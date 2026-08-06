От 9 август цените ще бъдат само в евро

От 9 август 2026 г. цените на стоките и услугите в България ще могат да бъдат обозначавани само в евро. На 8 август изтича задължителният период, през който търговците трябваше да показват стойностите едновременно в двете валути.
Промяната е предвидена в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Двойното обозначаване започна на 8 август 2025 г. и продължава до 8 август 2026 г. включително. След този срок отпада изискването върху етикетите, ценоразписите, менютата и онлайн офертите да присъства и левовата равностойност.
Това означава, че от неделя потребителите ще виждат върху етикетите единствено крайната цена в евро. Търговците няма да бъдат задължени да премахнат левовите стойности незабавно, но ако продължат доброволно да ги показват, информацията не трябва да бъде подвеждаща или да създава объркване относно реалната продажна цена.
Официалният и неотменим обменен курс остава 1 евро за 1,95583 лева. При проверка на стара левова цена стойността в евро се получава чрез разделяне на сумата в левове на пълния курс, след което резултатът се закръглява по законовите правила.
Приключва периодът на засилен контрол върху цените
През едногодишния период на двойно обозначаване търговците бяха длъжни да формират цените си добросъвестно и прозрачно. Всяко увеличение трябваше да бъде обосновано с обективни икономически фактори, а при проверка фирмите трябваше да представят доказателства за по-високи разходи, доставки, заплати или други основания.
След 9 август контролът върху спазването на потребителските правила и обозначаването на цените ще се осъществява основно от Комисията за защита на потребителите. Националната агенция за приходите ще продължи проверките в търговските обекти, но с фокус върху отчитането на обороти, укрити приходи и данъчни нарушения.
КЗП и НАП извършваха съвместни проверки и след въвеждането на еврото. През април контролните органи съобщиха за близо 1000 проверени бензиностанции, като в отделни случаи беше установено необосновано увеличение на цените и бяха предприети административнонаказателни действия.
Левът вече не е платежно средство
Промяната при етикетите не засяга начина на плащане. Левът престана да бъде законно платежно средство след края на едномесечния период на двойно обращение на 31 януари 2026 г. От 1 февруари всички плащания в брой в страната се извършват само в евро.
Гражданите, които все още разполагат с левови банкноти и монети, могат да ги обменят. От 1 юли търговските банки и „Български пощи“ имат право да начисляват такса за услугата, след като изтече шестмесечният период на задължителна безплатна обмяна. БНБ обаче продължава да обменя левове в евро безсрочно и без такса по фиксирания курс.
По данни на Българската народна банка към края на юни са били обменени 29,4 млрд. лева, представляващи близо 94,5% от банкнотите и монетите в обращение в началото на 2025 г.
Потребителите трябва да следят крайната цена
Отпадането на левовите стойности може временно да затрудни част от потребителите, които все още сравняват цените със старите им равнища. При съмнение за неправилно изчисление ориентир остава официалният курс от 1,95583 лева за евро, а сигнали за подвеждащи етикети или нелоялни търговски практики могат да бъдат подавани до Комисията за защита на потребителите.
Промяната от 9 август бележи края на последния основен преходен период при изписването на цените след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи +
17:22 06.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
17:23 06.08.2026
3 Кошница с гавра
17:23 06.08.2026
4 Умножението е сравнението
17:28 06.08.2026
5 Д-р Марин Белчев
Еврото беше огромна грешка за България. Не защото съм против ЕС, за ЕС съм. Но и Дания, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция са членове на ЕС, а не са приели Еврото, въпреки, че всички реално могат да го приемат. Сега те ще си свиркат, а на нас ще ни набутат и цифровото Евро. Еми, простаци сме българите и това е.
Коментиран от #7
17:33 06.08.2026
6 честен ционист
17:34 06.08.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Д-р Марин Белчев":Цените в евро в България не се увеличават по подобие на други членки на ЕС, а подобие на Косово и Черна Гора.
17:36 06.08.2026
8 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не можеш да обезцениш дадена валута само като я ползваш. В този смисъл в Африка са я надценили, понеже там една пострижка е 2 цента. Ганчо си обезцени спестяванията.
17:39 06.08.2026
9 Левовете
Коментиран от #13
17:44 06.08.2026
10 цените ще бъдат само в евро
гледайки в цената и в лева хората все още си спомнят какви бяха цените миналата година
и да сравняват дали е изгодно
сега теслата ще почне
ама по яко щото няма лева за ориентир и трябва да се умножава по две
17:49 06.08.2026
11 Няма лошо
17:54 06.08.2026
12 Факти
17:55 06.08.2026
13 Не бе,
До коментар #9 от "Левовете":в ЛЕВРО!!
17:56 06.08.2026
14 Наистина
Коментиран от #18
17:58 06.08.2026
15 Нещо
18:10 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 окончателното
До коментар #14 от "Наистина":ще пожелателното дигитално евро😉от октомври 2026 и ЕНЕРГИЙНИТЕ СЕРТИФИКИ при купуване и продаване на недвижими имоти за да се извади на са. нужни няколко хиляди евро
19:02 06.08.2026
19 Левът🪙
19:24 06.08.2026
20 Павел Пенев
19:45 06.08.2026
21 Търговец
20:38 06.08.2026