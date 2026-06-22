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Кремъл: Оставката на Киър Стармър едва ли ще промени отношението на Лондон към Русия

Кремъл: Оставката на Киър Стармър едва ли ще промени отношението на Лондон към Русия

22 Юни, 2026 14:37 708 19

  • киър стармър-
  • оставка-
  • лондон-
  • русия-
  • великобритания

Москва заяви, че британската политика спрямо Русия остава „враждебна“ независимо от смяната на премиера

Кремъл: Оставката на Киър Стармър едва ли ще промени отношението на Лондон към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано Стармър обяви, че подава оставка и обеща организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, с цел избягване на политическа нестабилност в страната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Стармър не е направил нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения.

По думите му британският премиер е поддържал политика на отношения на „практически нулево равнище“ с Русия. Песков допълва, че е малко вероятно който и да е бъдещ британски политически лидер да заеме различна позиция спрямо Москва.

Темата е свързана с отношенията между Русия и държавите от Европейския съюз и НАТО, в които България участва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Епщайн ще сложи следващият кадър на Дълбоката държава.

    Коментиран от #12

    14:38 22.06.2026

  • 2 Страхотна движуха

    10 6 Отговор
    Големият завод във Воронеж стана абсолютен леш.

    14:41 22.06.2026

  • 3 Уинстън Чърчил, британски премиер

    7 7 Отговор
    Оставката на загубеняка Сармър ще върне сър Борис Джонсън на премиерския пост !!! И тогава Рассийката хептем утече ☝️

    14:42 22.06.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    10 6 Отговор
    ТОП новина !!!

    Току що украинските ВВС и дронове удариха Космическия Център Управление Полети в Дубна. Уррряяя таваришчи...😄

    14:45 22.06.2026

  • 5 Вашето мнение

    6 7 Отговор
    Един значим член на коалицията на лаещите замина. Това, ако не друго е голям удар за евронацюгите.

    14:47 22.06.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    7 4 Отговор
    Космическия център в Дубна гори !!!
    Пушека се вижда от космоса ☝️

    14:49 22.06.2026

  • 7 хаха

    9 3 Отговор
    "Кирил Дмитриев определи оставката на министър-председателя на Великобритания Кир Стармър като сигнал към „застъпниците на войната в Европа“"

    Я си "съгласувайте позициите" бе пияни въшлясали крепостници такива. ХАХАА

    14:50 22.06.2026

  • 8 Tётя Мyтpaфановна

    6 4 Отговор
    Наша Маша-алкаша от преди седмица призова всички приятели на мадараша да помагат с горивата.
    До сега нито една туба бензин, нафта, ракия ... няма донесена като помощ в посоль .
    В България явно няма приятели на мадараша, няма русофили, а само ментета - интересчии, лицемери и kлoшаpи, които се надяват някой да им подхвърли огризка .

    14:55 22.06.2026

  • 9 В Киев за три дни

    6 3 Отговор
    Пак ще има сармати, Посейдон и всякакви други митични животни!!!

    14:56 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 е ми

    3 2 Отговор
    То да не е като в пе де Рассия където един султан целуващ кОрана определя мнението на крепостниците на които не им се пада от балкона. Там мнозинството определя позицията на премиера. За това няма да се промени.

    15:01 22.06.2026

  • 12 Нека да пиша

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Майка ти се казва Гина коzата,баба ти Минка дълбокото гърло . Всички парнийни другари ги знаят ,

    15:02 22.06.2026

  • 13 Анджо

    3 2 Отговор
    Тоя му се реве та две не види.😂😂😂😂

    15:04 22.06.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Стармър е поредният поразен от проклятието "Зеленски"!
    🤣🤣🤣

    15:16 22.06.2026

  • 15 явер

    3 1 Отговор
    Руснаците са интересна пасмина, не обичат англичаните, а си пращат децата да живеят и учат там. Това се казван наглост.

    Коментиран от #19

    15:36 22.06.2026

  • 16 Оставката

    0 2 Отговор
    На Путин ще има голям резултат .Няма втори Горбачов мирът е гараниран но от Русия какво ще остане незнам.

    15:43 22.06.2026

  • 17 Омразата на Русия към англосаксите

    0 0 Отговор
    е от времената, когато Иван Грозни предлага брак на кралица Елизабет, а тя му отговаря, че може да му предостави някоя от придворните си дами. Та оттогава до сега.

    16:13 22.06.2026

  • 18 Хм Хм

    0 0 Отговор
    Разбира се, че ще промени отношението към Русия. Ще е по-лошо, естествено.

    16:15 22.06.2026

  • 19 Дори пропагандистът Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "явер":

    и неговият син е в омразния Албион. Живее си живота и се фръцка.

    16:15 22.06.2026

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