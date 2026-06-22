Кремъл: Оставката на Киър Стармър едва ли ще промени отношението на Лондон към Русия

Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано Стармър обяви, че подава оставка и обеща организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, с цел избягване на политическа нестабилност в страната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Стармър не е направил нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения.

По думите му британският премиер е поддържал политика на отношения на „практически нулево равнище“ с Русия. Песков допълва, че е малко вероятно който и да е бъдещ британски политически лидер да заеме различна позиция спрямо Москва.

Темата е свързана с отношенията между Русия и държавите от Европейския съюз и НАТО, в които България участва.