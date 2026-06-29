Путин направи рядко срещано признание за затрудненията на Русия

Изказванията на руския президент Владимир Путин вчера, на конгреса на управляващата партия "Единна Русия" и в интервю, привличат вниманието на световните медии, пише БТА.

Великобритания

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"Путин: Русия се сблъсква с проблеми във войната в Украйна", пише британският в. "Телеграф". Президентът направи рядко срещано признание на затрудненията на Москва, в момент, в който обстрелът на свързани с енергетиката цели от страна на Киев засилва натиска върху него.

То беше част от коментар на последната серия от ответни удари на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура. Въздушните удари се засилиха, след като боевете по фронтовата линия до голяма степен стигнаха до патова ситуация и се съобщава, че Русия понася около 30 000 жертви месечно.

"Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги и предприемаме мерки по тях, но със сигурност ще гарантираме сигурността както на страната, така и на нашите граждани, както и неприкосновеността на руските граници", заяви Путин. "Без съмнение ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктурни обекти".

Путин произнесе тази реч само няколко часа след като удар с дрон от страна на Украйна предизвика пожар в нефтопреработвателно предприятие и отне живота на един човек в южната Краснодарска област.

Това е поредният от ударите с дълъг обсег, които достигнаха чак до Москва въпреки руската отбрана и които поставят сериозни въпроси пред Путин.

Ударите са били толкова успешни, че според информация на в. "Телеграф" някои висши служители на НАТО смятат, че те отслабват властта на Путин. Неотдавнашните загуби на фронта също допринасят за тази оценка.

Вчера Украйна нанесе удар по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан - един от най-големите в Южна Русия, разположен в близост до окупирания Кримски полуостров. С капацитет от около 100 хиляди барела на ден заводът доставя гориво както за вътрешно потребление, така и за износ.

Украинците нанесоха удар и по нефтопреработвателно предприятие в Ярославска област, източно от Москва. Губернаторът на областта заяви, че поради атаката с дронове е било наложено временно ограничение на движението по някои пътища, водещи към Москва.

В изказването си Путин призна, че проблемите с доставките на гориво са довели до недостиг в руските региони, и заяви, че специална работна група работи по осигуряването на достатъчни количества в цялата страна. Той призова на среща на висши длъжностни лица, посветена на ситуацията с разпределението на гориво, за мерки, които да гарантират достатъчни запаси за селскостопанския сектор, и заяви, че се обмисля забрана на износа на дизелово гориво.

В петък вечерта Украйна използва ракети "Фламинго" - собствено производство, за да нанесе удар по руски военен обект, намиращ се на повече от 480 км зад фронтовата линия - научноизследователския и производствен център "Титан-Барикади" в град Волгоград.

Ракетата "Фламинго" има обсег от около 3200 км, което позволява на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия, припомня британското издание.

Британският в. "Гардиън" отбелязва, че Киев определя ударите по руската енергийна инфраструктура като справедлив отговор на почти всекидневните руски удари срещу украински цивилни и енергийна инфраструктура от началото на офанзивата през 2022 г.

Путин обаче заяви в интервю, че "в момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен".

Според него основната задача в момента е да се увеличи капацитетът на руската противовъздушна отбрана и да се осигури доставката на гориво, особено за Крим.

В същото време британският в. "Индипендънт" цитира изявление на експрезидента на САЩ Джо Байдън, че действащият президент Доналд Тръмп "разрушава НАТО" и "избира (Владимир) Путин пред американските съюзници".

Той направи това изявление в речта си по време на благотворителна гала-вечер на Демократическата партия в Мериленд.

"Не става въпрос само за умишленото му изкривяване и разрушаване на НАТО, за това, че е избрал Путин пред американските съюзници, или за факта, че е подкопал авторитета ни в очите на света повече от всеки друг президент в историята", заяви Байдън.

Президентът Тръмп е отправял остри критики срещу НАТО и е заплашвал да се оттегли от алианса заради липсата на подкрепа от страна на европейските членове във войната с Иран, припомня "Индипендънт".

Португалия

Руският президент заяви, че първата задача на властите е да увеличат капацитета на противовъздушната отбрана и да осигурят доставките на гориво, най-вече в Крим. На украинския полуостров, обявен за анексиран от Москва през 2014 г., беше обявено извънредно положение в петък поради серията от атаки от Киев, които принудиха властите да преустановят продажбата на гориво на частни лица и да наложат ограничения на електроснабдяването, пише португалският в. "Ешпресо".

Дипломатическите усилия, с посредничеството на Съединените щати, за прекратяване на този конфликт, който вече продължава повече от четири години, засега са в застой, отбелязва португалският в. "Глобо".

Франция

Путин заяви, че очаква американските преговарящи, "когато Вашингтон е по-малко зает с Иран", пише френският в. "Депеш".

В същото време стои въпросът дали Техеран ще продължи да доставя дронове на Москва, отбелязва изданието, като напомня, че двете изолирани от санкциите страни сключиха стратегически договор с продължителност от двадесет години.

Тъй като неотдавнашните американско-израелски удари забавиха производството на дронове в Техеран, съюзът се обръща към бъдещето: Русия ще използва иранските мрежи за износ на суров петрол, пише в. "Депеш".

"Очакваме, след като всички събития приключат и критичната фаза по иранския въпрос бъде преодоляна, пристигането на тези представители на американската администрация, с които вече сме се срещали в Москва", гласи изявлението на Владимир Путин в интервю с руския журналист Павел Зарубин, цитирано от френския в. "Монд".

Руският президент отговаряше на въпрос за състоянието на руско-американските отношения след срещата на Г-7 във Франция, по време на която Доналд Тръмп, който обикновено е сдържан в подкрепата си за Киев, заяви, че "Русия трябва да сключи споразумение" с Украйна, за да се сложи край на конфликта. Американският президент дори добави, че Вашингтон може да наложи отново на Москва санкциите, които отмени. Тази позиция беше тълкувана като неочаквана промяна в полза на Украйна.

"Готови сме да продължим преговорите и обсъждането на всички подробности", добави Путин по време на интервюто. В началото на юни руският президент беше изразил мнение, че вниманието на САЩ се е отклонило от войната в Украйна след началото на конфликта, започнат от Вашингтон срещу Иран.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви във вторник в Москва пред чуждестранни дипломати, че САЩ "изглежда се отказват от всякакви претенции за ролята на неутрален посредник и следват, тъкмо напротив, път, състоящ се в засилването на натиска на санкциите срещу Русия", припомня френското издание.