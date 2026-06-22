Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Полша »
Предупреждение към Путин: полският външен министър заяви, че атака срещу Полша би била „лудост“
  Тема: Украйна

Предупреждение към Путин: полският външен министър заяви, че атака срещу Полша би била „лудост“

22 Юни, 2026 23:01 1 589 74

  • владимир путин-
  • полша-
  • русия-
  • украйна-
  • радослав шикорски

Шикорски заяви, че трудностите, с които Русия се сблъсква в Украйна, показват колко важно е изграждането на силни отбранителни способности

Предупреждение към Путин: полският външен министър заяви, че атака срещу Полша би била „лудост“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски заяви днес, че ако до края на десетилетието страната успее да разшири военните си способности съгласно разработените планове, нападение срещу страната би било „чиста лудост“, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Изказвайки се по време на дискусионния панел „Война и мир“ в рамките на конгреса „Ре_Майнд" (Re_Mind) в югозападния град Вроцлав, Шикорски заяви, че трудностите, с които Русия се сблъсква в Украйна, показват колко важно е изграждането на силни отбранителни способности.

Още новини от Украйна

По думите му руският президент Владимир Путин е прекарал повече от десетилетие във военни действия в региона на Донбас, без да успее да установи пълен контрол над него, да не говорим за завладяването на останалата част от Украйна.

„Така че, ако се организираме и изградим армията, която планираме да имаме до края на десетилетието, би било чиста лудост някой да ни нападне“, заяви Шикорски.

Той говори и за необходимостта от задълбочена подготовка в областта на отбраната, като посочи поуките от войната в Украйна. Сред тях, по думите му, е значението на това войниците да получават достатъчно време за почивка по време на продължителни военни операции.

Шикорски изрази също така безпокойство, че много западни политици не осъзнават в достатъчна степен мащаба на заплахата за сигурността пред Европа, което възпрепятства усилията за увеличаване на разходите за отбрана.

Като пример той посочи Обединеното кралство и заяви: „Британският министър на отбраната подаде оставка, защото министърът на финансите отказа да отпусне средства за въоръжаване. Финансирането не беше одобрено, защото политиците там не усещат реална чувство заплаха.“

Дискусията „Война и мир“ даде началото на психологическия конгрес и фестивал „Ре_Майнд", който се провежда в Конгресния център във Вроцлав от 22 до 24 юни. Събитието събира над 200 лектори, сред които известният психолог Робърт Б. Чалдини и носителката на Нобелова награда за литература от Полша Олга Токарчук. То се организира съвместно от Университета за социални и хуманитарни науки (SWPS University), Полската телевизия и град Вроцлав, а Полската агенция по печата (ПАП) е медиен партньор.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    12 50 Отговор
    Варшава за три дни и все ахахахха.
    Накрая парада в Москва се отменя докато не го одобри Варшава. МУАХАХХА

    23:06 22.06.2026

  • 2 Невменяемият поляк говори

    54 9 Отговор
    за лудост. С такива дебили сме много близо до трета световна.

    Коментиран от #49, #53

    23:07 22.06.2026

  • 3 Ако някой

    50 9 Отговор
    се е опитал да предупреждава Путин, означава че се е надценил и то много.

    Коментиран от #6, #7, #61

    23:08 22.06.2026

  • 4 Сталин

    42 6 Отговор
    Полша- хиената на Европа и балтийските чи-хуа-хуа са следващите за денацификация,абе някой знае ли ляхите дали са печелили война през историята си

    Коментиран от #36, #46, #70, #73

    23:08 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ

    10 36 Отговор

    До коментар #3 от "Ако някой":

    Путин се крие като мишенце, докато го издурват в 136 страни. Няма такава гавра с друг Президент по света. Третират го като президента на Централноафриканската република. АХАХХА

    Коментиран от #18, #55

    23:10 22.06.2026

  • 8 Няма и да има

    6 34 Отговор
    И в Африка няма толкова смешен и жалък президент като Хаяско многоходовото.

    23:11 22.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Име

    11 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:12 22.06.2026

  • 11 Движуха

    6 13 Отговор
    Ама за бендзин.

    23:12 22.06.2026

  • 12 Докога ще се крие????

    8 27 Отговор
    Путлерчо е време да се предаде на полицията и правосъдието и да спре да се укрива

    23:12 22.06.2026

  • 13 Хм.....

    22 9 Отговор
    Знаете ли, как правя полякините да им мърда пъпчето?!
    Ей това ще направи Русия с полската армия!

    23:14 22.06.2026

  • 14 Хи хи

    30 7 Отговор
    Путин ако нападне Полша няма да си играе с дрончета, а ще пусне ракетите с ядрен заряд !! Япония например капитулира след 2 ракети, а Путин има 6000 ! Колко ще и трябват на Полша да капитулира ?? А това с покрайна е една малка специална военна операцийка !!

    Коментиран от #23

    23:14 22.06.2026

  • 15 Споко!

    8 17 Отговор
    Той ще нападне България, че да провери колко му е верен Боташко. Те нашите военни са едни НАТОовци....Тоя път да не викаме Турция на помощ?

    23:15 22.06.2026

  • 16 И тези

    22 5 Отговор
    Като нас са цъфнали и вързали! Половин Полша е имигрирала или работи на запад, теглят заем след заем но се въоръжават за война с ядрена сила! С какво ще я издържат подобна армия и въоражение, а да с заеми🤦‍♂️

    Коментиран от #19

    23:15 22.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Що бе

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Те и Нетаняху го издирват!

    Коментиран от #63

    23:16 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Матю хари

    7 26 Отговор
    Украйна попиля Русия. На Путин само това му трябва, да нападне страна от НАТО, и Русийката се е споминала за няколко часа.

    Коментиран от #22

    23:18 22.06.2026

  • 21 А бе...

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "МАРГАРИТА СИМОНЯН":

    Нимфо паветна, разстроена си, все едно от сутринта на нито един цугтромбон не си свирила!

    Коментиран от #28, #56

    23:18 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А Бре

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи":

    Защо КУПЕЙКИТЕ
    сте Всичките
    природно Надарени ТУПА.НАРИ

    Когато РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
    Ударят Полша със ЯО,
    РАДИАЦИЯТА
    ще седи до Границата на Руската Кочина
    Ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    23:21 22.06.2026

  • 24 Алооо

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ол1гофрен,":

    Звездата от гангабангата на паветата, за тебе икономиката е две евро за свиркастопче!

    23:22 22.06.2026

  • 25 хаха

    5 18 Отговор
    Руски милблогъри съобщават, че Украйна е използвала крилати ракети AGM-188 Rusty Dagger, доставени от САЩ, изстреляни от изтребители F-16, за да удари днес завода за полупроводници във Воронеж. Планирано е първата партида от 840 ERAM модула да бъде доставена до октомври 2026 г. Общо 3350 ERAM модула са на път.

    Обосралис ватенки въшливи?

    23:22 22.06.2026

  • 26 Сму4еуйко

    16 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ол1гофрен,":

    За каква полска икономика ми драскаш ве тарикат, иди и ги виж как са залели, Германия , Англия и Нидерландия щото имат икономика и стандарт точно колкото България и Румъния.

    Коментиран от #29

    23:23 22.06.2026

  • 27 хаха

    5 15 Отговор
    С други думи, Русия запълва бюджетния си дефицит, като отпуска заеми на банките, за да могат те да отпускат заеми на правителството, за да може то да харчи пари, които няма. Макроикономическият еквивалент на самия путлер Венмойнг.

    Ваша Траша. ХАХАХА

    Коментиран от #35

    23:24 22.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хаха

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Сму4еуйко":

    Я по-тихичко бе ориенталско кухорого празноглаво добиче!

    23:25 22.06.2026

  • 30 Овчар

    13 1 Отговор
    На тоз чукан кой му каза че ще го нападат..?

    Коментиран от #59

    23:26 22.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пеницилин виж им

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ол1гофрен,":

    Външния дълг -500милиарда
    50.5% от БВП

    23:27 22.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бг гражданин

    5 12 Отговор
    Няма кой да ви напада драги поляци,Путин е" хартиен тигър" ..Той на думи ,едва ли не владее света,а Зеления му бомби Москва!!!

    23:29 22.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Не бе ,знаем кво стана с Мордор в Афганистан,от бързане чак си забравиха и танковете

    23:30 22.06.2026

  • 37 1,80 евро!

    4 12 Отговор
    Толкова стигна литър бензин в Раша.😸

    Коментиран от #40

    23:30 22.06.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ПОЛША ЩЕ Е ЗАЛИВ НА БАЛТИЙСКО МОРЕ
    И ЩЕ МУ ВИКАТ ПОЛСКИЯ ЗАЛИВ
    ....
    А РУСЕ ЩЕ Е ЧЕРНОМОРСКИ ГРАД
    .....
    НИКОЙ НЯМА ДА ГИ НАПАДА

    23:34 22.06.2026

  • 39 кашон с флашки

    11 1 Отговор
    Шикорски да не би да забрави, че градът на конференцията се е казвал до средата на миналия век не Вроцлав, а Бреслау и на магистралата от Берлин по табелите има и това име. Ей така, да не се забравя!

    23:35 22.06.2026

  • 40 Ами

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "1,80 евро!":

    Ти за още дваесе цента надуваш саксофона! Много ли е, малко ли е...

    23:35 22.06.2026

  • 41 смешки

    8 2 Отговор
    Полски вицове

    23:48 22.06.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    11 4 Отговор
    Накратко:

    Дори един "Сармат" е излишно мощен за остъкляването на Полша....

    23:50 22.06.2026

  • 43 Хиената

    12 2 Отговор
    Ох как бих желал Путин да ви изстреля две три атомни бомбички и ще се успокоите веднъж за винаги хиени такива ( по Чърчил).

    23:50 22.06.2026

  • 44 Каласнисите

    6 2 Отговор
    Ква лудост бе Пунин ше ви бие сичките

    23:54 22.06.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Американският военен Клейтън Ерик Мур от 82-ра десантно щурмова дивизия излезе от чата в Донбас!

    23:55 22.06.2026

  • 46 Анонимен

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Каква история бе човек! Тая просешка шляхта няма история! Ега ти измислената държава!

    23:55 22.06.2026

  • 47 100 броя Фламинго са готови!

    2 9 Отговор
    Чакат цивилните да се изнесат от Крим.

    Коментиран от #51, #60

    23:55 22.06.2026

  • 48 Жорко

    6 0 Отговор
    Абе ,че се мразите,мразите,ама чак толкова да си изпаткал!?!

    23:55 22.06.2026

  • 49 Бай Араб

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Невменяемият поляк говори":

    Няма трета световна бе другарю има смачкване на Путин има пълно унищожение на РФ един път завинаги има размазване

    Коментиран от #54

    23:57 22.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Трай , ма....

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "100 броя Фламинго са готови!":

    Ти на фламингото само шията извиваш, докато не се изповръща!

    23:59 22.06.2026

  • 52 Бай Араб

    3 7 Отговор
    Няма да успеят да подлъжат Путин да удари Натовска държава той вече яде дървото.

    23:59 22.06.2026

  • 53 Стефан

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Невменяемият поляк говори":

    Впрочем полската армия е една от малкото разгромила позорно Червената армия. Не е успяла срещу Вермахта .така че путинистите да внимават.

    00:01 23.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Араб

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Той е единственият който се крие, няма друг като него, обзела го е пълна параноя.Злобен но страхлив .

    00:02 23.06.2026

  • 56 Ивона

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "А бе...":

    Ами ела на жълтите павита селянино от хасково

    Коментиран от #58

    00:04 23.06.2026

  • 57 Точен

    8 0 Отговор
    Откакто шляхите влизат в Москва през 17 век, след това Русия е владеела и контролирала Варшава и по-голямата част от Полша през повечето време... А Полша не е и припарвала по-далече от Лвов... Ей това поляците не могат да простят на Източната империя, макар че без Русия Полша щеше да е вече изцяло немска територия...

    00:07 23.06.2026

  • 58 А бе...

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ивона":

    Ти оригиналниша жена ли си? Щото като дойда на паветата да ми надуваш, да не стана за срам, че ми е надувал лейдибой?

    00:10 23.06.2026

  • 59 Бай Араб

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Овчар":

    Никой няма да ги напада,но на човека му се иска Путин да клъвне на кукичката.Путин яде дървото и е станал хитър , ще се прави че нищо не е станало.

    00:11 23.06.2026

  • 60 Във ВОРОНЕЖ

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "100 броя Фламинго са готови!":

    Имало
    Още няколко Завода
    Които работят
    За Руската военна машина.

    Очакват се нови удари
    След Ударите на
    СТОРМ ШАДОУ
    По Завода за полупроводници.

    Фламинго спокойно МОГАТ
    Да го пратят на визитация.

    Във ВОРОНЕЖ няма ПВО.

    00:13 23.06.2026

  • 61 Ти адвокат ли си му?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ако някой":

    Или обикновен д.е.б.и.л?

    00:13 23.06.2026

  • 62 Умрял миризлив русняк

    1 4 Отговор
    Вярно е, ще има адски много от нас тогава!

    00:13 23.06.2026

  • 63 Не се е родил някой който може да аресту

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Що бе":

    Нетаняху

    00:13 23.06.2026

  • 64 Бай Араб

    1 5 Отговор
    Бензин и интернет няма, то пък на кой ли му трябват, нито коли имат нито компютри,ако случайно имат,то пък пари няма.

    00:13 23.06.2026

  • 65 така де

    6 1 Отговор
    Ама Полша няма никакво основание да смята, че руснаците ще бъдат така внимателни, както са в Украйна. Някои хора трябва вече да са си дали ясна сметка, че Русия не отговаря на Украйна крайно агресивно, защото щади населението, част от което е руско. В русофобска държава като Полша руснаци почти липсват, а и православни не се намират, така че пътят към суров отговор е отворен и само си чака момента. На мястото на поляците бих бил много, много внимателен.

    00:22 23.06.2026

  • 66 ВВП

    5 0 Отговор
    Окропитеците имат огромни проблеми..От много хитрост и злоба.Ще ги тричат яко..Друг начин няма .Тоя от какъв зор ,прави това изказване.??.Проблем с РФ ли има ??

    00:22 23.06.2026

  • 67 ВВП

    5 0 Отговор
    Да ,РФ ,има трудности в Окропистан.Ооределено.. .Иначе в Полша няма да има трудности ..ще ги ликвидира с 5 ярса.200 мега Плутон..

    00:24 23.06.2026

  • 68 ВВП

    5 0 Отговор
    Шликорски ,нещо се прави на мъжленце!!Ахаха

    00:26 23.06.2026

  • 69 ВВП

    6 0 Отговор
    Поляците и окропитеците са най голямата отврат .боклуци от сой..

    00:27 23.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Чичо Митко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Всъщност са окупирали и Москва, ама откъде да go знае това илитерат като теб.

    00:44 23.06.2026

  • 74 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    Здрав бой ги чака, миризливите руски смотаняци и палячовци, както винаги!

    00:44 23.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания