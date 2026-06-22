"Зеленски: Украйна ще реши кой да представлява Европа в евентуални преговори с Русия"

Украйна ще реши кой ще представлява Европа в евентуални преговори с Русия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за украински медии, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.
Киев се стреми да даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия, като засили ролята на европейските партньори. Според информацията подкрепяните от САЩ преговори са в застой на фона на конфликта с Иран, а Украйна продължава да отхвърля руските искания за териториални отстъпки.
Зеленски посочва, че темата за Украйна е била обсъдена „по-подробно от всякога“ на заседание на Европейски съвет през миналата седмица.
По думите му са били обсъдени ролята на Европа в диалога с Русия и възможните формати за участие в преговорите. Той заявява: „Европа ще обмисли формата и ще предложи няколко варианта, но Украйна ще реши кой ще представлява Европа в преговорите. Това е справедливо.“
Според Зеленски европейските лидери обсъждат и възможност за директен диалог с Москва, като в същото време остават разделени по въпроса за отношенията с Русия.
След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп на форума на Г-7, Зеленски е поискал Вашингтон да одобри лицензи за производство в Украйна на американските системи Patriot. Той посочва, че американската страна е реагирала положително на въпроса за лицензите за първи път.
Зеленски допълва, че Тръмп възнамерява да поиска от американските отбранителни компании да създадат лицензирано производство на ракети за противовъздушна отбрана в Европа и Украйна. Анализаторът Фабиан Хофман определя подобна стъпка като значителна промяна в политиката на САЩ, като отбелязва, че основното предизвикателство остава производството на ключови компоненти, а не крайната сглобка.
Темата е пряко свързана с позицията на България като член на Европейския съюз и НАТО, които подкрепят общите усилия за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5, #8, #23
12:54 22.06.2026
2 БългароМразци
12:55 22.06.2026
3 В Путин
Коментиран от #38
12:56 22.06.2026
4 Вашето мнение
12:56 22.06.2026
5 🤣😂🤣😂🤣
До коментар #1 от "Пич":Министърът на финансите на САЩ,
Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗"
12:59 22.06.2026
6 жик так
12:59 22.06.2026
7 8888
все пак професията на човека е комик....
13:00 22.06.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Украинската наглост и нахалство нямат край.....
13:00 22.06.2026
9 хаха
Ватенките пак скоропостижно се обосраха. ХАХАХА
13:01 22.06.2026
10 Вашето мнение
13:01 22.06.2026
11 Гориил
13:01 22.06.2026
12 Пульо Пулев той да каже
Безподобен клоун миризлив и алчен
13:01 22.06.2026
13 Скот Ритър
13:02 22.06.2026
14 САМИ СИ ПРЕГОВАРЯТ
13:02 22.06.2026
15 Всички разбраха,
Аз лично го повтарям от 5 години.
Коментиран от #18, #24
13:03 22.06.2026
16 пак ли се е надрусал,
НАХАЛЕН, БЕЗОЧЛИВ, мразещ окраината. Това го разбра и ПОЛША, която иска ОДИТ на дадените средства на зелето - колко за войната, колко за имения, колко за златни тоалетни. НО НЕЩО есср.то си ТРАЕ. Защо ли?
13:04 22.06.2026
17 Министърът на финансите на САЩ:
13:04 22.06.2026
18 Всички други
До коментар #15 от "Всички разбраха,":освен тебе разбраха и друго. Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Ти явно се смяташ за някакво свещено изключение. Не ни занимавай със себе си. Иначе щеше да разбираш за сбърканата роля и логика на есср-то във войната - тика живота на укрите срещу Русия. ВЪРХОВНО НАХАЛСТВО и ВРЕДНА за Европа политика.
13:08 22.06.2026
19 Зелена марионетка
13:09 22.06.2026
20 АБВ
Нагъл и арогантен, ама много, много глупав !
13:10 22.06.2026
21 баце
13:10 22.06.2026
22 От Кремъл официално:
13:11 22.06.2026
23 Аз, Клавдий
До коментар #1 от "Пич":Това е демокрация, щом Украйна ще реши, сигурно ще насрочи референдум?!
13:12 22.06.2026
24 Тогава кажете
До коментар #15 от "Всички разбраха,":като какви ще участват европейските представители в тези преговори - като преки страни в конфликта или като страни посредници.
13:13 22.06.2026
25 Чакай малко, бре!?
13:13 22.06.2026
26 Извънредно. Голяма движуха
Днес, 22 юни 2026 г., по обед бяха регистрирани мощни експлозии в руския град Воронеж.
Според първоначалната информация от местни източници и военни канали, градът е бил атакуван с далекобойни крилати ракети (предполага се Storm Shadow).
Според украински и руски източници (включително каналите Exilenova+ и База), основна мишена на удара е бил Воронежкият завод за полупроводникови прибори (ВЗПП). Заводът е обект на международни санкции, тъй като произвежда компоненти и микроелектроника, използвани в руската отбранителна индустрия, включително за производство на ракети.
Около 11:40 ч. московско време губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви ракетна опасност в региона. Малко след 13:00 ч. местните жители започнаха да съобщават за силни взривове.
В социалните мрежи бързо се разпространиха кадри, показващи гъсти стълбове черен дим, издигащи се над няколко точки в града, което свидетелства за възникнали сериозни пожари на мястото на ударите.
Към момента официалните руски власти потвърждават единствено задействането на тревогата и ракетната опасност, но все още липсва официално изявление, детайлизиращо мащаба на щетите или евентуални жертви на територията на стратегическия обект.
Видео в коментар:
Коментиран от #28
13:13 22.06.2026
27 ...не било пудра захар
13:14 22.06.2026
28 АБВ
До коментар #26 от "Извънредно. Голяма движуха":А в Украйната какво става ? Има ли взривове, или там е тихо и спокойно ?
Още ли украинците държат Константиновка ? А Лиман ? А на север ?
Коментиран от #34
13:19 22.06.2026
29 Наркоманчето да не се надува толкова!
Коментиран от #32, #43
13:21 22.06.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
13:22 22.06.2026
31 Президент Пуси н
Аз съм безаналогов стратег и настъпвам по всички фронтове и громя световния империализъм тия дни ще превзема Лондон,а Вашингтон най-много до есента обаче най-първо Малая Токмачка ще превзема,че там са обединените сили на цялата Галактика. Все идет по плану.
13:22 22.06.2026
32 зрител
До коментар #29 от "Наркоманчето да не се надува толкова!":Ще има капитулация ама на РФ. И по добре по бързо защото после може и разпад да има.Този път няма да им пратят бутчета на гладните блатари.
13:24 22.06.2026
33 Айляк
Лошо е да се имаш за някакъв фактор, когато не те броят даже за жив.
Но белото курназ прави от ула вото Зеле.
Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...
Коментиран от #35
13:27 22.06.2026
34 руски безаналогови 79смешници
До коментар #28 от "АБВ":А Малая Токмачка за 199 ти път взехме ли я товариш? А Киев за 3 дня? А в Херсон навсегда ли сме?
А в Лондон по кое време ще ходим или нямаме визи за там?
13:28 22.06.2026
35 Абрамович
До коментар #33 от "Айляк":Кой го пита Путин бе другар? Не разбра ли че тоя вече е бита карта.Сега въпросът е как да му бием шута най-безболезнено и да спасим федерацийката от разпад.
13:30 22.06.2026
36 Иван 1
Коментиран от #37
13:31 22.06.2026
37 Р.Рейгън
До коментар #36 от "Иван 1":Нищо не зависи от руснаците. Те са губеща страна и колкото по-бързо го осъзнаят толкова по-малко ще страдат.
13:34 22.06.2026
38 хихи
До коментар #3 от "В Путин":русо.ейски мишоци свършиха парите и искат да приключват войната
13:37 22.06.2026
39 Аксенов
13:39 22.06.2026
40 .....
"Подадеш му пръст ,а то налапа цялата ти ръка "
Европа МНОГО добре трябва да си помисли , коя е заплахата за нея ,дали Русия или вече (след това изказване на зеленото) ....УКРАЙНА ?!
13:39 22.06.2026
41 Ива
Коментиран от #42
13:40 22.06.2026
42 Т.Живков
До коментар #41 от "Ива":Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе! Ти нямаш право да решаваш!
13:43 22.06.2026
43 Много е късно за капитулация.
До коментар #29 от "Наркоманчето да не се надува толкова!":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти за спиране на войната са равносилни на загуба за Русия.
13:45 22.06.2026