Предупреждение към Путин: полският външен министър заяви, че атака срещу Полша би била „лудост“

Вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски заяви днес, че ако до края на десетилетието страната успее да разшири военните си способности съгласно разработените планове, нападение срещу страната би било „чиста лудост“, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.
Изказвайки се по време на дискусионния панел „Война и мир“ в рамките на конгреса „Ре_Майнд" (Re_Mind) в югозападния град Вроцлав, Шикорски заяви, че трудностите, с които Русия се сблъсква в Украйна, показват колко важно е изграждането на силни отбранителни способности.
По думите му руският президент Владимир Путин е прекарал повече от десетилетие във военни действия в региона на Донбас, без да успее да установи пълен контрол над него, да не говорим за завладяването на останалата част от Украйна.
„Така че, ако се организираме и изградим армията, която планираме да имаме до края на десетилетието, би било чиста лудост някой да ни нападне“, заяви Шикорски.
Той говори и за необходимостта от задълбочена подготовка в областта на отбраната, като посочи поуките от войната в Украйна. Сред тях, по думите му, е значението на това войниците да получават достатъчно време за почивка по време на продължителни военни операции.
Шикорски изрази също така безпокойство, че много западни политици не осъзнават в достатъчна степен мащаба на заплахата за сигурността пред Европа, което възпрепятства усилията за увеличаване на разходите за отбрана.
Като пример той посочи Обединеното кралство и заяви: „Британският министър на отбраната подаде оставка, защото министърът на финансите отказа да отпусне средства за въоръжаване. Финансирането не беше одобрено, защото политиците там не усещат реална чувство заплаха.“
Дискусията „Война и мир“ даде началото на психологическия конгрес и фестивал „Ре_Майнд", който се провежда в Конгресния център във Вроцлав от 22 до 24 юни. Събитието събира над 200 лектори, сред които известният психолог Робърт Б. Чалдини и носителката на Нобелова награда за литература от Полша Олга Токарчук. То се организира съвместно от Университета за социални и хуманитарни науки (SWPS University), Полската телевизия и град Вроцлав, а Полската агенция по печата (ПАП) е медиен партньор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Накрая парада в Москва се отменя докато не го одобри Варшава. МУАХАХХА
23:06 22.06.2026
2 Невменяемият поляк говори
Коментиран от #49, #53
23:07 22.06.2026
3 Ако някой
Коментиран от #6, #7, #61
23:08 22.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #36, #46, #70, #73
23:08 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ФАКТ
До коментар #3 от "Ако някой":Путин се крие като мишенце, докато го издурват в 136 страни. Няма такава гавра с друг Президент по света. Третират го като президента на Централноафриканската република. АХАХХА
Коментиран от #18, #55
23:10 22.06.2026
8 Няма и да има
23:11 22.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Име
23:12 22.06.2026
11 Движуха
23:12 22.06.2026
12 Докога ще се крие????
23:12 22.06.2026
13 Хм.....
Ей това ще направи Русия с полската армия!
23:14 22.06.2026
14 Хи хи
Коментиран от #23
23:14 22.06.2026
15 Споко!
23:15 22.06.2026
16 И тези
Коментиран от #19
23:15 22.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Що бе
До коментар #7 от "ФАКТ":Те и Нетаняху го издирват!
Коментиран от #63
23:16 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Матю хари
Коментиран от #22
23:18 22.06.2026
21 А бе...
До коментар #17 от "МАРГАРИТА СИМОНЯН":Нимфо паветна, разстроена си, все едно от сутринта на нито един цугтромбон не си свирила!
Коментиран от #28, #56
23:18 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А Бре
До коментар #14 от "Хи хи":Защо КУПЕЙКИТЕ
сте Всичките
природно Надарени ТУПА.НАРИ
Когато РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
Ударят Полша със ЯО,
РАДИАЦИЯТА
ще седи до Границата на Руската Кочина
Ли бре РУБЛО ИДИОТ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
23:21 22.06.2026
24 Алооо
До коментар #19 от "Ол1гофрен,":Звездата от гангабангата на паветата, за тебе икономиката е две евро за свиркастопче!
23:22 22.06.2026
25 хаха
Обосралис ватенки въшливи?
23:22 22.06.2026
26 Сму4еуйко
До коментар #19 от "Ол1гофрен,":За каква полска икономика ми драскаш ве тарикат, иди и ги виж как са залели, Германия , Англия и Нидерландия щото имат икономика и стандарт точно колкото България и Румъния.
Коментиран от #29
23:23 22.06.2026
27 хаха
Ваша Траша. ХАХАХА
Коментиран от #35
23:24 22.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хаха
До коментар #26 от "Сму4еуйко":Я по-тихичко бе ориенталско кухорого празноглаво добиче!
23:25 22.06.2026
30 Овчар
Коментиран от #59
23:26 22.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пеницилин виж им
До коментар #19 от "Ол1гофрен,":Външния дълг -500милиарда
50.5% от БВП
23:27 22.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бг гражданин
23:29 22.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #4 от "Сталин":Не бе ,знаем кво стана с Мордор в Афганистан,от бързане чак си забравиха и танковете
23:30 22.06.2026
37 1,80 евро!
Коментиран от #40
23:30 22.06.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЩЕ МУ ВИКАТ ПОЛСКИЯ ЗАЛИВ
....
А РУСЕ ЩЕ Е ЧЕРНОМОРСКИ ГРАД
.....
НИКОЙ НЯМА ДА ГИ НАПАДА
23:34 22.06.2026
39 кашон с флашки
23:35 22.06.2026
40 Ами
До коментар #37 от "1,80 евро!":Ти за още дваесе цента надуваш саксофона! Много ли е, малко ли е...
23:35 22.06.2026
41 смешки
23:48 22.06.2026
42 az СВО Победа 81
Дори един "Сармат" е излишно мощен за остъкляването на Полша....
23:50 22.06.2026
43 Хиената
23:50 22.06.2026
44 Каласнисите
23:54 22.06.2026
45 az СВО Победа 81
23:55 22.06.2026
46 Анонимен
До коментар #4 от "Сталин":Каква история бе човек! Тая просешка шляхта няма история! Ега ти измислената държава!
23:55 22.06.2026
47 100 броя Фламинго са готови!
Коментиран от #51, #60
23:55 22.06.2026
48 Жорко
23:55 22.06.2026
49 Бай Араб
До коментар #2 от "Невменяемият поляк говори":Няма трета световна бе другарю има смачкване на Путин има пълно унищожение на РФ един път завинаги има размазване
Коментиран от #54
23:57 22.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Трай , ма....
До коментар #47 от "100 броя Фламинго са готови!":Ти на фламингото само шията извиваш, докато не се изповръща!
23:59 22.06.2026
52 Бай Араб
23:59 22.06.2026
53 Стефан
До коментар #2 от "Невменяемият поляк говори":Впрочем полската армия е една от малкото разгромила позорно Червената армия. Не е успяла срещу Вермахта .така че путинистите да внимават.
00:01 23.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Бай Араб
До коментар #7 от "ФАКТ":Той е единственият който се крие, няма друг като него, обзела го е пълна параноя.Злобен но страхлив .
00:02 23.06.2026
56 Ивона
До коментар #21 от "А бе...":Ами ела на жълтите павита селянино от хасково
Коментиран от #58
00:04 23.06.2026
57 Точен
00:07 23.06.2026
58 А бе...
До коментар #56 от "Ивона":Ти оригиналниша жена ли си? Щото като дойда на паветата да ми надуваш, да не стана за срам, че ми е надувал лейдибой?
00:10 23.06.2026
59 Бай Араб
До коментар #30 от "Овчар":Никой няма да ги напада,но на човека му се иска Путин да клъвне на кукичката.Путин яде дървото и е станал хитър , ще се прави че нищо не е станало.
00:11 23.06.2026
60 Във ВОРОНЕЖ
До коментар #47 от "100 броя Фламинго са готови!":Имало
Още няколко Завода
Които работят
За Руската военна машина.
Очакват се нови удари
След Ударите на
СТОРМ ШАДОУ
По Завода за полупроводници.
Фламинго спокойно МОГАТ
Да го пратят на визитация.
Във ВОРОНЕЖ няма ПВО.
00:13 23.06.2026
61 Ти адвокат ли си му?
До коментар #3 от "Ако някой":Или обикновен д.е.б.и.л?
00:13 23.06.2026
62 Умрял миризлив русняк
00:13 23.06.2026
63 Не се е родил някой който може да аресту
До коментар #18 от "Що бе":Нетаняху
00:13 23.06.2026
64 Бай Араб
00:13 23.06.2026
65 така де
00:22 23.06.2026
66 ВВП
00:22 23.06.2026
67 ВВП
00:24 23.06.2026
68 ВВП
00:26 23.06.2026
69 ВВП
00:27 23.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Чичо Митко
До коментар #4 от "Сталин":Всъщност са окупирали и Москва, ама откъде да go знае това илитерат като теб.
00:44 23.06.2026
74 Бай Ганьо
00:44 23.06.2026