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Зеленски: Украйна ще реши кой да представлява Европа в евентуални преговори с Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна ще реши кой да представлява Европа в евентуални преговори с Русия

22 Юни, 2026 12:52 1 006 43

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  • русия-
  • преговори

Киев настоява за по-ясна роля на европейските партньори в дипломатическия процес за прекратяване на войната

Зеленски: Украйна ще реши кой да представлява Европа в евентуални преговори с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще реши кой ще представлява Европа в евентуални преговори с Русия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за украински медии, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Киев се стреми да даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия, като засили ролята на европейските партньори. Според информацията подкрепяните от САЩ преговори са в застой на фона на конфликта с Иран, а Украйна продължава да отхвърля руските искания за териториални отстъпки.

Зеленски посочва, че темата за Украйна е била обсъдена „по-подробно от всякога“ на заседание на Европейски съвет през миналата седмица.

По думите му са били обсъдени ролята на Европа в диалога с Русия и възможните формати за участие в преговорите. Той заявява: „Европа ще обмисли формата и ще предложи няколко варианта, но Украйна ще реши кой ще представлява Европа в преговорите. Това е справедливо.“

Според Зеленски европейските лидери обсъждат и възможност за директен диалог с Москва, като в същото време остават разделени по въпроса за отношенията с Русия.

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп на форума на Г-7, Зеленски е поискал Вашингтон да одобри лицензи за производство в Украйна на американските системи Patriot. Той посочва, че американската страна е реагирала положително на въпроса за лицензите за първи път.

Зеленски допълва, че Тръмп възнамерява да поиска от американските отбранителни компании да създадат лицензирано производство на ракети за противовъздушна отбрана в Европа и Украйна. Анализаторът Фабиан Хофман определя подобна стъпка като значителна промяна в политиката на САЩ, като отбелязва, че основното предизвикателство остава производството на ключови компоненти, а не крайната сглобка.

Темата е пряко свързана с позицията на България като член на Европейския съюз и НАТО, които подкрепят общите усилия за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    39 5 Отговор
    Я......"Отвратителният Мистър Бийн", както го наричат в САЩ, още не е схванал, че го уважават колкото лаещо четирикрако!?

    Коментиран от #5, #8, #23

    12:54 22.06.2026

  • 2 БългароМразци

    27 6 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:55 22.06.2026

  • 3 В Путин

    28 4 Отговор
    Ха, Ха, какви преговори с атлантическите евро.ейски ястреби, какви пет рубли..

    Коментиран от #38

    12:56 22.06.2026

  • 4 Вашето мнение

    27 4 Отговор
    За каква европа и за какви преговори говори този човек? Този и генералите му ще подпишат капитулацията, а европа по стар прайдаджийски маниер ще гледа да се изсули.

    12:56 22.06.2026

  • 5 🤣😂🤣😂🤣

    27 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Министърът на финансите на САЩ,
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗"

    12:59 22.06.2026

  • 6 жик так

    26 4 Отговор
    А стига бе , то евреите не ги допуснаха до преговорите между Щатите и Иран , че вас ли ще допуснат до преговори с Русия пък камоли Ес ...

    12:59 22.06.2026

  • 7 8888

    32 3 Отговор
    До сега ги моли за пари, сега им стана началник....
    все пак професията на човека е комик....

    13:00 22.06.2026

  • 8 Европеец

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Украинската наглост и нахалство нямат край.....

    13:00 22.06.2026

  • 9 хаха

    3 20 Отговор
    Украйна току-що атакува завода за сглобяване на полупроводникови компоненти във Воронеж, Русия, с крилата ракета, вероятно FP-5 Фламинго.

    Ватенките пак скоропостижно се обосраха. ХАХАХА

    13:01 22.06.2026

  • 10 Вашето мнение

    18 3 Отговор
    Единия от коалицията на лаещите, закрилника на педофилите от острова днес си тръгва. Та не знам кой ще остане за преговори.

    13:01 22.06.2026

  • 11 Гориил

    23 2 Отговор
    Никой няма да му позволи да направи това. Единственият път, когато Бандера ще бъде доведен в залата за преговори и ще му бъдат свалени белезниците, е за подписването на документа за капитулация.

    13:01 22.06.2026

  • 12 Пульо Пулев той да каже

    17 3 Отговор
    Минава му времето да ги командва и изнудва
    Безподобен клоун миризлив и алчен

    13:01 22.06.2026

  • 13 Скот Ритър

    20 2 Отговор
    Бившият офицер от американското разузнаване Скот Ритър е крайно критичен към зеленчука , като многократно го определя като "диктатор" и "корумпиран комик". Според него украинският президент е политически проект на западни PR експерти и британските разузнавателни служби, а управлението му е белязано от репресии.

    13:02 22.06.2026

  • 14 САМИ СИ ПРЕГОВАРЯТ

    17 2 Отговор
    Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достойно денацифициране".

    13:02 22.06.2026

  • 15 Всички разбраха,

    3 17 Отговор
    че мир без Европа не е възможен, само Тръмп не разбра!

    Аз лично го повтарям от 5 години.

    Коментиран от #18, #24

    13:03 22.06.2026

  • 16 пак ли се е надрусал,

    17 2 Отговор
    или такъв си е по рождение. От две години този клоун по душа и професия е НЕЛЕГИТИМЕН президент. По международното право подписът му трябва да е нелегитимен.
    НАХАЛЕН, БЕЗОЧЛИВ, мразещ окраината. Това го разбра и ПОЛША, която иска ОДИТ на дадените средства на зелето - колко за войната, колко за имения, колко за златни тоалетни. НО НЕЩО есср.то си ТРАЕ. Защо ли?

    13:04 22.06.2026

  • 17 Министърът на финансите на САЩ:

    14 1 Отговор
    Зеленски е "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗

    13:04 22.06.2026

  • 18 Всички други

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всички разбраха,":

    освен тебе разбраха и друго. Основният проблем на Украйна е, че нямат мозък, щом са приели да бъдат пушечно месо за западняците. Ти явно се смяташ за някакво свещено изключение. Не ни занимавай със себе си. Иначе щеше да разбираш за сбърканата роля и логика на есср-то във войната - тика живота на укрите срещу Русия. ВЪРХОВНО НАХАЛСТВО и ВРЕДНА за Европа политика.

    13:08 22.06.2026

  • 19 Зелена марионетка

    10 1 Отговор
    Абе, клоун, тукашните марионетки ни съдраха кожите, за да мре твоя народ. Черно море стана помийна яма. Всичко за кефа на Щатите.

    13:09 22.06.2026

  • 20 АБВ

    9 1 Отговор
    "Зеленски: Украйна ще реши кой да представлява Европа в евентуални преговори с Русия"

    Нагъл и арогантен, ама много, много глупав !

    13:10 22.06.2026

  • 21 баце

    8 1 Отговор
    Спрете му дрогата. Този си мисли, че управлява европа.

    13:10 22.06.2026

  • 22 От Кремъл официално:

    5 1 Отговор
    И 6@ ли сме ва

    13:11 22.06.2026

  • 23 Аз, Клавдий

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Това е демокрация, щом Украйна ще реши, сигурно ще насрочи референдум?!

    13:12 22.06.2026

  • 24 Тогава кажете

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всички разбраха,":

    като какви ще участват европейските представители в тези преговори - като преки страни в конфликта или като страни посредници.

    13:13 22.06.2026

  • 25 Чакай малко, бре!?

    7 2 Отговор
    Нали Украйна побеждаваше,нещо до последният украинец,парад в Москва? ...Що така търси мир и обвинява Русия, че не искат мир?...колумбийците фалшиво бело са му вкарали🤣

    13:13 22.06.2026

  • 26 Извънредно. Голяма движуха

    3 8 Отговор
    Извънредно!!!

    Днес, 22 юни 2026 г., по обед бяха регистрирани мощни експлозии в руския град Воронеж.
    ​Според първоначалната информация от местни източници и военни канали, градът е бил атакуван с далекобойни крилати ракети (предполага се Storm Shadow).

    ​Според украински и руски източници (включително каналите Exilenova+ и База), основна мишена на удара е бил Воронежкият завод за полупроводникови прибори (ВЗПП). Заводът е обект на международни санкции, тъй като произвежда компоненти и микроелектроника, използвани в руската отбранителна индустрия, включително за производство на ракети.


    Около 11:40 ч. московско време губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви ракетна опасност в региона. Малко след 13:00 ч. местните жители започнаха да съобщават за силни взривове.

    ​ В социалните мрежи бързо се разпространиха кадри, показващи гъсти стълбове черен дим, издигащи се над няколко точки в града, което свидетелства за възникнали сериозни пожари на мястото на ударите.

    ​Към момента официалните руски власти потвърждават единствено задействането на тревогата и ракетната опасност, но все още липсва официално изявление, детайлизиращо мащаба на щетите или евентуални жертви на територията на стратегическия обект.
    Видео в коментар:

    Коментиран от #28

    13:13 22.06.2026

  • 27 ...не било пудра захар

    6 1 Отговор
    Чичо,защо кашляш?

    13:14 22.06.2026

  • 28 АБВ

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Извънредно. Голяма движуха":

    А в Украйната какво става ? Има ли взривове, или там е тихо и спокойно ?
    Още ли украинците държат Константиновка ? А Лиман ? А на север ?

    Коментиран от #34

    13:19 22.06.2026

  • 29 Наркоманчето да не се надува толкова!

    5 3 Отговор
    Няма да има преговори,а капитулация!

    Коментиран от #32, #43

    13:21 22.06.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ЗЕЛЕНСКИ ДА РЕШИ ..................... ЕВРОПА ДА ПРЕДСТАВИ ..................... НАШ МУНЯ С ГОЛЕМИТЕ УШИ и КЛЮНЕСТИЯ НОС .................... ТОГАВА ЩЕ ВИДИМ "ПРОГРЕС" В ПРЕГОВОРИТЕ, ................... КОГАТО НАШИЯ"ПРОГРЕСИВЕН и ИНТЕЛИГЕНТЕН" МУНЧО................. ЗАПОЧНЕ С РЪЦЕ ДА ЖЕСТИКУЛИРА И ОБЯСНЯВА, КАК .................. ВИДИТЕ ЛИ КОМУНИZMA HA ПУТЛЕР Е ................... ПО ХУБАВ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА .................

    13:22 22.06.2026

  • 31 Президент Пуси н

    3 6 Отговор
    Подариха ми два слона от Лаос. Обаче не влизат в бункера. Ще взема да ги пратя на фронте за бойни слонове с тях да правят атаки , че магаренцата и козлите свършиха, а бензин за китайските моторетки няма.
    Аз съм безаналогов стратег и настъпвам по всички фронтове и громя световния империализъм тия дни ще превзема Лондон,а Вашингтон най-много до есента обаче най-първо Малая Токмачка ще превзема,че там са обединените сили на цялата Галактика. Все идет по плану.

    13:22 22.06.2026

  • 32 зрител

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Наркоманчето да не се надува толкова!":

    Ще има капитулация ама на РФ. И по добре по бързо защото после може и разпад да има.Този път няма да им пратят бутчета на гладните блатари.

    13:24 22.06.2026

  • 33 Айляк

    7 2 Отговор
    Туй перманентно надрусаното първо да попита културно Путин дали може Европа да има представител при преговорите, па тогаз да плещи из медиите.
    Лошо е да се имаш за някакъв фактор, когато не те броят даже за жив.
    Но белото курназ прави от ула вото Зеле.
    Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...

    Коментиран от #35

    13:27 22.06.2026

  • 34 руски безаналогови 79смешници

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    А Малая Токмачка за 199 ти път взехме ли я товариш? А Киев за 3 дня? А в Херсон навсегда ли сме?
    А в Лондон по кое време ще ходим или нямаме визи за там?

    13:28 22.06.2026

  • 35 Абрамович

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Айляк":

    Кой го пита Путин бе другар? Не разбра ли че тоя вече е бита карта.Сега въпросът е как да му бием шута най-безболезнено и да спасим федерацийката от разпад.

    13:30 22.06.2026

  • 36 Иван 1

    7 3 Отговор
    Никой няма думата само руснаците могат и ще кажат, когато трябва а зеленото да е живо и здраво тогава,че да си плати.

    Коментиран от #37

    13:31 22.06.2026

  • 37 Р.Рейгън

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Иван 1":

    Нищо не зависи от руснаците. Те са губеща страна и колкото по-бързо го осъзнаят толкова по-малко ще страдат.

    13:34 22.06.2026

  • 38 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "В Путин":

    русо.ейски мишоци свършиха парите и искат да приключват войната

    13:37 22.06.2026

  • 39 Аксенов

    2 0 Отговор
    Спасявай се кой как може. Бензин няма,ток няма,ПВО няма, само моста остана ЗАСЕГА. Бягайте бързо защото украинците идват и ще има съдебна отговорност за всички предатели и окупатори. Време е да се връщаме в блатата.

    13:39 22.06.2026

  • 40 .....

    2 2 Отговор
    СЕРИОЗНО ???
    "Подадеш му пръст ,а то налапа цялата ти ръка "
    Европа МНОГО добре трябва да си помисли , коя е заплахата за нея ,дали Русия или вече (след това изказване на зеленото) ....УКРАЙНА ?!

    13:39 22.06.2026

  • 41 Ива

    1 2 Отговор
    Русия ще реши с кого и кога ще преговаря !

    Коментиран от #42

    13:40 22.06.2026

  • 42 Т.Живков

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ива":

    Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе! Ти нямаш право да решаваш!

    13:43 22.06.2026

  • 43 Много е късно за капитулация.

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Наркоманчето да не се надува толкова!":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти за спиране на войната са равносилни на загуба за Русия.

    13:45 22.06.2026

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