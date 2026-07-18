Двама американски войници са убити в Йордания

Двама американски военнослужещи бяха убити, а друг остава в неизвестност в Йордания след масирана атака с балистични ракети и дронове, предприета от Иран.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди за инцидента, който се случи по време на мисия за отбрана на военновъздушната база Ал-Азрак. При нападението са ранени още четирима американски войници, които по-късно са изписани от болница.
Конфликтът между САЩ и Иран ескалира рязко през последната седмица. Вашингтон извърши седем поредни нощи на въздушни удари срещу иранска военна инфраструктура, логистични обекти и подземни складове за оръжия в близост до стратегическия Ормузки проток. В отговор Техеран активира масиран обстрел срещу американски активи и съюзнически държави в Близкия изток, включително Кувейт, Бахрейн и Катар.
Йорданската армия съобщи, че нейните системи за противовъздушна отбрана са успели да прихванат и свалят 10 ирански ракети, навлезли в нейното въздушно пространство, но част от ударите са достигнали целта си. Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на засилен политически натиск за овладяване на ситуацията, докато Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) предупреди, че няма да спре атаките, докато САЩ не прекратят въздушната си кампания.
Източници: centcom.mil, Reuters, Al Jazeera
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Езвенете
20:40 18.07.2026
2 Софиянец
20:41 18.07.2026
3 Сатана Z
20:42 18.07.2026
4 Украине победи факт
20:44 18.07.2026
5 Последния Софиянец
20:45 18.07.2026
6 А НА МЕН МИ КАЗАХА
20:46 18.07.2026
7 Кефи ме как броим убитите американци
20:46 18.07.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
20:47 18.07.2026
9 Рим срещу Персия
20:48 18.07.2026
10 Истината
Само в Чикаго са 2.5 милиона руснаците, за сърби, беларуси, украинци да не говорим.
Колко народ емигрира в Иран или в бившия СССР?
Истината е, че българи, руснаци, сърби - всички сме за САЩ!
Коментиран от #11, #13
20:50 18.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Варна 3
20:57 18.07.2026
13 Демократъ
До коментар #10 от "Истината":Кат са улави Сащ да ги пускат.
20:58 18.07.2026
14 Оги
21:06 18.07.2026
15 стоян георгиев
21:12 18.07.2026
16 Чакаме още кравари при св. Петър
21:14 18.07.2026
17 А ГДЕ
21:17 18.07.2026
18 така, де
21:22 18.07.2026
19 пешо
21:22 18.07.2026
20 Гуд нюз !
21:23 18.07.2026
21 Убити са
…и не са само двама.
Не са, ще има и още от същото…
21:26 18.07.2026
22 КСИР
21:31 18.07.2026