Предупреждение към Путин: полският външен министър заяви, че атака срещу Полша би била „лудост“

Вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски заяви днес, че ако до края на десетилетието страната успее да разшири военните си способности съгласно разработените планове, нападение срещу страната би било „чиста лудост“, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Изказвайки се по време на дискусионния панел „Война и мир“ в рамките на конгреса „Ре_Майнд" (Re_Mind) в югозападния град Вроцлав, Шикорски заяви, че трудностите, с които Русия се сблъсква в Украйна, показват колко важно е изграждането на силни отбранителни способности.

Още новини от Украйна

По думите му руският президент Владимир Путин е прекарал повече от десетилетие във военни действия в региона на Донбас, без да успее да установи пълен контрол над него, да не говорим за завладяването на останалата част от Украйна.

„Така че, ако се организираме и изградим армията, която планираме да имаме до края на десетилетието, би било чиста лудост някой да ни нападне“, заяви Шикорски.

Той говори и за необходимостта от задълбочена подготовка в областта на отбраната, като посочи поуките от войната в Украйна. Сред тях, по думите му, е значението на това войниците да получават достатъчно време за почивка по време на продължителни военни операции.

Шикорски изрази също така безпокойство, че много западни политици не осъзнават в достатъчна степен мащаба на заплахата за сигурността пред Европа, което възпрепятства усилията за увеличаване на разходите за отбрана.

Като пример той посочи Обединеното кралство и заяви: „Британският министър на отбраната подаде оставка, защото министърът на финансите отказа да отпусне средства за въоръжаване. Финансирането не беше одобрено, защото политиците там не усещат реална чувство заплаха.“

Дискусията „Война и мир“ даде началото на психологическия конгрес и фестивал „Ре_Майнд", който се провежда в Конгресния център във Вроцлав от 22 до 24 юни. Събитието събира над 200 лектори, сред които известният психолог Робърт Б. Чалдини и носителката на Нобелова награда за литература от Полша Олга Токарчук. То се организира съвместно от Университета за социални и хуманитарни науки (SWPS University), Полската телевизия и град Вроцлав, а Полската агенция по печата (ПАП) е медиен партньор.