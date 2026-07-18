Двама американски войници са убити в Йордания

Двама американски военнослужещи бяха убити, а друг остава в неизвестност в Йордания след масирана атака с балистични ракети и дронове, предприета от Иран.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди за инцидента, който се случи по време на мисия за отбрана на военновъздушната база Ал-Азрак. При нападението са ранени още четирима американски войници, които по-късно са изписани от болница.

Конфликтът между САЩ и Иран ескалира рязко през последната седмица. Вашингтон извърши седем поредни нощи на въздушни удари срещу иранска военна инфраструктура, логистични обекти и подземни складове за оръжия в близост до стратегическия Ормузки проток. В отговор Техеран активира масиран обстрел срещу американски активи и съюзнически държави в Близкия изток, включително Кувейт, Бахрейн и Катар.

Йорданската армия съобщи, че нейните системи за противовъздушна отбрана са успели да прихванат и свалят 10 ирански ракети, навлезли в нейното въздушно пространство, но част от ударите са достигнали целта си. Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на засилен политически натиск за овладяване на ситуацията, докато Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) предупреди, че няма да спре атаките, докато САЩ не прекратят въздушната си кампания.

Източници: centcom.mil, Reuters, Al Jazeera