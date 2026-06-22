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Преди се срамувах заради германците, сега - заради руснаците
  Тема: Украйна

Преди се срамувах заради германците, сега - заради руснаците

22 Юни, 2026 18:20 2 961 80

  • ссср-
  • адолф хитлер-
  • дирк емерих-
  • русия-
  • владимир путин-
  • операция барбароса-
  • барбароса

Дирк Емерих е израснал в германско дипломатическо семейство в Москва. Като дете изпитвал срам от престъпленията на германците. Сега пак изпитва срам - от руснаците.

Преди се срамувах заради германците, сега - заради руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Автор: Дирк Емерих

Преди 85 години нацистка Германия нападна Съветския съюз. Това беше война срещу СССР, а не срещу Русия, както с право отбелязва списание "Шпигел". За мен това не е само терминологичен спор - сблъсках се с тази дата още като дете в Москва. Баща ми тогава бе дипломат в германското посолство, а аз учех в 56-о средно училище в Москва. За учениците 22 юни се падаше се по време на лятната ваканция. Именно по това време прочетох книгата „Васьок Трубачов и неговите другари“, бях на 12 години.

Още новини от Украйна

Класът на Васьок заминава през ваканцията за Украйна, насред горещото лято. Селото, в което са настанени децата, е окупирано от германците, започва война. И безгрижните довчера ученици се превръщат в истински майстори на оцеляването. Налага им се да се крият, да помагат на партизаните, сблъскват се непосредствено с ужасите на войната.

Когато прочетох книгата, бях на почти същата възраст като Васьок. Бях много впечатлен – като 12-годишен "московчанин" се отъждествявах с тези момчета и момичета, които също бяха от столицата. Но изведнъж разбрах, че между нас има разлика - аз не бях един от тях, аз бях германец. И ме обземаше чувство на срам.

Датата 22 юни 1941 година и двамата ми дядовци

Баща ми си спомняше, че когато чул по радиото за нападението срещу СССР, неговият баща – моят дядо, обикновен работник и член на Социалдемократическата партия, му казал: "Това е началото на края на Хитлер. Той не може да спечели тази война". Бях още малък, когато дядо ми почина. А ми се искаше да го попитам защо още на 22 юни 1941 година е знаел това.

Другият ми дядо, също работник, не разказваше много за онова време. През април 1945 година къщата му в покрайнините на Берлин била силно повредена от граната, хвърлена от бойците на Червената армия. До смъртта си той така и не промени лошото си отношение към руснаците. И двамата ми дядовци бяха имали късмет – не ги изпратили на фронта, използвали ги в тила. Макар че бяха различни, впоследствие ги обедини следното убеждение: „Никога повече няма да допуснем нова война“.

С годините кръгозорът ми се разшири. Тогава знаех малко за събитията, предшествали 22 юни 1941 година. Две години по-рано Хитлер и Сталин сключват Пакт за ненападение. А за съществувалия към него допълнителен секретен протокол за подялбата на "сферите на влияние" в Балтика и в Полша, дълго време се мълчеше. През 1971 година заедно с родителите си посетих Катин. Помня паметника, посветен на онези над 20 000 полски офицери и войници, за които се твърдеше, че са убити от хитлеристите. Едва много по-късно научих историческата истина – заповедта за това е била дадена от Сталин.

Мисля за всичко това, когато си спомням онези години. Историята винаги е сложна, а последствията от нея стигат и до наши дни. Въпреки това 22 юни остава денят на позорното германско нападение срещу СССР. Германия носи отговорността за смъртта на 27 милиона души в Русия, Украйна, Беларус и другите бивши републики на Съветския съюз. Това няма как да бъде изкупено и не трябва да се забравя.

Имам ли право да се срамувам от руснаците?

Така или иначе днес всичко е много по-сложно. Не мога да мисля за 22 юни 1941 година, без да си спомня за 24 февруари 2022 година.Макар обстоятелствата да са различни, и в двата случая става дума за подчиняването на друга страна. Като германски журналист, работил дълги години в Москва, имах възможност да наблюдавам това на различни равнища. И си давам сметка: историята никога не се повтаря, а ако все пак се повтори, това става в друг контекст, който трудно може да бъде съпоставен.

И все пак изпитвам гняв, срам и позор. Отново се чувствам като малкото московско момче от 1970 година, разбрало какво са извършили германците. Точно така, както тогава се срамувах от германците, сега се срамувам от руснаците. Имам ли право на подобно нещо? Или звучи твърде самонадеяно?

Отново се спомням Васка Трубачов и неговите другари – как са преживели лятото на 1941 година. По продължителност сегашната война вече надмина Великата отечествена война. А колко ли още ще продължи?


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офффф

    74 15 Отговор
    Дойчо пак почна със сълзливите си истории. Няма да чета статията. Губене на време.
    Искам си Бесарабски фронт:))

    Коментиран от #31, #32, #39, #41

    18:23 22.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    72 10 Отговор
    А в Холивуд НЯМАТ СРАМ от НИЩО-
    преобразиха Хубавата Елена в черрнокожа,
    а героя Ахил в пеераз 🤔❗

    Коментиран от #8, #27, #68, #78, #79

    18:23 22.06.2026

  • 3 помията се лее

    64 12 Отговор
    грантовете идват тихо в сметките на някой уруди

    18:23 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бгг

    48 11 Отговор
    Наложиха ви чувство за вина за да ви направят полови човеци. Като нямаш акъл срамувай се неразумни човеко.

    18:24 22.06.2026

  • 7 Дирк

    47 12 Отговор
    А най много се гордях на прайда в София! Бях захапал два, и всички ме аплодираха и фотографираха. И сега като показвам снимките в Германия, още ме аплодират...

    18:25 22.06.2026

  • 8 Ха,ха,ха

    42 11 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А Зевс е обратен. ХоливудскиИзвратеняци

    18:25 22.06.2026

  • 9 Баба Гошка

    61 12 Отговор
    Какво ни занимавате с изпадналия доййчо от какво го било срам. Ако сталлиин си беше свършил работата, сега нямаше да го има да го е срам. А от банда ровците не го ли е срам дет гореиха живи хора и тре ппаха деца? Боо клуука му с боо кклуук

    18:25 22.06.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    6 18 Отговор
    @CensorNet ми е любимия канал в тюба !!!
    Препоръчвам ☝️😆

    Коментиран от #19

    18:25 22.06.2026

  • 11 Мунчо от село Бузовград

    41 9 Отговор
    Ех, Дирк, Дирк....
    Прекрасен живот имаш.
    Утре да се разсърдиш на Китай.

    18:26 22.06.2026

  • 12 Дойче веле

    37 12 Отговор
    Измислят си литературни герои с истории и сюжет и започва ганг бангата ! Лъжи лъжи и кради ! Егати му и медиите! До сега рових в социалките но такава жена не съществува пълна бъртвеж!

    18:26 22.06.2026

  • 13 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    11 36 Отговор
    От днес в Крим се въвежда режим на тока. Добре че не е зима, че както нямат и хамстери....

    Коментиран от #15, #24

    18:26 22.06.2026

  • 14 Пляаас...

    25 11 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Пляааас..... Ей, как ти го измъкна от устата, и започваш да дрънкаш глупости....... Пляааас...

    18:27 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    12 29 Отговор
    Е има разлика од хитлеристи до путлерасти ма е малка.

    Коментиран от #22

    18:30 22.06.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    8 22 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    @ЦензорНет, бе тваришчь.
    Отнесоха Воронеж 👍😁

    18:31 22.06.2026

  • 20 Някой

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Споко...":

    Ама и да е сух, сух, сух, сух....

    Коментиран от #25

    18:33 22.06.2026

  • 21 Пилотът Гошу

    33 9 Отговор
    А Дирк спомня ли си 2014? Спомня ли си Алеята на Ангелите? Спомня ли си Порошенко, който хем е начело на Украйна, хем заводите му за шоколад в Русия си работеха, с той нагло заплашваше децата!!! Не когото и да било друг - военни, цивилни родители ако щеш, а ДЕЦАТА! Как щели да се крият по мазетата, а украинските щели да ходят на училище и да играят навън … Помни ли и как възродиха за кратко време Степан Бандера като национален герой? Учудващо дадоха заден, явно им се стори прекалено… тогава… ако беше сега, след уродщините на Нетаняху вече нищо в Украйна не би било прекалено… Дирк помни ли и как Путин питаше, а Байдън се сопаше? Помни ли Меркел и Борис Джонсън? Дирк помни каквото му изнася, естествено… Дирк е послушен, набивали са му канчето от дете …
    Всичко можеше да приключи още преди 2022. Западните любители на ловене на риба в мътни води обаче смятаха, че Путин няма да реагира… Нормално, от десетилетия не реагираха… Само че сега реагира … И се почна най-странната уговорена война въобще … Освен за украинците естествено, а и за руснаците… Но пък в коя война някой се е интересувал от обикновените хора… Войната е бизнес. Винаги.

    18:34 22.06.2026

  • 22 Е що

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Тогава ме гониш да теизмаамс моя Фи-6 , а не ходиш датеизмаат с Фи-3? Разликата е малка!

    Коментиран от #80

    18:37 22.06.2026

  • 23 00014

    26 9 Отговор
    На всеки глупак ли ще ни пробутвате глупостите. Мен пък ме е срам, че не сте българи, а сте слугинаж на Двеле-то.

    18:37 22.06.2026

  • 24 Атина Палада

    19 9 Отговор

    До коментар #13 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    Ако бяха в Украйна,то Украйна щеше да ги снабдява с ток ,както снабдява България! Нали България получава ток от Украйна след подписаният договор на про100киро и Зеленски:)

    18:37 22.06.2026

  • 25 Да, ама

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Да не земе да умре?!

    18:38 22.06.2026

  • 26 Търновец

    17 10 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Като част от Руската империя и СССР т.н. Украйна абсорбира територии които бяха части от Полша Словакия Унгария и Австрия. Тези земи не бяха дадени на Украйна а на Русия и СССР - и след като се отказвате от своето Руско - Съветско минало е морално и юридически правилно да върнете земята на тези народи. А преди 1683 Крим и части от Южна Украйна бяха част от Отоманската империя. Сега част от управниците и богаташите на Украйна имат корени от тези територии и Украйна е възродена Отоманска империя - през нашествието на Отоманите срещу Виена Номадите от Крим и Южна Украйна бяха съюзници на Тюркяните.

    Коментиран от #57

    18:39 22.06.2026

  • 27 00014

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ахил и Патрокъл наистина били г.отрепки, но църно мънки да играе Елена --- това е път с два леви тротоара.

    Коментиран от #33

    18:40 22.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    18 7 Отговор
    абе верно ли нормален човек може да прочете пропагандата на дойче зелето?

    никога до сега нищо тяхно не съм прочел само заглавието и знам че надолу е само лъжи

    18:41 22.06.2026

  • 30 Преди

    22 8 Отговор
    Преди се срамувах заради германците, сега - заради руснаците - А заради евреите не се ли срамуваш те са по зли и по бетер и от германците русия даже ги гали украйнците нарушишли минския договор и какво очакваш акао бях на мястото на Путин отдавна щях да унощожа тази украйнска нация

    18:42 22.06.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Офффф":

    нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...

    18:42 22.06.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Офффф":

    нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...

    18:44 22.06.2026

  • 33 Ами

    14 8 Отговор

    До коментар #27 от "00014":

    И малката русалка е църнокожа в Холивуд.

    Коментиран от #34, #36

    18:44 22.06.2026

  • 34 Еж па ти?

    8 11 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    А според Холивуд, малката русалка има ли ланга?!

    Коментиран от #37, #42

    18:47 22.06.2026

  • 35 Е и и

    16 6 Отговор
    А от американците, кога? А от израелците, кога?, а от укpите, кога?....

    18:48 22.06.2026

  • 36 свидетел

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    и е мъжка !

    18:49 22.06.2026

  • 37 зрител

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "Еж па ти?":

    ИМА !!!

    Коментиран от #40

    18:50 22.06.2026

  • 38 Григор

    13 7 Отговор
    Заради руснаците защо? Можеш ли да обясниш? Защото не приемат тия от "Азов", "Айдар","Десен сектор", "Донбас" и още една камара други формирования,дето имат свастики по униформите, знамената и телата си ли?Сигурно и ти ги харесваш щом не ти правят впечатление.

    18:50 22.06.2026

  • 39 Нищо ново на инфофронта

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Офффф":

    Учудващо постоянство и оригиналност се проследява в старанието на разни платени драскачи да оправдават зверствата на фашизма и да ги сравбяват с други трагични събития по света. Днес е 22 юни ден на скръбта и паметта в Русия и хората отдават почит на загиналите солдати и мирни хора с минута мълчание.

    18:52 22.06.2026

  • 40 Аоо!

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "зрител":

    Тези Е.М. на приказката! Принца надува на русалката...

    18:54 22.06.2026

  • 41 Има база за сравнение

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Офффф":

    И тогава и днес цяла "цивилизована" Европа воюва против Русия.

    18:55 22.06.2026

  • 42 Мунчо от село Бузовград

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Еж па ти?":

    Даже две.

    Коментиран от #46

    18:55 22.06.2026

  • 43 Ами

    11 6 Отговор
    Нормално е автора да се срамува щом е германец.
    Исторически те винаги са от страната на булката :)
    А войната ще продължи до тогава, докато нацистите
    престанат да се зъбят, а копоите им спрат да лаят.

    18:57 22.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 15 Отговор
    Украйна на Зеленски удря стратегически военни и икономически обекти. Обекти-символи. Включително тези в Петербург и Москва. Идеята е проста - да се задуши машината хем през намаляване притока на свежи пари от износ на газ и петрол, хем под натиска на вътрешните олигархични и обществени (доколкото са останали такива) кръгове в самата Русия, когато помиришат пушек до прозорците си. Идеята е да се вгорчи живота на руснаците максимално, без той да им се отнема.
    Русия на Путин, след всяка една такава атака, отвръща с атака над жилищни квартали и гражданска инфраструктура, винаги с десетки убити и осакатени граждани. Идеята е да се вгорчи живота на украинците, които са имали късмета да не им бъде отнет. Всъщност, тази идея не е нова - тя се прилага много преди Киев да придобие възможности да атакува стратегически обекти навътре в Русия. Пета година четем за ненамсиколко убити, обезобразени и осакатени жени, деца, всякакви цивилни. Обикновено докато спят, пазаруват, празнуват, водят нормален живот… доколкото могат.
    Два свята, два светогледа.

    Коментиран от #53, #61, #62, #65

    19:00 22.06.2026

  • 46 Рада дълбоката ( ут Брюсел )

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "Мунчо от село Бузовград":

    Ах, ах, защо това с двата е само на филм...

    Коментиран от #54

    19:02 22.06.2026

  • 47 Хер Дрик, а сега самия ти

    10 6 Отговор
    стана за срам!
    Никога не е късно за това.
    И пак си на страната на нацистите а "Васьок" от Донбас, в "Алеята на Ангелите"
    Историята се повтарая, както казваш- в друг контекст.

    19:05 22.06.2026

  • 48 Носотрос

    10 7 Отговор
    Да,но вие пак отидохте на границите на Русия! Не Русия идва при вас,а вие ходите периодично да пробвате Мечката!

    19:06 22.06.2026

  • 49 Разбрахме: Дирк Емерих и DW са

    8 5 Отговор
    на страната на нацистите!
    Да ходят да поставят цветя на паметниците им в Украйна.

    19:14 22.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    Когато един човек си пада по това да се срамува - нека се срамува, живеем в епохата на свободното срамуване!

    19:16 22.06.2026

  • 52 Клати Курти

    10 1 Отговор
    Еехх Дирк ,Дирк ,ако не беше почнал да си го слагаш в дир никка ,можеше и човек да стане от теб .

    19:17 22.06.2026

  • 53 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Вместо да цитираш пропаганда, цитирай факти.
    Според доклад на ООН за над четери години СВО
    са пострадали около 7 500 цивилни граждани в окраина.
    За последната година в Палестина са загинали
    над 75 000 цивилни, от които над 15 000 деца.
    Включително над 120 представители на неправителствени
    организации в това число и на ООН и близо 50 журналисти.

    19:19 22.06.2026

  • 54 Дон Корлеоне

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Рада дълбоката ( ут Брюсел )":

    Намай Катти Пттт катта е един голям qнефф ,щото всеки друса вътре отпадъците .

    Коментиран от #60

    19:20 22.06.2026

  • 55 ПОРЕДЕН ПЪТ

    9 4 Отговор
    ПОРЕДНА ПОРЦИЧ ПО мИЯ ОТ ГЬОБЕЛСВЕЛЕ

    19:20 22.06.2026

  • 56 ....

    2 10 Отговор
    В Крим се въвежда забрана за ползване на бензин и дизел от населението. Въвежда се и режим на тока.

    19:22 22.06.2026

  • 57 🦁ЩЩД🦁

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Търновец":

    Всичко ще ви върнем.А тебе ще те обявим за Цар,наследник на династията на Асеневците.Само ми отговори на въпроса "що е то украинец" ? Същото питат тракийците,странджанците, мизийците,шопите,македонците.

    19:22 22.06.2026

  • 58 шаа

    4 2 Отговор
    само във фракти можете да срещнете автор, който е едновременно и позор, и позьор

    19:22 22.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дон Корлеоне

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Дон Корлеоне":

    Радке ,грешка това не беше за теб ,щиии лииижаа халл .катта безплатно за компенсация .

    19:24 22.06.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Намай Катти Пттт катта е един голям qнефф ,щото всеки друса вътре отпадъците .

    19:26 22.06.2026

  • 62 Дон Корлеоне

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Намай Катти Пттт катта е един голям qнефф ,щото всеки друса вътре отпадъците .

    19:26 22.06.2026

  • 63 1302

    11 2 Отговор
    Европа трябва много да мисли преди да настъпи за пореден път една и съща мотика - тази настъпана преди това от Наполеон и Хитлер.
    Историята се повтаря, но няма кой да си вземе поука от нея.
    Руснаците все пак са завладявали Берлин три пъти през последните 300 години?
    Най-големият площад в Берлин все още се казва "Александерплац" - на името на Император Александър Първи - побеедителят на Наполеон.
    Сега какво? Ще търсят кой площад да кръстят "Владимирплац" ли?

    Коментиран от #67, #74

    19:30 22.06.2026

  • 64 м даааа

    6 3 Отговор
    няма по жалки от персонала на dw, който и да утрепеш няма да збъркаш

    19:34 22.06.2026

  • 65 ес е един огромен КЕН eф !

    9 6 Отговор

    До коментар #45 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    и целия свят го разбра,с наемането на евтини драскачи като тебе няма да променят мнението на народа, българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така!!!

    19:38 22.06.2026

  • 66 Цензура

    7 3 Отговор
    А не се ли срамуваш от cвинчyгата меркел, която публично се хвалеше как е излъгала руснаците, как западът изобщо не е искал мир, нито е имал намерение да прилага Минските споразумения, а само са искали време да въоръжат укропските нацисти срещу Русия? А когато същите нацисти избиваха хората в Донбас, а ти мълчеше, не ти ли беше срам? Кажи бе... този?

    19:39 22.06.2026

  • 67 🦁ЩЩД🦁

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "1302":

    Германците,с изключение на оня палячо-канцлера им са бесни.Защото са окупирани.Окупаторите им трябва да се бият.Защото Съветите джентълменски си изтеглиха 500 000 армия,а ония,другите- не.Не нагли,а супер-нагли.Защитават "ценности", разбирай световното си господство.

    19:40 22.06.2026

  • 68 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А сега Нетфликс са закупили Маша и мечока, където Маша е маслинка, а мечокът е бял.

    19:40 22.06.2026

  • 69 Иван 1

    7 3 Отговор
    Само прочетох Дойче зеле и спрях глупости на търкалета.

    19:47 22.06.2026

  • 70 Айляк

    5 1 Отговор
    Брей, тоз Дирк много срамежлив, уе.
    Все срам го фаща.
    Е да оди при Мърсулата, тя ще го оперира от срам.
    Дойче зеле пак с поредната дивотия;)

    19:52 22.06.2026

  • 71 Боко

    4 2 Отговор
    Ще продължи до последния зелен лепилар 🤪🤮💩👌

    19:54 22.06.2026

  • 72 1234

    7 2 Отговор
    Много удобно морализаторство в стила на зелето. Когато днес Германия и НАТО раздават уроци кой имал право да използва сила, защо така старателно се забравя 1999 г., когато НАТО бомбардира Югославия, а Германия участва като член на Алианса? Тогава пак имаше “висши ценности”, “хуманитарни мотиви” и “няма друг изход”. После дойдоха Афганистан, Ирак, Сирия - понякога под флага на НАТО, понякога чрез коалиции от същите държави членки, но винаги с една и съща претенция: нашите бомби са морални, чуждите са варварство. Това не оправдава ничия агресия, включително руската, но показва огромното лицемерие. Международното право не може да е меню - важи срещу противника, но се изключва, когато стрелят “правилните” държави.

    19:58 22.06.2026

  • 73 Психо

    4 3 Отговор
    Поредната Пумия на мисиркатаСвиня.

    20:04 22.06.2026

  • 74 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "1302":

    В Хамбург обмислят промяна на името на града.
    Новото име е готово. Просто се чака удобния момент.
    Някой ден Хамбург ще се казва Владимирбург :)

    Коментиран от #75

    20:04 22.06.2026

  • 75 Пиночет

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    20:16 22.06.2026

  • 76 Гражданин

    3 1 Отговор
    Срамувам се от радеф и президента..

    20:22 22.06.2026

  • 77 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Ооооо изобщо не е така.
    Де факто Хитлер е бил принуден да нападне, защото е разбрал каква секира му готви Сталин в гърба. Огромна 6 милионна армия е била съсредоточена на границата. А датата на денят Д е била 6ти юли. Денят в който СССР е трябвало да нападне Германия ,но не само Германия ,а цяла Европа.

    20:25 22.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Е що":

    Само савецките селтаци маат у сантиметри.

    20:45 22.06.2026

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