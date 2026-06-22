"Зеленски: Украйна ще реши кой да представлява Европа в евентуални преговори с Русия"

Украйна ще реши кой ще представлява Европа в евентуални преговори с Русия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за украински медии, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Киев се стреми да даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия, като засили ролята на европейските партньори. Според информацията подкрепяните от САЩ преговори са в застой на фона на конфликта с Иран, а Украйна продължава да отхвърля руските искания за териториални отстъпки.

Зеленски посочва, че темата за Украйна е била обсъдена „по-подробно от всякога“ на заседание на Европейски съвет през миналата седмица.

По думите му са били обсъдени ролята на Европа в диалога с Русия и възможните формати за участие в преговорите. Той заявява: „Европа ще обмисли формата и ще предложи няколко варианта, но Украйна ще реши кой ще представлява Европа в преговорите. Това е справедливо.“

Според Зеленски европейските лидери обсъждат и възможност за директен диалог с Москва, като в същото време остават разделени по въпроса за отношенията с Русия.

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп на форума на Г-7, Зеленски е поискал Вашингтон да одобри лицензи за производство в Украйна на американските системи Patriot. Той посочва, че американската страна е реагирала положително на въпроса за лицензите за първи път.

Зеленски допълва, че Тръмп възнамерява да поиска от американските отбранителни компании да създадат лицензирано производство на ракети за противовъздушна отбрана в Европа и Украйна. Анализаторът Фабиан Хофман определя подобна стъпка като значителна промяна в политиката на САЩ, като отбелязва, че основното предизвикателство остава производството на ключови компоненти, а не крайната сглобка.

Темата е пряко свързана с позицията на България като член на Европейския съюз и НАТО, които подкрепят общите усилия за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна.