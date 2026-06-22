Преди се срамувах заради германците, сега - заради руснаците

Автор: Дирк Емерих
Преди 85 години нацистка Германия нападна Съветския съюз. Това беше война срещу СССР, а не срещу Русия, както с право отбелязва списание "Шпигел". За мен това не е само терминологичен спор - сблъсках се с тази дата още като дете в Москва. Баща ми тогава бе дипломат в германското посолство, а аз учех в 56-о средно училище в Москва. За учениците 22 юни се падаше се по време на лятната ваканция. Именно по това време прочетох книгата „Васьок Трубачов и неговите другари“, бях на 12 години.
Класът на Васьок заминава през ваканцията за Украйна, насред горещото лято. Селото, в което са настанени децата, е окупирано от германците, започва война. И безгрижните довчера ученици се превръщат в истински майстори на оцеляването. Налага им се да се крият, да помагат на партизаните, сблъскват се непосредствено с ужасите на войната.
Когато прочетох книгата, бях на почти същата възраст като Васьок. Бях много впечатлен – като 12-годишен "московчанин" се отъждествявах с тези момчета и момичета, които също бяха от столицата. Но изведнъж разбрах, че между нас има разлика - аз не бях един от тях, аз бях германец. И ме обземаше чувство на срам.
Датата 22 юни 1941 година и двамата ми дядовци
Баща ми си спомняше, че когато чул по радиото за нападението срещу СССР, неговият баща – моят дядо, обикновен работник и член на Социалдемократическата партия, му казал: "Това е началото на края на Хитлер. Той не може да спечели тази война". Бях още малък, когато дядо ми почина. А ми се искаше да го попитам защо още на 22 юни 1941 година е знаел това.
Другият ми дядо, също работник, не разказваше много за онова време. През април 1945 година къщата му в покрайнините на Берлин била силно повредена от граната, хвърлена от бойците на Червената армия. До смъртта си той така и не промени лошото си отношение към руснаците. И двамата ми дядовци бяха имали късмет – не ги изпратили на фронта, използвали ги в тила. Макар че бяха различни, впоследствие ги обедини следното убеждение: „Никога повече няма да допуснем нова война“.
С годините кръгозорът ми се разшири. Тогава знаех малко за събитията, предшествали 22 юни 1941 година. Две години по-рано Хитлер и Сталин сключват Пакт за ненападение. А за съществувалия към него допълнителен секретен протокол за подялбата на "сферите на влияние" в Балтика и в Полша, дълго време се мълчеше. През 1971 година заедно с родителите си посетих Катин. Помня паметника, посветен на онези над 20 000 полски офицери и войници, за които се твърдеше, че са убити от хитлеристите. Едва много по-късно научих историческата истина – заповедта за това е била дадена от Сталин.
Мисля за всичко това, когато си спомням онези години. Историята винаги е сложна, а последствията от нея стигат и до наши дни. Въпреки това 22 юни остава денят на позорното германско нападение срещу СССР. Германия носи отговорността за смъртта на 27 милиона души в Русия, Украйна, Беларус и другите бивши републики на Съветския съюз. Това няма как да бъде изкупено и не трябва да се забравя.
Имам ли право да се срамувам от руснаците?
Така или иначе днес всичко е много по-сложно. Не мога да мисля за 22 юни 1941 година, без да си спомня за 24 февруари 2022 година.Макар обстоятелствата да са различни, и в двата случая става дума за подчиняването на друга страна. Като германски журналист, работил дълги години в Москва, имах възможност да наблюдавам това на различни равнища. И си давам сметка: историята никога не се повтаря, а ако все пак се повтори, това става в друг контекст, който трудно може да бъде съпоставен.
И все пак изпитвам гняв, срам и позор. Отново се чувствам като малкото московско момче от 1970 година, разбрало какво са извършили германците. Точно така, както тогава се срамувах от германците, сега се срамувам от руснаците. Имам ли право на подобно нещо? Или звучи твърде самонадеяно?
Отново се спомням Васка Трубачов и неговите другари – как са преживели лятото на 1941 година. По продължителност сегашната война вече надмина Великата отечествена война. А колко ли още ще продължи?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офффф
Искам си Бесарабски фронт:))
Коментиран от #31, #32, #39, #41
18:23 22.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
преобразиха Хубавата Елена в черрнокожа,
а героя Ахил в пеераз 🤔❗
Коментиран от #8, #27, #68, #78, #79
18:23 22.06.2026
3 помията се лее
18:23 22.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бгг
18:24 22.06.2026
7 Дирк
18:25 22.06.2026
8 Ха,ха,ха
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А Зевс е обратен. ХоливудскиИзвратеняци
18:25 22.06.2026
9 Баба Гошка
18:25 22.06.2026
10 Владимир Путин, президент
Препоръчвам ☝️😆
Коментиран от #19
18:25 22.06.2026
11 Мунчо от село Бузовград
Прекрасен живот имаш.
Утре да се разсърдиш на Китай.
18:26 22.06.2026
12 Дойче веле
18:26 22.06.2026
13 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Коментиран от #15, #24
18:26 22.06.2026
14 Пляаас...
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Пляааас..... Ей, как ти го измъкна от устата, и започваш да дрънкаш глупости....... Пляааас...
18:27 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #22
18:30 22.06.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":@ЦензорНет, бе тваришчь.
Отнесоха Воронеж 👍😁
18:31 22.06.2026
20 Някой
До коментар #15 от "Споко...":Ама и да е сух, сух, сух, сух....
Коментиран от #25
18:33 22.06.2026
21 Пилотът Гошу
Всичко можеше да приключи още преди 2022. Западните любители на ловене на риба в мътни води обаче смятаха, че Путин няма да реагира… Нормално, от десетилетия не реагираха… Само че сега реагира … И се почна най-странната уговорена война въобще … Освен за украинците естествено, а и за руснаците… Но пък в коя война някой се е интересувал от обикновените хора… Войната е бизнес. Винаги.
18:34 22.06.2026
22 Е що
До коментар #18 от "Архимандрисандрит Бибиян":Тогава ме гониш да теизмаамс моя Фи-6 , а не ходиш датеизмаат с Фи-3? Разликата е малка!
Коментиран от #80
18:37 22.06.2026
23 00014
18:37 22.06.2026
24 Атина Палада
До коментар #13 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":Ако бяха в Украйна,то Украйна щеше да ги снабдява с ток ,както снабдява България! Нали България получава ток от Украйна след подписаният договор на про100киро и Зеленски:)
18:37 22.06.2026
25 Да, ама
До коментар #20 от "Някой":Да не земе да умре?!
18:38 22.06.2026
26 Търновец
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Като част от Руската империя и СССР т.н. Украйна абсорбира територии които бяха части от Полша Словакия Унгария и Австрия. Тези земи не бяха дадени на Украйна а на Русия и СССР - и след като се отказвате от своето Руско - Съветско минало е морално и юридически правилно да върнете земята на тези народи. А преди 1683 Крим и части от Южна Украйна бяха част от Отоманската империя. Сега част от управниците и богаташите на Украйна имат корени от тези територии и Украйна е възродена Отоманска империя - през нашествието на Отоманите срещу Виена Номадите от Крим и Южна Украйна бяха съюзници на Тюркяните.
Коментиран от #57
18:39 22.06.2026
27 00014
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ахил и Патрокъл наистина били г.отрепки, но църно мънки да играе Елена --- това е път с два леви тротоара.
Коментиран от #33
18:40 22.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
никога до сега нищо тяхно не съм прочел само заглавието и знам че надолу е само лъжи
18:41 22.06.2026
30 Преди
18:42 22.06.2026
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Офффф":нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...
18:42 22.06.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Офффф":нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...
18:44 22.06.2026
33 Ами
До коментар #27 от "00014":И малката русалка е църнокожа в Холивуд.
Коментиран от #34, #36
18:44 22.06.2026
34 Еж па ти?
До коментар #33 от "Ами":А според Холивуд, малката русалка има ли ланга?!
Коментиран от #37, #42
18:47 22.06.2026
35 Е и и
18:48 22.06.2026
36 свидетел
До коментар #33 от "Ами":и е мъжка !
18:49 22.06.2026
37 зрител
До коментар #34 от "Еж па ти?":ИМА !!!
Коментиран от #40
18:50 22.06.2026
38 Григор
18:50 22.06.2026
39 Нищо ново на инфофронта
До коментар #1 от "Офффф":Учудващо постоянство и оригиналност се проследява в старанието на разни платени драскачи да оправдават зверствата на фашизма и да ги сравбяват с други трагични събития по света. Днес е 22 юни ден на скръбта и паметта в Русия и хората отдават почит на загиналите солдати и мирни хора с минута мълчание.
18:52 22.06.2026
40 Аоо!
До коментар #37 от "зрител":Тези Е.М. на приказката! Принца надува на русалката...
18:54 22.06.2026
41 Има база за сравнение
До коментар #1 от "Офффф":И тогава и днес цяла "цивилизована" Европа воюва против Русия.
18:55 22.06.2026
42 Мунчо от село Бузовград
До коментар #34 от "Еж па ти?":Даже две.
Коментиран от #46
18:55 22.06.2026
43 Ами
Исторически те винаги са от страната на булката :)
А войната ще продължи до тогава, докато нацистите
престанат да се зъбят, а копоите им спрат да лаят.
18:57 22.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 РФ е един огромен КЕН eф !
Русия на Путин, след всяка една такава атака, отвръща с атака над жилищни квартали и гражданска инфраструктура, винаги с десетки убити и осакатени граждани. Идеята е да се вгорчи живота на украинците, които са имали късмета да не им бъде отнет. Всъщност, тази идея не е нова - тя се прилага много преди Киев да придобие възможности да атакува стратегически обекти навътре в Русия. Пета година четем за ненамсиколко убити, обезобразени и осакатени жени, деца, всякакви цивилни. Обикновено докато спят, пазаруват, празнуват, водят нормален живот… доколкото могат.
Два свята, два светогледа.
Коментиран от #53, #61, #62, #65
19:00 22.06.2026
46 Рада дълбоката ( ут Брюсел )
До коментар #42 от "Мунчо от село Бузовград":Ах, ах, защо това с двата е само на филм...
Коментиран от #54
19:02 22.06.2026
47 Хер Дрик, а сега самия ти
Никога не е късно за това.
И пак си на страната на нацистите а "Васьок" от Донбас, в "Алеята на Ангелите"
Историята се повтарая, както казваш- в друг контекст.
19:05 22.06.2026
48 Носотрос
19:06 22.06.2026
49 Разбрахме: Дирк Емерих и DW са
Да ходят да поставят цветя на паметниците им в Украйна.
19:14 22.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тити на Кака
19:16 22.06.2026
52 Клати Курти
19:17 22.06.2026
53 Ами
До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Вместо да цитираш пропаганда, цитирай факти.
Според доклад на ООН за над четери години СВО
са пострадали около 7 500 цивилни граждани в окраина.
За последната година в Палестина са загинали
над 75 000 цивилни, от които над 15 000 деца.
Включително над 120 представители на неправителствени
организации в това число и на ООН и близо 50 журналисти.
19:19 22.06.2026
54 Дон Корлеоне
До коментар #46 от "Рада дълбоката ( ут Брюсел )":Намай Катти Пттт катта е един голям qнефф ,щото всеки друса вътре отпадъците .
Коментиран от #60
19:20 22.06.2026
55 ПОРЕДЕН ПЪТ
19:20 22.06.2026
56 ....
19:22 22.06.2026
57 🦁ЩЩД🦁
До коментар #26 от "Търновец":Всичко ще ви върнем.А тебе ще те обявим за Цар,наследник на династията на Асеневците.Само ми отговори на въпроса "що е то украинец" ? Същото питат тракийците,странджанците, мизийците,шопите,македонците.
19:22 22.06.2026
58 шаа
19:22 22.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дон Корлеоне
До коментар #54 от "Дон Корлеоне":Радке ,грешка това не беше за теб ,щиии лииижаа халл .катта безплатно за компенсация .
19:24 22.06.2026
61 Дон Корлеоне
До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Намай Катти Пттт катта е един голям qнефф ,щото всеки друса вътре отпадъците .
19:26 22.06.2026
62 Дон Корлеоне
До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Намай Катти Пттт катта е един голям qнефф ,щото всеки друса вътре отпадъците .
19:26 22.06.2026
63 1302
Историята се повтаря, но няма кой да си вземе поука от нея.
Руснаците все пак са завладявали Берлин три пъти през последните 300 години?
Най-големият площад в Берлин все още се казва "Александерплац" - на името на Император Александър Първи - побеедителят на Наполеон.
Сега какво? Ще търсят кой площад да кръстят "Владимирплац" ли?
Коментиран от #67, #74
19:30 22.06.2026
64 м даааа
19:34 22.06.2026
65 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":и целия свят го разбра,с наемането на евтини драскачи като тебе няма да променят мнението на народа, българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така!!!
19:38 22.06.2026
66 Цензура
19:39 22.06.2026
67 🦁ЩЩД🦁
До коментар #63 от "1302":Германците,с изключение на оня палячо-канцлера им са бесни.Защото са окупирани.Окупаторите им трябва да се бият.Защото Съветите джентълменски си изтеглиха 500 000 армия,а ония,другите- не.Не нагли,а супер-нагли.Защитават "ценности", разбирай световното си господство.
19:40 22.06.2026
68 Без име
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А сега Нетфликс са закупили Маша и мечока, където Маша е маслинка, а мечокът е бял.
19:40 22.06.2026
69 Иван 1
19:47 22.06.2026
70 Айляк
Все срам го фаща.
Е да оди при Мърсулата, тя ще го оперира от срам.
Дойче зеле пак с поредната дивотия;)
19:52 22.06.2026
71 Боко
19:54 22.06.2026
72 1234
19:58 22.06.2026
73 Психо
20:04 22.06.2026
74 Ами
До коментар #63 от "1302":В Хамбург обмислят промяна на името на града.
Новото име е готово. Просто се чака удобния момент.
Някой ден Хамбург ще се казва Владимирбург :)
Коментиран от #75
20:04 22.06.2026
75 Пиночет
До коментар #74 от "Ами":Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!
20:16 22.06.2026
76 Гражданин
20:22 22.06.2026
77 Наблюдател
Де факто Хитлер е бил принуден да нападне, защото е разбрал каква секира му готви Сталин в гърба. Огромна 6 милионна армия е била съсредоточена на границата. А датата на денят Д е била 6ти юли. Денят в който СССР е трябвало да нападне Германия ,но не само Германия ,а цяла Европа.
20:25 22.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #22 от "Е що":Само савецките селтаци маат у сантиметри.
20:45 22.06.2026