Путин направи рядко срещано признание за затрудненията на Русия

Изказванията на руския президент Владимир Путин вчера, на конгреса на управляващата партия "Единна Русия" и в интервю, привличат вниманието на световните медии, пише БТА.
Великобритания
"Путин: Русия се сблъсква с проблеми във войната в Украйна", пише британският в. "Телеграф". Президентът направи рядко срещано признание на затрудненията на Москва, в момент, в който обстрелът на свързани с енергетиката цели от страна на Киев засилва натиска върху него.
То беше част от коментар на последната серия от ответни удари на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура. Въздушните удари се засилиха, след като боевете по фронтовата линия до голяма степен стигнаха до патова ситуация и се съобщава, че Русия понася около 30 000 жертви месечно.
"Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги и предприемаме мерки по тях, но със сигурност ще гарантираме сигурността както на страната, така и на нашите граждани, както и неприкосновеността на руските граници", заяви Путин. "Без съмнение ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктурни обекти".
Путин произнесе тази реч само няколко часа след като удар с дрон от страна на Украйна предизвика пожар в нефтопреработвателно предприятие и отне живота на един човек в южната Краснодарска област.
Това е поредният от ударите с дълъг обсег, които достигнаха чак до Москва въпреки руската отбрана и които поставят сериозни въпроси пред Путин.
Ударите са били толкова успешни, че според информация на в. "Телеграф" някои висши служители на НАТО смятат, че те отслабват властта на Путин. Неотдавнашните загуби на фронта също допринасят за тази оценка.
Вчера Украйна нанесе удар по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан - един от най-големите в Южна Русия, разположен в близост до окупирания Кримски полуостров. С капацитет от около 100 хиляди барела на ден заводът доставя гориво както за вътрешно потребление, така и за износ.
Украинците нанесоха удар и по нефтопреработвателно предприятие в Ярославска област, източно от Москва. Губернаторът на областта заяви, че поради атаката с дронове е било наложено временно ограничение на движението по някои пътища, водещи към Москва.
В изказването си Путин призна, че проблемите с доставките на гориво са довели до недостиг в руските региони, и заяви, че специална работна група работи по осигуряването на достатъчни количества в цялата страна. Той призова на среща на висши длъжностни лица, посветена на ситуацията с разпределението на гориво, за мерки, които да гарантират достатъчни запаси за селскостопанския сектор, и заяви, че се обмисля забрана на износа на дизелово гориво.
В петък вечерта Украйна използва ракети "Фламинго" - собствено производство, за да нанесе удар по руски военен обект, намиращ се на повече от 480 км зад фронтовата линия - научноизследователския и производствен център "Титан-Барикади" в град Волгоград.
Ракетата "Фламинго" има обсег от около 3200 км, което позволява на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия, припомня британското издание.
Британският в. "Гардиън" отбелязва, че Киев определя ударите по руската енергийна инфраструктура като справедлив отговор на почти всекидневните руски удари срещу украински цивилни и енергийна инфраструктура от началото на офанзивата през 2022 г.
Путин обаче заяви в интервю, че "в момента наблюдаваме известен недостиг, но той не е критичен".
Според него основната задача в момента е да се увеличи капацитетът на руската противовъздушна отбрана и да се осигури доставката на гориво, особено за Крим.
В същото време британският в. "Индипендънт" цитира изявление на експрезидента на САЩ Джо Байдън, че действащият президент Доналд Тръмп "разрушава НАТО" и "избира (Владимир) Путин пред американските съюзници".
Той направи това изявление в речта си по време на благотворителна гала-вечер на Демократическата партия в Мериленд.
"Не става въпрос само за умишленото му изкривяване и разрушаване на НАТО, за това, че е избрал Путин пред американските съюзници, или за факта, че е подкопал авторитета ни в очите на света повече от всеки друг президент в историята", заяви Байдън.
Президентът Тръмп е отправял остри критики срещу НАТО и е заплашвал да се оттегли от алианса заради липсата на подкрепа от страна на европейските членове във войната с Иран, припомня "Индипендънт".
Португалия
Руският президент заяви, че първата задача на властите е да увеличат капацитета на противовъздушната отбрана и да осигурят доставките на гориво, най-вече в Крим. На украинския полуостров, обявен за анексиран от Москва през 2014 г., беше обявено извънредно положение в петък поради серията от атаки от Киев, които принудиха властите да преустановят продажбата на гориво на частни лица и да наложат ограничения на електроснабдяването, пише португалският в. "Ешпресо".
Дипломатическите усилия, с посредничеството на Съединените щати, за прекратяване на този конфликт, който вече продължава повече от четири години, засега са в застой, отбелязва португалският в. "Глобо".
Франция
Путин заяви, че очаква американските преговарящи, "когато Вашингтон е по-малко зает с Иран", пише френският в. "Депеш".
В същото време стои въпросът дали Техеран ще продължи да доставя дронове на Москва, отбелязва изданието, като напомня, че двете изолирани от санкциите страни сключиха стратегически договор с продължителност от двадесет години.
Тъй като неотдавнашните американско-израелски удари забавиха производството на дронове в Техеран, съюзът се обръща към бъдещето: Русия ще използва иранските мрежи за износ на суров петрол, пише в. "Депеш".
"Очакваме, след като всички събития приключат и критичната фаза по иранския въпрос бъде преодоляна, пристигането на тези представители на американската администрация, с които вече сме се срещали в Москва", гласи изявлението на Владимир Путин в интервю с руския журналист Павел Зарубин, цитирано от френския в. "Монд".
Руският президент отговаряше на въпрос за състоянието на руско-американските отношения след срещата на Г-7 във Франция, по време на която Доналд Тръмп, който обикновено е сдържан в подкрепата си за Киев, заяви, че "Русия трябва да сключи споразумение" с Украйна, за да се сложи край на конфликта. Американският президент дори добави, че Вашингтон може да наложи отново на Москва санкциите, които отмени. Тази позиция беше тълкувана като неочаквана промяна в полза на Украйна.
"Готови сме да продължим преговорите и обсъждането на всички подробности", добави Путин по време на интервюто. В началото на юни руският президент беше изразил мнение, че вниманието на САЩ се е отклонило от войната в Украйна след началото на конфликта, започнат от Вашингтон срещу Иран.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви във вторник в Москва пред чуждестранни дипломати, че САЩ "изглежда се отказват от всякакви претенции за ролята на неутрален посредник и следват, тъкмо напротив, път, състоящ се в засилването на натиска на санкциите срещу Русия", припомня френското издание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
Никви проблеми !!!
Коментиран от #20, #37, #43, #121
10:23 29.06.2026
4 ооо, да бе
Коментиран от #16, #44, #94
10:24 29.06.2026
5 Данко
Коментиран от #22, #56
10:24 29.06.2026
6 Путин ше се бие до последният
Коментиран от #63
10:24 29.06.2026
7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #105
10:24 29.06.2026
8 ШЕЛОМОВ как са ДВАТА слона от ЛАОС?
Коментиран от #51
10:25 29.06.2026
9 Путлето се нуждае от изтрезвителен
Шамарът все още му идва лек
Коментиран от #15, #76, #118
10:25 29.06.2026
10 Дзак
10:25 29.06.2026
11 Путлето е пътник
10:25 29.06.2026
12 Град Козлодуй
Коментиран от #64
10:26 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
До коментар #9 от "Путлето се нуждае от изтрезвителен":Откога чакаме!
10:27 29.06.2026
16 Мдаа
До коментар #4 от "ооо, да бе":Представяш ли си докъде щяха да стигнат ватенките ако не напредваха.🥳🥳🥳
10:27 29.06.2026
17 Хасковски каунь
10:27 29.06.2026
18 Признанията ще зачестяват
Коментиран от #27
10:28 29.06.2026
19 истината
Коментиран от #26
10:28 29.06.2026
20 Мурка
До коментар #3 от "Сила":ТУМОРИТЕ ТРУДНО СЕ ОТСТРАНЯВАТ
10:28 29.06.2026
21 трола деса-стоян
Коментиран от #87
10:28 29.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 жик так
10:30 29.06.2026
24 правиха окопи 4 години
10:31 29.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 я дай пак
До коментар #19 от "истината":Кой направи преврата в украйна срещу законно избран президент и правителство ? Путин ли ?
Кой струпа 800 000 армия в Донбас на границата с Русия и с каква цел ?
Коментиран от #30, #83
10:32 29.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 000
10:34 29.06.2026
30 Данко
До коментар #26 от "я дай пак":Препечатка от ТАСС - гордите наследници на Гьобелс.
Коментиран от #34
10:35 29.06.2026
31 Българин
10:36 29.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 четох
Коментиран от #113
10:36 29.06.2026
34 Меркел и баба Пелопе със признанията си
До коментар #30 от "Данко":Не работятж в ТАСС:))
10:37 29.06.2026
35 Лобутов
И е бил прав!" 404 утече у канала.
10:38 29.06.2026
36 Гресирана ватенка
10:38 29.06.2026
37 зевзек
До коментар #3 от "Сила":Всичко върви по план!
"Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ще бъде прегазена, ще бъде бита, ще се свие в коритото си и дълго време само ще шушне...Ще шушне и ще въздиша...Тогаз отново ще й потребе душа и тя пак ще прегърне България... Внуците ви ще го доживеят." (Преподобна Стойна 1883 - 1933).
Преподобна Стойна (Стойна Димитрова) е била сляпа също като баба Ванга. За нея неведнъж говори пророчицата от Рупите, която я смятала за своя духовна учителка. И много пъти я посещавала, за да получи от нейната енергия. , Ванга сама е казвала: „Таа e свeтица. Она цeлиот живот го e страдала като свeтица. Как мe глeдаш мeнe, она e дeсeт патe по-голeма от мeнe! "
Коментиран от #40, #46
10:39 29.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Само питам
До коментар #37 от "зевзек":Това съчинение на снощната вечеринка ли го измислихте или ви го спуснаха на готово ?
10:42 29.06.2026
41 Мими Кучева🐕
10:42 29.06.2026
42 Без паника
Ето я присъдата на зеле наркоман оставила го безмълвен. Вече му е ясни, че с конфликта приключва и живота му.
10:43 29.06.2026
43 Браво
До коментар #3 от "Сила":Това е напредък.
Очакваме сега Дядо Д да признае, че САЩ са фалирали, Урсула, че еврото се е продънило, а Радев, че ще духане супата..
10:43 29.06.2026
44 Българин
До коментар #4 от "ооо, да бе":Руснаците напредват единствено към гибелта си. Но те сами това са си избрали и това са заслужили!
Коментиран от #54
10:43 29.06.2026
45 Сенегалеца
10:44 29.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 руzко = боклук
10:44 29.06.2026
49 Владимир Путин, президент
Докато асвабадим гражданите от всичкото обременяващо имущество !!! Всички видяха адвабаждение па pyccки на Бахмут, Мариупол, Авдеевка, Азовсталь, майко мила....
Жив да не си, га руснак тръгне те асвабаждава 😆
Коментиран от #53
10:44 29.06.2026
50 Спукан български центак
10:44 29.06.2026
51 добре ли си?
До коментар #8 от "ШЕЛОМОВ как са ДВАТА слона от ЛАОС?":С кого си говориш, виртуален приятел ли имаш?
10:44 29.06.2026
52 Лудия Макс
Коментиран от #79
10:45 29.06.2026
53 Лудия Макс
До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":И бафана-бафана, го хвана в 92та минута. Сигурно им е утеха, а? Укроробите сте егати логиците. Като на 6 годишни деца. Невзоров какво прави? Господапства ли във Варна?
10:47 29.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Z-axaрова
10:49 29.06.2026
56 що ве
До коментар #5 от "Данко":С баба Ванга ли контактуваш?
10:50 29.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Рублевка
10:51 29.06.2026
61 Лудия Макс
До коментар #59 от "Желаете ли нови сехуални усещания?":Тая изгъзица с дроновите атаки много ми прила на контррррнаступа на Залужни. Много пушек, малко огън. В Интернет не може да се победи, само на Полето
10:51 29.06.2026
62 Криштиану Роналдо, футболист
Вече ПЕТ години Лисабон тръпне в очакване на блатушките. Венсеремос таваришчи, filho da puta 👈😆😆
10:51 29.06.2026
63 Кой го казва?
До коментар #6 от "Путин ше се бие до последният":Човек от страната с лошия материал ли?
10:51 29.06.2026
64 МУТАНТ
До коментар #12 от "Град Козлодуй":РАДИОАКТИВЕН !!
10:52 29.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Защо Русия се управлява от идиоти?!
Коментиран от #68, #71
10:52 29.06.2026
67 читател
Коментиран от #100
10:53 29.06.2026
68 Владимир Путин, президент
До коментар #66 от "Защо Русия се управлява от идиоти?!":Защото идиотите управляваме Русия ☝️😄
10:54 29.06.2026
69 Вацев
Коментиран от #72
10:55 29.06.2026
70 Нацилиберал
10:55 29.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 а не бе
До коментар #69 от "Вацев":Чичо обяви вече 41 си победа над Иран.
10:56 29.06.2026
73 брех
10:57 29.06.2026
74 Дон Корлеоне
Коментиран от #77
10:57 29.06.2026
75 Бай Араб
10:57 29.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 що бе брат
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Искаш да пишеш писмо на Императора ли ?
Коментиран от #95
10:58 29.06.2026
78 Бай Араб
10:58 29.06.2026
79 Хм Хм
До коментар #52 от "Лудия Макс":Но за сметка на това гледа новини, които са направени специално за него и само за него.
10:58 29.06.2026
80 истината
Коментиран от #81
10:59 29.06.2026
81 Какаду
До коментар #80 от "истината":Колко пъти ще го повтаряш това бе папагал . Или не помниш че вече си го писал.
11:02 29.06.2026
82 Бай Араб
11:02 29.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Андрей Райчев
11:04 29.06.2026
85 я дай пак
До коментар #83 от "Коментар до 26:":Ти лично с Пригожин ли си приказва ?
И снощи ли си говори с него ?
Тия измислици си ги разправяйте на сбирката докато си лакирате ноктите !
Коментиран от #89
11:06 29.06.2026
86 истината
Коментиран от #88
11:06 29.06.2026
87 Бай Араб
До коментар #21 от "трола деса-стоян":След като един път се е разпаднала, какво пречи втори път?
Коментиран от #90
11:06 29.06.2026
88 ха ха ха ...
До коментар #86 от "истината":Ти верно вече си изтрещел ....
11:07 29.06.2026
89 Коментар до 85:
До коментар #85 от "я дай пак":Коментар до 85: ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
„От 2014 до 2022 г. Донбас беше разграбен. Разграбен от различни хора, някои от които част от президентската администрация (на Путин – бел. ред.), ФСБ, олигарси. Тези хора крадяха пари от хората в Донбас, базирани в непризнатите Донецка и Луганска народна република. В ДНР и ЛНР имаше армия, която в случай на атака от украинците, трябваше да предприема отговор. Обаче тези армейски части не съществуваха. На практика, имаше минимален брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари“.
"Сега, по темата защо започна специалната операция. Украинците имаха група, разположена по протежение на границата с Донбас, която ние пробихме от Попасна до Артьомовск (руското название на Бахмут - бел. ред.). Тази група се състоеше от различни доброволци, националисти и редовна армия. С тази група се обстрелвахме взаимно и това се случваше в тези дълги 8 години. Към 24 февруари 2022 г. нямаше нищо необичайно. Сега Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществото и президента (Владимир Путин – бел. ред.) и да разкаже история, че е имало дива агресия от украинската страна, че те са щели да ни атакуват заедно с цялата НАТО. Така наречената специална военна операция започна на 24 февруари по напълно различни причини“.
Коментиран от #91
11:08 29.06.2026
90 баба Гина
До коментар #87 от "Бай Араб":Ще ти дам два Реала , стига си ревал.
11:08 29.06.2026
91 я дай пак
До коментар #89 от "Коментар до 85:":Това във Фактор ли го чете или на готово ви го дадоха ?!!
Ходи за гъби бе , не се занимавай с писане .
Коментиран от #97
11:09 29.06.2026
92 Мимч
11:09 29.06.2026
93 Забелязъл
11:10 29.06.2026
94 Хахахаха
До коментар #4 от "ооо, да бе":Тя украинската армия от 5 години е пред колапс според вас, а рашите явно сами се избиват пета година и стоят на едно място, в Донбас.
Коментиран от #96
11:10 29.06.2026
95 Бай Араб
До коментар #77 от "що бе брат":Императора на подземната империя.При наличие на такава огромна територия,да живееш под земята.
Коментиран от #98
11:10 29.06.2026
96 и кво викаш
До коментар #94 от "Хахахаха":укрите са мазохисти , два милиона и половина ги прежалиха , а Хероите ги набират по улиците като кучета .
11:11 29.06.2026
97 Коментар до 91:
До коментар #91 от "я дай пак":Коментар до 91: ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
Той отново атакува руския военен министър Сергей Шойгу. „За какво беше нужна войната? За това група негодници да триумфират и да покажат колко силна армия са. За да може Шойгу да стане маршал – заповедта беше предварително подготвена. Войната не беше нужна, за да върнем нашите руски граждани, не беше за демилитаризиране и денацифициране на Украйна. Нужна беше за една звезда с допълнителна бродерия (маршалската звезда на Сергей Шойгу – бел. ред.). За да може един умствено болен човек да получи тази звезда върху възглавничка, когато бъде погребан“, атакува Пригожин. „Второ, войната беше нужна на олигарсите, на клана, който днес практически управлява в Русия. Този олигархичен клан получава всичко. Ако затворят бизнесите им в чужбина, тогава държавата веднага разделя вътрешните бизнеси и ги дава на тях. По този начин те арестуват бизнесмени и се затварят банки, така че този клан да не загуби парите си. Те не се нуждаят от пари, имат всичко – болници със специално оборудване, в случай че се разболеят от рак, и всякакви други неща, за да живеят колкото се може по-дълго“, заяви създателят на ЧВК „Вагнер“. Според него олигарсите мислят само за едно нещо – как да съхранят телата си. Не мислели за държавата, за народа, за войната, а само за себе си.
Коментиран от #99
11:12 29.06.2026
98 а ти кога си ходил да видиш
До коментар #95 от "Бай Араб":Или квичиш като да два долара на ден ?
11:12 29.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Хахахаха
До коментар #67 от "читател":Че коя държава не иска мир, освен рашите бе копей? Естествено, че искат преговори за спиране на войната!
Коментиран от #102
11:14 29.06.2026
101 жална
11:16 29.06.2026
102 читател
До коментар #100 от "Хахахаха":Е що не подписаха тогава в Истамбул ? Нямаше да понесат толкова жертви и разрушения ?
11:16 29.06.2026
103 Коментар до 99:
До коментар #99 от "до Иво Инджев":Коментар до 99: ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
„Втората най-важна част от войната беше да се назначи Медведчук за президент на Украйна. Същият този Медведчук, който вече беше инфилтриран в Киев и чакаше армията да пристигне, Зеленски да избяга и всички да хвърлят оръжие, а той да стане президент“, каза Пригожин с препратка към Виктор Медведчук – украинският гражданин, който бе задържан от Киев, а после разменен за военнопленници с Русия. „Целта беше да се спечелят материални придобивки и да се разделят след вземането им под контрол. Те крадяха много в Донбас, но искаха още повече. Решиха да назначат Медведчук. Той беше задържан и разменен за целия полк „Азов“. Ако искаме да денацифицираме Украйна... „Азов“ е основата на националистическите структури в Украйна. Защо ги разменихме? Защо това беше толкова ценно? И защо те не бяха разменени за нашите военнопленници?“, попита Пригожин. „Защо бяха разменени за този негодник Медведчук, който има добри връзки с ръководството на страната? След като регионите на Херсон и Запорожие бяха завладени, първото нещо, което се случи, беше да започне преместване на булдозери, метали и така нататък. Когато завзехме Попасна и поставихме охрана в заводите, те можеха да продължат да работят. Но дойдоха хора и започнаха да местят оборудването към Русия“.
Коментиран от #112
11:16 29.06.2026
104 Атина Палада
Коментиран от #110
11:16 29.06.2026
105 Хаха
До коментар #7 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Путин диктува на баба си цървулите.
11:16 29.06.2026
106 до Иво ми нд жа та
То във Фактор все такива !
11:17 29.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Хайо
11:18 29.06.2026
109 Колко пъти победихте
11:18 29.06.2026
110 ще го върнат Лева
До коментар #104 от "Атина Палада":специално за тебе .
1Лев = 5€ . Аман от мало умни .
11:18 29.06.2026
111 истината
Коментиран от #114
11:18 29.06.2026
112 до Иво ми нд жа та
До коментар #103 от "Коментар до 99:":Никой не ти чете памфлетите !
То във Фактор все такива !
11:19 29.06.2026
113 Хахахаха
До коментар #33 от "четох":Копей, Зеленски не скимти за мир. Зеленски говори постоянно за мирни преговори, за да покаже на рашите, заради кого продължава войната и кой продължава войната! Да знаят рашите, защо получават удари обратно по руска територия. Да разберат, че не Украйна е виновна, а тупин.
Коментиран от #115
11:20 29.06.2026
114 продължавай с опорките
До коментар #111 от "истината":Много си вдъхновен !
Ти колко заплати преведе на украйна ?
11:20 29.06.2026
115 Дако
До коментар #113 от "Хахахаха":Бе аз като те уважих снощи , ти пак тъй приказваше .
11:21 29.06.2026
116 Факти,
11:21 29.06.2026
117 истината
Коментиран от #119, #120
11:22 29.06.2026
118 Смотльо,
До коментар #9 от "Путлето се нуждае от изтрезвителен":Путле е баща ти ,гей
11:22 29.06.2026
119 да бе брат
До коментар #117 от "истината":Козляците сте хемороидите на Българското общество .
11:22 29.06.2026
120 Смотльо,
До коментар #117 от "истината":Еврогайците ,винаги са ми били интересни как без да имат някой горе ,вместо да се образоват ,показват колко са ограничени .
11:24 29.06.2026
121 Тридневна рrъdlьо,
До коментар #3 от "Сила":го каза вашия натовски джендеропеднерал от краварника.Така,че на него се смей. Путин каза,ще продължи колкото трябва.
11:24 29.06.2026