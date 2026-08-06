От 9 август цените ще бъдат само в евро

От 9 август 2026 г. цените на стоките и услугите в България ще могат да бъдат обозначавани само в евро. На 8 август изтича задължителният период, през който търговците трябваше да показват стойностите едновременно в двете валути.

Промяната е предвидена в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Двойното обозначаване започна на 8 август 2025 г. и продължава до 8 август 2026 г. включително. След този срок отпада изискването върху етикетите, ценоразписите, менютата и онлайн офертите да присъства и левовата равностойност.

Това означава, че от неделя потребителите ще виждат върху етикетите единствено крайната цена в евро. Търговците няма да бъдат задължени да премахнат левовите стойности незабавно, но ако продължат доброволно да ги показват, информацията не трябва да бъде подвеждаща или да създава объркване относно реалната продажна цена.

Официалният и неотменим обменен курс остава 1 евро за 1,95583 лева. При проверка на стара левова цена стойността в евро се получава чрез разделяне на сумата в левове на пълния курс, след което резултатът се закръглява по законовите правила.

Приключва периодът на засилен контрол върху цените

През едногодишния период на двойно обозначаване търговците бяха длъжни да формират цените си добросъвестно и прозрачно. Всяко увеличение трябваше да бъде обосновано с обективни икономически фактори, а при проверка фирмите трябваше да представят доказателства за по-високи разходи, доставки, заплати или други основания.

След 9 август контролът върху спазването на потребителските правила и обозначаването на цените ще се осъществява основно от Комисията за защита на потребителите. Националната агенция за приходите ще продължи проверките в търговските обекти, но с фокус върху отчитането на обороти, укрити приходи и данъчни нарушения.

КЗП и НАП извършваха съвместни проверки и след въвеждането на еврото. През април контролните органи съобщиха за близо 1000 проверени бензиностанции, като в отделни случаи беше установено необосновано увеличение на цените и бяха предприети административнонаказателни действия.

Левът вече не е платежно средство

Промяната при етикетите не засяга начина на плащане. Левът престана да бъде законно платежно средство след края на едномесечния период на двойно обращение на 31 януари 2026 г. От 1 февруари всички плащания в брой в страната се извършват само в евро.

Гражданите, които все още разполагат с левови банкноти и монети, могат да ги обменят. От 1 юли търговските банки и „Български пощи“ имат право да начисляват такса за услугата, след като изтече шестмесечният период на задължителна безплатна обмяна. БНБ обаче продължава да обменя левове в евро безсрочно и без такса по фиксирания курс.

По данни на Българската народна банка към края на юни са били обменени 29,4 млрд. лева, представляващи близо 94,5% от банкнотите и монетите в обращение в началото на 2025 г.

Потребителите трябва да следят крайната цена

Отпадането на левовите стойности може временно да затрудни част от потребителите, които все още сравняват цените със старите им равнища. При съмнение за неправилно изчисление ориентир остава официалният курс от 1,95583 лева за евро, а сигнали за подвеждащи етикети или нелоялни търговски практики могат да бъдат подавани до Комисията за защита на потребителите.

Промяната от 9 август бележи края на последния основен преходен период при изписването на цените след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г.