Отговор
    Рим побеждава - факт!

    20:48 18.07.2026

  • 10 Истината

    6 27 Отговор
    Минимум 500 000 българи са емигрирали през годините в САЩ.

    Само в Чикаго са 2.5 милиона руснаците, за сърби, беларуси, украинци да не говорим.

    Колко народ емигрира в Иран или в бившия СССР?

    Истината е, че българи, руснаци, сърби - всички сме за САЩ!

    Коментиран от #11, #13

    20:50 18.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Варна 3

    16 1 Отговор
    Да аплодираме Иран за успеха му! САЩ губи.

    20:57 18.07.2026

  • 13 Демократъ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Кат са улави Сащ да ги пускат.

    20:58 18.07.2026

  • 14 Оги

    5 1 Отговор
    Майка им не е там.

    21:06 18.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Време е аерокатафалките да почнат да транспортират карантия към военната база Доувър в Делауеър.

    21:12 18.07.2026

  • 16 Чакаме още кравари при св. Петър

    11 1 Отговор
    Персите попиляха краварите

    21:14 18.07.2026

  • 17 А ГДЕ

    5 0 Отговор
    Линдзито Греъма ?

    21:17 18.07.2026

  • 18 така, де

    3 0 Отговор
    Само двама? Още трябва!

    21:22 18.07.2026

  • 19 пешо

    3 0 Отговор
    малко са поне двеста

    21:22 18.07.2026

  • 20 Гуд нюз !

    3 0 Отговор
    Хаирлия да е !!!

    21:23 18.07.2026

  • 21 Убити са

    1 0 Отговор
    заради акъла на трън.
    …и не са само двама.
    Не са, ще има и още от същото…

    21:26 18.07.2026

  • 22 КСИР

    2 0 Отговор
    Какви двама загинали, бе?! Цялата авиобаза Ал-Азрак в Йордания е унищожена с 10 балистични ракети. Били прехванали 10... Прехванали да не казвам какво.

    21:31 18.07.2026