Кремъл: Оставката на Киър Стармър едва ли ще промени отношението на Лондон към Русия

Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано Стармър обяви, че подава оставка и обеща организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, с цел избягване на политическа нестабилност в страната.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Стармър не е направил нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения.
По думите му британският премиер е поддържал политика на отношения на „практически нулево равнище“ с Русия. Песков допълва, че е малко вероятно който и да е бъдещ британски политически лидер да заеме различна позиция спрямо Москва.
Темата е свързана с отношенията между Русия и държавите от Европейския съюз и НАТО, в които България участва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
14:38 22.06.2026
2 Страхотна движуха
14:41 22.06.2026
3 Уинстън Чърчил, британски премиер
14:42 22.06.2026
4 Владимир Путин, президент
Току що украинските ВВС и дронове удариха Космическия Център Управление Полети в Дубна. Уррряяя таваришчи...😄
14:45 22.06.2026
5 Вашето мнение
14:47 22.06.2026
6 Майор Деянов, на всеки километър
Пушека се вижда от космоса ☝️
14:49 22.06.2026
7 хаха
Я си "съгласувайте позициите" бе пияни въшлясали крепостници такива. ХАХАА
14:50 22.06.2026
8 Tётя Мyтpaфановна
До сега нито една туба бензин, нафта, ракия ... няма донесена като помощ в посоль .
В България явно няма приятели на мадараша, няма русофили, а само ментета - интересчии, лицемери и kлoшаpи, които се надяват някой да им подхвърли огризка .
14:55 22.06.2026
9 В Киев за три дни
14:56 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 е ми
15:01 22.06.2026
12 Нека да пиша
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Майка ти се казва Гина коzата,баба ти Минка дълбокото гърло . Всички парнийни другари ги знаят ,
15:02 22.06.2026
13 Анджо
15:04 22.06.2026
14 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
15:16 22.06.2026
15 явер
Коментиран от #19
15:36 22.06.2026
16 Оставката
15:43 22.06.2026
17 Омразата на Русия към англосаксите
16:13 22.06.2026
18 Хм Хм
16:15 22.06.2026
19 Дори пропагандистът Соловьов
До коментар #15 от "явер":и неговият син е в омразния Албион. Живее си живота и се фръцка.
16:15 22.06.2026