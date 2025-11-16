Новини
Свят »
Русия »
Кафето се превръща в лукс за руснаците, скоро ще се върнат към познатите от съветската ера евтини заместители
  Тема: Украйна

Кафето се превръща в лукс за руснаците, скоро ще се върнат към познатите от съветската ера евтини заместители

16 Ноември, 2025 20:21 2 209 106

  • кафе-
  • цикория-
  • руснаци-
  • русия-
  • ссср

Свикнали с липсата на всичко по рафтовете, гражданите на СССР си приготвяли кафе от моркови и жълъди, настоявайки, че то има вкус точно като истинското кафе

Кафето се превръща в лукс за руснаците, скоро ще се върнат към познатите от съветската ера евтини заместители - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изглежда, че скоро ще трябва да преминем към добре познатия заместител на кафето – цикорията, пише руското издание MK.ru, коментирайки все по-високите цени на кофеиновите напитки в страната.

Кафето е било в остър недостиг в СССР. Но по някаква причина то е било внасяно не от Бразилия, а от Индия, която в никакъв случай не е била най-големият производител: самите индийци, както е добре известно, предпочитат да отглеждат чай.

Още новини от Украйна

Работническата класа остана само със заместители като цикория или ечемик, чийто вкус едва наподобяваше истинска арабика или робуста, но можеше да се пие колкото си иска.

Цикорията се е отглеждала в Беларус, Украйна и Централна Русия. Корените ѝ са били сушени и печени до тъмнокафяво. Напитката е наподобявала вкуса на кафето, но без кофеин.

След Великата отечествена война, както в Русия наричат Втората световна война, кафето не е било в недостиг – изобщо не е имало такова. Смятало се е, че съветските граждани могат да се справят без тези аристократични претенции. Свикнали с липсата на всичко по рафтовете, гражданите си приготвяли кафе от моркови и жълъди, настоявайки, че то има вкус точно като истинското кафе, чийто аромат никой дори не можел да си спомни.

Хората сами подготвяха всички тези опции: индустрията на големите постижения нямаше време за желанията на обикновените граждани да изпият чаша кафе сутрин, пише MK.ru.

Страната живеела под ограничения и Желязната завеса и смятала, че така трябва да бъде, като Съветите имат своя собствена гордост и собствено кафе. Но не ставало въпрос за традиция, а за оцеляване.

Изглежда се връщаме към това, което бяхме оставили зад гърба си, само че сега проблемът не е в забраната за доставки на кафе, а в стремглаво покачващата се цена. Авторката пита в края на статията: да отида ли да си набера жълъди?


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    77 21 Отговор
    А за нас водата е лукс

    Коментиран от #102

    20:24 16.11.2025

  • 2 Шопо

    25 54 Отговор
    Зеленски е велик политик с парите от ЕС Той може да победи Русия.

    Коментиран от #18

    20:25 16.11.2025

  • 3 Пич

    36 13 Отговор
    Няма бе !!! Сега като сгазят някой фашистки град , и вземат всичкото кафе на украинците !!! Пийват си го благо благо.....

    20:25 16.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 42 Отговор
    ТВА е горе-долу в МАТУШКАТА ви

    Коментиран от #31

    20:26 16.11.2025

  • 6 пРосия

    31 51 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #41

    20:28 16.11.2025

  • 7 Неподписан

    28 7 Отговор
    Ръж защо не пият,полезна и по-вкусна напитка е

    Коментиран от #51

    20:30 16.11.2025

  • 8 Бразилия

    60 15 Отговор
    Е в БРИКС.... Как само лъжете

    20:30 16.11.2025

  • 9 фашистки рашастан в изолация

    22 55 Отговор
    Заради престъпния си и терористичен режим от Кремъл ,фашистка Русия ще се превърне в Северна Корея 2.Скоро всичко ще им е лукс на руснаците.Не стига ,че досега изоставаха с 100 години от света,а сега нещата ще стават още по-зле.Жалко за родните русофилски продажници които отново са от грешната страна,а на всичкото отгоре и службите за сигурност ги подкараха в България за национална измяна и руски шпионаж в полза на врага.

    20:30 16.11.2025

  • 10 Читател

    57 11 Отговор
    Мария по някога ви съжалявам вас лично честно.

    Коментиран от #39, #100

    20:32 16.11.2025

  • 11 а ни ще пием истинско кафе

    34 16 Отговор
    Като продължим да робуваме.....ама е важно, че ще пием инстинско каже както имахме банани

    Коментиран от #19

    20:32 16.11.2025

  • 12 Умен

    16 13 Отговор
    Да си препичат боб и да го мелят.

    20:33 16.11.2025

  • 13 Бялджип

    55 14 Отговор
    Сайтът става жалък. Не всички, които го посещават, са примати.

    20:33 16.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Голем смех

    26 7 Отговор
    Санкциите не работят :) мухахахахааха

    20:35 16.11.2025

  • 16 Дедо ви...

    40 14 Отговор
    Верваме ви верваме?!?!?!
    Бразилия е изнесла за Русия кафе на рекордна стойност през октомври
    Бразилия увеличи износа на кафе за Русия до рекордните 74 млн. долара през октомври
    Според данни на бразилската митница, стойността на доставките е нараснала почти шест пъти на месечна база и с 30 процента на годишна база. В резултат на това Русия стана седмият основен вносител на кафе от страната. Лидер беше Германия с 267,3 милиона долара, в тройката влязоха също САЩ (140,2 милиона) и Италия (118,4 милиона).

    Коментиран от #17

    20:35 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пешо

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    той няма да победи но ти ще седиш гладен

    Коментиран от #47

    20:37 16.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 чикчирик

    23 6 Отговор
    Ботовете на Урсула, в действие.

    20:39 16.11.2025

  • 21 ?????

    30 8 Отговор
    Как да кажа?
    Глупости на търкалета.
    Жалко че тук не позволяват линкове.
    Бих ви показал руски онлайн магазини.

    20:39 16.11.2025

  • 22 Първанов

    15 34 Отговор
    От Русия НИЩО добро не е дошло НЯМА и да дойде! Само идиоти се кланят на Русия, визирам днешна Русия. Русия никога нема Ренесанс, Просвещение, е, как да стане работата!?

    20:39 16.11.2025

  • 23 АУУУУ....!

    32 9 Отговор
    Кафето се превръщало в лукс за руснаците...!
    И това с гриф...:
    ,,НОВИНА НА ЧАСА!"
    И то в -
    ,,Тема-Украйна"
    Ще падна,драги зрители...!

    20:40 16.11.2025

  • 24 освен кафето

    31 5 Отговор
    ЩЕ свършат яйцата, ЩЕ свършат картофите, ЩЕ свърши маслото, ЩЕ свърши нафтата за тракторите, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ се навдигне народа, ЩЕ свалят Путин..... и така вече ЩЕ започне пета година ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.

    20:40 16.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Водкин

    12 14 Отговор
    Важното е,антифриз да има!

    Коментиран от #91

    20:41 16.11.2025

  • 27 Зомбайо

    28 5 Отговор
    Да, маро, да! И не забравяй че ядат таралежи. ловят ги и с гладни ревове нагъват барабар с бодлите, маро!

    20:42 16.11.2025

  • 28 ТАМ ПОСКЪПВА..........

    20 5 Отговор
    .............А У НАС ПОЕВТИНЯВА ЛИ КЛЮ-КАРИИИИ

    20:42 16.11.2025

  • 29 Анонимен

    11 6 Отговор
    Няма страшно ще се кафе Инка,както по времето на социализъма и комунизъма.

    20:42 16.11.2025

  • 30 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    Ще варат пак тиня у самоварите богаташите с менделеевата таблица!

    20:45 16.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    21 9 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А бе, що не вземеш да пуснеш някое видео от каменната ера? Не разбирам как може така да се самозалъгвате и определено няма да ви доведе до нещо хубаво. Или неможете да понесе те факта че Русия се развива, а ЕС тъпче на едно място. Ако беше толкова лошо в Русия колкото ни го описват урсулките, нямаше да забранят екскурзиите за там, напротив щяха нарочно да ги организират за да гледаме колко било лошо.

    Коментиран от #43, #45, #49, #67

    20:45 16.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 az СВО ПОБЕДА80

    11 17 Отговор
    До къде се докара бункерния башиш!

    20:45 16.11.2025

  • 34 Kaлпазанин

    22 2 Отговор
    След ракети снаряди кораби и войничета сега кафето свърши ,а след това токи виж и водката станала лукс ,аман аман аман ,виж само да не ви свършат тъпите мисирки в сайта

    20:46 16.11.2025

  • 35 Калпазанин

    9 7 Отговор
    От Киен за два дня до тема кафе и бензин!

    20:47 16.11.2025

  • 36 пак дрън, дрън

    17 6 Отговор
    Кафе има всякакво и е на цена като у нас! Лесно проверяемо, влесте на страницата на която руска верига се сетите!

    20:47 16.11.2025

  • 37 Джамбaза

    14 4 Отговор
    Русия използва кафето като оръжие, а?
    Мисирки!

    20:47 16.11.2025

  • 38 покачващата се цена

    17 3 Отговор
    То пък само в Русия ли? В Германия преди 20 г. един голям пакет Якобс, вакуумирано, смляно кафе струваше 2,99 евро. Днеска е 9,99 евро. Но днес 10 евро вече са нищо.

    20:47 16.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 1678677

    4 2 Отговор
    Смешник сте

    20:49 16.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    9 13 Отговор
    Не само жълъди и корени и грудки ще ядете. Там тези така наречени граждани никои не ги е броил за човешки същества.

    20:50 16.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хихи

    12 3 Отговор
    Тя Русия чипове няма вие за кафето им се закарихте!!! хи хи хи

    Коментиран от #52

    20:52 16.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да не сте се побъркали бре?

    19 5 Отговор
    В СССР си приготвяли кафе от моркови и жълъди..... Дори в Коми беше фряш с оригинално нескафе в бурканчета от 125 гр. и в България пращахме колети ....леле майкооо

    20:55 16.11.2025

  • 47 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    Ти не разбираш моя сарказъм.

    20:57 16.11.2025

  • 48 Да не сте се побъркали бре?

    8 5 Отговор
    Никой в Русия не пие и никога не е пил киселата арабика. Винаги само робуста се е пиело и инстантно кафе...

    20:58 16.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тва ли измислиха сега атлантенцата

    9 3 Отговор
    приготвяли кафе от моркови и жълъди... а пък черният хайвер от белуга го събирали по дърветата

    21:03 16.11.2025

  • 51 Интересно

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Неподписан":

    В събота купих 3 кафета ( чиста вода) от закусвална в Любек (Германия), платих 15,50€ .
    Та колко ли струва в Русия?

    21:03 16.11.2025

  • 52 хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    Един русофил, не разбрал иронията цъкнал минус или можеби русофоб разбрал я
    хи хи хи

    21:04 16.11.2025

  • 53 Тц...

    5 6 Отговор
    Не може да бъде, санкциите направиха руската икономика номер едно, рублата потопи долара и еврото, Русия се къпе в пари, заплати и пенсии растат, всичко цъфти и връзва, а кафето там е безплатно, и целият свят им завижда... така каза Костя Копейкин, казал му го е Митя медведчика, те се срещнаха вчера, пили водка с кафе от жълъди и сушена ряпа.

    21:05 16.11.2025

  • 54 А пък в България

    10 2 Отговор
    от леблебия нали ? А да ви питам помните ли че имаше една Инка?

    Коментиран от #85

    21:06 16.11.2025

  • 55 ФДР

    5 4 Отговор
    В къщи сега имам две ЦИКОРИИ ,от Украйна, нали те заляха нашият пазар с доста неща. Иначе Полша си е първенец и Италия. Соросите и Горбачо, рутиха социализмът с такава пропаганда взета от вестниците на Запад за гладът там като идея. Сега я репостват.

    21:07 16.11.2025

  • 56 ауе да уе

    7 4 Отговор
    Абе Факт-ове прости , що така не спирате да пиеше тъпотии ?!!

    21:11 16.11.2025

  • 57 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    5 5 Отговор
    И не само кафето,както каза късия ботоксов джуджак,санкциите се оказаха много полезни за блатното население на просия, и месото вече е кът и масово ядат тревни смески,в тях имало фибри и били много полезни за росияна, ся вместо кафе ще варят папур както техните прадеди.....😂😂😂

    21:12 16.11.2025

  • 58 Уса

    7 3 Отговор
    Много сте смешни щом опряхте до кафето най-разпространения продукт

    21:13 16.11.2025

  • 59 Факт

    5 1 Отговор
    Идеално. Да започнат да изнасят за България!

    21:15 16.11.2025

  • 60 Георги

    9 6 Отговор
    Етиопия забрани износ на кафе за цял свят. Само за Русия разреши. То за това руснаците се кефят на хубаво кафе.))) малеее, до къде стигна пропагандата. Смях в залата братлета.

    Коментиран от #68

    21:16 16.11.2025

  • 61 Жоро

    4 5 Отговор
    Не омръзва на някои платени псевдожурналисти да пишат глупости!

    21:18 16.11.2025

  • 62 Бай той Толстой

    3 6 Отговор
    😁😁😁. Демократични небивалици.

    21:18 16.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не им трябва

    6 2 Отговор
    Кафе на Руските Пияндурници.

    Давайте Самагона

    За Руския Мусор.

    Това е Положението

    21:22 16.11.2025

  • 65 да и обясня на аФтукатъ

    5 4 Отговор
    Кафето НЕ се превръща в лукс за руснаците, нито пък някога е било защото ако разбере колко само анголско кафе е било внасяно в СССР ще се гръмне във крааатуната ррроста. Отделно да и обясня, че и преди и сега основната съставка на кафето Инка е цикорията !  Тази напитка е особено популярна по американското крайбрежие, където хората ежедневно търсят здравословни алтернативи и е два пъти поне по скъпа. Цикория е "сърцето на кафето на инките" ..Възрастните хора в САЩ го предпочитат, защото напитката не повишава кръвното налягане. Цикорията е богата на инулин, вид разтворими фибри, които допринасят за доброто функциониране на храносмилателната система. Освен това инулин има положителен ефект върху баланса на кръвната захар и ви позволява да се чувствате сити за по-дълго време, което го прави идеален за хора, които следят теглото си. Че не е престъпление да си простД, но по добре ще е ако не го демонстрираш с малоумни писания

    Коментиран от #72

    21:23 16.11.2025

  • 66 УКРАЙНА 🇺🇦

    5 4 Отговор
    На прасетата не им трябва кафе нещастни гадове

    Коментиран от #96

    21:26 16.11.2025

  • 67 Лудия касапин

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "Ха-ха-ха":

    Спряха екскурзиите до Русия, за да не дават пари на престъпния режим в лицето на Путин. А колко е хубава и развиваща се Русия...има достатъчно из нета и сам да видиш. Това,че пускат някакви пропагандни клипове от Москва и С. Петербург не значи, че в Сарафов и Хабаровск е така. И като е толкова висок стандарта в матушка, защо ходят да се подписват договори за по 2000 долара ,за да умрат на фронта. Тея пари на Запад една чистачка си ги докарва съвсем спокойно.

    21:26 16.11.2025

  • 68 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Георги":

    Верно ли бре Рублоидот?

    Вместо кафе май си пил Хапове
    От онези ...

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха ъ

    21:26 16.11.2025

  • 69 Анета

    8 2 Отговор
    Путин ги дере живи.
    Парите за пенсии не стигат и ще увеличават пенсионната възраст с цели десет години.
    Трябва да отбележим, че Русия е с най-ниска продължителност на живота и в този случай пенсионната възраст е по-висока от средната продължителност на живота в Русия и то не малко .
    Поколения наред със свикнали да живеят с пречупен гръбнак и да ги мачкат.
    В името на империята.
    И на жалкото им съществуване.

    Коментиран от #77

    21:27 16.11.2025

  • 70 Аква

    2 2 Отговор
    Направо си е за оплакване - Русия свърши чиповете за перални, танковете, бензина , кафето и .....
    Голяма мъка .

    21:27 16.11.2025

  • 71 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Русия ще завърши войната както всички предишни такива с канибализъм.

    21:28 16.11.2025

  • 72 Да кафето

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "да и обясня на аФтукатъ":

    Не може да замести
    Водката .

    Много си прав .

    Блатните са Алкаши
    Не им трябва кафе .

    21:28 16.11.2025

  • 73 Да не сте се побъркали бре?

    4 2 Отговор
    Цялата реколта на Ангола, Никарагуа.... се изнасяше за СССР

    Коментиран от #88

    21:29 16.11.2025

  • 74 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Дааа нищо нямат, даже и въздуха, земята, водата и слънцето са на привършване.
    До нова година ще им свърши земята, няма да имат къде да стъпят и ще хвърчат.
    А въздух имат за още три месеца и всичко това от двадесет и петия пакет санкции.

    21:31 16.11.2025

  • 75 Много тъпи мисирки се навъдиха

    2 2 Отговор
    Па не знам .....

    21:31 16.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да Пенсионата

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Анета":

    Възраст се увеличава в Калната Кочина Русия .
    А Помним как Пучин Епилирания
    Се кълнеше
    Че няма да увеличи
    Пенсионата възраст

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:32 16.11.2025

  • 78 Аре ве...

    2 2 Отговор
    Омръзнахте на всички с тези знамена, развяват ги всеки ден на всяка канавка и съборен обор, докато ги на товарят на груз 200, и така вече почти четири години, щяха знамената да ги забиват и на Райхстага... ама май ще си ги забият отзад.

    21:32 16.11.2025

  • 79 американска колония диктатура на тиквата

    1 3 Отговор
    ТИМУ продават кафе. На едро и Аллеекспрес и Алибаба. Колко кафе е закупено от руски фирми? Евтиното кафе е било дефицит в СССР, а хората са ползвали заместителите за без кофеинова напитка вечер с мляко. Кафето си беше скъпо през 1980те на световните борси. По принцип бедните пият повече кафе, като най евтиното нещо по заведенията, в СССР имаше повече възможности за напитки и хората нямаха кафе култура на социумът си. Русия е първа икономика от европейските държави, и никък не им е спаднал стандартът ни постъпленията от валута. Вероятно ядат най-много шоколад и то първо качество. Има българин от Москва с ютуб канал, той ще разкрие и тази жалка лъжа.

    21:32 16.11.2025

  • 80 га ти

    4 1 Отговор
    Руските мизерници.

    21:32 16.11.2025

  • 81 Луд

    0 1 Отговор
    Я колко интересно.Кои е губещият ,,?Продаващият или копуващтият.Тази игра е стара като светът.

    21:32 16.11.2025

  • 82 Чирпан

    4 1 Отговор
    На който му е скъпо кафето градинския гном ще му осигури чай с полоний

    Коментиран от #87

    21:33 16.11.2025

  • 83 Одеколона

    3 0 Отговор
    Е много по добро питие
    За Ватника .

    Кафето е само за Разни Тарикати в Мускалието.

    21:34 16.11.2025

  • 84 Тя Русия е голяма държава и дистрибуция

    1 1 Отговор
    На кафето по цялата страна ще е много скъпа кафе машините се развалят и обслужването ще е скъпо
    Пък ако внасят кафе не знаят какво ще бъде примесено в истинското кафе а и машините за кафе може да ги правят да се развалят по често

    21:34 16.11.2025

  • 85 Ами тогава

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "А пък в България":

    Бяхме под Ботуша на Кремъл

    Бре Рублоидот.

    Затова пиехме Инка .

    Русите Мизерници даже и Инка
    Не пият вече .

    21:38 16.11.2025

  • 86 злати

    1 3 Отговор
    1 кг.арабика Premium Blend при руснаците е 17 евро при европейските българи 24 евро е да ни е сладко като четем такива статии

    21:39 16.11.2025

  • 87 Даже и

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Чирпан":

    Новичок .

    Новичокът е запазена Кремълска марка

    21:40 16.11.2025

  • 88 Кога беше

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Да не сте се побъркали бре?":

    Това
    Заблуденяк ?

    Още ли живееш в 19 век
    Като Блатните Нещастници ?

    Коментиран от #92

    21:42 16.11.2025

  • 89 Имаше кафе бре

    1 1 Отговор
    Истината беше, че на Слънчев бряг, Златните, Пампорово и където се сетите беше фряш със анголско кафе и нес кафе ами нямаше кой да го пие. Нямаше нито време, нито желание. Неса идваше и в пликчета на ленти по сто и струваше точно 4 ст колкото билетче за градски транспорт.....

    21:45 16.11.2025

  • 90 Ранбо Силен

    4 0 Отговор
    Медведката каза ,че не му дреме , той кафе не близвал

    21:45 16.11.2025

  • 91 Ангифриза го пиете вие бе цървули

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Водкин":

    съдрани. Забрави ли за ония 16 годишни от благоевградско, дето си бяха купили течност за чистачки, че съдържала алкохол и се бяха изпоотровили, че и 2 май бяха починали. Тъпи и неграмотни, не са били в час по химия за да научат че само С2Н5ОН става за пиене а с други числа в тази формула е силно отровен/етилен гликола/. Всяка година тук в разпарчетосаната територия десетки умират от натпбравяне с фалшив алкохол, че са го добарали по ефтинджос. Аман от съдраняци дето гледат в кранчето на другите ба снойта пробита копаня не виждат.

    21:47 16.11.2025

  • 92 За времето

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кога беше":

    За което се пише в статията...пуяк .. Ти за кое време мислиш от Наполеон ?

    Коментиран от #105

    21:47 16.11.2025

  • 93 Всичко което трябва да знаете

    1 3 Отговор
    Русия може да си купи кафе, банани и какао, с жито и торове. За другите страни как е? Производителките на тези продукти имат нужда от тор, горива, газ, жито. И това могат да си позволят, и джаджи и дрехи от Китай.

    21:50 16.11.2025

  • 94 000

    0 2 Отговор
    Времето на запада почти изтече. В момента сак и русия буквално източват европа. Накрая от ес ще остане само историята. Тик-так ...

    Коментиран от #99

    21:53 16.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Те на вас

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    въздуха ви спряха и ви потопи а в калта, като ви връщат в каменния век. Кво ми го нееш тоя синьо-жълт parтsal бе, огризка укро нацистка. Такива се веят вече към 2 милиона в най-голямото глбробище в света на територия 404.

    21:57 16.11.2025

  • 97 В България

    1 0 Отговор
    Евтино ли ви е кафето? А? Берете си го в гората предполагам ? Муцети, Фалцети, Илли Милли ..... брулите го с колове

    21:58 16.11.2025

  • 98 Боби

    0 0 Отговор
    Тъпа статия, та БГ кафето по заведенията е 4 лв

    21:58 16.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Кафето се превръща в лукс

    3 1 Отговор
    пореден кьор фишек

    сякаш няма откъде да си го внесат от азия китай и какво поискат

    21:59 16.11.2025

  • 102 Коментатор

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Точно казано!

    Авторката на статията гледала ли е видеа от българи посещавали Русия???
    Всичко си имат по рафтовете, изобщо не берете грижа!!!
    Все пак Б от Брикс, е за Бразилия!
    Познайте дали там има кафе?!

    По някога се чудя, дали такива като авторката на тая статия, ги избират по най-ниско мисловно качество, или по най-високо продажно съгласие?!

    Коментиран от #106

    22:01 16.11.2025

  • 103 Важното е еврозонци

    0 0 Отговор
    Банани да има

    22:03 16.11.2025

  • 104 ДОН КИХОТ

    0 0 Отговор
    ПО ДОБРЕ КОГЕЙНА Е ВРЕДЕН.

    22:06 16.11.2025

  • 105 Верно ли бре

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "За времето":

    Рублоидот?

    Никарагуа

    Основно изнася кафе за САЩ бре Рублоидот.

    А Ангола за Мароко Франция и Португалия .

    Така замълчи бре Рублоидот
    Живей си в 19 век .

    22:06 16.11.2025

  • 106 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Коментатор":

    Заблуденяк

    Направо ти повярвахме

    Че даже от Българи в Русия.
    Хаха хахаха хахаха
    Жалка си

    Заблудена Русофилке .

    22:08 16.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания