Изглежда, че скоро ще трябва да преминем към добре познатия заместител на кафето – цикорията, пише руското издание MK.ru, коментирайки все по-високите цени на кофеиновите напитки в страната.
Кафето е било в остър недостиг в СССР. Но по някаква причина то е било внасяно не от Бразилия, а от Индия, която в никакъв случай не е била най-големият производител: самите индийци, както е добре известно, предпочитат да отглеждат чай.
Работническата класа остана само със заместители като цикория или ечемик, чийто вкус едва наподобяваше истинска арабика или робуста, но можеше да се пие колкото си иска.
Цикорията се е отглеждала в Беларус, Украйна и Централна Русия. Корените ѝ са били сушени и печени до тъмнокафяво. Напитката е наподобявала вкуса на кафето, но без кофеин.
След Великата отечествена война, както в Русия наричат Втората световна война, кафето не е било в недостиг – изобщо не е имало такова. Смятало се е, че съветските граждани могат да се справят без тези аристократични претенции. Свикнали с липсата на всичко по рафтовете, гражданите си приготвяли кафе от моркови и жълъди, настоявайки, че то има вкус точно като истинското кафе, чийто аромат никой дори не можел да си спомни.
Хората сами подготвяха всички тези опции: индустрията на големите постижения нямаше време за желанията на обикновените граждани да изпият чаша кафе сутрин, пише MK.ru.
Страната живеела под ограничения и Желязната завеса и смятала, че така трябва да бъде, като Съветите имат своя собствена гордост и собствено кафе. Но не ставало въпрос за традиция, а за оцеляване.
Изглежда се връщаме към това, което бяхме оставили зад гърба си, само че сега проблемът не е в забраната за доставки на кафе, а в стремглаво покачващата се цена. Авторката пита в края на статията: да отида ли да си набера жълъди?
Бразилия е изнесла за Русия кафе на рекордна стойност през октомври
Бразилия увеличи износа на кафе за Русия до рекордните 74 млн. долара през октомври
Според данни на бразилската митница, стойността на доставките е нараснала почти шест пъти на месечна база и с 30 процента на годишна база. В резултат на това Русия стана седмият основен вносител на кафе от страната. Лидер беше Германия с 267,3 милиона долара, в тройката влязоха също САЩ (140,2 милиона) и Италия (118,4 милиона).
