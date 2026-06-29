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Путин направи рядко срещано признание за затрудненията на Русия
  Тема: Украйна

Путин направи рядко срещано признание за затрудненията на Русия

29 Юни, 2026 10:19 1 799 121

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • нато

Ударите са били толкова успешни, че според информация на в. "Телеграф" някои висши служители на НАТО смятат, че те отслабват властта на Путин

Путин направи рядко срещано признание за затрудненията на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изказванията на руския президент Владимир Путин вчера, на конгреса на управляващата партия "Единна Русия" и в интервю, привличат вниманието на световните медии, пише БТА.

Великобритания

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"Путин: Русия се сблъсква с проблеми във войната в Украйна", пише британският в. "Телеграф". Президентът направи рядко срещано признание на затрудненията на Москва, в момент, в който обстрелът на свързани с енергетиката цели от страна на Киев засилва натиска върху него.

То беше част от коментар на последната серия от ответни удари на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура. Въздушните удари се засилиха, след като боевете по фронтовата линия до голяма степен стигнаха до патова ситуация и се съобщава, че Русия понася около 30 000 жертви месечно.

"Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги и предприемаме мерки по тях, но със сигурност ще гарантираме сигурността както на страната, така и на нашите граждани, както и неприкосновеността на руските граници", заяви Путин. "Без съмнение ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктурни обекти".

Путин произнесе тази реч само няколко часа след като удар с дрон от страна на Украйна предизвика пожар в нефтопреработвателно предприятие и отне живота на един човек в южната Краснодарска област.

Това е поредният от ударите с дълъг обсег, които достигнаха чак до Москва въпреки руската отбрана и които поставят сериозни въпроси пред Путин.

Ударите са били толкова успешни, че според информация на в. "Телеграф" някои висши служители на НАТО смятат, че те отслабват властта на Путин. Неотдавнашните загуби на фронта също допринасят за тази оценка.

Вчера Украйна нанесе удар по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан - един от най-големите в Южна Русия, разположен в близост до окупирания Кримски полуостров. С капацитет от около 100 хиляди барела на ден заводът доставя гориво както за вътрешно потребление, така и за износ.

Украинците нанесоха удар и по нефтопреработвателно предприятие в Ярославска област, източно от Москва. Губернаторът на областта заяви, че поради атаката с дронове е било наложено временно ограничение на движението по някои пътища, водещи към Москва.

В изказването си Путин призна, че проблемите с доставките на гориво са довели до недостиг в руските региони, и заяви, че специална работна група работи по осигуряването на достатъчни количества в цялата страна. Той призова на среща на висши длъжностни лица, посветена на ситуацията с разпределението на гориво, за мерки, които да гарантират достатъчни запаси за селскостопанския сектор, и заяви, че се обмисля забрана на износа на дизелово гориво.

В петък вечерта Украйна използва ракети "Фламинго" - собствено производство, за да нанесе удар по руски военен обект, намиращ се на повече от 480 км зад фронтовата линия - научноизследователския и производствен център "Титан-Барикади" в град Волгоград.

Ракетата "Фламинго" има обсег от около 3200 км, което позволява на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия, припомня британското издание.

Британският в. "Гардиън" отбелязва, че Киев определя ударите по руската енергийна инфраструктура като справедлив отговор на почти всекидневните руски удари срещу украински цивилни и енергийна инфраструктура от началото на офанзивата през 2022 г.

Путин обаче заяви в интервю, че "в момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен".

Според него основната задача в момента е да се увеличи капацитетът на руската противовъздушна отбрана и да се осигури доставката на гориво, особено за Крим.

В същото време британският в. "Индипендънт" цитира изявление на експрезидента на САЩ Джо Байдън, че действащият президент Доналд Тръмп "разрушава НАТО" и "избира (Владимир) Путин пред американските съюзници".

Той направи това изявление в речта си по време на благотворителна гала-вечер на Демократическата партия в Мериленд.

"Не става въпрос само за умишленото му изкривяване и разрушаване на НАТО, за това, че е избрал Путин пред американските съюзници, или за факта, че е подкопал авторитета ни в очите на света повече от всеки друг президент в историята", заяви Байдън.

Президентът Тръмп е отправял остри критики срещу НАТО и е заплашвал да се оттегли от алианса заради липсата на подкрепа от страна на европейските членове във войната с Иран, припомня "Индипендънт".

Португалия

Руският президент заяви, че първата задача на властите е да увеличат капацитета на противовъздушната отбрана и да осигурят доставките на гориво, най-вече в Крим. На украинския полуостров, обявен за анексиран от Москва през 2014 г., беше обявено извънредно положение в петък поради серията от атаки от Киев, които принудиха властите да преустановят продажбата на гориво на частни лица и да наложат ограничения на електроснабдяването, пише португалският в. "Ешпресо".

Дипломатическите усилия, с посредничеството на Съединените щати, за прекратяване на този конфликт, който вече продължава повече от четири години, засега са в застой, отбелязва португалският в. "Глобо".

Франция

Путин заяви, че очаква американските преговарящи, "когато Вашингтон е по-малко зает с Иран", пише френският в. "Депеш".

В същото време стои въпросът дали Техеран ще продължи да доставя дронове на Москва, отбелязва изданието, като напомня, че двете изолирани от санкциите страни сключиха стратегически договор с продължителност от двадесет години.

Тъй като неотдавнашните американско-израелски удари забавиха производството на дронове в Техеран, съюзът се обръща към бъдещето: Русия ще използва иранските мрежи за износ на суров петрол, пише в. "Депеш".

"Очакваме, след като всички събития приключат и критичната фаза по иранския въпрос бъде преодоляна, пристигането на тези представители на американската администрация, с които вече сме се срещали в Москва", гласи изявлението на Владимир Путин в интервю с руския журналист Павел Зарубин, цитирано от френския в. "Монд".

Руският президент отговаряше на въпрос за състоянието на руско-американските отношения след срещата на Г-7 във Франция, по време на която Доналд Тръмп, който обикновено е сдържан в подкрепата си за Киев, заяви, че "Русия трябва да сключи споразумение" с Украйна, за да се сложи край на конфликта. Американският президент дори добави, че Вашингтон може да наложи отново на Москва санкциите, които отмени. Тази позиция беше тълкувана като неочаквана промяна в полза на Украйна.

"Готови сме да продължим преговорите и обсъждането на всички подробности", добави Путин по време на интервюто. В началото на юни руският президент беше изразил мнение, че вниманието на САЩ се е отклонило от войната в Украйна след началото на конфликта, започнат от Вашингтон срещу Иран.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви във вторник в Москва пред чуждестранни дипломати, че САЩ "изглежда се отказват от всякакви претенции за ролята на неутрален посредник и следват, тъкмо напротив, път, състоящ се в засилването на натиска на санкциите срещу Русия", припомня френското издание.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    33 17 Отговор
    1 597 дни специална тридневна операция ....
    Никви проблеми !!!

    Коментиран от #20, #37, #43, #121

    10:23 29.06.2026

  • 4 ооо, да бе

    31 29 Отговор
    за това ли укро армията е пред колапс , а руснаците напредват по целия фронт..

    Коментиран от #16, #44, #94

    10:24 29.06.2026

  • 5 Данко

    31 22 Отговор
    С времето и още много неща ще си признае ботоксовото Джудже.

    Коментиран от #22, #56

    10:24 29.06.2026

  • 6 Путин ше се бие до последният

    28 20 Отговор
    Руснак!!

    Коментиран от #63

    10:24 29.06.2026

  • 7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    21 31 Отговор
    Путин диктува правилата

    Коментиран от #105

    10:24 29.06.2026

  • 8 ШЕЛОМОВ как са ДВАТА слона от ЛАОС?

    20 15 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?

    Коментиран от #51

    10:25 29.06.2026

  • 9 Путлето се нуждае от изтрезвителен

    28 20 Отговор
    Юмрук
    Шамарът все още му идва лек

    Коментиран от #15, #76, #118

    10:25 29.06.2026

  • 10 Дзак

    7 6 Отговор
    Вчерашния вестник!

    10:25 29.06.2026

  • 11 Путлето е пътник

    27 18 Отговор
    Потапя и русия с него

    10:25 29.06.2026

  • 12 Град Козлодуй

    13 18 Отговор
    Глупостите на Вермахта край нямат

    Коментиран от #64

    10:26 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "Путлето се нуждае от изтрезвителен":

    Откога чакаме!

    10:27 29.06.2026

  • 16 Мдаа

    21 9 Отговор

    До коментар #4 от "ооо, да бе":

    Представяш ли си докъде щяха да стигнат ватенките ако не напредваха.🥳🥳🥳

    10:27 29.06.2026

  • 17 Хасковски каунь

    13 20 Отговор
    Май укрите са на приключване. Всеки ден Украйна губи територия и аскер.

    10:27 29.06.2026

  • 18 Признанията ще зачестяват

    16 10 Отговор
    И ще се превърнат във неудържим Рев

    Коментиран от #27

    10:28 29.06.2026

  • 19 истината

    16 14 Отговор
    Много неадекватно изказване при положение че той започна войната за анексиране, заграбване чужда територия и украинците са в правото си, а и така трябва да се защитават и отвръщат на фашизираният диктатор. Мерките които трябва да вземе са да изтегли армията си от чуждата територия и всичко ще се оправи.

    Коментиран от #26

    10:28 29.06.2026

  • 20 Мурка

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    ТУМОРИТЕ ТРУДНО СЕ ОТСТРАНЯВАТ

    10:28 29.06.2026

  • 21 трола деса-стоян

    8 12 Отговор
    От 2014 очаквам Рaccия да се разпадне до няколко месеца, дали ще го доживея?!

    Коментиран от #87

    10:28 29.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 жик так

    8 8 Отговор
    Само дето нищо такова не е казал .

    10:30 29.06.2026

  • 24 правиха окопи 4 години

    6 7 Отговор
    сега си палят енергетиката . рафинерии , газохранилища . от това страдат рафинериите . наместо да отворят 2 нови рафинерии с печалбите тая година ще отворят една . по малко нафта на бензиностанциите . нормално . държавите с петрол богатеят . шейховете също . изнасят . от 200-300 пожара и затварянето на ормуза ще не се оплакват . и РФ копира тоя бизнес от тях .

    10:31 29.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 я дай пак

    16 11 Отговор

    До коментар #19 от "истината":

    Кой направи преврата в украйна срещу законно избран президент и правителство ? Путин ли ?
    Кой струпа 800 000 армия в Донбас на границата с Русия и с каква цел ?

    Коментиран от #30, #83

    10:32 29.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 000

    10 5 Отговор
    Сащ почти отстъпиха водещата роля на световен хегемон. С това бъдещето на ес и нато приключва. Другото са али-бали.

    10:34 29.06.2026

  • 30 Данко

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "я дай пак":

    Препечатка от ТАСС - гордите наследници на Гьобелс.

    Коментиран от #34

    10:35 29.06.2026

  • 31 Българин

    10 10 Отговор
    Путин има една задача и тя е да унищожи Русия! Точно както единствената задача на Горбачов бе да унищожи СССР! За това подкрепях Горбачов, а сега съм за Путин!

    10:36 29.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 четох

    8 8 Отговор
    някъде ,че Евгени Дайнов обявил Украйна за победител и дори хонорар добър му платили - ми как тогава зелето скимти за мир ,а на руснаците не им пука !? Много смешно изглежда ,но фактически показва нелепостта на нашата пропаганда . Жадна да угоди за парички се обезличи напълно !

    Коментиран от #113

    10:36 29.06.2026

  • 34 Меркел и баба Пелопе със признанията си

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Данко":

    Не работятж в ТАСС:))

    10:37 29.06.2026

  • 35 Лобутов

    6 2 Отговор
    Дедо някога ми казваше: "БИЙ, ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ! АКО ТИ НЕ БИЕШ; ТЕБ ЩЕ БИЯТ !!!"
    И е бил прав!" 404 утече у канала.

    10:38 29.06.2026

  • 36 Гресирана ватенка

    4 6 Отговор
    Грухтеж на копейки😁😁😁

    10:38 29.06.2026

  • 37 зевзек

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Всичко върви по план!

    "Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ще бъде прегазена, ще бъде бита, ще се свие в коритото си и дълго време само ще шушне...Ще шушне и ще въздиша...Тогаз отново ще й потребе душа и тя пак ще прегърне България... Внуците ви ще го доживеят." (Преподобна Стойна 1883 - 1933).
    Преподобна Стойна (Стойна Димитрова) е била сляпа също като баба Ванга. За нея неведнъж говори пророчицата от Рупите, която я смятала за своя духовна учителка. И много пъти я посещавала, за да получи от нейната енергия. , Ванга сама е казвала: „Таа e свeтица. Она цeлиот живот го e страдала като свeтица. Как мe глeдаш мeнe, она e дeсeт патe по-голeма от мeнe! "

    Коментиран от #40, #46

    10:39 29.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "зевзек":

    Това съчинение на снощната вечеринка ли го измислихте или ви го спуснаха на готово ?

    10:42 29.06.2026

  • 41 Мими Кучева🐕

    2 3 Отговор
    Путин е поискал помощ от ПП-ДБ,за да се справи със затрудненията.🥳🤣👍

    10:42 29.06.2026

  • 42 Без паника

    3 4 Отговор
    “Спасението на киевския режим не влиза в нашите планове”
    Ето я присъдата на зеле наркоман оставила го безмълвен. Вече му е ясни, че с конфликта приключва и живота му.

    10:43 29.06.2026

  • 43 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Това е напредък.
    Очакваме сега Дядо Д да признае, че САЩ са фалирали, Урсула, че еврото се е продънило, а Радев, че ще духане супата..

    10:43 29.06.2026

  • 44 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "ооо, да бе":

    Руснаците напредват единствено към гибелта си. Но те сами това са си избрали и това са заслужили!

    Коментиран от #54

    10:43 29.06.2026

  • 45 Сенегалеца

    5 3 Отговор
    След преврата през 2014 г. Украйна е изцяло натовски проект "АнтиРусия". Тя съществува в момента благодарение на натовската поддръжка за да се бие с Русия. Затова бандеровците се помпат с оръжие и разузнавателна информация и стотици милиарди заеми и помощи. Затова западът се прави, че не вижда свастиките и издигането на нацистите Бандера и Шукевич за национални герои на Украйна. Фидел Кастро през 2005 г. още го предрече: На Русия пак ще й се наложи да воюва срещу фашизма в Европа, само че този път той ще бъде прикрит зад фасадата на демокрацията.

    10:44 29.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 руzко = боклук

    4 2 Отговор
    Тоз глупендер що риве?

    10:44 29.06.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    "...докато освободим четирите области..."

    Докато асвабадим гражданите от всичкото обременяващо имущество !!! Всички видяха адвабаждение па pyccки на Бахмут, Мариупол, Авдеевка, Азовсталь, майко мила....
    Жив да не си, га руснак тръгне те асвабаждава 😆

    Коментиран от #53

    10:44 29.06.2026

  • 50 Спукан български центак

    2 3 Отговор
    Най-сетне! Статия за успехите на Зеленски и "Ракетата "Фламинго" има обсег от около 3200 км". Бях вече се омърлушил след новината за пробива на фронта от руснаците. Сега като изловят урките по курортите на България и Европа и ги пратят на Източния фронт, войната ще се обърне или поне ще спрат руското настъпление.

    10:44 29.06.2026

  • 51 добре ли си?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕЛОМОВ как са ДВАТА слона от ЛАОС?":

    С кого си говориш, виртуален приятел ли имаш?

    10:44 29.06.2026

  • 52 Лудия Макс

    5 1 Отговор
    Очевидно Путин не чете, Ройтерс, Дойче Зеле, Таймс, и прочие рупори на абсолютната истина и не е разбрал, че губи войната.

    Коментиран от #79

    10:45 29.06.2026

  • 53 Лудия Макс

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":

    И бафана-бафана, го хвана в 92та минута. Сигурно им е утеха, а? Укроробите сте егати логиците. Като на 6 годишни деца. Невзоров какво прави? Господапства ли във Варна?

    10:47 29.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Z-axaрова

    3 2 Отговор
    Няма край руският поzор !

    10:49 29.06.2026

  • 56 що ве

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко":

    С баба Ванга ли контактуваш?

    10:50 29.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рублевка

    3 2 Отговор
    Русия има трудности и това е нормално, когато наливат стотици милиарди на руските врагове. Но Украйна е изправена пред тотално унищожение, а коалицията на желаещите е в икономическа криза.

    10:51 29.06.2026

  • 61 Лудия Макс

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Желаете ли нови сехуални усещания?":

    Тая изгъзица с дроновите атаки много ми прила на контррррнаступа на Залужни. Много пушек, малко огън. В Интернет не може да се победи, само на Полето

    10:51 29.06.2026

  • 62 Криштиану Роналдо, футболист

    2 3 Отговор
    "...Португалия.."

    Вече ПЕТ години Лисабон тръпне в очакване на блатушките. Венсеремос таваришчи, filho da puta 👈😆😆

    10:51 29.06.2026

  • 63 Кой го казва?

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин ше се бие до последният":

    Човек от страната с лошия материал ли?

    10:51 29.06.2026

  • 64 МУТАНТ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    РАДИОАКТИВЕН !!

    10:52 29.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Защо Русия се управлява от идиоти?!

    4 4 Отговор
    Горките орки.

    Коментиран от #68, #71

    10:52 29.06.2026

  • 67 читател

    1 5 Отговор
    Явно войната се развива добре за Украйна, щом иска преговори всяка седмица... Ние читателите на тези бози не сме глупаци все пак.

    Коментиран от #100

    10:53 29.06.2026

  • 68 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Защо Русия се управлява от идиоти?!":

    Защото идиотите управляваме Русия ☝️😄

    10:54 29.06.2026

  • 69 Вацев

    5 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #72

    10:55 29.06.2026

  • 70 Нацилиберал

    2 3 Отговор
    Нищо добро не ни чака щом ВВП си признава, значи вече има нов ход и трябва да си изпратим за голямо съжаление всички, които подкрепят коалицията на желаищите на фронта. Колко жалко, дали ще ни стигнат карамфилите? И тъй като сега е сезона на Мака и с това ще минем.

    10:55 29.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 а не бе

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Вацев":

    Чичо обяви вече 41 си победа над Иран.

    10:56 29.06.2026

  • 73 брех

    5 1 Отговор
    Аз такава война не съм виждал! Победителят вика: "-Стига ви толкова бой, хайде махайте се вече!". А победеният отговаря: " - Няма пък! Ще продължавате да ни биете, докато не ни дадете четири от вашите области! Иначе ще стоим тук и ще ядем бой, докато не ви вземем всичките области!".

    10:57 29.06.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #77

    10:57 29.06.2026

  • 75 Бай Араб

    2 0 Отговор
    То така като стане и Руди Гела не може да помогне

    10:57 29.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 що бе брат

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дон Корлеоне":

    Искаш да пишеш писмо на Императора ли ?

    Коментиран от #95

    10:58 29.06.2026

  • 78 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Румен Радев няма ли да връща лева?

    10:58 29.06.2026

  • 79 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Лудия Макс":

    Но за сметка на това гледа новини, които са направени специално за него и само за него.

    10:58 29.06.2026

  • 80 истината

    5 2 Отговор
    Много неадекватно изказване при положение че той започна войната за анексиране, заграбване чужда територия и украинците са в правото си, а и така трябва да се защитават и отвръщат на фашизираният диктатор. Мерките които трябва да вземе са да изтегли армията си от чуждата територия и всичко ще се оправи.

    Коментиран от #81

    10:59 29.06.2026

  • 81 Какаду

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "истината":

    Колко пъти ще го повтаряш това бе папагал . Или не помниш че вече си го писал.

    11:02 29.06.2026

  • 82 Бай Араб

    1 0 Отговор
    България ако не беше влязла в Еврозоната Путин нямаше да загуби войната.Сега всеки българин има Евро пари.Само комунистите могат да притежават Евро пари, откъде накъде обикновения българин ще има Евро?

    11:02 29.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Андрей Райчев

    4 0 Отговор
    Аз съм възрастен аналИЗАТОР и 30 години жестикулирам по телевизията.

    11:04 29.06.2026

  • 85 я дай пак

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Коментар до 26:":

    Ти лично с Пригожин ли си приказва ?
    И снощи ли си говори с него ?
    Тия измислици си ги разправяйте на сбирката докато си лакирате ноктите !

    Коментиран от #89

    11:06 29.06.2026

  • 86 истината

    2 1 Отговор
    Ще я напиша пак истината за руските тролчета да я запомнят. Много неадекватно изказване при положение че той започна войната за анексиране, заграбване чужда територия и украинците са в правото си, а и така трябва да се защитават и отвръщат на фашизираният диктатор. Мерките които трябва да вземе са да изтегли армията си от чуждата територия и всичко ще се оправи.

    Коментиран от #88

    11:06 29.06.2026

  • 87 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "трола деса-стоян":

    След като един път се е разпаднала, какво пречи втори път?

    Коментиран от #90

    11:06 29.06.2026

  • 88 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "истината":

    Ти верно вече си изтрещел ....

    11:07 29.06.2026

  • 89 Коментар до 85:

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "я дай пак":

    Коментар до 85: ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
    „От 2014 до 2022 г. Донбас беше разграбен. Разграбен от различни хора, някои от които част от президентската администрация (на Путин – бел. ред.), ФСБ, олигарси. Тези хора крадяха пари от хората в Донбас, базирани в непризнатите Донецка и Луганска народна република. В ДНР и ЛНР имаше армия, която в случай на атака от украинците, трябваше да предприема отговор. Обаче тези армейски части не съществуваха. На практика, имаше минимален брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари“.
    "Сега, по темата защо започна специалната операция. Украинците имаха група, разположена по протежение на границата с Донбас, която ние пробихме от Попасна до Артьомовск (руското название на Бахмут - бел. ред.). Тази група се състоеше от различни доброволци, националисти и редовна армия. С тази група се обстрелвахме взаимно и това се случваше в тези дълги 8 години. Към 24 февруари 2022 г. нямаше нищо необичайно. Сега Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществото и президента (Владимир Путин – бел. ред.) и да разкаже история, че е имало дива агресия от украинската страна, че те са щели да ни атакуват заедно с цялата НАТО. Така наречената специална военна операция започна на 24 февруари по напълно различни причини“.

    Коментиран от #91

    11:08 29.06.2026

  • 90 баба Гина

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Бай Араб":

    Ще ти дам два Реала , стига си ревал.

    11:08 29.06.2026

  • 91 я дай пак

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Коментар до 85:":

    Това във Фактор ли го чете или на готово ви го дадоха ?!!
    Ходи за гъби бе , не се занимавай с писане .

    Коментиран от #97

    11:09 29.06.2026

  • 92 Мимч

    2 1 Отговор
    Ами такае щото Путин е много мек с. укрите.Вместо да ги предупреди,че вече е настъпил момента ,ако не се вразумят и ,че ще ги изпепели веднъж завинаги.Точно така,трябва твърда ръка,а не да ги гали и те да отвръщат с тероризъм и др...

    11:09 29.06.2026

  • 93 Забелязъл

    1 1 Отговор
    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост...

    11:10 29.06.2026

  • 94 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ооо, да бе":

    Тя украинската армия от 5 години е пред колапс според вас, а рашите явно сами се избиват пета година и стоят на едно място, в Донбас.

    Коментиран от #96

    11:10 29.06.2026

  • 95 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "що бе брат":

    Императора на подземната империя.При наличие на такава огромна територия,да живееш под земята.

    Коментиран от #98

    11:10 29.06.2026

  • 96 и кво викаш

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Хахахаха":

    укрите са мазохисти , два милиона и половина ги прежалиха , а Хероите ги набират по улиците като кучета .

    11:11 29.06.2026

  • 97 Коментар до 91:

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "я дай пак":

    Коментар до 91: ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
    Той отново атакува руския военен министър Сергей Шойгу. „За какво беше нужна войната? За това група негодници да триумфират и да покажат колко силна армия са. За да може Шойгу да стане маршал – заповедта беше предварително подготвена. Войната не беше нужна, за да върнем нашите руски граждани, не беше за демилитаризиране и денацифициране на Украйна. Нужна беше за една звезда с допълнителна бродерия (маршалската звезда на Сергей Шойгу – бел. ред.). За да може един умствено болен човек да получи тази звезда върху възглавничка, когато бъде погребан“, атакува Пригожин. „Второ, войната беше нужна на олигарсите, на клана, който днес практически управлява в Русия. Този олигархичен клан получава всичко. Ако затворят бизнесите им в чужбина, тогава държавата веднага разделя вътрешните бизнеси и ги дава на тях. По този начин те арестуват бизнесмени и се затварят банки, така че този клан да не загуби парите си. Те не се нуждаят от пари, имат всичко – болници със специално оборудване, в случай че се разболеят от рак, и всякакви други неща, за да живеят колкото се може по-дълго“, заяви създателят на ЧВК „Вагнер“. Според него олигарсите мислят само за едно нещо – как да съхранят телата си. Не мислели за държавата, за народа, за войната, а само за себе си.

    Коментиран от #99

    11:12 29.06.2026

  • 98 а ти кога си ходил да видиш

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Бай Араб":

    Или квичиш като да два долара на ден ?

    11:12 29.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "читател":

    Че коя държава не иска мир, освен рашите бе копей? Естествено, че искат преговори за спиране на войната!

    Коментиран от #102

    11:14 29.06.2026

  • 101 жална

    1 0 Отговор
    ви майка какво следва.......

    11:16 29.06.2026

  • 102 читател

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    Е що не подписаха тогава в Истамбул ? Нямаше да понесат толкова жертви и разрушения ?

    11:16 29.06.2026

  • 103 Коментар до 99:

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "до Иво Инджев":

    Коментар до 99: ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
    „Втората най-важна част от войната беше да се назначи Медведчук за президент на Украйна. Същият този Медведчук, който вече беше инфилтриран в Киев и чакаше армията да пристигне, Зеленски да избяга и всички да хвърлят оръжие, а той да стане президент“, каза Пригожин с препратка към Виктор Медведчук – украинският гражданин, който бе задържан от Киев, а после разменен за военнопленници с Русия. „Целта беше да се спечелят материални придобивки и да се разделят след вземането им под контрол. Те крадяха много в Донбас, но искаха още повече. Решиха да назначат Медведчук. Той беше задържан и разменен за целия полк „Азов“. Ако искаме да денацифицираме Украйна... „Азов“ е основата на националистическите структури в Украйна. Защо ги разменихме? Защо това беше толкова ценно? И защо те не бяха разменени за нашите военнопленници?“, попита Пригожин. „Защо бяха разменени за този негодник Медведчук, който има добри връзки с ръководството на страната? След като регионите на Херсон и Запорожие бяха завладени, първото нещо, което се случи, беше да започне преместване на булдозери, метали и така нататък. Когато завзехме Попасна и поставихме охрана в заводите, те можеха да продължат да работят. Но дойдоха хора и започнаха да местят оборудването към Русия“.

    Коментиран от #112

    11:16 29.06.2026

  • 104 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #110

    11:16 29.06.2026

  • 105 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Путин диктува на баба си цървулите.

    11:16 29.06.2026

  • 106 до Иво ми нд жа та

    1 0 Отговор
    Никой не ти чете памфлетите !
    То във Фактор все такива !

    11:17 29.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Хайо

    2 0 Отговор
    Но каза също така,че са готови за война с Европа или това умишлено го пропускате ? Каза също ,че е време и Европа да почуства някои ,затруднения .Сега ще лв изтриете ли ? Не ви изнася да предадете точните му думи ,нали?

    11:18 29.06.2026

  • 109 Колко пъти победихте

    0 0 Отговор
    Русия днес!/?

    11:18 29.06.2026

  • 110 ще го върнат Лева

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Атина Палада":

    специално за тебе .
    1Лев = 5€ . Аман от мало умни .

    11:18 29.06.2026

  • 111 истината

    2 2 Отговор
    КАСПАРОВ : "Русия е фашистка диктатура. Можем да говорим за възстановяването от това, когато войната приключи. Към днешна дата Русия се сравнява с Нацистка Германия, но сега тя се трансформира в нещо друго, защото не можете да си представите Гьоринг и Химлер да се борят за власт, а Хитлер да казва: "Да видим кой ще спечели.“ Така че дори диктатурата е фалшива в Русия. Ето защо смятам, че преди прахът да се улегне, преди Украйна да спечели войната и преди Русия да се разпадне, не можем да говорим за бъдещите договорености“, смята Каспаров.

    Коментиран от #114

    11:18 29.06.2026

  • 112 до Иво ми нд жа та

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Коментар до 99:":

    Никой не ти чете памфлетите !
    То във Фактор все такива !

    11:19 29.06.2026

  • 113 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "четох":

    Копей, Зеленски не скимти за мир. Зеленски говори постоянно за мирни преговори, за да покаже на рашите, заради кого продължава войната и кой продължава войната! Да знаят рашите, защо получават удари обратно по руска територия. Да разберат, че не Украйна е виновна, а тупин.

    Коментиран от #115

    11:20 29.06.2026

  • 114 продължавай с опорките

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "истината":

    Много си вдъхновен !
    Ти колко заплати преведе на украйна ?

    11:20 29.06.2026

  • 115 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Хахахаха":

    Бе аз като те уважих снощи , ти пак тъй приказваше .

    11:21 29.06.2026

  • 116 Факти,

    1 0 Отговор
    Когато показах на Gemini ,какъвв коментар ми изтривате ,каза ,че сте сайта на ЕС и трябва да видите "правилната " политика наложена от ЕС.Че и вие и свободата на словото сте две различни неща .Защо ли така мисли ?

    11:21 29.06.2026

  • 117 истината

    0 2 Отговор
    Българският русофил винаги ми е бил интересен като психическо устройство. Що за чувство за самоунижение, подчинение, що за липса за идентичност, самоопределеност и свобода имат тези хора. Как стремглаво се втурват да защитават една очевидно тоталитарна, корумпирана, антидемократична империя, само и само да се почувстват значими, да покажат робска преданост.

    Коментиран от #119, #120

    11:22 29.06.2026

  • 118 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путлето се нуждае от изтрезвителен":

    Путле е баща ти ,гей

    11:22 29.06.2026

  • 119 да бе брат

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "истината":

    Козляците сте хемороидите на Българското общество .

    11:22 29.06.2026

  • 120 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "истината":

    Еврогайците ,винаги са ми били интересни как без да имат някой горе ,вместо да се образоват ,показват колко са ограничени .

    11:24 29.06.2026

  • 121 Тридневна рrъdlьо,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    го каза вашия натовски джендеропеднерал от краварника.Така,че на него се смей. Путин каза,ще продължи колкото трябва.

    11:24 29.06.2026

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